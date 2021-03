Χρυσές Σφαίρες 2021: Οι εκπλήξεις, οι συγκινητικές στιγμές και οι μεγάλοι νικητές της βραδιάς

Χθες το βράδυ πραγματοποιήθηκαν οι Χρυσές Σφαίρες με παρουσιάστριες την Τίνα Φέι και την Έιμι Πόλερ.

Η φετινή τελετή απονομής ήταν κατά πολλές έννοιες η πιο διαφορετική και ιδιαίτερη των τελευταίων ετών. Από τη μία, ο κορονοϊός επέβαλε το event να γίνει εικονικά –«Μήπως όλο αυτό θα μπορούσε να γίνει μέσα από ένα email;» αναρωτήθηκε η ίδια η Τίνα Φέι για το νόημα της βραδιάς.

Από την άλλη, η τελετή ξεκίνησε υπό το πρίσμα μίας σειράς ντροπιαστικών αποκαλύψεων για την κριτική επιτροπή των βραβείων. Συγκεκριμένα, λίγες μέρες νωρίτερα αποκαλύφθηκε ότι δεν υπάρχει ούτε ένα μαύρο μέλος ανάμεσα στα 87 άτομα του Hollywood Foreign Press Association, ενώ υπάρχουν υπόνοιες ότι η μεγάλη έκπληξη της βραδιάς, το Emily in Paris, «εξαγόρασε» την υποψηφιότητά του στις Χρυσές Σφαίρες.

Μπορεί λοιπόν η φετινή τελετή απονομή να μην έμοιαζε με καμία άλλη, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έλειψαν οι έντονες στιγμές, οι συγκινήσεις, αλλά και οι μεγάλοι νικητές.

Οι μεγάλοι νικητές της βραδιάς και οι εκπλήξεις

Στις φετινές Χρυσές Σφαίρες οι μεγάλοι νικητές ήταν κυρίως Βρετανοί. Ο Ντάνιελ Καλούγια (Judas and the Black Messiah) και ο Τζον Μπογιέγκα (Small Axe) ήταν από τους πρώτους νικητές της βραδιάς κερδίζοντας τα βραβεία για Β’ Ανδρικό Ρόλο σε ταινία και Β’ Ανδρικό Ρόλο σε τηλεοπτική σειρά, αντίστοιχα.

Η Έμα Κόριν, που υποδύθηκε την πριγκίπισσα Νταϊάνα στην επιτυχημένη σειρά του Netflix «The Crown», κέρδισε για την ερμηνεία της το βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού σε Δραματική Σειρά, ενώ ο Τζος Ο’ Κόνορ που υποδύθηκε τον πρίγκιπα Κάρολο κέρδισε το αντίστοιχο βραβείο στην κατηγορία των ανδρών. Το «Crown» είχε ακόμα δύο νίκες: το βραβείο Καλύτερης Δραματικής Σειράς και το Βραβείο Β’ Γυναικείου Ρόλουγια την Γκίλιαν Άντερσον.

It’s been a historic night for Emma Corrin at the #GoldenGlobes! She won the award tonight for Best Performance by an Actress in a Television Series – Drama, after receiving her very first nomination in the category. pic.twitter.com/y1GzyLsdXC

— Golden Globe Awards (@goldenglobes) March 1, 2021