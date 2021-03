Nomadland: Η Κλόε Ζάο γράφει ιστορία στις Χρυσές Σφαίρες και γίνεται φαβορί για Όσκαρ

Όταν ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για τις φετινές Χρυσές Σφαίρες πριν από σχεδόν ένα μήνα, με χαρά είδαμε ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού η κατηγορία της καλύτερης σκηνοθεσίας περιλάμβανε τρεις γυναίκες σκηνοθέτιδες: την Έμεραλντ Φένελ (Promising Young Woman), την Ρετζίνα Κινγκ (One Night in Miami) και την Κλόε Ζάο (Nomadland).

Τελικά, το Nomadland κέρδισε τη Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Δραματικής Ταινίας, ενώ η Κλόε Ζάο κέρδισε το βραβείο Σκηνοθεσίας, γράφοντας έτσι ιστορία για πολλούς λόγους.

Πρόκειται για την δεύτερη γυναίκα που κερδίζει βραβείο Σκηνοθεσίας στα 78 χρόνια του θεσμού -η πρώτη ήταν η Μπάρμπρα Στράιζαντ που βραβεύτηκε το 1984- ενώ είναι μόλις η πρώτη γυναίκα ασιατικής καταγωγής που κερδίζει ποτέ αυτό το βραβείο. Παράλληλα, αφού η Ζάο ήταν και παραγωγός της ταινίας, είναι και η πρώτη Ασιάτισσα που κερδίζει Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Δραματικής Ταινίας ως παραγωγός.

Chloé Zhao takes home the award for Best Motion Picture Director for Nomadland. #GoldenGlobespic.twitter.com/YvPeTUvn1b

— Golden Globe Awards (@goldenglobes) March 1, 2021