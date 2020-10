Αργύρης Πανταζάρας: 10 πράγματα που δεν γνωρίζαμε για τον ηθοποιό

Ο Αργύρης Πανταζάρας έγινε ευρέως γνωστός στο κοινό πέρυσι, όταν μας συστήθηκε ως Θέμης Παυλίδης στη δραματική σειρά εποχής του Open TV «Το Κόκκινο Ποτάμι». Παρ’ όλα αυτά, ήταν ήδη γνωστός στον κόσμο του θεάτρου, καθώς έχει συμμετάσχει σε πλήθος θεατρικών παραστάσεων. Μάλιστα, αυτήν την περίοδο σκηνοθετεί την θεατρική παράσταση «This is not Romeo & Juliet», στην οποία συμπρωταγωνιστεί με την ηθοποιό Έλλη Τρίγγου.

Τηλεοπτικά εμφανίζεται φέτος στον δεύτερο κύκλο της επιτυχημένης σειράς – φαινόμενο του ΑΝΤ1, «Άγριες Μέλισσες». Εκεί, υποδύεται τον Τάκη Δόξαρα, έναν μουσικό που δουλεύει στην Τρούμπα.

Διαβάστε τα 10 πράγματα που μπορεί να μην γνωρίζατε για τον ηθοποιό:

1. Γεννήθηκε στις 14 Οκτωβρίου του 1988 στον Βόλο, όπου και μεγάλωσε.

2. Έχει 3 αδέλφια. Η αδελφή του, Ίρις, είναι επίσης ηθοποιός, ενώ ο αδελφός του, Νίκος, φωτογράφος.

3. Έχει ιδιαίτερη αδυναμία στον συνονόματο παππού του, Αργύρη ή «παππούκο», όπως τον αποκαλεί χαϊδευτικά ο ηθοποιός.

4. Πήγαινε σε αθλητικό σχολείο στο Βόλο, ενώ έκανε και πρωταθλητισμό στο σκι.

5. Όταν ήταν μικρός ήθελε να γίνει αρχιτέκτονας ή designer, καθώς ζωγράφιζε συνέχεια.

6. Σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου.

7.Οι ερμηνείες του στον θεατρικό μονόλογο «ΑΩ» και στο «Βασιλιάς Ληρ» του χάρισαν το 2016 το θεατρικό βραβείο «Δημήτρης Χορν». Το χρηματικό έπαθλο των 3.000€ που κέρδισε, το προσέφερε για την αγορά προμηθειών για τροφή και περίθαλψη των προσφύγων, καθώς και για την ενίσχυση και τη σίτιση στα σχολεία.

8. Ήταν συμπρωταγωνιστής στην ταινία «Digger» του Τζώρτζη Γρηγοράκη, η οποία απέσπασε το βραβείο «Cicae Art Cinema Award» στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βερολίνου το 2020.

9. Έχει συμμετάσχει στην πετυχημένη διαφήμιση της Amstel, όπου μαζί με τον Λευτέρη Γκιωνάκη υποδύονται τον Μπίλυ και τον Μάνο, δύο φίλους που προσπαθούν να φτιάξουν τη δική τους μπύρα.

10. Όταν είχαν ξεκινήσει ήδη τα γυρίσματα στο «Κόκκινο Ποτάμι» του πρότειναν να παίξει στις «Άγριες Μέλισσες». Τελικά, η συνεργασία δεν έκλεισε τότε, αλλά έναν χρόνο αργότερα.