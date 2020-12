Ο Andrea Bocelli επιστρέφει με μία livestream συναυλία για τα Χριστούγεννα

Μετά την μεγαλύτερη livestream συναυλία της χρονιάς για το Πάσχα, ο Andrea Bocelli επιστρέφει στις οθόνες μας, αυτή τη φορά για τα Χριστούγεννα. Σε μία συναυλία, με τίτλο «Believe in Christmas», ο τενόρος θα ερμηνεύσει από το ιστορικό Teatro Regio di Parma στην Ιταλία, το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου.

Όπως η συναυλία του Πάσχα, έτσι και αυτή, θα μεταδοθεί μέσω livestream στις οθόνες μας, θα υπάρχουν όμως κάποιες διαφορές. Αρχικά, δεν θα προβληθεί παράλληλα σε όλες τις χώρες, αλλά θα μεταδοθεί ανάλογα με την ζώνη υψηλής ακροαματικότητας. Στην χώρα μας θα μεταδοθεί στις 10 το βράδυ.

Παράλληλα, η συναυλία δεν θα είναι δωρεάν, όπως την προηγούμενη φορά, ούτε θα μπορεί να προβληθεί on demand. «Το Believe in Christmas δεν θα είναι διαθέσιμο για on-demand παρακολούθηση μετά την πραγματοποίηση του, και χωρίς κοινό στο Teatro Regio di Parma, ο μόνος τρόπος για να το παρακολουθήσετε θα είναι με εισιτήριο για την livestream προβολή» διαβάζουμε στην επίσημη ανακοίνωση.

Η συναυλία θα περιλαμβάνει τραγούδια από το τελευταίο άλμπουμ του Andrea Bocelli, με τίτλο «Believe», που κυκλοφόρησε πρόσφατα στις 13 Νοεμβρίου 2020. Φυσικά, θα ακούσουμε και μερικά από τα αγαπημένα χριστουγεννιάτικα τραγούδια του τενόρου, τον οποίο θα συνοδεύει ορχήστρα, αλλά και μερικοί καλλιτέχνες-έκπληξη. Ο Franco Dragone, γνωστός για τη δουλειά του με το Cirque Du Soleil, θα είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής, επομένως περιμένουμε μία εντυπωσιακή διοργάνωση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Believe: Νέος δίσκος του Andrea Bocelli με προσωπικές επιλογές και μεγάλες συνεργασίες

Τα εισιτήρια για την εικονική συναυλία κοστίζουν 25$. Η προπώληση έχει ήδη ξεκινήσει. Μπορείτε να βρείτε τα εισιτήρια εδώ.

Δείτε εδώ το τρέιλερ της συναυλίας: