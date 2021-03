Γυναίκες στο σινεμά: Πέντε ταλαντούχες σκηνοθέτιδες κατακτούν έναν ανδροκρατούμενο χώρο

Ο κινηματογράφος χωρίς τη γυναικεία παρουσία δεν νοείται. Ωστόσο για πολλά χρόνια -και πλην ελαχίστων εξαιρέσεων- το Χόλυγουντ ήθελε τις γυναίκες μπροστά από τις κάμερες και όχι πίσω από αυτές.

Ωστόσο ακόμα και σε έναν τόσο ανδροκρατούμενο χώρο, όλο και περισσότερες γυναίκες κάθονται στην καρέκλα του σκηνοθέτη, καταθέτοντας τη δική τους αισθητική ακόμα και σε μη γυναικεία θέματα.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας που γιορτάσαμε στις 8 Μαρτίου, κάνουμε ένα ειδικό αφιέρωμα σε πέντε ανερχόμενες γυναίκες σκηνοθέτιδες με εξαιρετικό ταλέντο, που γυρίζουν ταινίες κοντά στη γυναίκα, για τη γυναίκα και με τη γυναίκα…

Με τη μοναδική ματιά της Κλοέ Ζάο

Η Κλοέ Ζάο είναι 38 ετών και κατάγεται από την Κίνα. Φέτος, η δημοσιότητά της εκτοξεύτηκε μέσα από την πολυβραβευμένη ταινία «Nomadland» με την Φράνσις ΜακΝτόρμαντ. Συγκεκριμένα, κέρδισε τον Χρυσό Λέοντα στο Φεστιβάλ Βενετίας, το βραβείο Κοινού στο Φεστιβάλ του Τορόντο και Χρυσές Σφαίρες για το Καλύτερο Δράμα και Σκηνοθεσίας. Με την Χρυσή Σφαίρα Σκηνοθεσίας έγινε η δεύτερη γυναίκα – η πρώτη ασιάτισα -που κατακτά αυτο το βραβείο, βάζοντας πλώρη για τα επερχόμενα Όσκαρ.

Πριν το «Nomadland» σκηνοθέτησε άλλες δύο ταινίες με το ντεμπούτο της να είναι η ταινία «Songs My Brothers Taught Me» το 2015. Έκανε πρεμιέρα στο Sundance Film Festival λαμβάνοντας υποψηφιότητα για το βραβείο Independent Spirit για την Καλύτερη Πρώτη Εμφάνιση. Ακολούθησε η ταινία «The Rider» το 2017 με υποψηφιότητες για το ίδιο βραβείο αλλά και για το Βραβείο Σκηνοθεσίας. Μετά και την φετινή της μεγάλη επιτυχία, ακολουθεί όπως φαίνεται μια λαμπρή πορεία. Επόμενη σκηνοθετική δουλειά που θα αναλάβει είναι η ταινία «Eternals», η οποία ανήκει στο Σύμπαν της Marvel και εισάγει την Ζάο στον κόσμο των blockbusters.

Η Γκρέτα Γκέργουιγκ με την απαράμιλλη αισθητική

Η Γκρέτα Γκέργουικ είναι 37 ετών και κατάγεται από την Αμερική. Ξεκίνησε ως ηθοποιός με συμμετοχές σε πολλές ταινίες όπως στο «No Strings Attached», στο «To Rome with Love» του Γούντι Άλεν και στο «Jackie». Συνεργάστηκε σε αρκετές ταινίες με τον Νόα Μπάουμπαχ, λαμβάνοντας υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα.

Το σκηνοθετικό της ντεμπούτο το έκανε το 2017 με την ταινία «Ladybird» με πρωταγωνιστές την Σίρσα Ρόναν και τον Τίμοθι Σάλαμε, σχετικά με ένα κορίτσι που βιώνει την εφηβεία και τη μετάβαση στην ενηλικίωση. Η ταινία έλαβε τρεις υποψηφιότητες για Όσκαρ, στις κατηγορίες Καλύτερης Ταινίας, Καλύτερου Σεναρίου και Καλύτερης Σκηνοθεσίας. Ακολούθησε το 2019 η ταινία «Little Women», βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο της Λουίζα Μέι Άλκοτ. Είχε τους ίδιους πρωταγωνιστές με την προηγούμενη ταινία μαζί με με την Μέριλ Στριπ, την Έμμα Γουάτσον και την Λόρα Ντερν. Έλαβε υποψηφιότητες για Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας και Καλύτερου Σεναρίου.

Η ματιά της Γκέργουικ ανέδειξε γρήγορα μια ιδιαίτερη προσοχή στην αισθητική που εκπέμπει κάθε ταινία. Δανείζεται μικρά στοιχεία από την προσωπική της ζωή τα οποία μετά εξελίσσει στο έργο. Μεταξύ άλλων έχει δηλώσει πως η μεγαλύτερη επιρροή της είναι ο Γούντι Άλεν.

Η δυναμική αποτύπωση της Έμεραλντ Φένελ

Η Έμεραλντ Φένελ είναι 35 ετών και κατάγεται από την Αγγλία. Είναι ηθοποιός, συγγραφέας, σεναριογράφος, παραγωγός και σκηνοθέτης. Έχει παίξει σε πολλές ταινίες εποχής όπως το «Anna Karenina» και το «The Danish Girl». Πιο γνωστή έχει γίνει μέσα από την συμμετοχή της σε δραματικές σειρές εποχής, στο «Call the Midwife» του BBC και στο «The Crown» του Netflix. Επίσης, υπήρξε παραγωγός της δεύτερης σεζόν της σειράς «Killing Eve», δίνοντάς της δύο υποψηφιότητες στα βραβεία Emmy.

Το σκηνοθετικό της ντεμπούτο το έκανε μόλις φέτος με την ταινία «Promising Young Woman» με πρωταγωνίστρια την Κάρεϊ Μάλιγκαν. Εκτός από την σκηνοθεσία, ανέλαβε την παραγωγή και το σενάριο. Η πλοκή περιστρέφεται γύρω από την ιστορία μιας γυναίκας η οποία προσπαθεί να βρει δικαίωση για τον χαμό της καλύτερης της φίλης που ήταν θύμα βιασμού. Θεωρείται θρίλερ και ορισμένες φορές ακροβατεί ανάμεσα και στη μαύρη κωμωδία. Η αισθητική είναι εστιασμένη σε παστέλ χρώματα κυρίως του αποχρώσεις του ροζ, κάνοντας μεγάλη αντίθεση με τη θεματική. Έλαβε συνολικά 4 υποψηφιότητες στις φετινές Χρυσές Σφαίρες, μια εκ των οποίων ήταν για την Καλύτερη Δραματική Ταινία.

Η γλυκιά Μαϊμούνα Ντουκουρέ

Η Μαϊμούνα Ντουκουρέ είναι 36 ετών και κατάγεται από τη Γαλλία. Η καριέρα της ως σκηνοθέτις ξεκίνησε το 2013 όταν δημιούργησε την πρώτη της ταινία μικρού μήκους με τίτλο «Hide-and-seek». Δύο χρόνια αργότερα σκηνοθέτησε την δεύτερη ταινία μικρού μήκους που ονομάζεται «Maman(s)». Έκανε πολύ θετική εντύπωση για το σενάριο και έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ του Τορόντο το 2016 και στο Φεστιβάλ Sundance την ίδια χρονιά. Κέρδισε το Cezar βραβείο για την Καλύτερη Μικρού Μήκους στα 42α Βραβεία Cezar το 2017. Στην βραδιά απονομής, η Ντουκουρέ μίλησε για την οδυνηρή εμπειρία του να είσαι μαύρη, μουσουλμάνα γυναίκα σκηνοθέτις και να δουλεύεις σε μια κινηματογραφική βιομηχανία στην οποία κυριαρχούν οι λευκοί άντρες.

Η πρώτη της μεγάλου μήκους ταινία ήρθε μέσα στο 2020 με τίτλο «Cuties». Έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Sundance και κέρδισε το βραβείο επιτροπής για την σκηνοθεσία, λαμβάνοντας θετικές κριτικές και για το σενάριο. Η ίδια πέρασε 18 μήνες κάνοντας έρευνα προκειμένου να γράψει το σενάριο, το οποίο επηρέασε η δική της εμπειρία ως πρόσφυγας. Οι θεματικές της ταινίας κινούνται γύρω από τις αξίες της παράδοσης σε αντιδιαστολή με την κουλτούρα του διαδικτύου, την επιρροή που δέχονται οι έφηβοι από τους συνομηλίκους και την υπερσεξουαλικοποίση των έφηβων κοριτσιών. Κυρίως μέσω της αφίσας που επέλεξε το Netflix, όταν η ταινία εντάχθηκε στην πλατφόρμα, ξεκίνησε ένας δημόσιος διάλογος για το κατά πόσο η ταινία προβάλει αμφιλεγόμενα ζητήματα. Η Ντουκουρέ, φυσικά, έλαβε θέση ενάντια στην παιδική σεξουαλικοποίηση!

Η δημιουργική Ότομ ντε Ουάιλντ

Η Ότομ ντε Ουάιλντ είναι 50 ετών και κατάγεται από την Αμερική. Είναι γνωστή ως φωτογράφος με ιδιαίτερες δουλειές πορτραίτων και διαφημιστικών αλλά και για τα δημιουργικά βίντεο κλιπ που γυρίζει. Επίσης, έχει φωτογραφίσει τα εξώφυλλα άλμπουμ για πολλούς καλλιτέχνες, όπως των Miranda Cosgrove, She & Him, Elliot Smith και The White Stripes.

To σκηνοθετικό της ντεμπούτο το έκανε το 2020 με την ταινία «Emma». Πρόκειται για κινηματογραφική μεταφορά του ομώνυμου μυθιστορήματος της Τζέιν Όστεν με πρωταγωνίστρια την Άνια Τέιλορ-Τζόι, ιδιαίτερα γνωστή μέσα από τη σειρά του Netflix «The Queen’s Gambit». Έλαβε πολύ θετικές κριτικές και το συνολικό της κέρδος ήταν 26 εκατομμύρια δολάρια.