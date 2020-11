Under construction: Ψηφιακό φεστιβάλ, με περισσότερες από 30 εκδηλώσεις από το Κέντρο Πίνα Μπάους

Προσπαθώντας να δώσει χαρά και να εμπνεύσει κουράγιο σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς, το Κέντρο Πίνα Μπάους βάζει πλώρη για την εξερεύνηση της σημασίας της συντροφικότητας σε εποχές πανδημίας και lockdown και την ανακάλυψη νέων εδαφών για την τέχνη και τον χορό στον 21ο αιώνα, μέσα από την σειρά ψηφιακών εκδηλώσεων «the Pina Bausch Centre under construction».

Το «under construction» θα προσφέρει, από τις 21 έως τις 29 Νοεμβρίου 2020, περισσότερες από 30 δραστηριότητες, σηματοδοτώντας μια καινούρια εποχή για το μελλοντικό Κέντρο Πίνα Μπάους και το όραμά του για τη σφυρηλάτηση ισχυρών δεσμών με συνεργαζόμενους φορείς σε ολόκληρο τον κόσμο.

Καινοτομία, δημιουργικότητα, πειραματισμός

Οι δραστηριότητες που προσφέρονται, στο πλαίσιο του «under construction», συμπεριλαμβάνουν παραστάσεις, καλλιτεχνικές παρεμβάσεις, masterclasses, φιλμ, μουσική, βραδινό πρόγραμμα ταινιών με θέμα τον χορό, podcasts, πάνελ, συζητήσεις, υπαίθριες προβολές, livestreams, ψήσιμο «μπισκότων τύχης», καθημερινές δράσεις για όλη την οικογένεια.

Αν και είχαν σχεδιαστεί αρχικά ως ευκαιρίες συνάντησης και αλληλεπίδρασης των κατοίκων του Wuppertal, ωστόσο οι υπεύθυνοι επέμειναν οι εκδηλώσεις να μην ακυρωθούν. Αντίθετα, αυτές μετατράπηκαν σε ένα δοκιμαστικό τεστ για τις δυνατότητες του κυβερνοχώρου. Η πρεμιέρα του έργου της Πίνα Μπάους «The Piece with the Ship», η οποία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στις 21 Νοεμβρίου 2020, θα προβληθεί τελικά στην πρόσοψη του Schauspielhaus. Η εγκατάσταση θα μεταδοθεί live διαδικτυακά από το μελλοντικό Κέντρο Πίνα Μπάους.

Στις ψηφιακές εκδηλώσεις συμμετέχουν μαθητές των σχολείων του Wuppertal, ομάδα tanzcHor60+ του Bergische Musikschule, η πρωτοβουλία Power of Color Wuppertal, η ΜΚΟ «Archive of Dreams», σε συνεργασία με γυναικείες οργανώσεις και πρόσφυγες, αντιπρόσωποι από το «the freies netz werk KULTUR», χορευτές από τις ανεξάρτητες σκηνές του Wuppertal, guest καλλιτέχνες από τον διεθνή χώρο, όπως οι Helena Waldmann, Gintersdorfer/Klaßen, Richard Siegal και Robyn Orlin, του θιάσου the Tanztheater Wuppertal και φημισμένοι εθνικοί και διεθνείς συνεργαζόμενοι οργανισμοί όπως το Sadler’s Wells Theatre.

Νέες μορφές συντροφικότητας και συλλογικής δράσης

Με αφορμή το «the Pina Bausch Centre under construction» οι υπεύθυνοι έχουν ζητήσει από guest καλλιτέχνες, χορευτές, ερευνητές, αλλά και κατοίκους του Wuppertal να οραματιστούν νέες μορφές συντροφικότητας και συλλογικής δράσης. Με σύνθημα «Χτίζουμε ένα σπίτι μαζί», όλοι οι παραπάνω κλήθηκαν να απαντήσουν, κατά την προπαρασκευαστική φάση του πρότζεκτ, σε ερωτήματα όπως «Τι επιθυμούμε για το μελλοντικό «Κέντρο Πίνα Μπάους»;, «Πώς μπορεί να μεταμορφωθεί σε ένα κέντρο δημιουργικότητας και αλληλεπίδρασης με τον κόσμο της διεθνούς τέχνης; Και την ίδια στιγμή σε έναν χώρο όπου μπορείς να αισθανθείς σαν το σπίτι σου, να συναντήσεις φίλους, να δημιουργήσεις μαζί τους και να κάνεις ένα διάλειμμα από τις πιέσεις της καθημερινότητας»;

Λίγα λόγια για το Κέντρο Πίνα Μπάους

Το μελλοντικό «Κέντρο Πίνα Μπάους» σχεδιάζεται ως ένας χώρος, ανοιχτός για τους κατοίκους του Wuppertal, του οποίου το αντίκτυπο δεν θα περιορίζεται μόνο σε τοπική κλίμακα, αλλά θα προσελκύει τα βλέμματα διεθνώς. Ένας χώρος ψηφιακά προσβάσιμος και σύμφωνος με τις προδιαγραφές του αιώνα που διανύουμε. Ένα κέντρο που φιλοδοξεί να γίνει κάτι περισσότερο από ένας χώρος κατάλληλος για την καλλιέργεια έργων απαράμιλλης καλλιτεχνικής αξίας.

Το Κέντρο Πίνα Μπάους θα αποτελέσει έναν από τους ελάχιστους χώρους στον κόσμο, αφιερωμένους στην τεράστια καλλιτεχνική κληρονομιά της χορογράφου και χορεύτριας Πίνα Μπάους, καθώς και στη συντήρηση και βιώσιμη ανάπτυξη ενός μοναδικού συνόλου χορευτών. Άρτια διασυνδεδεμένο σε τοπικό και διεθνές επίπεδο και ταυτόχρονα στην πρώτη γραμμή των πιο πρόσφατων καλλιτεχνικών εξελίξεων και κοινωνικών ζυμώσεων.

Ένα εργαστήριο του μέλλοντος, όπου οι αναμνήσεις, ο πειραματισμός, η δημιουργικότητα, η μετάδοση γνώσης, ο στοχασμός και η συμμετοχικότητα θα διαπλέκονται με ποικίλους τρόπους.

Οι τέσσερις πυρήνες δράσης

Μια νέα προέκταση πρόκειται χτιστεί ως μέρος της ανακαίνισης του πρώην Schauspielhaus, για την οποία θα ανακοινωθεί αρχιτεκτονικός διαγωνισμός κατά τη διάρκεια της επόμενης χρονιάς. Οι τέσσερις πυρήνες δράσης του μελλοντικού Κέντρου θα διαπλέκονται και θα αλληλοσυμπληρώνουν η μια την άλλη: