Online Agenda: 23 προτάσεις με ταινίες, παραστάσεις, συναυλίες για σήμερα 8 Δεκεμβρίου

Radio Plays: Οι Κορυδαλλοί της Πλατείας Αμερικής – Φεστιβάλ Αθηνών

Τα Radio Plays του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου ξεκινούν online, την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου, με το διήγημα του Φίλιππου Φιλίππου «Οι Κορυδαλλοί της πλατείας Αμερικής», σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καταλειφού. Ο δημοσιογράφος Τηλέμαχος Λεοντάρης αποφασίζει να εξιχνιάσει την άγρια δολοφονία της γειτόνισσας του, Μάρθας Λύτρα, και μιας φίλης της, με τη συνεισφορά των κατοίκων της πολυκατοικίας, αλλά και διάφορων υπόπτων από το ευρύτερο περιβάλλον του θύματος. Φαίνεται, όμως, πως ο Λεοντάρης δεν είναι ο μόνος που αναζητά την αλήθεια. Κι όταν τελικά αυτή αποκαλυφθεί, θα επαναφέρει το κελάηδισμα των κορυδαλλών στην πλατεία του κέντρου της Αθήνας. Παίζουν: Αλεξάνδρα Αϊδίνη, Δημήτρης Ήμελλος, Μαρία Καλλιμάνη, Στέλλα Κρούσκα, Γιάννης Νταλιάνης και Γιάννης Τσορτέκης.

Τρίτη 8/12 | 19:00

Δωρεάν

Ακούστε την παράσταση εδώ.

«Ο Ήχος του Όπλου» – Θέατρο Σταθμός

Το Θέατρο Σταθμός τιμά τη μνήμη της Λούλας Αναγνωστάκη προβάλλοντας δωρεάν και online, ανήμερα των γενεθλίων της, στις 4 Δεκεμβρίου και για μία εβδομάδα, τις παραστάσεις των έργων της. Σειρά, την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου, έχει η παράσταση «Ο Ήχος του Όπλου», σε σκηνοθεσία Μάνου Καρατζογιάννη. Παραμονές των εκλογών του 1985 η μητέρα του Μιχάλη, η Κάτια, εμφανίζεται στην Αθήνα για να ψηφίσει, διαταράσσοντας την καθημερινότητα του δεκαεννιάχρονου γιού και ερχόμενη σε αντιπαράθεση μαζί του. Εκείνος την απειλεί ότι θα αυτοκτονήσει με ένα παράνομο όπλο, που βρέθηκε στα χέρια του από μια μυστήρια ιστορία παρανομίας, στην οποία φέρεται να είναι μπλεγμένος ο δεκαεξάχρονος αδελφός της Φανής Γιαννούκος. Μπροστά στη θέα του όπλου και στην επικείμενη εκπυρσοκρότηση, που όμως δε θα ακουστεί ποτέ, η Κάτια πέφτει νεκρή.

Τρίτη 8/12 | Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

Οι «Παραβάσεις», το θεατρικό αναλόγιο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που παρουσίασαν την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου, σε live streaming από τον Φάρο, «Τα βραβεία μου» του Αυστριακού συγγραφέα Τόμας Μπέρνχαρντ, σε σκηνοθετική επιμέλεια Έκτορα Λυγίζου, είναι διαθέσιμες, για δωρεάν διαδικτυακή παρακολούθηση, στο www.snfcc.org/ParabasesBernhard. Με βασικό εργαλείο το καυστικό χιούμορ, ο Μπέρνχαρντ εκφράζει την αποστροφή του για τα καλλιτεχνικά βραβεία ξεσκεπάζοντας την κενότητα και τη γελοιότητα των λογοτεχνικών θεσμών και των γραφειοκρατών, αλλά και την αντιφατική στάση του ίδιου που τα αποδεχόταν για το χρηματικό έπαθλο που τα συνόδευε, το οποίο τον ανακούφιζε προσωρινά από το οικονομικό του αδιέξοδο.

Τρίτη 8/12 | Διαθέσιμη όλο το 24ωρό

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

Η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση μας κρατάει συντροφιά και σε αυτή την καραντίνα, με παραστάσεις διαθέσιμες για δωρεάν διαδικτυακή παρακολούθηση, μέσα από το επίσημο ψηφιακό κανάλι του Ιδρύματος Ωνάση στο youtube. Διαθέσιμες επιλογές αποτελούν η «Αποκάλυψη», σε σκηνοθεσία Θάνου Παπακωνσταντίνου, «Το Σώσε» του Michael Frayn, σε σκηνοθεσία Έκτορα Λυγίζου, «Αντιγόνη – Lonely Planet» της Λένας Κιτσοπούλου, «Άμλετ», σε σκηνοθεσία Γιάννη Χουβαρδά και «Φάουστ», σε σκηνοθεσία Μιχαήλ Μαρμαρινού.

Τρίτη 8/12 | Διαθέσιμες όλο το 24ωρο

Δωρεάν

Δείτε τις παραστάσεις εδώ.

Το Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν προσφέρει, από τις 1 Δεκεμβρίου 2020, το audio έργο του Βασίλη Μαυρογεωργίου, «Αυτοί που Κοιτούν», διαθέσιμο σε podcast. «Αυτοί που κοιτούν. Αυτοί που μας προσέχουν. Έχουν τα μάτια ορθάνοιχτα προς κάθε κατεύθυνση και δεν αφήνουν κανέναν να εισβάλει. Κανέναν να εισχωρήσει». Κείμενο – Σκηνοθεσία: Βασίλης Μαυρογεωργίου, Ερμηνεύουν οι: Θανάσης Δόβρης, Μιχάλης Πανάδης, Σωτήρης Τσακομίδης και Νίκος Στεργιώτης.

Τρίτη 8/12 | Διαθέσιμο όλο το 24ωρο

Δωρεάν

Ακούστε την παράσταση εδώ.

«Οι Τρεις Αδελφές» – National Theatre at Home

Το Εθνικό Θέατρο της Αγγλίας εγκαινιάζει τη νέα on demand ψηφιακή πλατφόρμα, «National Theatre at Home», και μας δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε, από το σπίτι, μερικές από τις αρτιότερες παραγωγές του. Παρακολουθήστε την τολμηρή διασκευή της Inua Ellams πάνω στο εμβληματικό έργο του Άντον Τσέχωφ, «Οι Τρεις Αδερφές». Η υπόθεση μεταφέρεται στη Νιγηρία του 1967, λίγο πριν το ξέσπασμα του ολέμου της Μπιάφρας. Τρεις αδερφές, οι οποίες θρηνούν τον πρόσφατο χαμό του πατέρα τους, επιθυμούν να επιστρέψουν στο προηγούμενο σπίτι τους, στο Λάγος, καθώς οι συγκρούσεις εξαπλώνονται στο επαρχιακό χωριό τους.

Τρίτη 8/12 | Διαθέσιμη για 3 ημέρες από την ενοικίαση.

Τιμή ενοικίασης: 9.34€

Ενοικιάστε την παράσταση εδώ.



«Youth without God» – Schaubühne

Για τους γερμανομαθείς, η βερολινέζικη Schaubühne προσφέρει, για δωρεάν διαδικτυακή παρακολούθηση, την παράσταση του έργου «Youth without God», διασκευή του ομότιτλου μυθιστορήματος του Έντεν φον Χόρβατ. Μια παραγωγή του 2019, σε σκηνοθεσία Thomas Ostermeier. Ένας δάσκαλος ιστορίας με «εξασφαλισμένη δουλειά και σύνταξη», σε ένα απολυταρχικό καθεστώς, κατηγορείτε για αντεθνική δράση, επειδή επέπληξε έναν μαθητή για ρατσιστικό σχόλιο. Οι μαθητές του εξεγείρονται εναντίον του, ενώ ένας φόνος και ο ρόλος που έπαιξε σε αυτόν, μπορεί να του στοιχίσουν τα πάντα. Ένα έργο για την υποκρισία της κοινωνίας, την σκληρότητα και την απανθρωπιά της.

Τρίτη 8/12 | Διαθέσιμη όλο το 24ωρο

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

Η δημοφιλής και μνημειώδης παραγωγή του ιστορικού έργου του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, «Ριχάρδος Β΄» από το Shakespeare’s Globe και την Swinging The Lens, η οποία απέσπασε ενθουσιαστικές κριτικές. όταν και παρουσιάστηκε το 2019 στο Sam Wanamaker Playhouse, είναι διαθέσιμη για δωρεάν διαδικτυακή παρακολούθηση, μέσω του youtube. Σε σκηνοθεσία των Adjoa Andoh και Lynette Linton, η παράσταση, για πρώτη φορά στη βρετανική σκηνή, όσον αφορά ανέβασμα Σαίξπηρ, απαρτίζεται από ένα εξ’ ολοκλήρου γυναικείο και μη λευκό καστ. Πρόκειται για την ιστορία του Μεσαιωνικού Βασιλιά, ο οποίος έρχεται αντιμέτωπος με τους σφετεριστές της εξουσίας, απελπισμένος να κρατηθεί στο θρόνο.

Τρίτη 8/12 | Διαθέσιμη για όλο το 24ωρό

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

Για τους γαλλομαθείς, στη σελίδα του Odéon – Théâtre de l’Europe, είναι διαθέσιμη από τις 4 Δεκεμβρίου 2020, για δωρεάν διαδικτυακή παρακολούθηση, η παράσταση του έργου «Έξι πρόσωπα αναζητούν συγγραφέα» του Ιταλού δραματουργού Λουίτζι Πιραντέλλο. Μια παραγωγή του 2012, σε σκηνοθεσία Stéphane Braunschweig. Μια ομάδα μισο-δημιουργημένων χαρακτήρων, εγκαταλελειμμένων από τον συγγραφέα τους, εισβάλουν σε ένα θέατρο κατά τη διάρκεια των προβών ενός θιάσου, με αίτημα να υπάρξουν.

Τρίτη 8/12 | Διαθέσιμη για όλο το 24ωρό

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

«The Tempest» – Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης

Η Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης συνεχίζει την δωρεάν αναμετάδοση σημαντικών παραγωγών της μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της. Σειρά έχει, την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου, η όπερα του Thomas Adès, «Η Τρικυμία», βασισμένη στο ομότιτλο έργο του Ουίλιαμ Σαίξπηρ. Στον ρόλο του μάγου Πρόσπερο, ο οποίος δημιουργεί μια καταιγίδα που βουλιάζει τους εχθρούς του και θέτει εν κινήσει μια αλληλουχία γεγονότων, βρίσκεται ο Simon Keenlyside. Μια παραγωγή του 2012, σε μουσική διεύθυνση του ίδιου του συνθέτη. Συμμετέχουν: Audrey Luna, Isabel Leonard, Alan Oke και Alek Shrader.

Τρίτη 8/12 | Διαθέσιμη από 02:30 π.μ έως 01:30 π.μ (της επόμενης μέρας)

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

Από της 25 Νοεμβρίου είναι διαθέσιμη, στη νέα online τηλεόραση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, η όπερα «Μαντάμα Μπαττερφλάι» του Τζάκομο Πουτσίνι, σε σκηνοθεσία Ούγκο ντε Άνα και μουσική διεύθυνση Λουκά Καρυτινού, στον ρόλο της γκέισας Τσο-Τσο-Σαν, η οποία ζει έναν μοιραίο έρωτα με τον Αμερικανό υποπλοίαρχο Πίνκερτον, βρίσκεται η σπαρακτική Ερμονέλα Γιάχο.

Τρίτη 8/12

Εισιτήριο 10€ | Κλείστε εισιτήριο εδώ.

Παρακολουθήστε την παράσταση εδώ.

«La bohème» – Κρατική Όπερα της Βαυαρίας

Από τις 3 Δεκεμβρίου 2020 έως τις 3 Ιανουαρίου 2021, έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε on demand, μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Βαυαρικής Κρατικής Όπερας, την όπερα του Τζάκομο Πουτσίνι, «La bohème», σε μουσική διεύθυνση Asher Fisch, με τους Rachel Willis-Sørensen, Mirjam Mesak και τον δημοφιλή τενόρο Jonas Kaufmann. Τοποθετημένη στο Παρίσι, γύρω στο 1830, η ιστορία επικεντρώνεται γύρω από μια φτωχή ράφτρα και τους καλλιτέχνες φίλους της.

Τρίτη 8/12 | Διαθέσιμη για 24 ώρες από την ενοικίαση

Τιμή ενοικίασης: 14,90€

Ενοικιάστε την παράσταση εδώ.

Με γερμανικούς και αγγλικούς υπότιτλους.

Ο θίασος χορού Alvin Ailey American Dance Theater και το Lincoln Center At The Movies προσφέρουν, για δωρεάν διαδικτυακή παρακολούθηση, μια performance χορού του θιάσου στο Lincoln Center. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα των Wayne McGregor, Ronald K. Brown, Robert Battle και Alvin Ailey. Η ηχητική περιγραφή του φιλμ είναι διαθέσιμη εδώ.

Τρίτη 8/12 | Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

Το Ίδρυμα Πίνα Μπάους προσφέρει, μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα του, για δωρεάν διαδικτυακή παρακολούθηση, την παράσταση χορού «Palermo Palermo», σε σκηνοθεσία και χορογραφία της θρυλικής Πίνα Μπάους. Μια συμπαραγωγή του Tanztheater Wuppertal Pina Bausch, του Teatro Biondo Stabile Palermo και του Andres Neumann International.

Τρίτη 8/12 | Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

