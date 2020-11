Συναντήσεις με αξιοσημείωτους ανθρώπους: Τα ντοκιμαντέρ του Μενέλαου Καραμαγγιώλη online και διαδραστικά

Οι «Συναντήσεις με αξιοσημείωτους ανθρώπους» γίνονται ψηφιακές. Όλες οι ταινίες της συγκλονιστικής σειράς του Μενέλαου Καραμαγγιώλη μετατρέπονται στα πρώτα ελληνικά διαδραστικά ντοκιμαντέρ.

Περισσότεροι τρόποι να δεις την κάθε ιστορία και να συμμετέχεις σε αυτήν, περισσότερες δυνατότητες να βοηθήσεις και να βοηθηθείς. Ζήσε τις ιστορίες των πρωταγωνιστών, με επαυξημένο υλικό, μέσα από έναν διαδραστικό τρόπο αναπαραγωγής.

«Συναντήσεις με αξιοσημείωτους ανθρώπους»… από την οθόνη του υπολογιστή μας

Μετά από δύο σεζόν επιτυχίας στη μικρή οθόνη και την ΕΡΤ, προβολές σε κινηματογραφικές αίθουσες, σε κινηματογραφικά φεστιβάλ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε σχολεία, πανεπιστήμια και φυλακές, οι καθημερινοί ήρωες των ντοκιμαντέρ του Μενέλαου Καραμαγγιώλη «Συναντήσεις με αξιοσημείωτους ανθρώπους» μεταφέρονται στην ακόμη μικρότερη οθόνη του υπολογιστή ή/και του κινητού μας, δίνοντάς μας την ευκαιρία να γίνουμε μέρος της ιστορίας τους, με την υποστήριξη του Onassis Culture.

Μέσα από μια διαφορετική και πολιτική παρέμβαση, αυτοί οι ήρωες μεταφέρουν τους θεατές σε μια διαδραστική πλατφόρμα, όπου ο θεατής μπορεί να ζήσει τις ιστορίες τους, διευρυμένες στον χώρο και στον χρόνο, με επαυξημένο υλικό, μέσα από έναν διαδραστικό τρόπο αναπαραγωγής.

Παρουσίαση 4 ταινιών στις 27/11

Το ψηφιακό κανάλι του Ιδρύματος Ωνάση γιορτάζει το ξεκίνημα της διαδραστικής πλατφόρμας με την παρουσίαση 4 ταινιών από τη σπουδαία σειρά του Μενέλαου Καραμαγγιώλη, αυτή την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου.

Λίγα λόγια για τη σειρά διαδραστικών ντοκιμαντέρ

Δώδεκα ταινίες μεγάλου μήκους, αόρατοι πρωταγωνιστές, δυσκολεμένοι και φαινομενικά καταδικασμένοι ήρωες χωρίς καμία προοπτική και ελπίδα. Νεαροί άνεργοι επιστήμονες, άστεγοι στο κέντρο της πόλης, ανήλικοι φυλακισμένοι, κυνηγημένοι πρόσφυγες, Έλληνες μετανάστες στη Γερμανία, τραυματισμένα αδέσποτα. 180 νέες μικρού μήκους ταινίες που δίνουν στον θεατή τη δυνατότητα να κινηθεί με τον τρόπο που θέλει ο ίδιος μέσα στις ιστορίες των ηρώων, αλλά ακόμα και να έρθει σε επαφή με τις οργανώσεις που υποστηρίζουν τη θεματική κάθε ταινίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Ο σκηνοθέτης δίνει μια διαφορετική διάσταση στις «Συναντήσεις με αξιοσημείωτους ανθρώπους», με την υποστήριξη του Onassis Culture. Μέσα από αυτή την πλατφόρμα, δημιουργείται μια νέα διαδραστική μορφή ντοκιμαντέρ, για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Έτσι, οι δώδεκα αυτές ιστορίες, που κινηματογραφήθηκαν στο παρελθόν, γεννιούνται ξανά και επεκτείνονται δημιουργικά στον χρόνο και στον χώρο, αποτυπώνοντας τη συνέχειά τους μετά τους τίτλους τέλους.

O Μενέλαος Καραμαγγιώλης αναφέρει για την πλατφόρμα:

«Κινηματογραφώντας για επτά χρόνια τις ζωές αυτών των ηρώων, που ανήκουν σε κοινωνικά ευπαθείς και ευάλωτες ομάδες, στο τέλος κάθε ταινίας εντοπίζεται φως στην άκρη του τούνελ, λύσεις σε αδιέξοδα της κρίσης και δρομολογείται ένα happy end, το οποίο πετυχαίνουν μόνοι τους, χωρίς την παρέμβαση σεναριογράφου, σε μια χώρα όπου η κρίση διαρκεί.

Με αυτό τον τρόπο δημιουργείται μια νέα διαδραστική μορφή ντοκιμαντέρ, κάτι που γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ωνάση. Έτσι, οι αρχικές 12 ταινίες και οι ιστορίες τους επεκτείνονται δημιουργικά στον χρόνο και στον χώρο, παρακολουθώντας (ή αποτυπώνοντας) τη συνέχεια κάθε ιστορίας.»

*Για να μάθεις, να βοηθήσεις ή να βοηθηθείς, ανακάλυψε την εμπειρία της διαδραστικής πλατφόρμας εδώ.

Λίγα λόγια για τον σκηνοθέτη

O Μενέλαος Καραμαγγιώλης ζει στην Αθήνα και κάνει κινηματογραφικές, τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές παραγωγές με πρωταγωνιστές αντιήρωες και ιστορίες που ακυρώνουν τα σύνορα και τα στερεότυπα, λειτουργώντας ως βασικό εργαλείο διαλόγου και κοινωνικής παρέμβασης. Οι ταινίες του έχουν προβληθεί και βραβευτεί διεθνώς, όπως το ντοκιμαντέρ «ROM» (1989), «το turning point του ελληνικού ντοκιμαντέρ και ένα αριστούργημα κλασικό στην ιστορία του σινεμά».

Οι ταινίες μυθοπλασίας «Black Out ps. Red Out)» (1998), «η πρώτη γνήσια μεταμοντέρνα ελληνική ταινία», «J.A.C.E. – Just Another Confused Elephant» (2012), που συμμετείχε σε 48 διεθνή φεστιβάλ (TIFF / Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Τορόντο, Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης κ.ά.) και πήρε 11 διεθνή βραβεία. Καθώς και τα πρώτα ελληνικά διαδραστικά ντοκιμαντέρ «Συναντήσεις με αξιοσημείωτους ανθρώπους» (2011-2020). Video art έργα του έχουν εκτεθεί σε χώρους όπως το ΕΜΣΤ (Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης), η Μπιενάλε της Βενετίας (2015) και το Centre d’Art Contemporain της Γενεύης (2020, mini retrospective).

Συναντήστε τους ήρωες ψηφιακά και μάθετε τη συνέχεια της ιστορίας τους.

Οι ταινίες διατίθενται στο ψηφιακό κανάλι του Ιδρύματος Ωνάση.

