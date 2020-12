Online Agenda: 37 ταινίες, παραστάσεις, συναυλίες που βλέπουμε διαδικτυακά, το Σαββατοκύριακο 12-13/12

Θέατρο

«Η Μεγάλη Χίμαιρα» – Θέατρο Πορεία

Η παράσταση σταθμός του Θεάτρου Πορεία, η «Μεγάλη Χίμαιρα» του Μ. Καραγάτση, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τάρλοου και διασκευή Στρατή Πασχάλη, έρχεται την Κυριακή, 13, 20 και το Σάββατο 26 Δεκεμβρίου 2020, στις 20:00, σε online ζωντανή μετάδοση. Σε αυτό το επικό ερωτικό μελόδραμα παρακολουθούμε την ιστορία μιας παθιασμένης με την ελληνική κλασική παιδεία Γαλλίδας, της Μαρίνας Μπαρέ, που έρχεται να ζήσει στην Ελλάδα ερωτευμένη και παντρεμένη με έναν Έλληνα εφοπλιστή. Ερχόμενη σε επαφή, όμως, με την ίδια τη χώρα των ονείρων της, συναντά τις δικές της Χίμαιρες: το δραματικό τοπίο, τραχύ κι αισθησιακό ταυτόχρονα, την παρασύρει σε μια μοιραία δίνη πάθους, πυροδοτεί τα παλιά ψυχολογικά της τραύματα και την οδηγεί στην αυτοκαταστροφή.

Κυριακή 13/12 | 20:00

Εισιτήριο: 10€ | Αγοράστε εισιτήριο εδώ.

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Πιστεύω στου μονόκερους» – Εθνικό Θέατρο

Το Εθνικό Θέατρο θα παρουσιάσει απευθείας από την Κεντρική Σκηνή για τους μικρούς του φίλους, την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020, στις 17:00, το συναρπαστικό έργο του Μάικλ Μορμπούργκο, «Πιστεύω στους Μονόκερους», σε σκηνοθεσία Σοφίας Βγενοπούλου. Το έργο αφηγείται την ιστορία ενός παιδιού, του Θωμά, που, εντελώς αιφνίδια και παρά τη δυσπιστία του, ανακαλύπτει στο κατώφλι ενός πολέμου το πιο ασφαλές καταφύγιο, το πιο προσωπικό λημέρι όλων μας: τη φαντασία και τις ιστορίες που αυτή γεννάει. Μέσα από τα βιβλία ένας νέος κόσμος, μια νέα αλήθεια ανοίγεται μπροστά του.

Κυριακή 13/12

Ώρα έναρξης streaming: 16:30

Έναρξη παράστασης: 17:00

Εισιτήριο: 8€ | Αγοράστε εισιτήριο εδώ.

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Πυραμίδες» – Θέατρο Τέχνης

Το Θέατρο Τέχνης θα διαθέσει online από το Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2020, το web έργο του Ανδρέα Φλουράκη, «Πυραμίδες». «Οι Πυραμίδες είναι μικρές ιστορίες ζωής και θανάτου» σημειώνει ο Ανδρέας Φλουράκης. «Απαρτίζονται από μονολόγους ίδιας διάθεσης που γράφτηκαν κατ’ εξοχήν στους μήνες του εγκλεισμού. Τις ονόμασα έτσι γιατί η πυραμίδα είναι και ένα ταφικό σύμβολο που σχετίζεται άμεσα με τη μεταθανάτια ζωή, καθώς το σχήμα της συμβολίζει μια σκάλα προς τον ουρανό. Οι χαρακτήρες του έργου είναι κι αυτοί μουδιασμένοι από την εποχή μας, μια εποχή για γερά νεύρα, που τους αποσυντονίζει, τους βγάζει από τον άξονά τους και συχνά τους οδηγεί σε δράσεις απόλυτες και ακραία λυτρωτικές.»

Σάββατο 12/12 | Διαθέσιμες όλο το 24ώρο

Εισιτήριο: 3,50€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

«Η Εξομολόγηση ενός Αγίου» – ΠΣΚΗ

Το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου θα παρουσιάσει το Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2020, στις 21:00, σε live streaming, την παράσταση «Η Εξομολόγηση ενός Αγίου» της Ελένης Γιαννακού. Τι σχέση έχουν ένα φτωχό παιδί που κλέβει φρούτα, μια υπέρβαρη σύζυγος, μια αγγελία, δέκα γυφτόπουλα, ένα έμφραγμα, μία παρουσιάστρια, ένα ΑΤΙΑ και ένας δημοσιογράφος; Δώστε αγάπη παντού, σύμφωνα με τους ειδικούς του πνεύματος, είναι η μοναδική λύση για να μειωθεί η διασπορά του εγωισμού. Ένας «Άγιος» αφηγείται τον δρόμο για την αγιοσύνη, στον θεατρικό μονόλογο της Ελένης Γιαννακού, που σκηνοθετεί και ερμηνεύει ο Δημήτρης Θεοδώρου.

Σάββατο 12/12 | 21:00

Εισιτήριο: 5€ | Αγοράστε εισιτήριο εδώ.

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Κακός Παράδεισος» – Αλέξανδρος Τσουβέλας

Ολόκληρη η stand up comedy παράσταση του Αλέξανδρου Τσουβέλα, «Κακός Παράδεισος», με sold out εισιτηρίων σε κάθε εμφάνιση, σε όλη την Ελλάδα, τώρα πλέον διαθέσιμη on demand, για διαδικτυακή παρακολούθηση, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του stand-up comedian. Οδηγίες για το πως να παρακολουθήσετε την παράσταση δείτε εδώ.

Σάββατο 12/12 – Κυριακή 13/12

Εισιτήριο: 5€

Αγοράστε εισιτήριο εδώ.

«Απ’ τη Σμύρνη έρχομαι να βρω παρηγοριά» – Smyrna και Ερωφίλη

H Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Χανίων παρουσιάζει, με την υποστήριξη του Δήμου Χανίων και της ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ, το Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2020, στις 20:30, τη διαδικτυακή μουσική παράσταση, «Απ’ τη Σμύρνη έρχομαι να βρω παρηγοριά», με τη γυναικεία ορχήστρα παραδοσιακής μουσικής Smyrna και την Ερωφίλη. Διαβάζοντας κανείς για τη Σμύρνη, αντιλαμβάνεται εύκολα ότι αναπόσπαστο κομμάτι της φυσιογνωμίας της ήταν η χαρά της ζωής και η κλίση των κατοίκων προς την ψυχαγωγία. Οι Σμυρνιοί ήξεραν να χαίρονται τη ζωή και παράλληλα με τη φιλοπονία και τη σκληρή δουλειά, είχαν ενσωματώσει στη ζωή τους τη διασκέδαση. Μικρασιατική καταστροφή , ξεριζωμός , άφιξη στην Κρήτη… Αγώνας να επιβιώσουν, να στεριώσουν στη νέα πατρίδα, να ξαναρχίσουν τη ζωή τους… Οι πρόσφυγες τραγούδησαν τα πάθη τους με τη δική τους μουσική. Οι μουσικές ενώθηκαν…

Σάββατο 12/12 | 20:30

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Αλεξάνδρα Αϊδίνη: Πάντα υπάρχει μέσα μου ένα ανικανοποίητο. Κάτι που ψάχνω πολλά χρόνια

«Οι Τρεις Αδελφές» – Θέατρο Προσκήνιο

Μετά την επιτυχία των πρώτων διαδικτυακών προβολών που σημείωσαν «Οι Τρεις Αδελφές» του Άντον Τσέχωφ, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καραντζά, το Θέατρο Προσκήνιο θα διαθέσει, ξανά, την παράσταση online, από την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου, στις 21:00 έως την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου, στις 23:59), μέσω vimeo. Η παράσταση επιχειρεί μια εκ νέου επίσκεψη στο έργο. Οι εμβληματικές ηρωίδες του Τσέχωφ μεγάλες πια, ξανά βουτούν σε ένα τοπίο μνήμης, σε μια ειδική στιγμή που δεν μπορούν να ξεπεράσουν, στη στιγμή που υποσχόταν ελπίδα και αλλαγή. Πρωταγωνιστούν: Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Αιμίλιος Χειλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαρία Κεχαγιόγλου, Ορφέας Αυγουστίδης, Κωνσταντίνος Αβαρικιώτης κ.α. Οδηγίες για την παρακολούθηση της παράστασης εδώ.

Σάββατο 12/12 – Κυριακή 13/12

Διαθέσιμη έως 13/12 στις 23:59

Εισιτήριο: 5€ | Οδηγίες για αγορά εισιτηρίου εδώ.

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Ο Τζόνι πήρε το όπλο του»: Μονόλογος με τον Τάσο Ιορδανίδη

Η παράσταση «Ο Τζόνι πήρε το όπλο του» του Ντάλτον Τράμπο, σε θεατρική διασκευή Σοφίας Αδαμίδου και σκηνοθεσία Θάλειας Ματίκα, θα προβληθεί διαδικτυακά, για τρεις μαγνητοσκοπημένες προβολές, 11 Δεκεμβρίου στις 20:00 και 12-13 Δεκεμβρίου στις 19:00, μέσω viva.gr. Στον ρόλο του Τζο, ο Τάσος Ιορδανίδης . Ο Τζο είναι ο απλός ανώνυμος στρατιώτης που χάνει τα μέλη του, αλλά εξακολουθεί να αναπνέει, να σκέφτεται και να αγαπά όπως πριν. Οδηγίες για την παρακολούθηση της παράστασης εδώ.

Σάββατο 12/12 – Κυριακή 13/12 | 19:00

Εισιτήριο: 5€ | Αγορά εισιτηρίου εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Ο Ουρανός Κατακόκκινος» – Θέατρο Σταθμός

Οι δωρεάν διαδικτυακές προβολές του Θεάτρου Σταθμός, προς τιμήν της μνήμης της σπουδαίας δραματουργού Λούλας Αναγνωστάκη, ολοκληρώνονται, 11-13 Δεκεμβρίου 2020, με την παράσταση «Ο Ουρανός Κατακόκκινος», σε σκηνοθεσία Μάνου Καρατζογιάννη. «Η Σοφία Αποστόλου του Ιωάννου και της Ευγενείας, καθηγήτρια γαλλικής στο Δημόσιο με ανώτερες σπουδές στη Φιλολογία, κάτοχος επίσης της αγγλικής και της ρωσικής, πρώην καθηγήτρια, απολυθείσα λόγω αλκοολισμού» είναι η ηρωίδα του μονολόγου «Ο Ουρανός Κατακόκκινος». Μια ανεξιχνίαστη «ροπή προς το κακό», την οδηγεί να βοηθήσει τον γιο της Γιάννη να επενδύσει σε εισαγόμενα κορίτσια του πρώην υπαρκτού σοσιαλισμού. Οι «μπίζνες» όμως γίνονται η αιτία για να βρεθεί πίσω από τα κάγκελα. Και τότε η Σοφία Αποστόλου βρίσκει προορισμό, νοικιάζει μια γκαρσονιέρα με θέα τις φυλακές και όλη την ταράτσα δική της για να βλέπει τον «ουρανό κατακόκκινο», όταν δύει ο ήλιος.

Σάββατο 12/12 – Κυριακή 13/12

Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Βάκχες», σε σκηνοθεσία Χρήστου Σουγάρη

Η παράσταση «Βάκχες» του Ευριπίδη, σε σκηνοθεσία Χρήστου Σουγάρη και μουσική Στέφανου Κορκολή, προβάλλεται ξανά on demand, μέσω vimeo, το τριήμερο Παρασκευή 11/12, Σάββατο 12/12 και Κυριακή 13/12. Η διαδικτυακή αυτή προβολή κινηματογραφήθηκε από εννέα κάμερες στο Ηρώδειο. ο Χρήστος Σουγάρης ανανεώνει τις «Βάκχες» τοποθετώντας την πλοκή μέσα σε μία παραμελημένη παιδική χαρά, όπου βασιλεύει ο νεαρός Πενθέας. Όταν εμφανίζεται ο Διόνυσος, ένας νέος θεός με τους πιστούς του που αρχίζουν να εδραιώνουν τη λατρεία του στον παρηκμασμένο χώρο, τα πάντα γύρω από τους δύο άντρες αποκτούν μία νέα, αχαλιναγώγητη πνοή. Παίζουν: Γιώργος Κοψιδάς, Νίκος Καρδώνης, Δημήτρης Ήμελλος, Στάθης Κόικας, Νίκη Σερέτη, Μυρτώ Αλυκάκη, Ρούλα Πατεράκη κ.α.



Σάββατο 12/12 – Κυριακή 13/12

Διαθέσιμη για 24ώρες

Εισιτήριο: 4.44€

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Ξυπόλητοι στο Πάρκο» – Θέατρο Νέος Ακάδημος

Το έργο του Νιλ Σάιμον «Ξυπόλητοι στο Πάρκο», το οποίο ανέβηκε φέτος στο Θέατρο Νέος Ακάδημος, σε σκηνοθεσία Ρέινας Σ. Εσκενάζυ, με τους Αργύρης Αγγέλου, Βασιλική Τρουφάκου, Άρη Λεμπεσόπουλο, Ελένη Κρίτα και Jerome Kaluta, θα προβληθεί σε διαδικτυακό streaming, 11-13 Δεκεμβρίου, μέσω viva.gr. Τι συμβαίνει όταν ένα νιόπαντρο ζευγάρι διαπιστώνει πως το σπίτι των ονείρων του είναι μια «τρύπα», μπάζει νερά, δεν έχει θέρμανση και ο ένοικος της πάνω σοφίτας περνάει από το διαμέρισμά τους για να μπει στο δικό του; Πόση αγάπη χωράει στο αστεία άβολο διαμερισματάκι;

Σάββατο 12/12, 21:00 | Κυριακή 13/12, 18:00

Εισιτήριο: 9.90€ | Αγοράστε εισιτήριο εδώ.

Οδηγίες για το πως να παρακολουθήσετε την παράσταση εδώ.

«Δες το Θετικό Online» – Λάμπρος Φίσφης

Το 2ο solo show του Stand-Up Comedian Λάμπρου Φισφή, «Δές το Θετικό», κλείνει τον κύκλο του στο διαδίκτυο με προβολές livestream on demand, 11-13 Δεκεμβρίου, μέσω viva.gr. Βιντεοσκοπημένο στο ιστορικό θέατρο «Βέμπο» μπροστά σε ένα κοινό επτακοσίων θεατών ο Λάμπρος Φισφής μέσα σε 55 λεπτά σχολιάζει όλες τις μικρές λεπτομέρειες της καθημερινότητας που μας ενώνουν και σατιρίζει αυτά που συνωμοτούν εναντίον της ευτυχίας μας.

Σάββατο 12/12 – Κυριακή 13/12 | 17:00 & 21:00

Εισιτήριο: 7€

Για αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Γκαλερί Citronne: Περιήγηση στην έκθεση του Αλέκου Κυραρίνη μέσα από ένα βίντεο του Αλέξανδρου Αβρανά

«Οι Μάγισσες της Σμύρνης» – Viva.gr

H μεγάλη θεατρική επιτυχία «Οι Μάγισσες της Σμύρνης», σε σκηνοθεσία – διασκευή Σταμάτη Φασουλή, βασισμένη στο ομότιτλο μυθιστόρημα της Μάρας Μεϊμαρίδη, έρχεται από τις 9 έως τις 13 Δεκεμβρίου 2020, για 7 μαγνητοσκοπημένες online προβολές, μέσω της πλατφόρμας viva.gr. Πρωταγωνιστούν η Μαρία Καβογιάννη, η Σμαράγδα Καρύδη, ο Μέμος Μπεγνής, ο Ηλίας Μελέτης, η Νικολέττα Βλαβιανού και η Μίρκα Παπακωνσταντίνου. Σμύρνη, 1887. Η ζωή της φτωχής Κατίνας αλλάζει όταν γνωρίζει την Αττάρτη, μια Τούρκα μάγισσα, που την παίρνει υπό την προστασία της. Έτσι η Κατίνα βάζει στόχο να ανέβει ψηλά. Ερωτικά φίλτρα, μπουγιούμ, λιώματα και μαγικά ποτέ δεν κάνουν λάθος. Καταφέρνει να παντρευτεί τέσσερις άντρες, τον ένα πλουσιότερο από τον άλλον, φτάνοντας μια μέρα να γίνει αρχόντισσα όλης της Σμύρνης. Εκατό χρόνια μετά, σ’ ένα μπαουλάκι στο σπίτι της Αίγινας, βρέθηκαν οι γραφές, τα ξόρκια και τα μαγικά της.

Σάββατο 12/12 – Κυριακή 13/12 | 12:00 & 20:30

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση

Η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση μας κρατάει συντροφιά και σε αυτή την καραντίνα, με παραστάσεις διαθέσιμες για δωρεάν διαδικτυακή παρακολούθηση, μέσα από το επίσημο ψηφιακό κανάλι του Ιδρύματος Ωνάση στο youtube. Διαθέσιμες επιλογές αποτελούν η «Αποκάλυψη», σε σκηνοθεσία Θάνου Παπακωνσταντίνου, «Το Σώσε» του Michael Frayn, σε σκηνοθεσία Έκτορα Λυγίζου, «Αντιγόνη – Lonely Planet» της Λένας Κιτσοπούλου, «Άμλετ», σε σκηνοθεσία Γιάννη Χουβαρδά και «Φάουστ», σε σκηνοθεσία Μιχαήλ Μαρμαρινού.

Σάββατο 12/12 – Κυριακή 13/12 | Διαθέσιμες όλο το 24ωρο

Δωρεάν

Δείτε τις παραστάσεις εδώ.

Άλλες ελληνικές παραστάσεις

Τα Radio Plays του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου ξεκινούν online, την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου, με το διήγημα του Φίλιππου Φιλίππου «Οι Κορυδαλλοί της πλατείας Αμερικής», σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καταλειφού: Ακούστε το εδώ. Το Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κούν διαθέτει, σε podcast, το audio έργο του Βασίλη Μαυρογεωργίου, «Αυτοί που Κοιτούν» , με τους Θανάση Δόβρη, Μιχάλη Πανάδη, Σωτήρη Τσακομίδη και Νίκο Στεργιώτη. Παράλληλα, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος διαθέτει, για δωρεάν ψηφιακή παρακολούθηση, την παράσταση «Τα Βραβεία μου». Θεατρική μεταφορά του έργου του Αυστριακού Τόμας Μπέρνχαρντ, σε σκηνοθετική επιμέλεια Έκτορα Λυγίζου.

Σάββατο 12/12 – Κυριακή 13/12 | Διαθέσιμες όλο το 24ώρο

Δωρεάν

«A Christmas Carol» – Old Vic: In Camera

Το ιστορικό Old Vic του Λονδίνου, στο πλαίσιο της σειράς «Old Vic: In Camera», παρουσιάζει, από τις 12 έως τις 24 Δεκεμβρίου 2020, μέσω live streaming, τη θεατρική διασκευή της κλασικής νουβέλας του Τσάρλς Ντίκενς, «Μια Χριστουγεννιάτικη Ιστορία», σε σκηνοθεσία Matthew Warchus και διασκευή Jack Thorne. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο του κακότροπου Εμπενίζερ Σκρουτζ βρίσκεται ο Βρετανός ηθοποιός Andrew Lincoln.

Σάββατο 12/12 | 21:00 (ώρα Ελλάδος)

Εισιτήρια: Από 55£ έως 80£ | Αγοράστε εισιτήρια εδώ.

Μέσω zoom. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.



«Dara» – National Theatre at Home

Το Εθνικό Θέατρο της Αγγλίας εγκαινιάζει τη νέα on demand ψηφιακή πλατφόρμα, «National Theatre at Home», και μας δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε, από το σπίτι, μερικές από τις αρτιότερες παραγωγές του. Παρακολουθήστε την παράσταση «Dara» του Shahid Nadeem, σε σκηνοθεσία Nadia Fall. Ένα επικό παραμύθι για τις συγκρούσεις που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη Ινδία και το Πακιστάν. Μογγολική Αυτοκρατορία της Ινδίας 1659. Ένας άγριος πόλεμος, για τη διαδοχή, εξελίσσεται ανάμεσα στους κληρονόμους της μουσουλμανικής αυτοκρατορίας: Δύο αδερφών με διαφορετικά οράματα για το μέλλον.

Σάββατο 12/12 – Κυριακή 13/12

Διαθέσιμη για 3 ημέρες από την ενοικίαση.

Τιμή ενοικίασης: 9.34€

Ενοικιάστε την παράσταση εδώ.

«Troy» – Royal Shakespeare Company

Ο Royal Shakespeare Company, στο πλαίσιο των διαδικτυακών live θεατρικών εκδηλώσεων, «Tales for Winter», παρουσιάζει, το Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2020, από τις από τις 12:00 έως τις 22:00 (ώρα Ελλάδος), αναγνώσεις αποσπασμάτων των επών του Ομήρου, με τίτλο «Troy Story». Οι online αναγνώσεις θα πραγματοποιηθούν από τους ηθοποιούς του θιάσου, σε πέντε μέρη, 25-45 λεπτά το καθένα. Συνδυάζοντας δύο διαφορετικές μεταφράσεις, ο Gregory Doran σκηνοθετεί τη θρυλική ιστοριά του Τρωικού Πολέμου, χωρίς σκηνικά και κοστούμια. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα εδώ.

Σάββατο 12/12 | Από 12:00-22:00 (ώρα Ελλάδος)

Εισιτήρια και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Ο Οδυσσέας Ελύτης «θα μείνει» στην Πλάκα

Μουσικό Θέατρο

Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης

Η Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης προσφέρει αυτό το Σαββατοκύριακό ένα πλούσιο πρόγραμμα διαδικτυακών εκδηλώσεων. Στο πλαίσιο των ημερήσιων, δωρεάν online προβολών αξιοσημείωτων παραγωγών της διαθέτει το Σάββατο 12/12 την όπερα του George Gershwin, «Porgy and Bess» (παραγωγή 2020, μουσική διεύθυνση: David Robertson ) και την Κυριακή 13/12, την opera buffa του John Corigliano «The Ghosts of Versailles» (παραγωγή 1992, μουσική διεύθυνση: James Levine ). Τέλος, την Κυριακή 12 Δεκεμβρίου, 19:00-20:00 (ώρα Ελλάδος) παρουσιάζει ένα live streaming κονσέρτο του Ουαλού λυρικού ερμηνευτή Bryn Terfel, σε ένα γιορτινό πρόγραμμα, με special guests (με εισιτήριο).

Σάββατο 12/12 – Κυριακή 13/12

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Tosca» – Κρατική Όπερα της Βιέννης

Η Κρατική Όπερα της Βιέννης παρουσιάζει, την Κυριακή, 12 Δεκεμβρίου, στις 21:00 (ώρα Ελλάδος), σε απευθείας μετάδοση, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της, την όπερα του Τζάκομο Πουτσίνι, «Τόσκα», σε μουσική διεύθυνση Bertrand de Billy, με την εξαιρετική σοπράνο Anna Netrebko στον ομώνυμο πρωταγωνιστικό ρόλο. Μαζί της ο Yusif Eyvazov στον ρόλο του Μάριο Καβαραντόσσι και ο Wolfgang Koch στον ρόλο του Σκάρπια.

Κυριακή 13/12 | 21:00 (ώρα Ελλάδος)

Περισσότερες πληρφορίες εδώ.

«Μαντάμα Μπαττερφλάι» – Εθνική Λυρική Σκηνή

Από της 25 Νοεμβρίου είναι διαθέσιμη, στη νέα online τηλεόραση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, η όπερα «Μαντάμα Μπαττερφλάι» του Τζάκομο Πουτσίνι, σε σκηνοθεσία Ούγκο ντε Άνα και μουσική διεύθυνση Λουκά Καρυτινού, στον ρόλο της γκέισας Τσο-Τσο-Σαν, η οποία ζει έναν μοιραίο έρωτα με τον Αμερικανό υποπλοίαρχο Πίνκερτον, βρίσκεται η σπαρακτική Ερμονέλα Γιάχο.

Σάββατο 12/12 – Κυριακή 13/12

Εισιτήριο 10€ | Κλείστε εισιτήριο εδώ.

Παρακολουθήστε την παράσταση εδώ.

«Λες και ήταν χθες…» – ΚΠΠΚΜ

Το Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας διοργανώνει την Κυριακή, 13 Δεκεμβρίου 2020, στις 21:00, δωρεάν βραδιά όπερας και οπερέτας με τη σοπράνο Σοφία Κυανίδου και τον Θεόφιλο Λαμπριανίδη, στο πιάνο. Ένα μουσικό ταξίδι στον κόσμο της όπερας και της ελληνικής οπερέτας, καθώς και ένα μικρό αφιέρωμα στον συνθέτη Κώστα Γιαννίδη. Το live αυτό είναι αφιερωμένο και στηρίζει τον Σύλλογο Γονέων και Φίλων Ατόμων στο Φάσμα του Αυτισμού- Μέριμνα Ατόμων με Αυτισμό (Μ.Α.μ.Α) στη Βέροια Ημαθίας. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Κυριακή 13/12 | 21:00

Δωρεάν

Δείτε τη συναυλία εδώ.

«Gypsy» – The Show Must Go On

Το επίσημο κανάλι του Andrew Lloyd Webber στου youtube, «The Show Must Go On», συνεχίζει να προσφέρει, για δωρεάν online παρακολούθηση, μερικά από τα πιο δημοφιλή μιούζικαλ όλων των εποχών. Την Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2020, στις 21:00 (ώρα Ελλάδος), σειρά έχει το μιούζικαλ του Stephen Sondheim, «Gypsy», με την εξαιρετική Imelda Staunton, όπως παρουσιάστηκε στο Savoy Theatre του Λονδίνου, το 2015. *Η παράσταση θα είναι διαθέσιμη για 48ώρες μετά την πρώτη προβολή.

Σάββατο 12/12 – Κυριακή 13/12

Δωρεάν | Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Δείτε την παράσταση εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ 1821-Ήρωες σαν Έλληνες: Η πρώτη ψηφιακή παραγωγή για τους ήρωες της Παλιγγενεσίας

Χορός

«The Five Moons of Lorca» – Los Angeles Opera

Η Όπερα του Λος Άντζελες διαθέτει, για δωρεάν online προβολή, από την Παρασκευή στις 21:00 (ώρα Ελλάδος) έως και τις 25 Δεκεμβρίου 2020, την παράσταση «The Five Moons of Lorca». Με πρωτότυπο κείμενο από τον βραβευμένο με Πούλιτζερ θεατρικό συγγραφέα Nilo Cruz, σε μουσικήGabriela Lena Frank και χορογραφία – ερμηνεία Irene Rodríguez, η παράσταση εμπνέεται από την δολοφονία του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα, στην αρχή του Ισπανικού Εμφυλίου Πολέμου. Το «The Five Moons of Lorca» προσπαθεί να μεταδόσει την ομορφιά της ζωής του σπουδαίου ποιητή και δραματουργού, καθώς και το τραγικό τέλος της.

Σάββατο 12/12 – Κυριακή 13/12

Δωρεάν

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

Άλλες παραστάσεις χορού

Επιπλέον παραστάσεις χορού διαθέσιμες για δωρεάν διαδικτυακή παρακολούθηση: Η βερολινέζικη Schaubühne διαθέτει, για δωρεάν online παρακολούθηση, από την Πέμπτη 10 έως την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου (στις 18:00), την παράσταση του Falk Richter, «Never Forever», μια συνεργασία με τον θίασο χορού Total Brutal, του χορογράφου Nir de Volff (διαθέσιμη έως 13/12 στις 18:00). Ο θίασος χορού Alvin Ailey American Dance Theater και το Lincoln Center At The Movies προσφέρουν performance χορού, με έργα των Wayne McGregor, Ronald K. Brown, Robert Battle και Alvin Ailey. Η ηχητική περιγραφή του φιλμ είναι διαθέσιμη εδώ. Το Ίδρυμα Πίνα Μπάους προσφέρει, μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα του, την παράσταση χορού «Palermo Palermo», σε σκηνοθεσία και χορογραφία της θρυλικής Πίνα Μπάους. Οι δύο τελευταίες διαθέσιμες όλο το 24ώρο.

Σάββατο 12/12 – Κυριακή 13/12

Δωρεάν

Φεστιβάλ

3ο Διαδικτυακό Φεστιβάλ της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Το 3ο Διαδικτυακό Φεστιβάλ της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, με τίτλο «Η μουσική του λόγου», έρχεται από τις 9 Δεκεμβρίου 2020 έως τις 6 Ιανουαρίου 2021, σε καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργου Κουμεντάκη. Κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ θα προβληθούν, online, πέντε ταινίες μικρού μήκους που συνδυάζουν την τέχνη της εικόνας με τη δύναμη της μουσικής και του αφηγηματικού λόγου μέσα από νέες αναγνώσεις μουσικών έργων. Οι προβολές θα πραγματοποιούνται από το nationalopera.gr, και μέσω των σελίδων της ΕΛΣ σε Facebook και YouTube, καθώς και από τον ιστότοπο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού digitalculture.gov.gr. Την Τετάρτη, 9 Δεκεμβρίου 2020, στις 21:30, πρεμιέρα για την «Εξαϋλωμένη νύχτα, έργο 4» του Άρνολντ Σαίνμπεργκ, σε μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλη.

Σάββατο 12/12 – Κυριακή 13/12

Διαθέσιμη έως 9/1/2021

Δωρεάν

Δείτε την ταινία εδώ.

Φεστιβάλ Νέων Χορογράφων – Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση

Την Κυριακή 6 και 13 Δεκεμβρίου 2020 η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση θα παρουσιάσει, σε δύο μέρη, ένα 15ωρό αφιέρωμα στο Φεστιβάλ Νέων Χορογράφων, μέσα από το ψηφιακό κανάλι του Ιδρύματος Ωνάση, στο youtube. Παραστάσεις που δεν είχαμε την ευκαιρία να δούμε από κοντά, σόλο και ομαδικά έργα, σπουδαίοι Έλληνες χορογράφοι στα πρώτα τους βήματα, χορευτές που θαυμάζουμε, παρελαύνουν για 15 συνολικά ώρες στις οθόνες μας για μία και μοναδική φορά η καθεμία, γιορτάζοντας έτσι το νέο κάλεσμα της Στέγης σε νέους χορογράφους.

Κυριακή 13/12 (6ο και 7ο Φεστιβάλ Νέων Χορογράφων) | Από τις 18:00

Δωρεάν

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα εδώ.

Παρακολουθήστε το αφιέρωμα εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Τζιμ Μόρισον: Η τελευταία συναυλία που σηματοδότησε το τέλος των Doors

Μουσική

Μπετόβεν 250 χρόνια-100 χρόνια Γιώργος Σισιλιάνος – Μέγαρο Μουσικής

Το Μέγαρο Μουσικής και η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών διοργανώνουν, την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου, στις 20:30, τη δωρεάν διαδικτυακή-επετειακή συναυλία με έργα των Λούντβιχ βαν Μπετόβεν και Γιώργου Σισιλιάνου και τη συμμετοχή των Swiss Piano Trio, Joël Marosi και Martin Lucas Staub. Η βραδιά ανοίγει με τις ευφάνταστες «Οκτώ παιδικές μινιατούρες», μια σύνθεση που ο κορυφαίος εκπρόσωπος του ελληνικού Μοντερνισμού αφιέρωσε στον γιο του, επιχειρώντας να ζωντανέψει μουσικά αναμνήσεις της παιδικής ηλικίας. Η συναυλία ολοκληρώνεται με το ιδιοφυές «Τριπλό κοντσέρτο για βιολί, βιολοντσέλο και πιάνο» του Beethoven που συνδυάζει αριστοτεχνικά την αμεσότητα της μουσικής δωματίου με τη μεγαλοπρέπεια μιας συμφωνίας.

Κυριακή 13/12 | 20:30

Δωρεάν

Δείτε τη συναυλία εδώ.

Brass Xmas – Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης

Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης συνεχίζει τις δωρεάν διαδικτυακές μεταδόσεις συναυλιών, μέσα από τα κοινωνικά της δίκτυα (facebook, youtube), με το πρόγραμμα «Brass Xmas», την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου, στις 19:00. Σύνολο χάλκινων πνευστών και κρουστών της ΚΟΘ, υπό τη μουσική διεύθυνση του Δημοσθένη Φωτιάδη, μεταδίδει το εορταστικό κλίμα, μέσα από γνωστές Χριστουγεννιάτικες μελωδίες των Χάρβεϋ, Τσαϊκόφκσι, Άντερσον και Χόουαρθ.

Κυριακή 13/12 | 19:00

Δωρεάν

Δείτε τη συναυλία εδώ.

«Για όλου του κόσμου το ψωμί, το φως και το τραγούδι!» – Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος

Ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος διοργανώνει μεγάλη διαδικτυακή συναυλία στο μέγαρο μουσικής με τίτλο «Για όλου του κόσμου το ψωμί, το φως και το τραγούδι!», στις 13 Δεκεμβρίου, στις 21:00, ζωντανά, μέσα από την πλατφόρμα estage.gr, με τη συμμετοχή κορυφαίων ερμηνευτών. Ο κάθε θεατής θα μπορεί να παρακολουθήσει τη συναυλία μετά από την ενίσχυση του Ταμείου Αλληλοβοήθειας του Συλλόγου, επιλέγοντας ανάμεσα στα ποσά των 3€, 5€ ή 10€, ανάλογα την ενίσχυση που επιθυμεί και δύναται να προσφέρει για το Ταμείο Αλληλεγγύης του Συλλόγου. Συμμετέχουν: Μανώλης Μητσιάς, Μαρία Φαραντούρη, Φοίβος Δεληβοριάς, Χρήστος Θηβαίος, Γιώτα Νέγκα, Γλυκερία, Μίλτος Πασχαλίδης, Μελίνα Κανά, Ελεωνόρα Ζουγανέλη, Νατάσα Μποφίλιου, Γιάννης Κότσιρας κ.α. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Κυριακή 13/12 | 21:00

Εισιτήρια: 3€, 5€, 10€

Δείτε τη συναυλία εδώ.

Andrea Bocelli – «Believe in Christmas»

Ο διάσημος τενόρος Andrea Bocelli έρχεται στις οθόνες μας, το Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου, στις 22:00 (ώρα Ελλάδος), για μια Χριστουγεννιάτικη, live stream συναυλία, από το Teatro Regio di Parma. Ο Bocelli θα μας ερμηνεύσει τραγούδια από τον τελευταίο του δίσκο, καθώς και αγαπημένες, χριστουγεννιάτικες μελωδίες. Η βραδιά θα περιλαμβάνει, επίσης, special guests – έκπληξη.

Σάββατο 12/12 | 22:00

Εισιτήρια: 22€ – 40€ | Αγοράστε εισιτήρια εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Europa: Η διασκευή της ταινίας του Λαρς φον Τρίερ, δωρεάν στη διαδικτυακή τηλεόραση της ΕΛΣ

Εκθέσεις

«ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων» – Γκαλερί CITRONNE

Περιηγηθείτε στην έκθεση του Αλέκου Κυρανίνη, «ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων», στην γκαλερί CITRONNE, μέσα από ένα βίντεο σκηνοθετημένο από τον Αλέξανδρο Αβρανά, υπό τους ήχους της σύνθεσης «Το Ισοκράτημα ενός Παιδιού» του Γιώργου Κουμεντάκη. Ο Αλέξανδρος Αβρανάς περιέρχεται την έκθεση του Αλέκου Κυραρίνη ως σύνολη δημιουργία, ενώ ταυτοχρόνως «περιγράφει» το κάθε έργο χωριστά, προσλαμβάνοντας τον εκθεσιακό χώρο ως πλαίσιο, αλλά και ως ενεργό τμήμα της έκθεσης. Ο σκηνοθέτης συντάσσει μια αφήγηση δραματική, εμμένοντας στις βασικές ανθρώπινες προσλήψεις, συνειδητές και υποσυνείδητες.

Σάββατο 12/12 – Κυριακή 13/12

Διαθέσιμο όλο το 24ώρο

Δωρεάν

Δείτε το βίντεο εδώ.

Άλλες εκθέσεις

Επιπλέον διαθέσιμες εκθέσεις: Η Evripides Art Gallery προσφέρει τη δυνατότητα δωρεάν online περιήγησης στις εκθέσεις: Έλενα Κυρκιλή, «Surfacing The Scenes Within» , «Γιάννης Ευθυμίου ζωγραφική», Στέλλα Καπεζάνου, «Baby One More Time» και Κωνσταντίνος Νίκου, «Yearning for truth». Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο προσφέρει, μέσα από την ιστοσελίδα του, τη δυνατότητα της δωρεάν διαδικτυακής περιήγησης σε τρεις πρόσφατες περιοδικές εκθέσεις του. «Το ’21 αλλιώς: Η Ελληνική Επανάσταση με φιγούρες και διοράματα Playmobil» του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς, σε συνεργασία με το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο όπου μέσα από την εικονική περιήγηση αντλούμε πληροφορίες για σημαντικά γεγονότα της Ελληνικής Επανάστασης και γνωρίζουμε πρωταγωνιστές της εποχής.

Η έκθεση «Βάλτους Χ΄: Ο Μαύρος Χάρτης της Ρατσιστικής Βίας» μέσα από τον ιστότοπο https://valtousx.gr/360-virtual-tour/, η οποία σχεδιάστηκε με σκοπό να εντοπίσει μέσα στην πόλη και να αναδείξει την αφανή εγκληματικότητα που συνδέεται με τις ρατσιστικές επιθέσεις στον δημόσιο χώρο. Τέλος, ο Εικαστικός Κύκλος Sianti gallery προσκαλεί το κοινό και το καλωσορίζει και διαδικτυακά τώρα πια, στην ομαδική έκθεση «Tondo: Κύκλος-Ζωή-Τέχνη». Πραγματοποιήστε ένα virtual 360 tour της έκθεσης εδώ.

Σάββατο 12/12 – Κυριακή 13/12

Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Εφτά καραντινάτες ιστορίες: Μία θεατρική παράσταση σε ζωντανή μετάδοση από τη Βίλα Ζωγράφου

Δωρεάν

Σινεμά

33η απονομή των βραβείων της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου

Το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί online και ζωντανά η 33η Τελετή Απονομής για τα φετινά Βραβεία της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Η τελετή δεν θα διεξαχθεί στο Ρέικιαβικ, όπως ήταν προγραμματισμένο, αλλά θα μεταδοθεί διαδικτυακά από το Βερολίνο, λόγω της πανδημίας. Στη χώρα μας θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε τη λαμπερή γιορτή, στις 21:00, μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, συνεργαζόμενου με την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου από το 2002. Δείτε εδώ τις φετινές υποψηφιότητες.

Σάββατο 12/12 | 21:00 (ώρα Ελλάδος)

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Online αφιέρωμα στην Άννα Καρίνα: Γαλλικό Ινστιτούτο και Ταινιοθήκη της Ελλάδος

Το Γαλλικό Ινστιτούτο και η Ταινιοθήκη της Ελλάδος διοργανώνουν, 8-14 Δεκεμβρίου 2020, ένα online αφιέρωμα στην μούσα της Nouvelle Vague και αγαπημένης ηθοποιού του Ζαν-Λυκ Γκοντάρ, Άννα Καρίνα, με προβολές έξι αριστουργηματικών ταινιών, τρεις εκ των οποίων υπογράφει ο ίδιος ο εμβληματικός Γαλλο – Ελβετός δημιουργός. Δημιουργήστε τον λογαριασμό σας στην πλατφόρμα online.tainiothiki.gr και αγοράστε εισιτήρια για τις ταινίες που σας ενδιαφέρουν. Από την έναρξη της θέασης της ταινίας, έχετε 30 ώρες για να ολοκληρώσετε την προβολή της.

Σάββατο 12/12 – Κυριακή 13/12

Διαθέσιμη έως 30 ώρες από την έναρξη της θέασης.

Τιμή Εισιτηρίου: 3€ (η ταινία)

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Συναντήσεις με Αξιοσημείωτους Ανθρώπους» – Ίδρυμα Ωνάση

Το ψηφιακό κανάλι του Ιδρύματος Ωνάση στο youtube, από τις 27 Νοεμβρίου 2020 έως τις 24 Δεκεμβρίου 2020, προσφέρει, για δωρεάν online παρακολούθηση, τέσσερις ταινίες από τη σειρά ντοκιμαντέρ του Μενέλαου Καραμαγγιώλη, με τίτλο «Συναντήσεις με Αξιοσημείωτους Ανθρώπους». Επιπλέον, μέσα από μια νέα διαδραστική πλατφόρμα και οι 12 ταινίες της σειράς μετατρέπονται στα πρώτα ελληνικά διαδραστικά ντοκιμαντέρ, επιτρέποντας στον θεατή να γίνει ο ίδιος μέρος της ιστορίας, ζώντας την, διευρυμένη στον χώρο και στον χρόνο, με επαυξημένο υλικό, μέσα από έναν διαδραστικό τρόπο αναπαραγωγής.

Σάββατο 12/12 – Κυριακή 13/12

Διαθέσιμες όλο το 24ώρο

Δωρεάν

Δείτε τα ντοκιμαντέρ εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ 15 φορές που σκηνές γνωστών ταινιών εμπνεύστηκαν από δημοφιλή έργα τέχνης

Εκδηλώσεις

«Μετακίνηση 7» – Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Το νέο καλλιτεχνικό πρότζεκτ του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά αποτελείται από μια σειρά online βίντεο του εικαστικού και video designer Παντελή Μάκκα, με τη συμμετοχή 7 δημιουργών συνεργαζόμενων με το ΔΘΠ: Σίμος Κακάλας, Λευτέρης Γιοβανίδης , Τάκης Τζαμαργιάς, Δημήτρης Καραντζάς – Φοίβος Δεληβοριάς, Ζωή Χατζηαντωνίου και Άντζελα Μπρούσκου. Κάθε βίντεο θα αναρτάται στο επίσημο κανάλι του ΔΘΠ στο youtube, κάθε Τρίτη στις 18:00.

Σάββατο 12/12 – Κυριακή 13/12

Διαθέσιμο όλο το 24ώρο

Δωρεάν

Δείτε το 2ο βίντεο με τον Λευτέρη Γιοβανίδη εδώ.