Η Universal προσφέρει κλασικές ταινίες τρόμου δωρεάν στο YouTube

Τα νέα για τους σινεφίλ είναι πολύ καλά, αφού η Universal Pictures αποφάσισε να διαθέσει δωρεάν μερικές από τις πιο κλασικές ταινίες τρόμου στο YouTube.

Από τις 15 Ιανουαρίου, λοιπόν, θα μπορέσουμε να απολαύσουμε 7 κλασικές ταινίες στο κανάλι «Fear: The Home of Horror» στο YouTube. Οι ταινίες αυτές είναι: ο «Δράκουλας» (1931) με τον εμβληματικό Μπέλα Λουγκόζι, ο διαχρονικός «Φρανκενστάιν» (1931) και η «Μούμια» (1932) με πρωταγωνιστή τον Μπόρις Καρλόφ, ο «Αόρατος Άνθρωπος» το θρίλερ επιστημονικής φαντασίας που βασίστηκε στο μυθιστόρημα του H. G. Wells, το αριστουργηματικό σίκουελ του Φρανκενστάιν «Η Νύφη του Φρανκενστάιν» (1935), ο «Λυκάνθρωπος» (1941) σε σκηνοθεσία του Ρόμπερτ Γουόγκνερ και άλλο ένα spin-off του Φρανκενστάιν το «Abbott And Costello Meet Frankenstein» (1948).

Όλες οι ταινίες θα είναι διαθέσιμες για δωρεάν προβολή για μία εβδομάδα. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της εβδομάδας που η κάθε ταινία κάνει πρεμιέρα, οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να προσθέσουν τις ταινίες στην ψηφιακή συλλογή τους, με μειωμένη τιμή.

Οι ταινίες θα κάνουν πρεμιέρα εδώ.

Διαβάστε παρακάτω το πρόγραμμα:

15 Ιανουαρίου, 10 το βράδυ: Δράκουλας (1931) και Η Μούμια (1932)

16 Ιανουαρίου, 10 το βράδυ: Φράνκενσταιν (1931), Η Νύφη του Φρανκενστάιν (1935)

17 Ιανουαρίου, 10 το βράδυ: Ο Αόρατος Άνυρωπος (1935), Ο Λυκάνθρωπος (1941) και Abbott And Costello Meet Frankenstein (1948)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Μπραμ Στόκερ: Ο συγγραφέας πίσω από τον εμβληματικό θρύλο του κόμη Δράκουλα που άφησε ιστορία στο σινεμά

Πηγή: NME