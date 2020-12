Συνεχίζονται οι online προβολές για τις «Βάκχες», σε σκηνοθεσία Χρήστου Σουγάρη

Η παράσταση του Χρήστου Σουγάρη από το Ηρώδειο, on demand, λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος του θεατρόφιλου κοινού, ανακοινώνει την παράταση της προβολής της για άλλο ένα τριήμερο. Παρασκευή 11/12, Σάββατο 12/12 και Κυριακή 13/12, οι θεατές μπορούν να επισκέπτονται την σελίδα των Βακχών στο Vimeo: https://vimeo.com/ondemand/thebacchae2020.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Αλεξάνδρα Αϊδίνη: Πάντα υπάρχει μέσα μου ένα ανικανοποίητο. Κάτι που ψάχνω πολλά χρόνια

Η all together theatre group και η London Greek Music, παρουσιάζουν online τις Βάκχες του Ευριπίδη. Η θεατρική παράσταση που προκάλεσε αίσθηση φέτος το καλοκαίρι, σε σκηνοθεσία Χρήστου Σουγάρη και μουσική Στέφανου Κορκολή, παρουσιάζεται on deamand στο vimeo.

Η διαδικτυακή αυτή προβολή, η οποία κινηματογραφήθηκε από εννέα κάμερες στο Ηρώδειο, ειδικά για αυτή την παρουσίαση, γίνεται με εισιτήριο συμβολικής αξίας, ώστε οι καλλιτέχνες οι οποίοι είναι παραγωγοί και κάτοχοι των πνευματικών δικαιωμάτων της αυτοδιαχειριζόμενης αυτής παραγωγής, να αμειφθούν για το έργο τους.

Σταθμός για την παρουσίαση της τραγωδίας του Ευριπίδη, μέσα από την εναλλακτική σκηνοθετική ματιά του Χρήστου Σουγάρη ήταν η παράσταση στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου.

Ο συνθέτης της μουσικής της παράστασης Στέφανος Κορκολής βρισκόταν επί σκηνής μαζί με τον εκλεκτό θίασο των πολυβραβευμένων ηθοποιών που πρωταγωνιστούν στις Βάκχες. Ο Στέφανος Κορκολής, που τόσες φορές έχει διαπρέψει ως σολίστ του πιάνου στη σκηνή του Ηρωδείου, υπογραμμίζει, παίζοντας ζωντανά μουσική γι’ αυτήν την παράσταση, την ξεχωριστή αυτή στιγμή στην περιοδεία των Βακχών, έπειτα από μία επιτυχημένη πορεία που συζητήθηκε.

Βραβευμένος με Κάρολος Κουν, ο Χρήστος Σουγάρης ανανεώνει τις Βάκχες τοποθετώντας την πλοκή μέσα σε μία παραμελημένη παιδική χαρά, όπου βασιλεύει ο νεαρός Πενθέας. Όταν εμφανίζεται ο Διόνυσος, ένας νέος θεός με τους πιστούς του που αρχίζουν να εδραιώνουν τη λατρεία του στον παρηκμασμένο χώρο, τα πάντα γύρω από τους δύο άντρες αποκτούν μία νέα, αχαλιναγώγητη πνοή!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Στο μυαλό του Τζον Μάλκοβιτς: Η ζωή μέσα από 10 ατάκες του σπουδαίου ηθοποιού

«Η παρηκμασμένη παιδική χαρά, κατεξοχήν χώρος της ανεμελιάς, της αφέλειας,της φαντασίας, του παιχνιδιού και πάνω απ’ όλα της χαράς, έχει καταντήσει μία μαύρη τρύπα που καταπίνει τη φαντασία τα χρώματα και την ευφορία. Έχουμε να κάνουμε με ένα καθρέφτισμα μιας σύγχρονης δυτικής κοινωνίας, μία ακραία εκδοχή της πόλης στην οποία ζούμε.

Με αυτόν τον τρόπο η παράσταση αγγίζει μέσα από τις Βάκχες του Ευριπίδη τη συνάντηση «παλιού» – «νέου» και πραγματεύεται ζητήματα που μας αφορούν ως ενεργούς πολίτες: αυτοπροσδιορισμός, αυτοδιάθεση, αποδοχή, φόβος, ξενοφοβία ιδεοληψία, επιβολή, Εθνική ψυχολογία, ενηλικίωση, συνειδητότητα», σημειώνει ο σκηνοθέτης Χρήστος Σουγάρης.

Οι συντελεστές

Μετάφραση: Θεόδωρος Στεφανόπουλος

Σκηνοθεσία: Χρήστος Σουγάρης

Μουσική: Στέφανος Κορκολής

Σκηνικά – Κουστούμια: Αριστοτέλης Καρανάνος – Αλεξάνδρα Σιάφκου

Κίνηση: Στέφανι Τσάκωνα

Φωτισμοί: Γιάννης Δρακουλαράκος

Βοηθός Σκηνοθέτη: Νικόλας Ιωακειμίδης

Διανομή

Διόνυσος: Γιώργος Κοψιδάς

Τειρεσίας: Νίκος Καρδώνης

Κάδμος: Δημήτρης Ήμελλος

Πενθέας: Στάθης Κόικας

Θεράπων: Κρις Ραντάνοφ

Α΄ Άγγελος: Χριστόδουλος Στυλιανού

Β΄ Άγγελος: Μανώλης Μαυροματάκης

Αγαύη: Νίκη Σερέτη

Βάκχες: Μυρτώ Αλυκάκη, Μαρίζα Τσάρη, Γωγώ Καρτσάνα, Ηλέκτρα Σαρρή, Ξένια Ντάνια, Δέσποινα Μαρία Μαρτσέκη

Γυναίκα: Ρούλα Πατεράκη

Άνδρας: Κώστας Λάσκος

Τυμπανιστής: Αλέξης Κωτσόπουλος

Κινηματογράφιση: Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, Ηρώδειο

Στο πιάνο επί σκηνής ο συνθέτης Στέφανος Κορκολής