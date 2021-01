Online Agenda: 31 προτάσεις με ταινίες, παραστάσεις, συναυλίες για το Σαββατοκύριακο 16-17/1

Θέατρο

«Υπόγειο» – ΚΠΙΣΝ

Την Κυριακή 17 Ιανουαρίου στις 17.00 οι Παραβάσεις, το Θεατρικό Αναλόγιο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, συνεχίζονται online με το «Υπόγειο» του Φιόντορ Ντοστογιέφσκι σε σκηνοθετική επιμέλεια Έκτορα Λυγίζου και θα μεταδοθούν μέσω live streaming στην ιστοσελίδα του ΚΠΙΣΝ, στη σελίδα του στο Facebook και στο κανάλι του στο YouTube. Ήρωας ένας ανώνυμος μεσήλικας δημόσιος υπάλληλος, άρρωστος και χολωμένος, βουτηγμένος στην πίκρα και την οργή, που ζει απομονωμένος στο «υπόγειό» του. Έχοντας διαχωρίσει τον εαυτό του απ’ όλη την υπόλοιπη ανθρωπότητα, επιτίθεται με βία στα κοινωνικά ιδεώδη της «ευτυχίας» και της «επιτυχίας» και τολμά να μιλήσει για τις δυνάμεις που δρουν βαθιά μέσα μας και που τις περισσότερες φορές αρνούμαστε να ομολογήσουμε. Ερμηνεύoυν: Άρης Σερβετάλης, Φλομαρία Παπαδάκη.

Κυριακή 17/1 | 17:00

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

Με τη Σιωπή», με την Μίρκα Παπακωνσταντίνου

Η βραβευμένη παράσταση «Με τη Σιωπή» του Αλεχάντρο Κασόνα, σε σκηνοθεσία Νίκου Καραγέωργου, με τη Μίρκα Παπακωνσταντίνου και τον Προμηθέα Αλειφερόπουλο θα παρουσιαστεί σε τρεις μοναδικές online προβολές, 15, 16 και 17 Ιανουαρίου 2021. Η ανύπαντρη Ελισέα, που περιμένει τον αρραβωνιαστικό της να γυρίσει από την Αμερική, ζει περισσότερο στο μαγικό δωμάτιο της φαντασίας της παρά στην πραγματικότητα, αφήνοντας τον ρεαλιστικό χρόνο να περνάει μένοντας στο παρελθόν. Σε αυτό της το ταξίδι παρέα θα της κάνει ένα αυτιστικό παιδί, ο ανιψιός της. Συμμετέχουν: Κώστας Αρζόγλου, Χρήστος Βασιλόπουλος και Άννα Μονογιού.

Σάββατο 16/1 – Κυριακή 17/1

Ώρα: 20:00

Εισιτήριο: 10€

Για αγορά εισιτηρίου και παρακολούθηση παράστασης εδώ.

«Το Τρίτο Στεφάνι» – Θέατρο Παλλάς

Το «Τρίτο Στεφάνι», η μεγάλη θεατρική παραγωγή της χρονιάς στο Θέατρο Παλλάς, σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη, θα προβληθεί online 15, 16 και 17 Ιανουαρίου 2021, μέσω της πλατφόρμας του VIVA.gr. Οι πρωταγωνίστριες Μαρία Καβογιάννη και Μαρία Κίτσου πλαισιώνονται από έναν εικοσαμελή θίασο σημαντικών ηθοποιών και τη νέα, πρωτότυπη μουσική του Μίνου Μάτσα. Το μυθιστόρημα του Κώστα Ταχτσή είναι μια κατάθεση μνήμης όπου μέσα από τις προσωπικές ιστορίες των ηρώων περνάει ολόκληρη η σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας.

Σάββατο 16/1 | Διαθέσιμο από τις 15:00 και για 24 ώρες

Κυριακή 17/1 | Διαθέσιμο από τις 19:00 έως 00:00

Τιμή ηλεκτρονικού εισιτηρίου: 12,99€

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Καλή Βρανοχρονιά» – Live streaming comedy show της Κατερίνας Βρανά

Η Κατερίνα Βρανά μας εύχεται και μας παρουσιάζει, διαδικτυακά, το Σάββατο 16 και τη Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2021, μια «Καλή Βρανοχρονιά» – το ολοκαίνουριο, new year’s special comedy show της, που δημιουργήθηκε ειδικά για αυτές τις γιορτές. Η Κατερίνα Βρανά, η πιο αστεία κωμικός του κόσμου, μαζί με τις λαμπερές καλεσμένες της θα μας περιμένει για ν’ αποχαιρετήσουμε το 2020 κι ό,τι μας έφερε αυτό και να καλωσορίσουμε το 2021, την επίσημη ενηλικίωση του 21ου αιώνα. Με κέφι, μπρίο, αισιοδοξία και μελομακάρονα. Τα κατεξοχήν αγαπημένα πράγματα, δηλαδή, της Κατερίνας Βρανά.

Σάββατο 16/1 – Κυριακή 17/1

Ώρες 18:00 και 22:00

Εισιτήριο: 10€

Για αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

«Ο Αμερικανός», σε σκηνοθεσία Θανάση Σαράντου

Η παράσταση «Ο Αμερικάνος» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, σε σκηνοθεσία-ερμηνεία του Θανάση Σαράντου, είναι διαθέσιμη online, από τις 16 Ιανουαρίου 2021 έως τις 10 Φεβρουαρίου 2021, μέσω της πλατφόρμας viva.gr. Μια συναρπαστική ιστορία αγάπης και ξενιτιάς. Παραμονή Χριστουγέννων 1789. Ένας Έλληνας μετανάστης ύστερα από 25 χρόνια επιστρέφει στο νησί του. Περιπλανάται μόνος στην αποβάθρα του λιμανιού και τριγυρνά στα σοκάκια της μικρής συνοικίας και στα χαλάσματα του πατρικού σπιτιού του. Το μόνο που τον κάνει να συνεχίζει να ελπίζει είναι ο έρωτας.

Σάββατο 16/1 – Κυριακή 17/1

Διαθέσιμη όλο το 24ωρο

Τιμή εισιτηρίου: 5€

Για αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Εφτά καραντινάτες ιστορίες» – Ν.Π.Δ.Δ Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Ζωγράφου

Το Ν.Π.Δ.Δ Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Ζωγράφου δίνει φωνή σε ιστορίες που γράφτηκαν μέσα στην καραντίνα, με την παράσταση «Εφτά καραντινάτες ιστορίες» – Ζωντανά από τη Βίλα Ζωγράφου, στις 16 και 17 Ιανουαρίου 2021, στις 20:30, με δωρεάν είσοδο στο κανάλι (https://www.youtube.com/channel/UCw7bo5XTCkpc2pxpmCE1Z3g). Ο Δημήτρης Καραβιώτης, ο Θανάσης Κουρλαμπάς, η Σοφία Πανάγου, η Αλεξάνδρα Παντελάκη, η Θεοδώρα Σιάρκου, η Γιάννα Σταυράκη, ο Τάσος Σωτηράκης και ο Κίμων Γρηγοράκης (φωνή παιδιού) διηγούνται τις ιστορίες των Σάκη Σερέφα, Γιώργου Χρυσοβιτσάνου, Όλγας Μοσχοχωρίτου, Κώστα Ποντικόπουλου, Κατερίνας Ανωγιαννάκη, Καρίνας Βέρδη και Αγγελή Καναπίτσα.



Σάββατο 16/1 – Κυριακή 17/1 | 20:30

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Παράθυρα» – Playback Ψ

Η ομάδα θεάτρου Playback Ψ παρουσιάζει, μέσω της παλτφόρμας zoom, 10/1, 17/1, 24/1 και 31/1 στις 20:00, την online παράσταση «Παράθυρα». Τηλεσκηνοθεσία / Συντονισμός: Χρήστος Θεοχαρόπουλος. Παίζουν: Λάμπρος Γιώτης, Μαργαρίτα Καστρινού, Βέρα Λάρδη, Μαρία Μαραγκοπούλου, Δημήτρης Μπέγιογλου, Χριστίνα Φραγκιαδάκη, Άρτεμις Χατζηαργυρίου. Το θέατρο Playback είναι μια παράσταση που δεν έχει έτοιμο κείμενο, αλλά τη χτίζουν μαζί ηθοποιοί και θεατές. Πρόκειται για ένα είδος θεάτρου που δίνει «φωνή» σε όλους, φωτίζοντας τη μοναδική ιστορία του καθενός.

Κυριακή 17/1 | 20:00

Εισιτήριο: 6€ | Αγοράστε εισιτήριο εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Η Ζωή Μετά» του Αρκά

Η θεατρική παράσταση του Αρκά «Η Ζωή Μετά» που παρουσιάζεται σε Online streaming – Worldwide, παίρνει διαδικτυακή παράταση, λόγω της μεγάλης ανταπόκρισης του κοινού και για όλα τα Σαββατοκύριακα του Ιανουαρίου 2021. Ο Θανάσης Βισκαδουράκης, ο Γιώργος Γιαννόπουλος, ο Παντελής Καναράκης, ο Πέτρος Μπουσουλόπουλος, ο Χρήστος Τριπόδης και ο Δημήτρης Αγοράς που υπογράφει τόσο την θεατρική διασκευή όσο και την σκηνοθεσία, ως σύγχρονοι ήρωες του Αρκά θα ξεπηδήσουν και θα ζωντανέψουν μέσα από τις νέες σελίδες των κόμικς, για να φέρουν λυτρωτικά γέλιο στα χείλη όλων των θεατών που θα απολαύσουν την παράσταση.

Σάββατο 16/1 – Κυριακή 17/1

Διαθέσιμο από τις 18:00 έως τις 23:59

Εισιτήριο: 9,90€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

Διαθέσιμες επιλογές από τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση (δωρεάν): «Το Σώσε», σε σκηνοθεσία Έκτορα Λυγίζου,

«Αντιγόνη – Lonely Planet» της Λένας Κιτσοπούλου,

«Άμλετ», σε σκηνοθεσία Γιάννη Χουβαρδά και

«Φάουστ», σε σκηνοθεσία Μιχαήλ Μαρμαρινού.

Σάββατο 16/1 – Κυριακή 17/1

Σάββατο 16/1 – Κυριακή 17/1

«Hamlet» – Shakespeare’s Globe

H on demand διαδικτυακή πλατφόρμα του Shakespeare’s Globe μας προσφέρει μερικές από τις αρτιότερες παραγωγές του θιάσου. Παρακολουθήστε την εμβληματική τραγωδία του Ουίλιαμ Σαίξπηρ «Άμλετ», σε σκηνοθεσία Federay Holmes και Elle While, με την, βραβευμένη με βραβείο Λόρενς Ολίβιε, Michelle Terry στον ομώνυμο πρωταγωνιστικό ρόλο. Μαθαίνοντας για τον θάνατο του πατέρα του, ο Πρίγκηπας Άμλετ επιστρέφει στην πατρίδα του για να βρει τόν θείο του εγκατεστημένο στον θρόνο της Δανίας και παντρεμένο με τη μητέρα του. Τη νύχτα το φάντασμα του πρώην Βασιλιά απαιτεί από τον Άμλετ να πάρει εκδίκηση για την δολοφονία του.

Σάββατο 16/1 – Κυριακή 17/1

Τιμή ενοικίασης: 5.99£ | Απαραίτητη η εγγραφή

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Alice traverse le miroir» – Théâtre de la Ville

Το Théâtre de la Ville παρουσιάζει, έως τις 16 Ιανουαρίου 2021 την παράσταση «Alice traverse le miroir», σε ζωντανή μετάδοση μέσα από το youtube. Το έργο, σε σκηνοθεσία Emmanuel Demarcy-Mota και θεατρική διασκευή Fabrice Melquiot, βασίζεται στον Lewis Carroll. Παίζουν: Isis Ravel, Jauris Casanova, Valérie Dashwood, Philippe Demarle κ.α. Μια συνέχεια των περιπετειών της Αλίκης σε ένα σύμπαν πιο ανησυχητικό από την Χώρα των Θαυμάτων. Σε αυτό τον παράξενο κόσμο όλα λειτουργούν ανάποδα… Η Αλίκη αψηφά τη βαρύτητα και συναντάει τις «απογόνους» της: Τη Ντόροθυ από τον «Μάγο του Οζ», τη Zazie του Raymond Queneau, καθώς και ένα σύγχρονο κορίτσι τη Rose.

Σάββατο 16/1 | 18:30 (ώρα Ελλάδος)

Εισιτήριο: 10€ έως 22€

Γλώσσα: Γαλλικά

Για αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

Παιδικό Θέατρο

«Ο Πέτρος και ο Λύκος» – Μέθεξις

Η εταιρεία Μέθεξις προσφέρει, 16-17 Ιανουαρίου 2021, online, την παράσταση, «Ο Πέτρος και ο Λύκος», σε σκηνοθεσία Χρήστου Τριπόδη, κάθε μέρα από τις 10:00 έως τις 20:00. Mια θεατρική προσέγγιση του παραμυθιού, βασισμένη στις κλασικές μελωδίες του Σεργκέι Προκόφιεφ, που στόχο έχει την καλύτερη πρόσληψη της μουσικής και των μουσικών οργάνων από τα παιδιά μέσω της θεατρικής παράστασης. Ο Πέτρος δε φοβάται τους λύκους κι ας λέει ο παππούς ότι είναι επικίνδυνοι… Μέχρι βέβαια τη μέρα που άφησε ανοιχτή την πόρτα του φράχτη και βγήκε έξω από το κτήμα τους. Παίζουν: Ρένος Χαραλαμπίδης, Χριστίνα Μπίτου και Αριάννα Ζαρμακούπη.

Σάββατο 16/1 – Κυριακή 17/1

Διαθέσιμο από τις 10:00 έως τις 21:00

Εισιτήριο: 6,90€

Για αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Άλλες διαθέσιμες παιδικές παραστάσεις: Α πό τις 19/12/2020 έως και τις 25/1/2021 μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν την αγαπημένη διαδραστική παράσταση «O Ραφτάκος των λέξεων», μέσα από την πλατφόρμα της ticketservices.

μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν την αγαπημένη διαδραστική παράσταση «O Ραφτάκος των λέξεων», μέσα από την πλατφόρμα της ticketservices. Η παράσταση της Κάρμεν Ρουγγέρη «Ο Θησέας και ο Μινώταυρος» θα είναι διαθέσιμη, έως τις 31 Ιανουαρίου 2021, για on demand online παρακολούθηση.

Η παράσταση «Ο Ψαροτρομάρας» της Φρόσως Χατόγλου από το Κουκλοθέατρο Κρήτης θα είναι διαθέσιμη, έως τις 13 Φεβρουαρίου 2021, για on demand online παρακολούθηση.

Σάββατο 16/1 – Κυριακή 17/1

Μουσικό Θέατρο

Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης

Η Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης συνεχίζει και αυτή την εβδομάδα τις δωρεάν διαδικτυακές προβολές σημαντικών παραγωγών της με ένα αφιέρωμα στη σπουδαία σοπράνο Renée Fleming. Σειρά έχει το Σάββατο 16 Ιανουαρίου 2021 η όπερα του Ρίχαρντ Στράους «Capriccio», με την Fleming στον πρωταγωνιστικό ρόλο της αινιγματικής Κόμησσας Μαντλέν. Σκηνοθεσία: John Cox, μουσική διεύθυνση: Andrew Davis. Την Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2021 ακολουθεί η όπερα του Γκέοργκ Φρίντριχ Χαίντελ «Rodelinda», με τη Renée Fleming στον ομώνυμο πρωταγωνιστικό ρόλο, να έρχεται αντιμέτωπη με ένα αδιανόητο δίλημμα. Σκηνοθεσία: Stephen Wadsworth, μουσική διεύθυνση: Harry Bicket.

Σάββατο 16/1 – Κυριακή 17/1

Διαθέσιμη από 02:30 π.μ έως 01:30 π.μ (της επόμενης μέρας)

Δωρεάν

Παρακολουθήστε την παράσταση εδώ.

Κρατική Όπερα της Βιέννης

H Κρατική Όπερα της Βιέννης, στο πλαίσιο των online προβολών δημοφιλών παραγωγών της, παρουσιάζει το Σάββατο 16 Ιανουαρίου 2021, στις 20:00 (ώρα Ελλάδος) την όπερα του Ρίχαρντ Στράους «Ο Ιππότης με το Ρόδο», σε μουσική διεύθυνση Philippe Jordan και σκηνοθεσία Otto Schenk.Την Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2021, στις 20:00 (ώρα Ελλάδος) , την όπερα του Alban Berg «Lulu», σε μουσική διεύθυνση Ingo Metzmacher, με την ορχηστρική ολοκλήρωση της Γ΄πράξης από τον Friedrich Cerha.

Σάββατο 16/1 – Κυριακή 17/1

20:00 (ώρα Ελλάδος)

Δωρεάν | Απαιτείται εγγραφή

Δείτε τις παραστάσεις εδώ.

«Romeo and Juliet» – San Francisco Opera

Η Όπερα του Σαν Φρανσίσκο θα προβάλει online και δωρεάν την όπερα του Σαρλ Γκουνό «Ρωμαίος και Ιουλιέτα», βασισμένη στο ομότιτλο αριστούργημα του Ουίλιαμ Σαίξπηρ. Το Σάββατο 16 Ιανουαρίου 2021, στις 20:00 (ώρα Ελλάδος). Μια παραγωγή του 2019, με τους Nadine Sierra και Pene Pati στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Μια διαχρονική ιστορία αγάπης, υπέρμετρα λυρική, εδώ σε μουσική διεύθυνση Yves Abel.

Σάββατο 16/1 | 20:00 (ώρα Ελλάδος)

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

Σάββατο 16/1 – Κυριακή 17/1

Χορός

«Η Ωραία Κοιμωμένη» – Μπαλέτο της Σκάλας του Μιλάνο

Αυτά τα Χριστούγεννα ζήστε την μαγεία του κλασικού μπαλέτου από το σπίτι σας με μια από τις σπουδαιότερες παραστάσεις του μπαλέτου της Σκάλας του Μιλάνου. Η «Ωραία Κοιμωμένη» έρχεται, 16-17 Ιανουαρίου 2021, στο Christmas Theater On Line. Εάν υπάρχει ένα μπαλέτο που ανήκει στη La Scala, είναι η παραγωγή της «Ωραίας Κοιμωμένης» του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, που δημιουργήθηκε για την Σκάλα το 1966. Το 2015 ο Αλεξέι Ρατμάνσκι την αναβίωσε, πάντα με βάση την εμβληματική χορογραφία του Νουρέγιεφ. Η «Ωραία Κοιμωμένη» γράφτηκε το 1890 και κατέχει ξεχωριστή θέση στην ιστορία του μπαλέτου. Ο Τσαϊκόφσκι εμπότισε την παραμυθένια πλοκή με έντονα συναισθήματα, ενσωματώνοντας μια ανθρώπινη ιστορία ̶ μια ιστορία αθωότητας, που αγγίζει τα όρια του κινδύνου, εντέλει όμως σώζεται από την αγάπη.

Σάββατο 16/1 – Κυριακή 17/1

16:00 και 22:00

Εισιτήριο: 15€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

«Transverse Orientation» Preview – Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

Το Ίδρυμα Ωνάση διαθέτει, online, ένα preview video από τη νέα παράσταση του Δημήτρη Παπαϊωάννου, με τίτλο «Εγκάρσιος Προσανατολισμός», η οποία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα μόλις ανοίξουν ξανά οι κλειστοί χώροι θεαμάτων. Μπορείτε να παρακολουθήσετε το video εδώ.

Σάββατο 16/1 – Κυριακή 17/1

Δωρεάν

Δείτε το preview video εδώ.

«Midsummer Night’s Dream» – Marquee TV

Μέσω της συνδρομητικής online πλατφόρμα θεαμάτων Marquee TV μπορείτε να παρακολουθήσετε δωρεάν και χωρίς συνδρομή/εγγραφή την παράσταση χορού του Royal Swedish Ballet «Midsummer Night’s Dream», σε χορογραφία του διάσημου Σουηδού χορογράφου Alexander Ekman και μουσική του Mikael Karlsson. Η παράσταση αν και δεν βασίζεται στον Σαίξπηρ, ωστόσο μοιράζεται τα μοτίβα της μέθης, της σύγχυσης και της επιθυμίας, καθώς είναι εμπνευσμένη από σκανδιναβικές παραδόσεις εορτασμού της ημέρας του ηλιοστασίου, όταν και το πέπλο ανάμεσα στον κόσμο μας και τον κόσμο των πνευμάτων είναι λεπτότερο.

Σάββατο 16/1 – Κυριακή 17/1

Διαθέσιμη όλο το 24ωρο

Δωρεάν | Χωρίς Εγγραφή-Συνδρομή

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Η Λίμνη των Κύκνων» – Russian Ballet Theater

Το διασημότερο μπαλέτο όλων των εποχών, «Η Λίμνη των Κύκνων» του Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι, ανεβαίνει σε Hi definition πολυκάμερη μαγνητοσκόπηση από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Μια μοναδική ευκαιρία να απολαύσετε online το φημισμένο The Moscow Ballet – Russian Ballet Theater, μια από τις πιο αναγνωρίσιμες δυνάμεις του κλασικού χορού της Μόσχας. Την παράσταση θα έχετε την ευκαιρία να την παρακολουθήσετε online, μέσω της πλατφόρμας viva.gr σε on demand προβολές, από τις 19 Δεκεμβρίου 2020 έως τις 24 Ιανουαρίου 2021.

Σάββατο 16/1 – Κυριακή 17/1

Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Εισιτήρια: 10€

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Μουσική

Πανόραμα Γαλλικής Μουσικής – ΠΣΚΗ

Το Σάββατο 16 Ιανουαρίου 2021, στις 21:00, η φλαουτίστα Μελίνα Μακρή, ο κλαρινετίστας Άγγελος Πολίτης και ο πιανίστας Θάνος Μαργέτης, ερμηνεύουν έργα των Maurice Emmanuel, Gabriel Fauré, Darius Milhaud, Francis Poulenc και Camille Saint-Saëns, μεταφέροντας την ατμόσφαιρα των έργων που χαρακτήρισαν την Γαλλική συνθετική γραφή κατά το πέρασμά της από τον Ρομαντισμό του 19ου αιώνα στις μουσικές φόρμες του 20ό αιώνα. Η μουσική εκδήλωση θα μεταδοθεί, μέσω Live Streaming από την επίσημη σελίδα του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου.

Σάββατο 16/1 | 21:00

Εισιτήριο: 5€ | Αγοράστε εισιτήριο εδώ.

Δείτε τη συναυλία εδώ.

Δήμητρα Γαλάνη – ΚΠΙΣΝ

Η συναυλία της Δήμητρας Γαλάνη που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 9 Μαΐου στον Φάρο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος θα είναι διαθέσιμη, για δωρεάν online παρακολούθηση, από την Παρασκευή 15/01 στις 11.00 έως την Κυριακή 17/01 στις 23.00, στη σελίδα snfcc.org/GalaniOnDemand. Την ερμηνεύτρια συνοδεύουν ο δεξιοτέχνης στο ούτι και στα παραδοσιακά όργανα Θωμάς Κωνσταντίνου και ο εξαιρετικός πιανίστας της τζαζ Σπύρος Μάνεσης. Μια ξεχωριστή μουσική παράσταση με επιρροές από την Ανατολή και τη Δύση.

Σάββατο 16/1 – Κυριακή 17/1

Διαθέσιμη έως 17/1 στις 23:00

Δωρεάν

Δείτε τη συναυλία εδώ.

Kirill Petrenko – Φιλαρμονική Ορχήστρα Βερολίνου

Η Φιλαρμονική Ορχήστρα Βερολίνου παρουσιάζει το Σάββατο 16 Ιανουαρίου 2021, στις 20:00 (ώρα Ελλάδος), live streaming κονσέρτο, σε μουσική διεύθυνση Kirill Petrenko. Ο δημοφιλής μαέστρος θα παρουσιάσει έργα των Πιοτρ Τσαϊκόφσκι και Σεργκέι Ραχμάνινοφ. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα εδώ.

Σάββατο 16/1 | 20:00 (ώρα Ελλάδος)

Εισιτήρια από 9.90€ | Αγοράστε εισιτήριο εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Jimmy Eat World – Phoenix Sessions

Το αμερικάνικο συγκρότημα της ροκ Jimmy Eat World παρουσιάζει το Σάββατο 16 Ιανουαρίου 2021, στις 12:00 μ.μ., μέσω online streaming, το πρώτο από μια σειρά κινηματογραφημένων μουσικών sessions, σε κάθε ένα από τα οποία επικεντρώνονται σε ένα συγκεκριμένο άλμπουμ, ερμηνεύοντάς το σε εντελώς διαφορετικό επίπεδο. Στο πρώτο session, με τίτλο «Chapter X – Surviving» οι Jimmy Eat World θα ερμηνεύσουν για πρώτη φορά ολόκληρο το 10ο studio album τους, με τίτλο «Surviving».

Σάββατο 16/1 | 12:00 μ.μ.

Εισιτήρια: Από 17.50$ | Αγοράστε εισιτήρια εδώ.

Δείτε τη μουσική εκδήλωση εδώ.

Σινεμά

Fear: The Home of Horror – Universal Pictures

Η Universal Pictures προσφέρει από τις 15 έως τις 17 Ιανουαρίου, στις 22:00 (ώρα Ελλάδος), 7 κλασικές ταινίες τρόμου, για δωρεάν διαδικτυακή παρακολούθηση, μέσα από το κανάλι της Fear: The Home Of Horror στο youtube. Το Σάββατο 16 Ιανουαρίου 2021, θα είναι διαθέσιμες οι ταινίες του James Whale «Φράνκενσταιν» (1931), και «Η Νύφη του Φρανκενστάιν» (1935), στις 22:00 και στις 23:30 αντίστοιχα. Την Κυριακή 16 Ιανουαρίου 2021 θα είναι διαθέσιμες οι ταινίες «Ο Αόρατος Άνυρωπος» του Claude Rains (1935) και «Ο Λυκάνθρωπος» του George Waggner (1941), στις 22:00 και στις 23:00 αντίστοιχα. Τέλος, τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021, στις 01:00 π.μ. θα είναι διαθέσιμη η ταινία του Charles Barton, «Abbott and Costello Meet Frankenstein».

16/1, 17/1 | 22:00 και 23:30

18/1 | 01:00 π.μ.

Διαθέσιμες έως τις 23/1

Δωρεάν

Δείτε τις ταινίες εδώ.

Εκθέσεις

Dante Istoriato – Γκαλερί Ουφίτσι

88 σπάνια σκίτσα εμπνευσμένα από τη «Θεία Κωμωδία» του Δάντη εκτίθενται σε μια δωρεάν εικονική έκθεση της γκαλερί Ουφίτσι, η οποία εγκαινιάζει τους ετήσιους εορτασμούς της Ιταλίας για την 700η επέτειο θανάτου του εμβληματικού ποιητή. Πρόκειται για σκίτσα του 16ου αιώνα, δημιουργημένα από τον Αναγεννησιακό καλλιτέχνη Federico Zuccari. Ο Dante Alighieri, γνωστός ως ο πατριάρχης της ιταλικής γλώσσας, γεννήθηκε στη Φλωρεντία το 1265 και πέθανε στη Ραβένα το 1321. Το επικό ποίημα του «Θεία Κωμωδία» είναι διαιρεμένο σε τρία μέρη και εξιστορεί το «ταξίδι» ενός προσκυνητή μέσα από την κόλαση, το καθαρτήριο και τον παράδεισο.

Δωρεάν

Περιηγηθείτε στην έκθεση εδώ.

Εκδηλώσεις

Αφηγήσεις στα FM – Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Τέσσερα λογοτεχνικά ταξίδια από τις συχνότητες της ραδιοφωνίας, έρχονται από την Κυριακή 17 Ιανουαρίου και κάθε Κυριακή, στις 18:00, στο dithepi.gr και στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά «Κανάλι Ένα 90.4». Η Μαρία Τσιμά την Κυριακή 17/1, ο Τσιμάρας Τζανάτος στις 24/1, ο Τάκης Τζαμαργιάς στις 31/1 και ο Μανώλης Μαυροματάκης στις 7/2, συναντούν τους ακροατές παρέα με κείμενα που έγραψαν ή αγάπησαν.

Κυριακή 17/1 | 18:00

Δωρεάν

Ακούστε το πρώτο podcast μα την Μαρία Τσίμα εδώ.

Με αφορμή το ‘21 – Ίδρυμα Μποδοσάκη

Τo Ίδρυμα Μποδοσάκη θα αναρτά, κάθε εβδομάδα του 2021 στο BLOD.gr, μια ολιγόλεπτη παρέμβαση μιας προσωπικότητας από τους χώρους της υποκριτικής, της ιστορίας, της λογοτεχνίας, της γαστρονομίας, της οικονομίας, της σκηνοθεσίας, της φιλοσοφίας, της κοινωνιολογίας, της μουσικής, της θεωρητικής πληροφορικής, του αθλητισμού και της κοινωνίας των πολιτών, «Με αφορμή το ‘21». Μικρές ψηφίδες σύγχρονης σκέψης, που θα δημοσιοποιούνται σε σύντομα βίντεο κάθε Τρίτη του ’21. Το «Με αφορμή το ‘21» εγκαινιάζει ο συνταγματολόγος Νίκος Αλιβιζάτος σε ένα 3λεπτο βίντεο που μπορείτε να δείτε στο BLOD.

Σάβατο 16/1 – Κυριακή 17/1

Διαθέσιμο όλο το 24ωρο

Δωρεάν

Δείτε το 1ο βίντεο εδώ.

«Γραμμή του Ορίζοντος: Μεταμφιέσεις»

Η σειρά ραδιοφωνικών εκπομπών «Μεταμφιέσεις», εμπνευσμένη από το εμβληματικό έργο «Η Γραμμή του Ορίζοντος» του Χρήστου Βακαλόπουλου, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Εταιρείας Θεάτρου «Θέρος», συνεχίζεται τον Ιανουάριο. Ξεχωριστοί καλεσμένοι παραδίδουν κάθε Τετάρτη απόγευμα, μέσω της ιστοσελίδας grammiorizontos.com, μια δική τους εκδοχή της «Γραμμής του Ορίζοντος», μια διαφορετική ηχητική ξενάγηση στο μαγικό της σύμπαν. Σειρά έχει την Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2021, στις 19:30, η ηθοποιός/σκηνοθέτις Νάνσυ Μπούκλη.

Σάββατο 16/1 – Κυριακή 17/1

Διαθέσιμη όλο το 24ωρο

Εισιτήριο: 3€ | Αγοράστε εισιτήρια εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.