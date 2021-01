Μπομπ Ντίλαν: Διαθέσιμη δωρεάν στο YouTube μια αξέχαστη συναυλία του

Στο σύνολο των 3.066 συναυλιών που έδωσε ο Μπομπ Ντίλαν από την έναρξη της περιοδείας Never Ending Tour το 1988, μόνο μία δόθηκε ολόκληρη και επίσημα στη δημοσιότητα, το 1994, στο MTV Unplugged.

Οι περισσότερες από τις υπόλοιπες συναυλίες έχουν ηχογραφηθεί ερασιτεχνικά από φανατικούς θαυμαστές του εμβληματικού τραγουδοποιού και τραγουδιστή, ενώ μόνο μία από αυτές, η συναυλία που ο Ντίλαν έδωσε στη Philips Arena στην Ατλάντα στις 9 Φεβρουαρίου του 2002, κυκλοφορούσε παράνομα για χρόνια, ως «Got a Line on You». Παρ’ όλα αυτά, πριν από λίγες ημέρες, η συναυλία κυκλοφόρησε επίσημα στο YouTube, σε μία εκπληκτική ηχογράφηση!

Στη συναυλία αυτή, ο Ντίλαν διανύει μία εξαιρετική περίοδο της Never Ending Tour, καθώς μόλις πέντε μήνες πριν είχε κυκλοφορήσει το «Love and Theft» στα δισκοπωλεία, ενώ την ίδια στιγμή οι Τσάρλι Σέξτον και Λάρι Κάμπελλ ήταν δύο από τους καλύτερους κιθαρίστες με τους οποίους έπαιξε ποτέ μουσική! Μάλιστα τους έδωσε μεγάλη ελευθερία να εναρμονιστούν μαζί του στα φωνητικά. Ο Ντίλαν μπορεί να φαινόταν πολύ γερασμένος εκείνη την εποχή, αλλά ήταν μόλις 60 ετών!

Στη συναυλία θα έχετε τη δυνατότητα να ακούσετε μια μίξη κομματιών από το άλμπουμ «Love and Theft», όπως τα «All Along the Watchtower» και «Like a Rolling Stone», βαθιές συνθέσεις σαν τα «Drifter’s Escape» και «My Black Pages», πιο φολκ επιλογές σαν το «Searching for a Soldier’s Grave», αλλά και το τραγούδι που ανοίγει τη συναυλία, το «I Am the Man, Thomas».

Ακούστε τη συναυλία εδώ:

Πηγή: Rollingstone.com