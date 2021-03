Online Agenda: 30 προτάσεις με ταινίες, παραστάσεις, συναυλίες για σήμερα 3 Μαρτίου

Θέατρο

«Ο Γάμος του Καραχμέτη» – Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας «Γαλιλαία»

Η Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας «Γαλιλαία» διαθέτει on demand, από τις 25 Φεβρουαρίου έως τις 6 Μαρτίου, μέσω viva.gr, την παράσταση «Ο Γάμος του Καραχμέτη» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, σε διασκευή – σκηνοθεσία Όλια Λαζαρίδου. Ο Κουμπής ένας από τους προεστούς του χωριού, μετά από δεκαπέντε έτη στείρου γάμου με τη Σεραϊνώ φλέγεται από την επιθυμία να αποκτήσει παιδιά. Το σχέδιό του είναι να απαγάγει τη γειτόνισσά του τη Λελούδω και να δωροδοκήσει ένα παπά ή να τον βιάσει με φοβέρα να τους στεφανώσει. Παίζουν: Ιφιγένεια Γρίβα, Νίκος Χαλδαιάκης. *Όλα τα έσοδα των online προβολών θα δοθούν για τη στήριξη της ΜΑΦ «Γαλιλαία».

Τετάρτη 3/3

Εισιτήριο: 5€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

«Γιούγκερμαν» – Θέατρο Πορεία

Η παράσταση του Θεάτρου Πορεία «Γιούγκερμαν», το εμβληματικό μυθιστόρημα του Μ. Καραγάτση, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τάρλοου, με τον Γιάννη Στάνκογλου στον κεντρικό ρόλο και έναν θίασο 20 πρωταγωνιστών, θα είναι διαθέσιμη για online προβολές από 21 Φεβρουαρίου έως 15 Μαρτίου στην πλατφόρμα on demand του θεάτρου Πορεία και στο viva.gr. Παρακολουθείστε τον βίο και την πολιτεία του γοητευτικού και δαιμόνιου Φινλανδού αριστοκράτη που ανακάλυψε το «υψηλό» μέσα από την ελληνική ψυχή.

21/2 – 15/3

Εισιτήριο: 7.99€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

«2021 μ.Χ.: Τα δύο Κούτσουρα» – Heraklion Arts and Culture

Το Heraklion Arts and Culture, προβάλει στη μνήμη του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη τη σκηνική σύνθεση «2021 μ.Χ.: Τα δύο Κούτσουρα μια σπουδή στο λόγο του Α. Παπαδιαμάντη». Η θεατρική παραγωγή που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Ψηφιακού Φεστιβάλ «Τέχνη Καθ’ Οδόν» 2020, θα προβληθεί την Τετάρτη 3 Μαρτίου 2021 στις 21:15. Σκηνική δραματουργία, επιμέλεια χώρου, σκηνοθεσία: Θανάσης Δόβρης. Ηθοποιοί: Μαρία Παρασύρη, Γιωργής Τσαμπουράκης.

Τετάρτη 3/3 | 21:15

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

Διαθέσιμες επιλογές από τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση (δωρεάν): «Το Σώσε», σε σκηνοθεσία Έκτορα Λυγίζου,

«Αντιγόνη – Lonely Planet» της Λένας Κιτσοπούλου,

«Άμλετ», σε σκηνοθεσία Γιάννη Χουβαρδά και

«Φάουστ», σε σκηνοθεσία Μιχαήλ Μαρμαρινού.

Άλλες διαθέσιμες ελληνικές παραστάσεις

Το έργο της Άννας Αδριανού «Οι Πιο Δυνατές», σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Κυριακού, έρχεται για on demand προβολές, έως τις 19 Μαρτίου, μέσω viva.gr.

Η παράσταση των διηγημάτων του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη «Όνειρο Στο Κύμα, Έρως Ήρως», σε σκηνοθεσία Δήμου Αβδελιώδη, με τον Θεμιστοκλή Καρποδίνη, είναι διαθέσιμη για on demand προβολές, 13 Φεβρουαρίου έως 16 Μαρτίου, μέσω ticketservices.gr.

Η εφηβική παράσταση του Θεάτρου Τέχνης για τις εξαρτήσεις, με τίτλο «Μια Μέρα Χωρίς», σε συνεργασία με το ΚΕΘΕΑ., η οποία απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, από 12 χρονών είναι διαθέσιμη μέσω vimeo .

Το stand up comey show του Λάμπρου Φισφή «Δες το Θετικό» θα είναι διαθέσιμο για online streaming προβολές, έως 14 Μαρτίου 2021, μέσω viva.gr.

Η web παράσταση του Θεάτρου Τέχνης «Πυραμίδες» του Ανδρέα Φλουράκη θα είναι διαθέσιμη για on demand προβολές μέσω vimeo.

Η παράσταση θεάτρου ραδιοφώνου, «Το Πάτωμα», σε κείμενο Ζέτης Φίτσιου και σκηνοθεσία Ανδρέα Φλουράκη, είναι διαθέσιμη on demand, από την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2020, μέσω της ιστοσελίδας iroes.art .

Ολόκληρη η stand up comedy παράσταση του Αλέξανδρου Τσουβέλα, «Κακός Παράδεισος» διαθέσιμη on demand, για διαδικτυακή παρακολούθηση, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του stand-up comedian. Οδηγίες για το πως να παρακολουθήσετε την παράσταση δείτε εδώ.

«Ριχάρδος Β΄» – Digital Theatre

Η διαδικτυακή πλατφόρμα Digital Theatre διαθέτει για ενοικίαση μερικές από τις καλύτερες θεατρικές παραγωγές παγκοσμίως. Παρακολουθήστε online την παράσταση «Ριχάρδος Β’» του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, από το Royal Shakespeare Company, σε σκηνοθεσία Gregory Doran. Το πρώτο μέρος της Ιστορικής Τετραλογίας του Σαίξπηρ, για τον εκθρονισμένο Βασιλιά, ζωντανεύει στη σκηνή σε μια ρεαλιστικότατη στη λεπτομέρεια παράσταση. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Ντέιβιντ Τένναντ.

Τετάρτη 3/3

Τιμή Ενοικίασης: 7.99£

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Behind the Beautiful Forevers» – National Theatre at Home

Το Εθνικό Θέατρο της Αγγλίας ανανέωσε τις διαθέσιμες παραστάσεις για ενοικίαση μέσω της on demand διαδικτυακή πλατφόρμας National Theatre at Home. Παρακολουθήστε την παράσταση «Behind the Beautiful Forevers» των Meera Syal και Thusitha Jayasundera, βασισμένη στο βιβλίο της Katherine Boo. Σε μια από τις μεγαλύτερες παραγκουπόλεις της Ινδίας ζει η Zehrunisa και ο 16χρονος γιός της Abdul, με μοναδικό εισόδημα τη διαλογή απορριμμάτων του τελευταίου. Τα όνειρά τους μεγάλα αλλά εύθραυστα. Μια κατηγορία είναι αρκετή να θρυμματίσει τα πάντα.

Τετάρτη 3/3

Τιμή ενοικίασης: 9.34€

Για ενοικίαση της παράστασης και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Άλλες διαθέσιμες online παραστάσεις από το εξωτερικό

Παιδικό Θέατρο

«Τέσσερις Εποχές» – Εθνική Λυρική Σκηνή

Ένα διαχρονικό αριστούργημα που υμνεί τις εναλλαγές της φύσης και την κυκλικότητα του χρόνου, οι «Τέσσερις εποχές» του Αντόνιο Βιβάλντι έρχονται στην GNO TV της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, από 27 Φεβρουαρίου, μέσα από μια πρωτότυπη παράσταση με «πράσινο» χαρακτήρα που υπογράφει η ανατρεπτική θεατρική ομάδα Patari Project. Μια παράσταση μουσικού θεάτρου για παιδιά και νέους, η οποία θίγει σημαντικά ζητήματα που σχετίζονται με τη στάση μας απέναντι στο περιβάλλον και τους κινδύνους που διατρέχει. Σκηνοθεσία: Σοφία Πάσχου.

Τετάρτη 3/3

Εισιτήριο: 5€ | Αγορά εισιτηρίου εδώ.

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Όλα Είναι Όπερα» – Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Μετά τη μεγάλη επιτυχία που σημείωσαν τον προηγούμενο Νοέμβριο οι δύο παραστάσεις του εκπαιδευτικού προγράμματος του Μεγάρου «Όλα είναι όπερα!», οι μικροί μας φίλοιέχουν τώρα την ευκαιρία να το δουν μέσω του site και της σελίδας του Μεγάρου στο fb, όπου θα είναι διαθέσιμο on demand από τη Δευτέρα 1 Μαρτίου για έναν μήνα. Τα παιδιά θα μάθουν κάποια από τα μυστικά της όπερας, αλλά και όλα τα επαγγέλματα που συνεργάζονται για να δημιουργηθεί μια σκηνική παραγωγή. Κείμενο – Δραματουργία: Μιχαέλλα Χατζηαγγέλου.

1-31 Μαρτίου 2021

Δωρεάν

Δείτε τις παραστάσεις εδώ.

«Η Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων» – viva.gr

Ο Ιταλός σκηνοθέτης των Τελετών έναρξης και λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Σότσι, Βραβευμένος με το Xρυσό Βραβείο Merlin Award 2018 για το καλύτερο οικογενειακό show στον κόσμο, Enrico Peccoli υπογράφει την σκηνοθεσία του Θεατρικού τσίρκο «Η Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων». Μια παράσταση γεμάτη δράση, εκπλήξεις, ακροβατικά, μαγικά τρυκ, ευφάνταστα σκηνικά, εντυπωσιακά κοστούμια και ζωντανή μουσική, διαθέσιμη για on demand προβολές, από 26/2, μέσω viva.gr.

Τετάρτη 3/3

Εισιτήριο: 13€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

«Ζητείται ακροβάτης για Τσίρκο» – Θέατρο Σοφούλη

Το διαδραστικό, αποκριάτικο show «Ζητείται ακροβάτης για Τσίρκο» επιστρέφει διαδικτυακά, 28 Φεβρουαρίου – 7 Μαρτίου, για να διασκεδάσει ολόκληρη την οικογένεια. Φέτος, την περίοδο του καρναβαλιού, το Θέατρο Σοφούλη και το Μονόκυκλο θα παρουσιάσουν ένα show που συνδυάζει θεατρικό παιχνίδι, ακροβατικά, ζογκλερικά, παντομίμα, χορό, διάλογο και κλόουν. Σκηνοθεσία: Παυλίνα Χαρέλα. Σενάριο – σύλληψη: Μονόκυκλο.

Τετάρτη 3/3 | 17:00

Εισιτήριο: 7€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

Άλλες διαθέσιμες παραστάσεις παιδικού θεάτρου

Η ομάδα σύγχρονου τσίρκου Cirko Cachivache μας μεταφέρει όλους στα χρόνια της παιδικής αθωότητας και της ξεγνοιασιάς με τo «’Oνειρο της Μόλυ», το οποίο θα είναι διαθέσιμο για on demand προβολές, έως 15 Μαρτίου, μέσω viva.gr.

Το μυθιστόρημα για μικρούς «Οι τρεις σωματοφύλακες», του Αλέξανδρου Δουμά, σε σκηνοθεσία Βασίλη Νικολαΐδη, θα είναι διαθέσιμο για on demand προβολές, έως 8 Μαρτίου, μέσω viva.gr.

Η ομάδα βιωματικού διαδραστικού θεάτρου για παιδιά, L&S, διαθέτει, έως τις 10 Απριλίου 2021, για on demand προβολές την παράσταση «Πινόκιο και Τζεπέτο: Ένα αληθινό Παραμύθι», σε σκηνοθεσία Νίκου Λημνιού, μέσω viva.gr.

Το Κουκλοθέατρο Κρήτης διαθέτει για on demand προβολές, έως τις 10 Μαρτίου 2021, την παράσταση «Πινόκιο», βασισμένο στο λογοτεχνικό έργο του Κάρλο Κολόντι, μέσω ticketservices.gr.

Το Θέατρο Τέχνης διαθέτει, για on demand ποροβλές, το μυθιστήρημα του Εκτόρ Μαλό, «Χωρίς Οικογένεια», σε διασκευή Άνδρης Θεοδότου και σκηνοθεσία Δημήτρη Δεγαΐτη, για on demand προβολές μέσω vimeo .

Η παράσταση «Ο Ψαροτρομάρας» της Φρόσως Χατόγλου από το Κουκλοθέατρο Κρήτης θα είναι διαθέσιμη, έως τις 13 Μαρτίου 2021, για on demand online παρακολούθηση.

Μουσικό Θέατρο

«Emilia» – emilialive.com

Η παράσταση «Emilia» της Μόργκαν Λόιντ Μάλκολμ, από το Shakespeare’s Globe, σε σκηνοθεσία Νικόλ Τσάρλς θα είναι διαθέσιμη για on demand προβολές, για όλο τον μήνα Μάρτιο, μέσω της ιστοσελίδας emilialive.com. To βραβευμένο με Ολίβιε θεατρικό έργο επικεντρώνεται γύρω από την υποτιθέμενη «Σκοτεινή Κυρία» των σονέτων του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, Emilia Bassano. Η Emilia και οι αδερφές της επικοινωνούν μαζί μας μέσα από τους αιώνες, με πάθος, μένος, γέλιο και τραγούδι. Η Emilia θέλει η φωνή της επιτέλους, μετά από τετρακόσια χρόνια να ακουστεί. Η ιστορία της είναι και δικιά μας. Επιζητά ισότητα, ίσες ευκαιρίες, σεβασμό.

1-31 Μαρτίου

Εισιτήριο: 5£-100£

Για αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Φάλσταφ» – Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης

Η Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης συνεχίζει και αυτή την εβδομάδα τις δωρεάν online προβολές σημαντικών παραγωγών της, με ένα αφιέρωμα σε σπουδαίες Αμερικανίδες καλλιτέχνιδες που πρωτοστάτησαν τόσο στη σκηνή όσο και εκτός. Σειρά έχει την Τετάρτη 3 Μαρτίου η όπερα του Τζουζέπε Βέρντι «Φάλσταφ», εμπνευσμένη από τον ομώνυμο ήρωα του Ουίλια Σαίξπηρ. Μια παραγωγή του 1992, σε μουσική διεύθυνση James Levine και σκηνοθεσία Franco Zeffirelli. Στον ρόλο του Φάλσταφ ο Paul Plishka, ο οποίος «θα βρει τον δάσκαλό του» από τις Marilyn Horne (Dame Quickly), Mirella Freni (Alice Ford) και Susan Graham (Meg Page).

Τετάρτη 3/3

Δωρεάν

Διαθέσιμη από 02:30 π.μ έως 01:30 π.μ (της επόμενης μέρας)

Παρακολουθήστε τις παραστάσεις εδώ.

« Αριάδνη στη Νάξο» – Κρατική Όπερα της Βιέννης

H Κρατική Όπερα της Βιέννης, στο πλαίσιο των διαδικτυακών προβολών δημοφιλών παραγωγών της, παρουσιάζει την Τετάρτη 3 Μαρτίου, στις 20:00, την όπερα του Ρίχαρντ Στράους «Αριάδνη στη Νάξο», σε μουσική διεύθυνση Christian Thielemann και σκηνοθεσία Sven-Eric Bechtolf. Η όπερα περιστρέφεται γύρω από τη συνάντηση της Αριάδνης με τα φαντάσματα της μοναξιάς της. Παίζουν: Soile Isokoski, Johan Botha, Peter Matić κ.α.

Τετάρτη 3/3 | 20:00 (ώρα Ελλάδος)

Απαιτείται εγγραφή

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Love and Politics» – Opera Vision

Η δωρεάν streaming παλτφόρμα Opera Vision διαθέτει, από τις 27 Φεβρουαρίου, στις 20:00, έως τις 27 Αυγούστου, στις 13:00, την όπερα-performance «Love and Politics», μια σκηνική σύνθεση τεσσάρων έργων του Τζουζέπε Βέρντι, από την Norrlandsoperan, σε σε σκηνοθεσία Dan Turdén και μουσική διεύθυνση Ville Matvejeff. Όταν οι ερωτικές σχέσεις βρίσκονται στο επίκεντρο ενός δημόσιου πολιτικού βίου γεμάτου ίντριγκες, τότε το αποτέλεσμα είναι συνήθως τραγικό. Παίζουν: Sara Ribbenstedt, Hrolfur Saemundsson, Hege Gustava κ.α.

Τετάρτη 3/3

Διαθέσιμη έως 27/8

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

Άλλες διαθέσιμες παραστάσεις μουσικού θεάτρου

Χορός

Διαθέσιμες παραστάσεις χορού

Μουσική

Καμεράτα – Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών παρουσιάζει, την Τετάρτη 3 Μαρτίου, στις 20:30, την τέταρτη live streaming συναυλία των Μουσικών της Καμεράτας-Ορχήστρας Φίλων της Μουσικής, με έμφαση στις ιστορικές πρακτικές ερμηνείας και τα όργανα εποχής. Η εκδήλωση, σε μουσική διεύθυνση Μάρκελλου Χρυσικόπουλου, θα περιλαμβάνει έργα του εμβληματικού συνθέτη Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ. Διαθέσιμη έως και 48 ώρες

Τετάρτη 3/3 | 20:30

Διαθέσιμη έως τις 5/3 στις 20:30

Δωρεάν

Δείτε τη συναυλία εδώ.

Γιώργος Κοντραφούρης ΤΡΙΟ – Half Note Jazz Club

O τζαζ πιανίστας και οργανίστας Γιώργος Κοντραφούρης παρουσιάζει το τελευταίο του άλμπουμ «The Passing and more» σε live srteaming μετάδοση από το Half Note Jazz Club, το Σάββατο 27 Φεβρουαρίου, στις 18:00. Η συναυλία θα είναι διαθέσιμη on demand έως την Παρασκευή 5 Μαρτίου. Μαζί του θα είναι δυο εξέχοντες νέοι μουσικοί, με βάση τη Νέα Υόρκη, ο Κίμων Καρούτζος στο μπάσο και ο Jason Wastor στα ντραμς.

Τετάρτη 3/3

Διαθέσιμη έως τις 5/3

Εισιτήριο: 10€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε τη συναυλία εδώ.

Άλλες διαθέσιμες μουσικές εκδηλώσεις

Το κουαρτέτο του Δημήτρη Καλαντζή έρχεται το Σάββατο 20 Φεβρουαρίου, στις 18:00, στο Half Note Jazz Club και παρουσιάζει, μέσω live streaming, την μουσική παραγωγή «Mano’s». Η εκδήλωση θα είναι διαθέσιμη έως 8 Μαρτίου, μέσω viva.gr.



Το Arachnesound, ένα φεμινιστικό μουσικό πρότζεκτ για τις Ελληνίδες ποιήτριες από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, που δημιουργήθηκε σε ανάθεση της Στέγης έρχεται στο Onassis Channel, από τις 17 Φεβρουαρίου 2021.



Σινεμά

Mythos Project online edition – Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας

Οι ταινίες που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του «Mythos Project online edition 2020» του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδικά και Νέους και της Camera Zizanio θα είναι διαθέσιμες για δωρεάν διαδικτυακή παρακολούθηση μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα του φεστιβάλ καθώς και το επίσημο ψηφιακό κανάλι της Camera Zizanio στο youtube. Στην περιπέτεια μπήκαν 45 παιδιά από 11 χώρες με 8 επικεφαλής για 8 ομάδες που δημιούργησαν ισάριθμες ταινίες.

Τετάρτη 3/3

Δωρεάν

Δείτε τις ταινίες εδώ.

H Strada Films διαθέτει έως τις 14 Μαρτίου για on demand προβολές τις ταινίες:

Σύλλας Τζουμέρκας – Strada Films

Η Strada Films διαθέτει, για on demand προβολές, μέσω viva.gr, τις ταινίες του Σύλλα Τζουμέρκα «Χώρα Προέλευσης» και «Το Θαύμα της Θάλασσας των Σαργασσών» και «Η Έκρηξη». Η «Χώρα Προέλευσης» είναι μια ταινία για μια χώρα και μια οικογένεια σε ελεύθερη πτώση, ή για μια ενδοοικογενειακή υιοθεσία που οδηγεί τρεις γενιές μιας οικογένειας σε μια σύγκρουση μέχρις εσχάτων. Η ταινία «Το Θαύμα της Θάλασσας των Σαργασσών» παρακολουθεί δυο γυναίκες, μια αστυνομικό και μια εργάτρια σε εργοστάσιο παραγωγής χελιών, που ζουν σε μια επαρχιακή πόλη στη Δυτική Ελλάδα. «Η Έκρηξη» ακολουθεί μια γυναίκα στην προσπάθειά της να ξαναπάρει τη ζωή της στα χέρια της.

Τετάρτη 3/3

Διαθέσιμες έως τις 14/3

Εισιτήριο: 2.50€

Για αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Άλλες διαθέσιμες ταινίες για on demand παρακολούθηση

Έκθεση

«1821 Πριν και Μετά» – Μουσείο Μπενάκη

Την Τετάρτη 3 Μαρτίου στις 19.00 θα πραγματοποιηθεί η διαδικτυακή μετάδοση της εκδήλωσης «1821 Πριν και Μετά: Η Επετειακή Έκθεση για τον Εορτασμό των 200 Χρόνων από την Επανάσταση», μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, youtube) του Μουσείου Μπενάκη. Τα περισσότερα από 1200 αντικείμενά της έκθεσης και οι 1218 σελίδες του καταλόγου της παρουσιάζουν εκατό χρόνια ιστορίας του νεότερου Ελληνισμού από το 1770 μέχρι το 1870. Πρόκειται για την εκατονταετία που ξεκινά με την ηθική και οικονομική προετοιμασία της απελευθέρωσης των Ελλήνων, κορυφώνεται με την Επανάσταση του 1821 και ολοκληρώνεται με τις πρώτες δεκαετίες της λειτουργίας και της ανάπτυξης του ελληνικού κράτους.

Τετάρτη 3/3 | 19:00

Δωρεάν

Παρακολουθήστε την εκδήλωση εδώ.

«Ο Μυστικός μας κήπος» – Genesis Gallery

Ο Γιώργος Τζάνερης γιορτάζει τα έντεκα χρόνια της Genesis Gallery με τη μεγάλη διαδικτυακή ομαδική έκθεση, «Ο μυστικός μας κήπος» 2010 – 2021, σε επιμέλεια Ίριδας Κρητικού. Τα έργα της έκθεσης θα αναρτηθούν στα social media των καλλιτεχνών που συμμετέχουν καθώς επίσης και στους αντίστοιχους λογαριασμούς της genesis gallery ( facebook, Instagram). Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Τρίτη 2/3

Δωρεάν

Δείτε την έκθεση εδώ.

Άλλες διαθέσιμες εκθέσεις

Το Μουσείο Ιστορίας της Ελληνικής Ενδυμασίας του Λυκείου των Ελληνίδων παρουσιάζει την ψηφιακή έκθεση «ΜΥΡΙΑ ΟΣΑ [γ]ραμμένα, ἕν πανίον. 1821-2021». Τα θέματα θα αναρτώνται σαν έργο σε εξέλιξη, κάθε Παρασκευή και ώρα 18.21, σε ψηφιακό περιβάλλον, διαθέσιμο στην ιστοσελίδα https://1821.lykeionellinidon.com.

Η online έκθεση «Διάλογοι, αλληλοδράσεις – Ελληνογαλλικό αρχείο Δημοσθένη Αγραφιώτη» παρουσιάζει τη δωρεά που πρόσφερε στο Μουσείο Γ. Γουναρόπουλου ο ποιητής και καλλιτέχνης διαμέσων, Δημοσθένης Αγραφιώτης. *Διαθέσιμη έως 31/3

Εκδηλώσεις

«Το Ημερολόγιο ενός Σκύλου»: Online oπτικοακουστική αφήγηση από τη Violet Louise

Η online παράσταση «Το Ημερολόγιο ενός Σκύλου», μια online οπτικοακουστική αφήγηση από τη Violet Louise, για μια γυναίκα που αναζητά στο διαδίκτυο ίχνη του σκύλου της που έφυγε από τη ζωή, θα είναι διαθέσιμη από 10 Φεβρουαρίου μέχρι και 31 Μαρτίου 2021, με δωρεάν είσοδο στη σελίδα: http://violetlouise.com/el/το-ημερολόγιο-ενός-σκύλου/.

10 Φεβρουαρίου – 31 Μαρτίου

Δωρεάν

Δείτε την αφήγηση εδώ.