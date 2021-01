Online Agenda: 26 προτάσεις με ταινίες, παραστάσεις, συναυλίες για σήμερα 20 Ιανουαρίου

Θέατρο

«Υπόγειο» – ΚΠΙΣΝ

Την Κυριακή 17 Ιανουαρίου στις 17.00 οι Παραβάσεις, το Θεατρικό Αναλόγιο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, συνεχίστηκαν online με το «Υπόγειο» του Φιόντορ Ντοστογιέφσκι σε σκηνοθετική επιμέλεια Έκτορα Λυγίζου. Το έργο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΚΠΙΣΝ, στη σελίδα του στο Facebook και στο κανάλι του στο YouTube. Ήρωας ένας ανώνυμος μεσήλικας δημόσιος υπάλληλος, άρρωστος και χολωμένος, βουτηγμένος στην πίκρα και την οργή, που ζει απομονωμένος στο «υπόγειό» του. Έχοντας διαχωρίσει τον εαυτό του απ’ όλη την υπόλοιπη ανθρωπότητα, επιτίθεται με βία στα κοινωνικά ιδεώδη της «ευτυχίας» και της «επιτυχίας» και τολμά να μιλήσει για τις δυνάμεις που δρουν βαθιά μέσα μας και που τις περισσότερες φορές αρνούμαστε να ομολογήσουμε. Ερμηνεύoυν: Άρης Σερβετάλης, Φλομαρία Παπαδάκη.

Τετάρτη 20/1 | Διαθέσιμη όλο το 24ωρο

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Ο Αμερικανός», σε σκηνοθεσία Θανάση Σαράντου

Η παράσταση «Ο Αμερικάνος» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, σε σκηνοθεσία-ερμηνεία του Θανάση Σαράντου, είναι διαθέσιμη online, από τις 16 Ιανουαρίου 2021 έως τις 10 Φεβρουαρίου 2021, μέσω της πλατφόρμας viva.gr. Μια συναρπαστική ιστορία αγάπης και ξενιτιάς. Παραμονή Χριστουγέννων 1789. Ένας Έλληνας μετανάστης ύστερα από 25 χρόνια επιστρέφει στο νησί του. Περιπλανάται μόνος στην αποβάθρα του λιμανιού και τριγυρνά στα σοκάκια της μικρής συνοικίας και στα χαλάσματα του πατρικού σπιτιού του. Το μόνο που τον κάνει να συνεχίζει να ελπίζει είναι ο έρωτας.

Τετάρτη 20/1

Διαθέσιμη όλο το 24ωρο

Τιμή εισιτηρίου: 5€

Για αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Διαθέσιμες επιλογές από τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση (δωρεάν): «Το Σώσε», σε σκηνοθεσία Έκτορα Λυγίζου,

«Αντιγόνη – Lonely Planet» της Λένας Κιτσοπούλου,

«Άμλετ», σε σκηνοθεσία Γιάννη Χουβαρδά και

«Φάουστ», σε σκηνοθεσία Μιχαήλ Μαρμαρινού.

Τετάρτη 20/1

Τετάρτη 20/1



«Ο Θαυματοποιός» – Old Vic: In Camera

Το The Old Vic Theatre διαθέτει για on demand προβολές, από τις 20 έως τις 22 Ιανουαρίου 2021, στις 21:30 (ώρα Ελλάδος), την παράσταση «Ο Θαυματοποιός» του Μπράιαν Φρίελ, σε σκηνοθεσία Matthew Warchus. Ο δημοφιλής Ουαλός ηθοποιός Michael Sheen («Master of Sex», «Μεσάνυχτα στο Παρίσι», «Η Βασίλισσα») υποδύεται τον Francis Hardy, o οποίος ταξιδεύει στις πιο απομονωμένες γωνίες του Ηνωμένου Βασιλείου προσπαθώντας να θεραπεύσει αυτούς που επιθυμούν να θεραπευτούν. Μαζί του η σύζυγος του Grace (Indira Varma) και ο μάνατζερ του Teddy (David Threlfall), ο καθένας με τη δική του ιστορία απώλειας, αγάπης και πάλης.

Τετάρτη 20/1 | 21:30 (ώρα Ελλάδος)

Εισιτήρια: 10£ και 15£ | Αγοράστε εισιτήρια εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Futureland – Maxim Gorki Theater

Το Maxim Gorki Theater παρουσιάζει στις 20, 22, 24 και 26 Ιανουαρίου 2021, στις 20:30 (ώρα Ελλάδος), την παράσταση «Futureland». Ένα πρότζεκτ σε σκηνοθεσία-σύλληψη Lola Arias. Ένα επιστημονικής φαντασίας ντοκιμαντερίστικο έργο με εφήβους, 14-18 ετών, που ήρθαν μόνοι τους στη Γερμανία από το Αφγανιστάν, τη Συρία, τη Σομαλία, τη Γουινέα και το Μπαγκλαντές. Διέσχισαν τον κόσμο με τα πόδια, με βάρκα, κρυμμένοι σε φορτηγά και κάποιες φορές με αεροπλάνο. Τώρα ζουν στο Βερολίνο, σε έναν νέο κόσμο, του οποίου τους κανόνες δεν γνωρίζουν και στον οποίο δεν ξέρουν πόσο καιρό μπορούν να μείνουν… Περνάνε συνέχεια από επιτροπές για να αποδείξουν ότι αξίζουν άσυλο. Με τους: Mamadou Allou Diallo, Ahmad Azrati, Fabiya Bhuiyan κ.α.

Τετάρτη 20/1 | 20:30 (ώρα Ελλάδος)

Εισιτήριο: 3€-10€ | Με αγγλικούς υπότιτλους

Αγοράστε εισιτήρια και δείτε την παράσταση εδώ.

«Βασιλιάς Ληρ» – Shakespeare’s Globe

H on demand διαδικτυακή πλατφόρμα του Shakespeare’s Globe μας προσφέρει μερικές από τις αρτιότερες παραγωγές του θιάσου. Παρακολουθήστε την παράσταση «Βασιλιάς Ληρ» του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, σε σκηνοθεσία Nancy Meckler. Ο Βασιλιάς Ληρ έχει τρεις κόρες, αλλά καθόλου γιους. Αποφασίζει, λοιπόν, να μοιράσει το βασίλειο του ανάμεσα στα παιδιά του. Η γενναιοδωρία του ξεπληρώνεται σκληρά. Περιπλανώμενος, άστεγος και πάμφτωχος ο Ληρ αρχίζει να συνειδητοποιεί τις λανθασμένες αξίες με τις οποίες ζούσε και ανακαλύπτει την ανθρωπιά του. Παίζουν: Kevin R McNally, Emily Bruni, Ralph Davis, Joshua James κ.α.

Τετάρτη 20/1

Τιμή ενοικίασης: 5.99£ | Απαραίτητη η εγγραφή

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Πέερ Γκυντ: Μέρος Α’ και Β’» – Schaubühne

Η βερολινέζικη Schaubühne παρουσιάζει διαδικτυακά, από τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου στις 18:00 (ώρα Ελλάδος) έως την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου στις 18:00 (ώρα Ελλάδος), την παράσταση «Πέερ Γκυντ» του Ερρίκου Ίψεν, σε σκηνοθεσία Πέτερ Στάιν. Η παράσταση που έκανε πρεμιέρα σε δύο απογεύματα, το 1971, στο ανακαινισμένο Hallescher Ufer, θεωρήθηκε ένα από τα highlights εκείνης της θεατρικής σεζόν. Παίζουν: Heinrich Giskes, Edith Clever, Jutta Lampe, Sabine Andreas, Claus Gärtner κ.α.

Τετάρτη 20/1

Δωρεάν | Διαθέσιμη έως 21/1 στις 18:00

Γλώσσα: Γερμανικά | Χωρίς υπότιτλους

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Treasure Island» – Exeter Northcott Theatre

To Exeter Northcott Theatre διαθέτει, για δωρεάν διαδικτυακή παρακολούθηση στο youtube, έως τις 30 Ιανουαρίου 2021, την παράσταση «Treasure Island» από τον θίασο Le Navet Bete. Μια ξεκαρδιστική εκδοχή του κλασικού ομότιτλου μυθιστορήματος του Robert Louis Stevenson. Παραμονή Χριστουγέννων στο πανδοχείο «Ο Ναύαρχος Μπένμποου» και ο Τζιμ Χώκινς σερβίρει μπίρα τον ένα και μοναδικό πελάτη. Ξαφνικά η πόρτα ανοίγει διάπλατα και μέσα μπαίνει ο περιβόητος πειρατής Μπίλλυ Μπόουνς, ο οποίος πρόκειται να αλλάξει τη ζωή του Τζιμ για πάντα… Σκηνοθεσία: John Nicholson.

Τετάρτη 20/1 | Διαθέσιμη όλο το 24ωρο

Δωρεάν

Γλώσσα: Αγγλικά | Χωρίς Υπότιτλους

Δείτε την παράσταση εδώ.

Παιδικό Θέατρο

«Της Φωτιάς και του Αέρα» – Θέατρο Αερόπλοιο

Το Θέατρο Αερόπλοιο, με 35 χρόνια εμπειρίας στο παιδικό θέατρο, παρουσιάζει από τις 20 έως τις 31 Ιανουαρίου 2021, με μορφή online streaming την παράσταση «Της Φωτιάς και του Αέρα», σε κείμενο – σκηνοθεσία Νίκου Καμτσή. Η παράσταση θα προβληθεί μέσω της πλατφόρμας viva.gr. Τρία βασιλόπουλα ξεκινούν ένα ταξίδι μακρινό! Ποιος από τους τρεις θα καταφέρει να φέρει το γιατρικό για να γιατρέψει τον γέρο βασιλιά πατέρα τους; Ποιός θα νικήσει τη φωτιά και τον αέρα; Ποιός θα τα βάλει με δράκους και δρακόπουλα; Παίζουν: Λαμπρινή Θάνου, Αθηνά Χατζηαθανασίου.

Τετάρτη 20/1 | 17:30

Εισιτήριο: 10€

Αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Άλλες διαθέσιμες παιδικές παραστάσεις: Από τις 19/12/2020 έως και τις 25/1/2021 μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν την αγαπημένη διαδραστική παράσταση «O Ραφτάκος των λέξεων», μέσα από την πλατφόρμα της ticketservices.

Η παράσταση της Κάρμεν Ρουγγέρη «Ο Θησέας και ο Μινώταυρος» θα είναι διαθέσιμη, έως τις 31 Ιανουαρίου 2021, για on demand online παρακολούθηση.

Η παράσταση «Ο Ψαροτρομάρας» της Φρόσως Χατόγλου από το Κουκλοθέατρο Κρήτης θα είναι διαθέσιμη, έως τις 13 Φεβρουαρίου 2021, για on demand online παρακολούθηση.

Τετάρτη 20/1

Μουσικό Θέατρο

«Λουτσία ντι Λάμερμουρ» – Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης

Η Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης συνεχίζει και αυτή την εβδομάδα τις δωρεάν διαδικτυακές προβολές σημαντικών παραγωγών της. Σειρά έχει την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021 η όπερα του Γκαετάνο Ντονιτσέττι «Λουτσία ντι Λάμερμουρ». Μια παραγωγή του 2009, σε μουσική διεύθυνση Marco Armiliato και σκηνοθεσία Mary Zimmerman. Η διάσημη σοπράνο Anna Netrebko υποδύεται την κακότυχη ομώνυμη ηρωίδα. Ο τότε ανερχόμενος τενόρος Piotr Beczała ενσαρκώνει τον Εντγκάρντο, ενώ ο Mariusz Kwiecien τον αδελφό της Λουτσία, Ενρίκο , του οποίου ο αυταρχισμός την υποχρεώνει να απαρνηθεί τον έρωτά της για τον Εντγκάρντο και να παντρευτεί για το συμφέρον της οικογένειας.

Τετάρτη 20/1

Διαθέσιμη από 02:30 π.μ έως 01:30 π.μ (της επόμενης μέρας)

Δωρεάν

Παρακολουθήστε την παράσταση εδώ.

«Σαλώμη» – Κρατική Όπερα της Βιέννης

H Κρατική Όπερα της Βιέννης, στο πλαίσιο των online προβολών δημοφιλών παραγωγών της, παρουσιάζει την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021, στις 20:00 (ώρα Ελλάδος), την όπερα του Ρίχαρντ Στράους «Σαλώμη», βασισμένη στο ομότιτλο θεατρικό έργο του Όσκαρ Ουάιλντ. Μια παραγωγή του 2020, σε μουσική διεύθυνση Michael Boder και σκηνοθεσία Boleslaw Barlog. Η Σαλώμη, κόρη της Ηρωδιάδος, γοητεύεται από τον προφήτη που κρατείται αιχμάλωτος από τον Ηρώδη. Η εχθρότητα του προφήτη απέναντί της καταφέρνει μόνο να αναζωπυρώσει το πάθος της. Καθώς ο Ηρώδης επιθυμεί η Σαλώμη να χορέψει για αυτόν, εκείνη συμφωνεί, θέτοντας έναν όρο: Το κεφάλι του Ιωάννη του Βαπτιστή σε ασημένιο πιάτο. Παίζουν: Lise Lindstrom, Michael Volle, Waltraud Meier, Herwig Pecoraro.

Τετάρτη 20/1 | 20:00 (ώρα Ελλάδος)

Δωρεάν | Απαιτείται εγγραφή

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Ντον Τζιοβάννι» – Opera Vision

Η δωρεάν streaming παλτφόρμα Opera Vision προσφέρει, για online παρακολούθηση, έως τις 4 Ιουνίου 2021, την όπερα «Ντον Τζοβάννι» του Μότσαρτ, σε λιμπρέτο Λορέντζο ντα Πόντε. Μια παραγωγή του Gran Teatre del Liceu, σε μουσική διεύθυνση Josep Pons και σκηνοθεσία Christof Loy. Ο ευγενής, ελευθέρων ηθών, Ντον Τζοβάννι προσπαθεί να αποπλανήσει στη Ντόνα Άννα, προσποιούμενος τον αρραβωνιαστικό της. Ο πατέρας της Άννα, ο Διοικητής, καταφθάνει και τον καλεί σε μονομαχία. Ο Ντον Τζοβάννι τον σκοτώνει και ξεφεύγει με τη βοήθεια του υπηρέτη του Λεπορέλλο. Η Ντόνα Άννα ορκίζει τον αρραβωνιαστικό της, Ντον Οττάβιο, να εκδικηθεί τον θάνατο του πατέρα της. Παίζουν: Christopher Maltman, Miah Persson, Ben Bliss κ.α.

Τετάρτη 20/1 | Διαθέσιμη έως 4/6

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Το στρίψιμο της βίδας» – Opera North

Η Opera North προσφέρει, για δωρεάν διαδικτυακή παρακολούθηση, μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της, την όπερα του Μπέντζαμιν Μπρίτεν «Το στρίψιμο της βίδας», σε μουσική διεύθυνση Leo McFall και σκηνοθεσία Alessandro Talevi. Μια γκουβερνάντα προσλαμβάνεται από έναν πολυάσχολο θείο να φροντίσει τα δύο ανίψια του σε ένα απομονωμένο σπίτι στην εξοχή. Αμέσως η ίδια συμπαθεί τα δύο παιδιά, την Φλώρα και τον Μάιλς, ωστόσο, αισθάνεται μια ανησυχία μέσα στο παλιό αυτό σπίτι. Ώσπου αρχίζει να βλέπει πράγματα…όπως τον πρώην υπηρέτη Πήτερ και την προκάτοχό της Μις Τζέσελ, που έχουν πλέον πεθάνει. Παίζουν: Tim Gasiorek, Jennifer Clark, Sarah Tynan κ.α.

Τετάρτη 20/1 | Διαθέσιμη όλο το 24ωρο

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Μαντάμα Μπαττερφλάι» – Εθνική Λυρική Σκηνή

Από της 25 Νοεμβρίου είναι διαθέσιμη, στη νέα online τηλεόραση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, η όπερα «Μαντάμα Μπαττερφλάι» του Τζάκομο Πουτσίνι, σε σκηνοθεσία Ούγκο ντε Άνα και μουσική διεύθυνση Λουκά Καρυτινού, στον ρόλο της γκέισας Τσο-Τσο-Σαν, η οποία ζει έναν μοιραίο έρωτα με τον Αμερικανό υποπλοίαρχο Πίνκερτον, βρίσκεται η σπαρακτική Ερμονέλα Γιάχο.

Τετάρτη 20/1

Εισιτήριο 10€ | Κλείστε εισιτήριο εδώ.

Παρακολουθήστε την παράσταση εδώ

Χορός

«Μαργαρίτα και Αρμάνδος» – Βασιλική Όπερα του Λονδίνου

Η Βασιλική Όπερα του Λονδίνου προσφέρει για on demand παρακολούθηση, έως τις 14 Φεβρουαρίου 2021, την παράσταση μπαλέτου «Μαργαρίτα και Αρμάνδος», σε χορογραφία Frederick Ashton, μουσική Franz Liszt και μουσική διεύθυνση Emmanuel Plasson. Η Μαργαρίτα ξαπλωμένη στο νεκροκρέβατο της αναπολεί την τραγική ιστορία αγάπης της με τον Αρμάνδο, σε μια σειρά από πυρετώδεις αναδρομές. Παίζουν: Zenaida Yanowsky, Roberto Bolle, Christopher Saunders, Gary Avis κ.α.

Τετάρτη 20/1

Εισιτήριο: 2.77€

Αγοράστε εισιτήριο και παρακολουθήστε την παράσταση εδώ.

Άλλες διαθέσιμες παραστάσεις χορού Μέσω της συνδρομητικής online πλατφόρμα θεαμάτων Marquee TV μπορείτε να παρακολουθήσετε δωρεάν και χωρίς συνδρομή/εγγραφή την παράσταση χορού του Royal Swedish Ballet «Midsummer Night’s Dream», σε χορογραφία του διάσημου Σουηδού χορογράφου Alexander Ekman και μουσική του Mikael Karlsson .

την παράσταση χορού του Royal Swedish Ballet «Midsummer Night’s Dream», σε χορογραφία του διάσημου Σουηδού χορογράφου και μουσική του . Το διασημότερο μπαλέτο όλων των εποχών, «Η Λίμνη των Κύκνων» του Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι, ανεβαίνει σε Hi definition πολυκάμερη μαγνητοσκόπηση μέσω της πλατφόρμας viva.gr , από τις 19 Δεκεμβρίου 2020 έως τις 24 Ιανουαρίου 2021.

Τετάρτη 20/1

Μουσική

Καμεράτα. Ορχήστρα Φίλων της Μουσικής – Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Η πρώτη από τις τέσσερις live streaming συναυλίες της Καμεράτας-Ορχήστρας Φίλων της Μουσικής από το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021, στις 20:30, με δημοφιλή έργα του Μότσαρτ. Η πρώτη συναυλία σηματοδοτεί την έναρξη της χορηγικής συνεργασίας της Ορχήστρας με το βρετανικό Linbury Trust.

Τετάρτη 20/1 | 20:30

Δωρεάν

Δείτε τη συναυλία εδώ.

Aroma Caribe – Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης παρουσιάζει, online, την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021, στις 17:00, μαγνητοσκοπημένη συναυλία του συγκροτήματος της ελληνικής λάτιν και λάτιν-τζαζ σκηνής Aroma Caribe. Η μουσική τους είναι ένας συνδυασμός λάτιν τζαζ και δυνατής σάλσα. Aroma Caribe: Γιάννης Οικονομίδης, τρομπέτα, φλικόρνο, τραγούδι, ενορχήστρωση | Χάρης Καπετανάκης, τενόρο & βαρύτονο σαξόφωνο | Κώστας Τσαλαπατάνης, πιάνο | Νίκος Βαργιαμίδης, τύμπανα | Δημήτρης Γιαλαμάς, μπάσο | Juan Barrios, φωνή, κόνγκας.

Τετάρτη 20/1 | 17:30

Δωρεάν

Δείτε τη συναυλία εδώ.

Celebrating America Prime Time Special

Την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021, στις 04:30 π.μ. (ώρα Ελλάδος), θα πραγματοποιηθεί μια live streaming εκδήλωση, με αφορμή την ορκωμωσία του νέου Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Joe Biden και την Αντιπροέδρου Kamala Harris. Η εκδήλωση, την οποία θα παρουσιάσει ο δημοφιλής ηθοποιός Τομ Χανκς, θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, εμφανίσεις και ερμηνείες από διάσημους καλλιτέχνες όπως Ant Clemons, Jon Bon Jovi, Foo Fighters, John Legend, Eva Longoria, Demi Lovato, Bruce Springsteen, Justin Timberlake, και Kerry Washington.

Πέμπτη 21/1 | 04:30 π.μ. (ώρα Ελλάδος)

Δωρεάν

Δείτε την εκδήλωση εδώ.

Άλλες μουσικές εκδηλώσεις

Παρακολουθήστε δωρεάν τη συναυλία του σπουδαίου Bob Dylan που δόθηκε στις 9 Φεβρουαρίου 2002, στην Philips Arena της Ατλάντα.

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος παρουσιάζει κάθε μήνα μια playlist MIF, με επιλογές από ανεξάρτητους δημιουργούς, σχήματα και εταιρείες από τη Γαλλία καθώς και γαλλόφωνες κυκλοφορίες από άλλες χώρες. Μουσική Επιμέλεια: Κώστας Ανδρέου.

Σινεμά

Fear: The Home of Horror – Universal Pictures

Η Universal Pictures προσφέρει από τις 15 έως τις 23 Ιανουαρίου, 7 κλασικές ταινίες τρόμου, για δωρεάν διαδικτυακή παρακολούθηση, μέσα από το κανάλι της Fear: The Home Of Horror στο youtube. Οι διαθέσιμες ταινίες: «Δράκουλας» (1931) με τον εμβληματικό Μπέλα Λουγκόζι, «Η Μούμια» (1932) του Karl Freund. Οι ταινίες του James Whale «Φράνκενσταιν» (1931), και «Η Νύφη του Φρανκενστάιν». «Ο Αόρατος Άνυρωπος» του Claude Rains (1935) και «Ο Λυκάνθρωπος» του George Waggner (1935). Τέλος, η ταινία του Charles Barton, «Abbott and Costello Meet Frankenstein».

Τετάρτη 20/1

Διαθέσιμες έως τις 23/1

Δωρεάν

Δείτε τις ταινίες εδώ.

Εκθέσεις

«ἱστορίης ἀπόδεξις»: Η διαδικτυακή έκθεση για τους ελληνοπερσικούς πολέμους

Με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από τη μάχη των Θερμοπυλών και τη ναυμαχία της Σαλαμίνας και στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων του ΥΠΠΟΑ, η Διεύθυνση Αρχαιολογικών Μουσείων Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων οργάνωσε την αρθρωτή έκθεση «ἱστορίης ἀπόδεξις», εμπνευσμένη από τις πηγές, τους ιστορικούς συγγραφείς, που έζησαν τα ίδια τα γεγονότα ή έζησαν τον απόηχο τους, ενώ η επίδρασή τους καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα της καλλιτεχνικής δημιουργίας ακόμη και σήμερα. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://2500years.culture.gov.gr ο ψηφιακός επισκέπτης περιηγείται απολαμβάνοντας τις πολλαπλές δυνατότητες που προσφέρει η ψηφιακή πλατφόρμα (κείμενα, φωτογραφίες, animation, χρονολόγιο, αφήγηση (ελλ/αγγλ), πηγές, συνδέσεις κ.α.).

Τετάρτη 20/1

Δωρεάν

Περιηγηθείτε στην έκθεση εδώ.

Εκδηλώσεις

Με αφορμή το ‘21 – Ίδρυμα Μποδοσάκη

Τo Ίδρυμα Μποδοσάκη θα αναρτά, κάθε εβδομάδα του 2021 στο BLOD.gr, μια ολιγόλεπτη παρέμβαση μιας προσωπικότητας από τους χώρους της υποκριτικής, της ιστορίας, της λογοτεχνίας, της γαστρονομίας, της οικονομίας, της σκηνοθεσίας, της φιλοσοφίας, της κοινωνιολογίας, της μουσικής, της θεωρητικής πληροφορικής, του αθλητισμού και της κοινωνίας των πολιτών, «Με αφορμή το ‘21». Μικρές ψηφίδες σύγχρονης σκέψης, που θα δημοσιοποιούνται σε σύντομα βίντεο κάθε Τρίτη του ’21. Το «Με αφορμή το ‘21» εγκαινιάζει ο συνταγματολόγος Νίκος Αλιβιζάτος σε ένα 3λεπτο βίντεο που μπορείτε να δείτε στο BLOD.

Τρίτη 19/1

Διαθέσιμο όλο το 24ωρο

Δωρεάν

Δείτε το 2ο βίντεο με τη Μαρία Ναυπλιώτου εδώ.

«Γραμμή του Ορίζοντος: Μεταμφιέσεις»

Η σειρά ραδιοφωνικών εκπομπών «Μεταμφιέσεις», εμπνευσμένη από το εμβληματικό έργο «Η Γραμμή του Ορίζοντος» του Χρήστου Βακαλόπουλου, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Εταιρείας Θεάτρου «Θέρος», συνεχίζεται τον Ιανουάριο. Ξεχωριστοί καλεσμένοι παραδίδουν κάθε Τετάρτη απόγευμα, μέσω της ιστοσελίδας grammiorizontos.com, μια δική τους εκδοχή της «Γραμμής του Ορίζοντος», μια διαφορετική ηχητική ξενάγηση στο μαγικό της σύμπαν. Σειρά έχει την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021, στις 19:30, η ηθοποιόςΗρώ-Ελένη Μπέζου.



Τετάρτη 20/1 | 19:30

Εισιτήριο: 3€ | Αγοράστε εισιτήρια εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.