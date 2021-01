Peaky Blinders: Πώς θα συνεχιστεί η αγαπημένη βρετανική σειρά;

Ίσως η πιο επιτυχημένη σειρά του BBC τα τελευταία χρόνια, το «Peaky Blinders» που αγαπήσαμε μέσα από το Netflix, θα έρθει σύντομα στο τέλος του. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του δημιουργού και σεναριογράφου Steven Knight, η έκτη σεζόν της σειράς θα είναι και η τελευταία, αν και «η ιστορία θα συνεχιστεί με μία άλλη μορφή». Έτσι, όλα δείχνουν ότι αυτή δεν θα είναι η τελευταία φορά που θα απολαύσουμε τις περιπέτειες των Shelby στις οθόνες μας.

Στο παρελθόν ο Knight, που έχει υπάρξει υποψήφιος για Όσκαρ Καλύτερου Σεναρίου, δεν έχει κρύψει την επιθυμία του να μεταφέρει την επική ιστορία της οικογένειας Shelby και στην μεγάλη οθόνη. Βέβαια, λόγω των περιορισμών που επιβάλλει η πανδημία του κορονοϊού, δεν μπορούμε γνωρίζουμε ακόμα τι μπορεί να σημαίνει η δήλωση του Knight, αν και πολλοί ήδη μιλούν για ένα spin-off της σειράς ή ακόμα καλύτερα μία ταινία.

Όσο για το τέλος της σειράς, πρόκειται για μία μεγάλη έκπληξη, καθώς ο Steven Knight είχε δηλώσει το 2019 ότι θα βλέπαμε τους «Peaky Blinders» σίγουρα και σε 7η σεζόν. Παρ’ όλ’ αυτά, φαίνεται ότι η παραγωγή «χτυπήθηκε» από τις καθυστερήσεις που επέβαλε η πανδημία, γι’ αυτό και αποφασίστηκε το τέλος με την 6η σεζόν, η οποία μάλλον θα κυκλοφορήσει στο τέλος του 2021 ή ακόμα και στις αρχές του 2022, αν η κρίση του κορονοϊού στην Μεγάλη Βρετανία επιφέρει περαιτέρω περιορισμούς.

Για την επιστροφή της σειράς ο Knight δήλωσε στην επίσημη ανακοίνωση: «Οι Peaky επιστρέφουν δυνατά. Μετά την αναγκαστική καθυστέρηση της παραγωγής λόγω της πανδημίας, βρίσκουμε την οικογένεια σε μεγάλο κίνδυνο. Πιστεύουμε ότι αυτή θα είναι η καλύτερη σεζόν από όλες και ελπίζουμε να την αγαπήσουν οι υπέροχοι fans μας».

Οι πρώτες φωτογραφίες από τα γυρίσματα της 6ης σεζόν

Τα νέα, λοιπόν, είναι γλυκόπικρα για τους fans της δημοφιλούς βρετανικής σειράς και του Tommy Shelby (Cillian Murphy) και της οικογένειάς του. Εκτός από το επίσημο τέλος της σειράς και μία υπόσχεση για συνέχεια της ιστορίας, το BBC ανακοίνωσε την Δευτέρα 18 Ιανουαρίου άλλο ένα νέο, αυτή τη φορά καλό: Τα γυρίσματα της 6ης σεζόν έχουν επιτέλους ξεκινήσει, τηρώντας φυσικά τους αυστηρούς κανονισμούς λόγω του covid-19.

Μάλιστα, ο επίσημος λογαριασμός της σειράς στο Twitter μοιράστηκε τις πρώτες φωτογραφίες από τα γυρίσματα, όπου μεταξύ άλλων βλέπουμε τον Cillian Murphy με την μάσκα του.

Σε άλλη μία φωτογραφία διαβάζουμε: «Οι Shelbys επέστρεψαν στην δουλειά. Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της 6ης σεζόν των Peaky Blinders».

The Shelbys are back in business. Series 6 of #PeakyBlinders has begun filming. Find out more: https://t.co/LLPzSrbhHt

Photo taken by director Anthony Byrne during filming of series 5. pic.twitter.com/1gOToza7fM

— Peaky Blinders (@ThePeakyBlinder) January 18, 2021