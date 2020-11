Μουσείο Μπενάκη: Online περιηγήσεις και εκδηλώσεις

Το Μουσείο Μπενάκη παραμένει ανοικτό στις οθόνες σας. Μείνετε μαζί με το Μουσείο διαδικτυακά, εξερευνώντας τον ιστότοπό του και παρακολουθώντας τις αναρτήσεις του στο Facebook, το Instagram και το Twitter.

Εκθέσεις

Περιηγηθείτε εικονικά στην έκθεση Robert McCabe – Κατερίνα Λυμπεροπούλου «Ο Τελευταίος Μοναχός των Στροφάδων» που πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού (Ιούνιος – Σεπτέμβριος 2020).

Εκδηλώσεις

Kinderdocs: Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ για παιδιά και νέους

Το KinderDocs πραγματοποιείται online και ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, σε κάθε σχολείο, βιβλιοθήκη, σύλλογο, φορέα.

Οι ταινίες προβάλλονται με ελληνικούς υπότιτλους.

Δείτε τα trailer των ταινιών στο youtube κανάλι του KinderDocs.

Έως 15.04.2021

Close Ups

Η σειρά βίντεο CLOSE UPS ρίχνει φως σε αντικείμενα του Μουσείου Μπενάκη μέσα τόσο από τις ιστορίες που τα ίδια αφηγούνται, όσο και από τις ιστορίες ανθρώπων που συνδέονται με αυτά. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από την επιθυμία όλων μας να βρεθούμε ξανά κοντά στο κοινό του Μουσείου Μπενάκη κατά την προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του λόγω της πανδημίας.

Στον πρώτο κύκλο της σειράς αφηγητές είναι ο επιστημονικός διευθυντής και οι επιμελητές του Μουσείου και πρωταγωνιστές αντικείμενα που φιλοξενούνται στο Μουσείο Ελληνικού Πολιτισμού. Σύντομα έρχεται ο δεύτερος κύκλος με αντικείμενα του Μουσείου Ισλαμικής Τέχνης και της Πινακοθήκης Γκίκα.

Παρακολουθήστε τον πρώτο κύκλο της σειράς CLOSE UPS στο benaki.org/closeups/

Περιηγηθείτε στο Μουσείο

Εικονική περιήγηση στις αίθουσες του Μουσείου Μπενάκη και ταυτόχρονα ηχητική ξενάγηση στα πιο σημαντικά εκθέματα σε 6 γλώσσες (ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, ρωσικά και κινέζικα).

Αυτή την εβδομάδα σας προτείνουμε μία επίσκεψη στo Εργαστήρι του Γιάννη Παππά, στον κήπο με τα γλυπτά, το στούντιο και την κατοικία του γλύπτη και ζωγράφου Γιάννη Παππά (1913–2005), αυτό το γοητευτικό καταφύγιο ηρεμίας στην αθηναϊκή γειτονιά του Ζωγράφου όπου παρουσιάζεται το έργο του καλλιτέχνη και οι μέθοδοι εργασίας του.

Ομιλίες Online

Η Σειρά ομιλιών στο πλαίσιο της σειράς Blod Web Lectures από τα μέλη του επιστημονικού προσωπικού του Μουσείου Μπενάκη που παρουσιάζει τόσο τις μοναδικής ποικιλίας συλλογές του Μουσείου, όσο και τις ερευνητικές και εκθεσιακές δράσεις που αναπτύσσει.

Γλώσσα: Ελληνικά

Γιάννης Παππάς. Τα χρόνια της Κατοχής

Ομιλήτρια: Ζέττα Αντωνοπούλου

Επιμελήτρια Εργαστηρίου Γιάννη Παππά

Διάρκεια: 40’

Γλώσσα: Ελληνικά

Σειρά ομιλιών ‘Hellenic Together’, καρπός συνεργασίας ανάμεσα στο UCLA Stavros Niarchos Foundation Center for the Study of Hellenic Culture και την ομάδα επιμελητών και επιστημονικών συμβούλων του Μουσείου Μπενάκη, διοργανώθηκε με σκοπό να προβάλλει τους θησαυρούς του Μουσείου, τις ερευνητικές και εκθεσιακές του πρωτοβουλίες και τα προγράμματα που αναπτύσσει με εταίρους του σε πανεπιστήμια και συναφή πολιτιστικά ιδρύματα. Οι διαλέξεις αυτές έλαβαν χώρα μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας κατά τον καιρό της πανδημίας και των παγκόσμιων περιορισμών κυκλοφορίας (άνοιξη – καλοκαίρι 2020) και τις παρακολούθησε ένα ευρύ κοινό στις ΗΠΑ, την Ελλάδα, την υπόλοιπη Ευρώπη και όλο τον κόσμο.

Γλώσσα: Αγγλικά

‘Mr. Byzantoine et ses amis’: Ο Αντώνης Μπενάκης και η καλλιτεχνική σκηνή της Αλεξάνδρειας

Ομιλήτρια: Μίνα Μωραΐτου

Επιμελήτρια του Μουσείου Μπενάκη Ισλαμικής Τέχνης

Εισαγωγή από τον Γιώργη Μαγγίνη

Επιστημονικό Διευθυντή του Μουσείου Μπενάκη

Γλώσσα: Αγγλικά

10o Διεθνές Διαδικτυακό Συνέδριο Comuseum

Ομιλίες – Συζητήσεις – Εργαστήρια – Masterclasses

02 – 04.12.2020

Έναρξη εγγραφών 18.11.2020

Περισσότερες πληροφορίες στο thecomuseum.org