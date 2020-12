Φεστιβάλ Νέων Χορογράφων: 15 ώρες γεμάτες χορό, δωρεάν στο YouTube κανάλι του Ιδρύματος Ωνάση

Δύο Κυριακές γεμάτες χορό

Live YouTube premieres:

4o & 5o Φεστιβάλ Νέων Χορογράφων | Κυριακή 6 Δεκεμβρίου | 15:00

6o & 7o Φεστιβάλ Νέων Χορογράφων | Κυριακή 13 Δεκεμβρίου | 18:00

*Κάθε παραγωγή θα παρουσιαστεί από μία μοναδική φορά

Πόσες φορές έχετε σκεφτεί πως θα θέλατε να χορέψετε σαν να μη σας βλέπει κανείς; Την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου από τις 15:00 και την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου από τις 18:00, χορέψτε μέχρι τελικής πτώσεως, χορέψτε όπως θέλετε στο σπίτι σας, παρακολουθώντας σημαντικές στιγμές από το Φεστιβάλ Νέων Χορογράφων της Στέγης στο YouTube Channel του Ιδρύματος Ωνάση. 878 λεπτά χορού, παραστάσεις που χαράχτηκαν στη μνήμη μας, παραστάσεις που δεν είχαμε την ευκαιρία να δούμε από κοντά, σόλο και ομαδικά έργα, σπουδαίοι Έλληνες χορογράφοι στα πρώτα τους βήματα, χορευτές που θαυμάζουμε, παρελαύνουν για 15 συνολικά ώρες στις οθόνες μας για μία και μοναδική φορά η καθεμία, γιορτάζοντας έτσι το νέο κάλεσμα της Στέγης σε νέους χορογράφους.

Open call για το 8ο Φεστιβάλ Νέων χορογράφων

Όταν όλα μοιάζουν να έχουν σταματήσει, τι είναι αυτό που σας κινεί; Τι σας συγκινεί; Κίνηση, επανεκκίνηση, μετακίνηση προς ένα νέο «μαζί». Αυτό επιδιώκει το open call του 8ου Φεστιβάλ Νέων χορογράφων, που δεν σταματά να κινείται στα βήματα των νέων δημιουργών. Χορογράφοι, χορευτές, δραματουργοί, ερευνητές και περφόρμερ από το διευρυμένο πεδίο του σύγχρονου χορού και της περφόρμανς μπορούν να καταθέσουν έως τις 14 Δεκέμβριου 2020 προτάσεις χορευτικής έκφρασης, χορογραφίας, κίνησης και κινησιολογίας σε κάθε επίπεδο: μορφή, αισθητική και περιεχόμενο. Γιατί, όταν οι συνθήκες ανατρέπουν όσα θεωρούσαμε αυτονόητα, καλούμαστε να ξαναδούμε πώς λειτουργούμε, πώς δημιουργούμε, πώς «αγκαλιάζουμε» εκ των έσω ή, αντίστοιχα, πώς υπερβαίνουμε δημιουργικά τις περιοριστικές συνθήκες. Χορεύω σημαίνει εφευρίσκω από την αρχή τι με κινεί, τι με συν-κινεί και συγκινεί, τι με κινητοποιεί και τι με μετακινεί από όσα μέχρι τώρα γνώριζα. Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Στο 15ωρο αφιέρωμα στο Φεστιβάλ Νέων Χορογράφων που θα παρουσιαστεί σε δύο μέρη, Κυριακή 6 Δεκεμβρίου από τις 15:00 (4ο και 5ο Φεστιβάλ) και Κυριακή 13 Δεκεμβρίου από τις 18:00 (6ο και 7ο Φεστιβάλ), θα προβληθούν για μία μοναδική φορά οι εξής παραγωγές της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση:

Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2020 | από τις 15:00

4ο Φεστιβάλ Νέων Χορογράφων

Hannes Langolf & Ερμίρα Γκόρο, Dandelion

Ηρώ Αποστολέλλη, Umbilicus

5ο Φεστιβάλ Νέων Χορογράφων



Ευαγγελία Κολύρα, Code Bend Time

Ανδρονίκη Μαραθάκη, Hi Jack. Hijack!

Χρήστος Ξυραφάκης & Andi Xhuma, “Ok, That’s You..”

Ελπίδα Ορφανίδου, Pharmacist Or Balloonist

Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 | από τις 18:00

6ο Φεστιβάλ Νέων Χορογράφων

Μαργαρίτα Τρίκκα / Prolet Ocd, A Punch Of Losers

Δανάη Δημητριάδη & Διονύσιος Αλαμάνος, ΑΤΜΑ

Μυρτώ Γράψα, Brighter

Oμάδα Ροπής, Depaysement

7ο Φεστιβάλ Νέων Χορογράφων

Χρήστος Μούχας, Α Little More Than Nothing

Ηρώ Βασάλου, Becoming With Animal

Αναστασία Βαλσαμάκη, Dis Joint

Κάντυ Καρρά & Χαρά Κότσαλη, Manoeuvre_

Γεωργία Τέγου & Μιχάλης Θεοφάνους, Reverie

Δάφνη Αντωνιάδου & Αλέξανδρος Βαρδαξόγλου, Vanishing Point

Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2020 | 15:00

HANNES LANGOLF & ΕΡΜΙΡΑ ΓΚΟΡΟ, DANDELION

Μέρος του 4ου Φεστιβάλ Νέων Χορογράφων

Διάρκεια: 30’

Η Ερμίρα Γκόρο και ο Hannes Langolf συναντιούνται για πρώτη φορά στη σκηνή ως δημιουργοί. Τους ενώνει, βέβαια, το κοινό παρελθόν τους δίπλα στον καταξιωμένο χορογράφο Lloyd Newson και η συνεργασία τους με τη διακεκριμένη παγκοσμίως ομάδα του, DV8 Physical Theatre. Με το Dandelion επιθυμούν να ερευνήσουν σε βάθος τόσο τη συγγένεια μεταξύ του θεατρικού και του χορευτικού κώδικα όσο και τη μεταστοιχείωση της σκηνικής εμπειρίας τους σε ένα νέο, προσωπικό σκηνικό ιδίωμα. Για τον λόγο αυτόν, συγχωνεύουν διαφορετικά στυλ σε μια κοινή σωματική τεχνική, ανταλλάσσουν υλικά και βιώματα, έτσι ώστε το αποτέλεσμα να είναι ένα κράμα σωματικής δεξιοτεχνίας και ποιητικού στοχασμού.

H παράσταση πραγματοποιήθηκε 1–2.04.2017 στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Νέων Χορογράφων 4.

Διαβάστε περισσότερα στο https://www.onassis.org/el/whats-on/4th-young-choreographers-festival/4th-young-choreographers-festival-hannes-langolf-ermira-goro

ΗΡΩ ΑΠΟΣΤΟΛΕΛΛΗ, UMBILICUS

Μέρος του 4ου Φεστιβάλ Νέων Χορογράφων

Διάρκεια: 25’

Τρία σώματα, σε ρόλο μετρονόμου, συντονίζονται και αποκλίνουν, σε ένα κινητικό πείραμα βασισμένο στη μουσική του μινιμαλιστή John Adams. Η Ηρώ Αποστολέλλη, χορεύτρια και χορογράφος, θέτει στο επίκεντρο των αναζητήσεών της τις πολλαπλές διαστάσεις του χορευτικού σώματος: το σώμα ως πεδίο γνώσης, αλλά και ως εργαλείο για να ανιχνευθεί η κίνηση μέσα από ακουστικά ερεθίσματα και ιδιότυπους σκηνικούς πειραματισμούς.

H παράσταση πραγματοποιήθηκε 1–2.04.2017 στη Μικρή Σκηνή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Νέων Χορογράφων 4.

Διαβάστε περισσότερα στο https://www.onassis.org/el/whats-on/4th-young-choreographers-festival/4th-young-choreographers-festival-iro-apostolelli

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΛΥΡΑ, CODE BEND TIME

Μέρος του 5ου Φεστιβάλ Νέων Χορογράφων

Διάρκεια: 179’

Υπάρχει σύνδεση μεταξύ της γλώσσας που μιλάμε και του τρόπου που συμπεριφερόμαστε; Η Ευαγγελία Κολύρα μάς καλεί σε μια διαδραστική, μακράς διάρκειας περφόρμανς, σε ένα πρωτότυπο εγχείρημα όπου ο χορός συναντά την ποικιλομορφία της γλώσσας. Μια παράσταση για όσα μπορεί να «πει» ο χορός και να «χορέψει» η γλώσσα.

H παράσταση πραγματοποιήθηκε 28–29.04.2018 στο Εργαστήριο Εφηβικού Θεάτρου (+5) της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Νέων Χορογράφων 5.

Διαβάστε περισσότερα στο https://www.onassis.org/el/whats-on/5th-young-choreographers-festival/5th-young-choreographers-festival-evangelia-kolyra

ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΑΡΑΘΑΚΗ, HI JACK. HIJACK!

Μέρος του 5ου Φεστιβάλ Νέων Χορογράφων

Διάρκεια: 165’

Μια «χοροπειρατεία» στο -1 της Στέγης! Η Ανδρονίκη Μαραθάκη μας καλεί σε μια περιπλάνηση του βλέμματος, σε ένα θέαμα ανοιχτό στην τυχαιότητα, αλλά και στη συμμετοχή του κοινού, το οποίο μπορεί να μπαινοβγαίνει ελεύθερα κατά τη διάρκεια της παράστασης. Μαζί της, στο πειρατικό αυτό εγχείρημα, μια ομάδα 12 χορευτών θέτει σε λειτουργία ένα χορογραφικό κύκλωμα με στόχο την αναζήτηση του «ελάχιστου».

H παράσταση πραγματοποιήθηκε 28–29.04.2018 στον Εκθεσιακό χώρο (-1) της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Νέων Χορογράφων 5.

Διαβάστε περισσότερα στο https://www.onassis.org/el/whats-on/5th-young-choreographers-festival/5th-young-choreographers-festival-androniki-marathaki

ΧΡΗΣΤΟΣ ΞΥΡΑΦΑΚΗΣ ΚΑΙ ANDI XHUMA, “OK, THAT’S YOU..”

Μέρος του 5ου Φεστιβάλ Νέων Χορογράφων

Διάρκεια: 40’

Το χορογραφικό δίδυμο των Χρήστου Ξυραφάκη και Άντι Τζούμα καταθέτει την πρώτη του σκηνική απόπειρα, απαντώντας τόσο στην πρόκληση της συνδημιουργίας όσο και στο φαινόμενο της επέλασης και επικράτειας των εικόνων στη σύγχρονη εποχή. Πώς διαχειριζόμαστε τα πολλαπλά είδωλά μας στον καθρέφτη της εικονικής πραγματικότητας; Δύο νεαροί χορογράφοι και χορευτές αφουγκράζονται τον παλμό της εποχής καταθέτοντας ένα έργο-σχόλιο για τις ανθρώπινες σχέσεις και την παντοδυναμία της εικόνας. Η ιδιωτική ζωή στο μικροσκόπιο των social media, ολοένα πιο διάφανη και προσβάσιμη στον καθένα, μετατρέπεται σε θέαμα.

H παράσταση πραγματοποιήθηκε 28–29.04.2018 στον Εκθεσιακό χώρο (-1) της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Νέων Χορογράφων 5.

Διαβάστε περισσότερα στο https://www.onassis.org/el/whats-on/5th-young-choreographers-festival/5th-young-choreographers-festival-christos-xyrafakis-and-andi-xhuma

ΕΛΠΙΔΑ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ, PHARMACIST OR BALLOONIST

Μέρος του 5ου Φεστιβάλ Νέων Χορογράφων

Διάρκεια: 109’

Σε αυτό το διαλογικό εργαστήριο παρασκευής «χορογραφικών φαρμάκων», όπου αναμειγνύονται χορός, μουσική, λόγια και βοτάνια, ο θεατής γίνεται «θεράπων και θεραπευόμενος», αναθεωρώντας την ίδια την καλλιτεχνική πράξη. Το Pharmacist or Balloonist, παίζοντας με το ελιξίριο της έμπνευσης αλλά και με το δηλητήριο της αποτυχίας, δοκιμάζει συνταγές, προσευχές, επωδές και άλλα «σκευάσματα», ώστε ο χρόνος να ξαναγίνει «φάρμακον» και εργαλείο θεραπείας στη διάθεση του κάθε συμμετέχοντος.

H παράσταση πραγματοποιήθηκε 28–29.04.2018 στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Νέων Χορογράφων 5.

Διαβάστε περισσότερα στο https://www.onassis.org/el/whats-on/5th-young-choreographers-festival/5th-young-choreographers-festival-elpida-orfanidou

Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 | 18:00

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΤΡΙΚΚΑ / PROLET OCD, A PUNCH OF LOSERS

Μέρος του 6ου Φεστιβάλ Νέων Χορογράφων

Διάρκεια: 15’

Στο διαρκές πηγαινέλα της ιστορίας, πώς καταγράφεται και εξιστορείται η πορεία των ηττημένων; Τι είναι αυτό που τροφοδοτεί την ακούραστη, σχεδόν παιδική επιμονή τους να ανασυγκροτηθούν και να «ηττηθούν καλύτερα»; Η Μαργαρίτα Τρίκκα στο έργο a Punch of Losers τάσσεται «υπέρ των ηττημένων που ζουν την ιστορία» και μας προτρέπει να διαφυλάξουμε την παιδική τόλμη και ιλαρότητα, συνθήκη αναγκαία πίσω από την ακούραστη υπεράσπιση της τρωτότητάς μας. Κι ενώ όλα φαίνεται να οδηγούν αναπότρεπτα προς τη μελαγχολία της αντίστασης, η χορογράφος ανατρέπει την όποια ηττοπαθή διάθεση, εντοπίζοντας την αξιοπρέπεια στον αγώνα των ηττημένων.

H παράσταση πραγματοποιήθηκε 01–02.03.2019 στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Νέων Χορογράφων 6.

Διαβάστε περισσότερα στο https://www.onassis.org/el/whats-on/6th-young-choreographers-festival/margarita-trikka–prolet-ocd-a-punch-of-losers

ΔΑΝΑΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ & ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΛΑΜΑΝΟΣ, ΑΤΜΑ

Μέρος του 6ου Φεστιβάλ Νέων Χορογράφων

Διάρκεια: 50’

Ο Διονύσιος Αλαμάνος και η Δανάη Δημητριάδη πειραματίζονται με το πιο οικείο σε αυτούς εργαλείο: το σώμα. Εξερευνούν την ευθραυστότητά του, αλλά και την αντοχή του, ενώ επικαλούνται την κίνηση ως μέσο για να μεταδώσουν τις εναλλαγές ανάμεσα σε αυτό που αποτελεί τη φυσική καταγωγή του ανθρώπου και σε αυτό που εξαλείφεται από τον πολιτισμό. Στο ATMA οι δύο δημιουργοί εικονοποιούν μια σειρά από θεματικές που συγκινούν και ευαισθητοποιούν τον θεατή: το ζωόμορφο αντιπαραβάλλεται στο ανθρώπινο, όπως το διονυσιακό στο απολλώνειο· όχι τόσο για να δημιουργήσουν ακόμη ένα αγεφύρωτο δίπολο, αλλά για να συμπεριλάβουν δύο πτυχές σε μία φύση, τη συμπληρωματικότητα των στοιχείων που χαρακτηρίζουν την ολότητα του ανθρώπου.

H παράσταση πραγματοποιήθηκε 01–02.03.2019 στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Νέων Χορογράφων 6.

Διαβάστε περισσότερα στο https://www.onassis.org/el/whats-on/6th-young-choreographers-festival/danae-dimitriadi–dionysios-alamanos-atma



ΜΥΡΤΩ ΓΡΑΨΑ, BRIGHTER

Μέρος του 6ου Φεστιβάλ Νέων Χορογράφων

Διάρκεια: 48’

Πώς μπορούμε να εντοπίσουμε αυτό που παραμένει οικείο και ζωντανό μέσα μας; Τέσσερις χορευτές φέρνουν στο φως ερωτήματα γύρω από τον πόνο, την ηδονή και την ευτυχία. Παρά τον «φωτεινό» τίτλο, η παράσταση αυτή προτείνει την καταβύθιση στο σκοτάδι της επιθυμίας, όχι για να δημιουργήσει απλώς μια διπλή ανάγνωση στα πράγματα –αυτήν της εναλλαγής του φωτός με το σκοτάδι–, αλλά για να μας παραπέμψει στη συμφιλίωση με ό,τι συνιστά τον πυρήνα του ανθρώπινου: το άγνωστο.

H παράσταση πραγματοποιήθηκε 01–02.03.2019 στη Μικρή Σκηνή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Νέων Χορογράφων 6.

Διαβάστε περισσότερα στο https://www.onassis.org/el/whats-on/6th-young-choreographers-festival/brighter



OΜΑΔΑ ΡΟΠΗΣ, DEPAYSEMENT

Μέρος του 6ου Φεστιβάλ Νέων Χορογράφων

Διάρκεια: 38’

Ένας αφηγητής, δύο χορευτές και τρεις μουσικοί, σε μια παράσταση που παίζει με τις αποστάσεις ασφαλείας μεταξύ θεατών και ερμηνευτών. Μια νότα, μια λέξη, μια κίνηση, ένας φωτισμός μπορεί να προκαλέσουν τη μετατόπιση του θεατή· αυτή η μετατόπιση, με τη σειρά της, μπορεί να αποτελέσει την είσοδο σε έναν κόσμο που χτυπά από την άλλη πλευρά της πόρτας μας. Ο λόγος συνοδεύει την κίνηση και η σκηνική δράση εκτυλίσσεται πλάι στον θεατή, τόσο ώστε να χαθούν τα όρια του «εδώ»/«εκεί» και να εμβυθιστεί στην προσωρινότητα ενός «τώρα» που εκτυλίσσεται μπροστά του.

Η παράσταση ανέβηκε στις 01-02.03.2019 στον Εκθεσιακό Χώρο (-1) της Στέγης Ιδρύματος Ωνάση.

Μάθετε περισσότερα στο https://www.onassis.org/el/whats-on/6th-young-choreographers-festival/ropisco_d%C3%A9paysement

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΟΥΧΑΣ, Α LITTLE MORE THAN NOTHING

Μέρος του 7ου Φεστιβάλ Νέων Χορογράφων

Διάρκεια: 26’

Ας μπούμε στον χορό. Στόχος αυτής της ξεχωριστής περφόρμανς είναι να επικοινωνήσουμε, ως ομάδα θεατών, με οδηγό το σώμα μας, ακούγοντας στη «σιωπή» τόσο τα ερεθίσματα που μας δίνει ο άλλος όσο και τις δικές μας εμπειρίες. Μια άσκηση όξυνσης των αισθήσεών μας μέσα από την κίνηση, μέσα από την οποία καλούμαστε να ξεπεράσουμε το φράγμα του νου και να αφήσουμε το ένστικτο και τις αισθήσεις να μιλήσουν.

Η παράσταση ανέβηκε στις 01-02.02.2020 στον Εκθεσιακό Χώρο (-1) της Στέγης Ιδρύματος Ωνάση.

Μάθετε περισσότερα στο https://www.onassis.org/el/whats-on/onassis-new-choreographers-festival-7/little-more-nothing

ΗΡΩ ΒΑΣΑΛΟΥ, BECOMING WITH ANIMAL



Μέρος του 7ου Φεστιβάλ Νέων Χορογράφων

Διάρκεια: 30’

Πως βιώνεται η μεταμόρφωση; Μυστηριώδης και υποβλητική, η παράσταση δημιουργεί μια εκστατική ατμόσφαιρα και μας προσκαλεί να γίνουμε κοινωνοί μιας μεταμόρφωσης. Η γυναίκα αναπνέει, μοχθεί, συνδέεται με το ζωώδες μέσα της και, τελικά, απελευθερώνεται σε έναν κόσμο που υφαίνεται εξαρχής. Με αφετηρία και κυρίαρχο μέσο το σώμα που κινείται, μιμείται, πειραματίζεται, αποτυγχάνει, επιμένει και, εν τέλει, εξαντλείται και μεταλλάσσεται, το σόλο “Becoming With Animal” είναι ένα σκοτεινό τελετουργικό που θέτει ερωτήματα για τα όρια του σώματος, της πραγματικότητας και του σκηνικού χώρου. Ένα μανιφέστο που καλεί το κοινό να πάρει θέση και να συμμετάσχει σε αυτή τη διαδικασία.

Η παράσταση ανέβηκε στις 01-02.02.2020 στο The Workspace (Χώρος Δημιουργίας) +5 της Στέγης Ιδρύματος Ωνάση.

Μάθετε περισσότερα στο https://www.onassis.org/el/whats-on/onassis-new-choreographers-festival-7/becoming-animal

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ, DIS JOINT

Μέρος του 7ου Φεστιβάλ Νέων Χορογράφων

Διάρκεια: 28’

Πώς κινητοποιεί τη σκέψη μας μια χορογραφία και ποιες αντιληπτικές διαδικασίες μπορεί να αναθεωρηθούν όταν παρακολουθούμε χορό; Αυτό το ερώτημα συνιστά τον πυρήνα του “DisJoint”, ενός σκηνικού πειράματος που παίζει με τους παγιωμένους μηχανισμούς θέασης-πρόσληψης προτείνοντας την «ανοίκεια» σωματικότητα και την αφηγηματική «ανακολουθία».

Η παράσταση ανέβηκε στις 01-02.02.2020 στη Μικρή Σκηνή της Στέγης Ιδρύματος Ωνάση.

Μάθετε περισσότερα στο https://www.onassis.org/el/whats-on/onassis-new-choreographers-festival-7/disjoint

ΚΑΝΤΥ ΚΑΡΡΑ & ΧΑΡΑ ΚΟΤΣΑΛΗ, MANOEUVRE_

Μέρος του 7ου Φεστιβάλ Νέων Χορογράφων

Διάρκεια: 29’

Μια ξύλινη σανίδα και δύο χορεύτριες. Αυτό είναι όλο; Μπορεί, αλλά και προφανώς όχι. Παράδοξη συνθήκη, αλλά και εύστοχος περιορισμός για να ερευνήσει κανείς τα όρια της κινητικής επινοητικότητας και να μελετήσει το χορευτικό σώμα επί τω έργω. Η πρώτη χορογραφική συνεργασία ανάμεσα στην Κάντυ Καρρά και τη Χαρά Κότσαλη λειτουργεί σαν λογοπαίγνιο· αντιστέκεται στην εύκολη ερμηνεία που επιχειρεί να «παραφράσει» την κίνηση ή ανοίγεται σε πολλά πιθανά σενάρια, δίχως να εξηγεί το αυτονόητο, δίχως να δημιουργεί πλεόνασμα νοήματος πέρα από αυτό που εξελίσσεται μπροστά στα μάτια μας. Τελικά, φαίνεται να υπονοούν οι δύο χορογράφοι, η σανίδα είναι ένα πράγμα για το οποίο η κίνηση δεν είναι παρά ένα πείραμα.

Η παράσταση ανέβηκε στις 01-02.02.2020 στον Εκθεσιακό Χώρο (-1) της Στέγης Ιδρύματος Ωνάση.

Μάθετε περισσότερα στo https://www.onassis.org/el/whats-on/onassis-new-choreographers-festival-7/manoeuvre

ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΕΓΟΥ & ΜΙΧΑΛΗΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ, REVERIE

Μέρος του 7ου Φεστιβάλ Νέων Χορογράφων

Διάρκεια: 45’

Σουρεαλιστικό και ατμοσφαιρικό, το Reverie είναι μια βουτιά στο ασυνείδητο. Σαν μια επίσκεψη στη Χώρα των Θαυμάτων, η παράσταση πλάθει χαρακτήρες που μεταμορφώνονται, δοκιμάζονται και ενσωματώνονται σε κόσμους ονειρικούς που είναι παραδόξως οικείοι στον θεατή. Με σουρεαλιστική διάθεση, χιούμορ και ειρωνεία, οι χορευτές καταπιάνονται με μύθους και αρχετυπικές μορφές, μεταβαίνοντας διαρκώς από το προσωπικό στο συλλογικό και θολώνοντας τα όρια μεταξύ πραγματικότητας και φαντασίας.

Η παράσταση ανέβηκε στις 01-02.02.2020 στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης Ιδρύματος Ωνάση.

Μάθετε περισσότερα στo https://www.onassis.org/el/whats-on/onassis-new-choreographers-festival-7/reverie

ΔΑΦΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΡΔΑΞΟΓΛΟΥ, VANISHING POINT

Μέρος του 7ου Φεστιβάλ Νέων Χορογράφων

Διάρκεια: 21’

Καθρέφτης της ύπαρξης, αλλά και άβυσσος από την οποία ανασύρεται η πιο γνήσια αίσθηση του ανοίκειου, το σώμα στο έργο Vanishing Point γίνεται η αφορμή για ένα ταξίδι μύησης σε έναν κόσμο στα όρια φαντασίας και σκοτεινής πραγματικότητας. Η ακαταμάχητη έλξη για ένωση, ως υπενθύμιση κάθε συμβιωτικής σχέσης που επιχειρεί να «γεννήσει» μια νέα μορφή ζωής, αλλά και η βίαιη απόσχιση από τον άλλον, ως ένδειξη της διττής μας υπόστασης που, ενώ θεωρείται δεδομένη, ανοίγεται κάθε τόσο στο άγνωστο με σκοπό να κατακτήσει την ολότητά της.

Η παράσταση ανέβηκε στις 01-02.02.2020 στη Μικρή Σκηνή της Στέγης Ιδρύματος Ωνάση.

Μάθετε περισσότερα στο https://www.onassis.org/el/whats-on/onassis-new-choreographers-festival-7/vanishing-point

Onassis Channel στο YouTube

Μένουμε σπίτι. Αλλά επιμένουμε να βγαίνουμε έξω, μέσα από το YouTube Channel του Ιδρύματος Ωνάση. Στην Αθήνα, στη Νέα Υόρκη, στο Λος Άντζελες, σε όλο τον κόσμο. Το Ίδρυμα Ωνάση ανεβάζει και μοιράζεται στο κανάλι του στο YouTube στιγμές, εικόνες, συζητήσεις, ήχους, συναισθήματα. Παραστάσεις, συναυλίες, podcasts, συναντήσεις, εκθέσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, virtual κινηματογραφικές πρεμιέρες, online μαθήματα. Η πραγματικότητα του Ιδρύματος Ωνάση γίνεται ψηφιακή. Μια Στέγη σε κάθε σπίτι, σε ένα σημείο που δεν υπάρχει στον χάρτη, για να διασκεδάζει, να επιμορφώνει, να ενώνει, να ανοίγει συζητήσεις.