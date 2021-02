Ο Μάρκος Μπότσαρης και η Επανάσταση του 1821 σε κόμικς

Τα πρόσωπα του έργου

Ένας Αμερικανός συγγραφέας, σκηνοθέτης και ηθοποιός (ο Chris Jaymes). Ένας κομίστας από την Αργεντινή (ο Ale Aragon). Ένας ήρωας της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 (ο Μάρκος Mπότσαρης) Και ένας καταξιωμένος μεταφραστής με ροκ χαρακτήρα (ο Αλέξης Καλοφωλιάς).

Η ιστορία

Σπαθιά αστράφτουν, αίμα χύνεται, λόγια ξεσηκώνουν και η φωτιά της επανάστασης ανάβει. Πρόσωπα και χαρακτήρες από την Ιστορία ζωντανεύουν, από σελίδα σε σελίδα. Η επανάσταση του 1821- και επετειακά επίκαιρη.

«Και μέσα στη σιωπή άκουσα τη φωνή του Μουχτάρ… -Τέλειωσέ την…

– Μάνα… Ο χρόνος σταμάτησε καθώς…

Κι ενώ εγώ είχα την αρχηγία… χάθηκε.

Και το αίμα της μούσκεψε βαθιά το χώμα της Ελλάδας…

Οι σπόροι της επανάστασης είχαν φυτευτεί…»

Είναι μια εικονογραφημένη εκδοχή της Ιστορίας

Σε αυτή ο Μάρκος, ο γιος του Κίτσου Μπότσαρη πιάνεται αιχμάλωτος και κρατείται στο παλάτι του Αλή Πασά. Δέκα χρόνια αργότερα, το 1821, ο Μάρκος επιστρέφει για να οδηγήσει το λαό του στη νίκη.

Και έτσι ο Μάρκος Μπότσαρης έγινε κόμικς. Τα ιδανικά του αγώνα, κάθε αγώνα για ελευθερία, κάθε δίκαιου αγώνα εμπνέουν. Ενέπνευσαν από την πρώτη στιγμή την Ευρώπη αλλά και την Αμερική. Και συνεχίζουν να δίνουν έμπνευση διαχρονικά και σε διαφορετικούς τόπους και να γίνονται αφορμή για δημιουργία.

Τα «Παιδιά της Επανάστασης», αυτή τη φορά, έρχονται από μακριά. Από την άλλη πλευρά του Ωκεανού. Τα παιδιά της επανάστασης (ή όπως είναι ο αρχικός, αγγλικός τίτλος, Sons Of Chaos) γεννήθηκαν στο μυαλό του Chris Jaymes. Που βρήκε τον δικό του ήρωα στο πρόσωπο του Μάρκου Μπότσαρη και τη δική του φλόγα να πει την ιστορία.

Ο δημιουργός Chris Jaymes

Έμπειρος μέσα από πολλά πρότζεκτ, αλλά και ευαισθητοποιημένος στα κοινωνικά θέματα –πρόσφατα ρίχτηκε στον αγώνα κατά του covid 19 στο πλευρό του Σον Πεν, βοηθώντας μέσα από τον οργανισμό που έχει δημιουργήσει ο Πεν (CORE) τον κόσμο και την πόλη του Λος Άντζελες που έχει χτυπηθεί βαριά από την πανδημία – ο Jaymes ένοιωσε τη δύναμη της Ιστορίας και της Ελληνικής Επανάστασης να τον συνεπαίρνουν.

Είχε ακούσει για την Επανάσταση, τον Ελληνικό Διαφωτισμό και τον αγώνα για την ελευθερία από έναν φίλο του και είχε εντυπωσιαστεί. Κάτι άλλο που του έκανε εντύπωση, το πόσο λίγα πράγματα ήξερε ο πολύς κόσμος στο εξωτερικό γι’ αυτό.

«Το ερώτημα που φαίνεται να προκύπτει πιο συχνά είναι γιατί ένας Αμερικανός ενδιαφέρθηκε για την Ελληνική Επανάσταση του 1821»- γράφει στο σημείωμα του συγγραφέα. Η απάντηση είναι απλή: «Γιατί μέχρι σήμερα δεν έχω συναντήσει μεγαλύτερο άθλο στην σύγχρονη ιστορία, που να αποτελεί τόσο βαθύ παράδειγμα ανθρώπινης συνένωσης… Ένα μικρό έθνος κατάφερε να ενωθεί και να ξεκινήσει μια επανάσταση που αποτέλεσε το έναυσμα για την πτώση μιας τεράστιας αυτοκρατορίας που το καταδυνάστευε…»

Ο Chris Jaymes που έχει ήδη τρεις δεκαετίες στη βιομηχανία του θεάματος- σαν ηθοποιός μάλιστα έχει παίξει, μεταξύ άλλων, στο Lost και στο Party of Five, έχει γράψει και σκηνοθετήσει ταινίες και σειρές- ανάμεσα σε αυτές και η βραβευμένη ταινία In Memory of My Father, σημειώνει κάτι ακόμη: Ότι πρόθεσή του δεν είναι να μεταφέρει τα γεγονότα έτσι ακριβώς όπως έγιναν, όπως μας τα μεταφέρει η Ιστορία. Τα αφήνει όμως να τον οδηγήσουν για να φτιάξει την δική του περιπέτεια.

Συνοδοιπόρος του και συναγωνιστής του ο Αργεντίνος Ale Aragon εικονογράφος και κομίστας με δουλειές σε μεγάλους οίκους και τίτλους όπως Northlander, Deadpool, 28 Days Later και Hunter.

Ήρωάς τους, ο Μάρκος Μπότσαρης

Στο πλάνο εργασίας, προηγείται η έρευνα. Δέκα χρόνια περίπου ο Jaymes ψάχνει, διαβάζει, μελετάει. Και ταξιδεύει. Έρχεται στην Ελλάδα, πηγαίνει στα Ιωάννινα και στο Σούλι, επισκέπτεται τη Μάνη, τη Μονεμβασιά, το Ναύπλιο. Την Ύδρα και τις Σπέτσες.

Και νοιώθει πια έτοιμος να πει την ιστορία, που είναι η δική του ματιά, με έμπνευση από τα γεγονότα. Επιθυμία του -λέει συχνά παρουσιάζοντας τη δουλειά- είναι να κεντρίσει την περιέργεια και το ενδιαφέρον του κόσμου, να κάνει την επανάσταση πιο γνωστή έξω από την Ελλάδα.

Το σχέδιο του Ale Aragon έχει δύναμη και μαζί μια άγρια ποίηση. Καθώς μεταφέρει στο χαρτί τον Χορό του Ζαλόγγου, τη βαρβαρότητα των Τούρκων, τις μάχες, τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών.

Κόμικς και animation movies άλλωστε «μιλάνε» με τη γλώσσα τους και μια ξεχωριστή δύναμη. Το είδαμε να συμβαίνει με το υπερ-διάσημο πια «300» και την Ελληνική Ιστορία και μυθολογία, να ενδιαφέρει σταθερά παραγωγούς και κινηματογραφιστές.

Ήρωες, χαρακτήρες, γεγονότα, μικρές και μεγάλες ιστορίες περνάνε στην ποπ κουλτούρα και σε ένα κοινό, μέσα από το οποίο κάποιοι θα θελήσουν να μάθουν περισσότερα.

Η ελληνική έκδοση

Το ελληνικό «Sons Of Chaos« – που κυκλοφορεί ως «Τα Παιδιά της Επανάστασης» στην πολύ φροντισμένη έκδοση από τον Κάκτο- έχει ένα ακόμη αυτού. Τη γλώσσα του, έτσι όπως την ζωντανεύει δυναμικά η μετάφραση του Αλέξη Καλοφωλιά – με συνεχή και πλούσια παρουσία στα γράμματα, παράλληλα με την μεγάλη, εκρηκτική ιστορία του στο ροκ (Last Drive, Earthbound, Thee Holy Strangers ).

Και κάθε φορά ο Chris Jaymes δεν ξεχνάει να σημειώσει: Ότι θέλει να τιμήσει εκείνους που έδωσαν την ζωή τους για την ελευθερία.

Ποτέ άλλωστε δεν είναι άκαιρο να μιλάς για ελευθερία, για δικαιώματα, να αγωνίζεσαι για έναν δίκαιο κόσμο. Το αντίθετο. Είναι επίκαιρο, επείγον, καυτό.