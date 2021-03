Οι γυναικείες φωνές παραμένουν λιγότερες στη μουσική βιομηχανία

Η μουσική βιομηχανία συνεχίζει να αφήνει τις γυναίκες στο περιθώριο, σύμφωνα με την ετήσια έρευνα της Πρωτοβουλίας Συμπερίληψης του Πανεπιστημίου USC Annenberg της Νότιας Καλιφόρνιας.

Το 2020, οι γυναίκες ήταν για ακόμη μια φορά λιγότερες από τους άντρες στα αμερικανικά charts του Billboard. Συγκεκριμένα η αναλογία αντρών-γυναικών στα σημαντικότερα charts της μουσικής βιομηχανίας ήταν 3,9 προς 1.

Μπορεί οι γυναίκες, όπως είναι η Dua Lipa, η Doja Cat και η Megan Thee Stallion να κυκλοφόρησαν φέτος τεράστιες επιτυχίες, αποτελούσαν όμως μόλις το 20,2% των 173 καλλιτεχνών που βρέθηκαν στα charts το 2020. Μάλιστα, είναι λιγότερες από το 2019, όπου αποτελούσαν το 22,5% των καλλιτεχνών.

Μία αποκαλυπτική έρευνα με αφορμή την Ημέρα της Γυναίκας

«Είναι Ημέρα της Γυναίκας παντού, εκτός για τις γυναίκες στη μουσική, όπου οι γυναικείες φωνές παραμένουν στο περιθώριο» δήλωσε η Dr Stacy L. Smith, που ηγήθηκε της έρευνας, στην Guardian. «Παρ’ όλο που οι έγχρωμες γυναίκες αποτελούν το 50% των γυναικών καλλιτεχνών στα εννέα χρόνια που ερευνούμε, υπάρχει ακόμα πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει για να επιτευχθεί η συμπερίληψη στη βιομηχανία» πρόσθεσε.

Ο αριθμός των γυναικών ανάμεσα στους 449 στιχουργούς που είναι υπεύθυνοι για τα πιο δημοφιλή τραγούδια στις ΗΠΑ το 2020 έπεσε επίσης από 14,4% σε 12,9%. Μάλιστα, στα περσινά charts, το 65% των τραγουδιών δεν περιείχε καμία γυναίκα στιχουργό. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος βαθμός περιθωριοποίησης από το 2012, που ξεκίνησε η έρευνα.

Μάλιστα, η αντιπροσώπευση είναι ακόμα χαμηλότερη στις έγχρωμες γυναίκες. Η Μαράια Κάρεϊ αποτέλεσε τη μοναδική έγχρωμη γυναίκα (ως συμπαραγωγός του All I Want for Christmas Is You) που ήταν παραγωγός σε τραγούδι που μπήκε στο Billboard Hot 100 το 2020. Από το 2012 μέχρι και το 2020, στα 600 τραγούδια οι γυναίκες παραγωγοί είναι μόνο 23, ενώ οι έγχρωμες γυναίκες είναι μόνο 7.

Πρόκειται σίγουρα για μία πολύ αποκαλυπτική έρευνα, που φανερώνει πολλά για τη μουσική βιομηχανία του σήμερα, η οποία συνεχίζει να μην δίνει ίσες ευκαιρίες σε όλους.

Με πληροφορίες από την Guardian