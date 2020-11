Online Agenda: Ταινίες, παραστάσεις, συναυλίες που βλέπουμε διαδικτυακά, το Σαββατοκύριακο 14-15/11

ΘΕΑΤΡΟ

This is not Romeo & Juliet, μέσω live streaming

Η πολυαναμενόμενη παράσταση του Αργύρη Πανταζάρα This is not Romeo & Juliet, βασισμένη στο Σαιξπηρικό αριστούργημα έκανε πρεμιέρα στις 13 Οκτωβρίου. Δείτε την παράσταση διαδικτυακά για δεύτερη συνεχόμενη Κυριακή από τη νέα, πολύ επιτυχημένη πλατφόρμα του Θεάτρου Πορεία, σε ζωντανή μετάδοση και σε πραγματικό χρόνο, το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 21.00.

Σάββατο 14/11, 21.00

7€

Δείτε σε ζωντανή μετάδοση την παράσταση και αγοράστε τα εισιτήρια εδώ.

«Αντιγόνη / Lonely Planet» από το Ίδρυμα Ωνάση

Από την Κυριακή 8 Νοεμβρίου η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση προβάλλει διαδικτυακά μέσα από το ψηφιακό κανάλι της τη θεατρική παράσταση «Αντιγόνη / Lonely Planet» της Λένας Κιτσοπούλου. Η πρώτη εκδοχή της παράστασης παρουσιάστηκε στο φεστιβάλ του OnassisUSA, AntigoneNow, στη Νέα Υόρκη το 2016. Η παράσταση είναι ακατάλληλη για ανηλίκους.

Σάββατο 14/11 και Κυριακή 15/11, διαθέσιμη όλο το 24ωρο

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

ΜΟΥΣΙΚΗ

Megaron Online: Μία all star συναυλία από την από την Κρατική Όπερα του Βερολίνου

Τρία μεγάλα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, ο Daniel Barenboim, η Staatskapelle Berlin και ο András Schiff, δίνουν ραντεβού σε αυτή την απευθείας αναμετάδοση από την Κρατική Όπερα του Βερολίνου (Staatsoper Berlin), που θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά στην Ελλάδα μέσω της ιστοσελίδας του Μεγάρου και της σελίδας του στο fb.Ο πολυβραβευμένος μαέστρος-θρύλος θα διευθύνει τη φημισμένη γερμανική ορχήστρα στην Τρίτη Συμφωνία ή Ηρωική του Ludwig van Beethoven, ένα από τα πιο μεγαλειώδη έργα της ώριμης περιόδου του λαμπρού μουσουργού, αλλά και στο αριστοτεχνικά γραμμένο Τέταρτο κοντσέρτο για πιάνο, ένα από τα σημαντικότερα της πιανιστικής φιλολογίας, το οποίο θα ερμηνεύσει ο σπουδαίος «μπετοβενιστής» András Schiff.

Κυριακή 15/11, 16.00

Δωρεάν

Δείτε σε ζωντανή μετάδοση τη συναυλία εδώ.

ΣΙΝΕΜΑ

«Νέες σινεφιλίες: Το πνεύμα αντίστασης του άλλου ισπανικού κινηματογράφου»

To Ινστιτούτο Θερβάντες της Αθήνας σε συνεργασία με την Ελληνοαμερικανική Ένωση, την Πρεσβεία της Ισπανίας, το Φεστιβάλ της Σεβίλλης και το Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου της Αθήνας (FeCHA), παρουσιάζει τον κύκλο σύγχρονου ισπανικού κινηματογράφου «Νέες σινεφιλίες: Το πνεύμα αντίστασης του άλλου ισπανικού κινηματογράφου». Οι ταινίες του κύκλου προβάλλονται online κάθε Παρασκευή του Νοεμβρίου από τις 21:00 και θα είναι διαθέσιμες για 48 ώρες. Όλες οι ταινίες διαθέτουν ελληνικούς υπότιτλους. Από την Παρασκευή 13/11 και μέχρι την Κυριακή 15/11 προβάλλεται η ταινία «Συνάντηση με μια γυναίκα» (2017), της Mónica Rovira.

Παρασκευή 13/11 έως Κυριακή 15/11, 21.00

Δωρεάν

Δείτε την ταινία εδώ.

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

61ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Το 61ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης επιστρέφει διαδικτυακά και παρουσιάζει 177 ταινίες από όλο τον κόσμο, ανατρεπτικούς δημιουργούς, συναρπαστικά αφιερώματα. Το Φεστιβάλ θα διεξαχθεί από την Πέμπτη 5 έως την Κυριακή 15 Νοεμβρίου. Δύο κορυφαίες φωνές του ευρωπαϊκού σινεμά συστήνει το Φεστιβάλ. Τη Νορβηγίδα Άνια Μπρέιεν, φίλη του Θόδωρου Αγγελόπουλου, αγαπημένη δημιουργό του Ίνγκμαρ Μπέργκμαν και πρωτοπόρο του φεμινιστικού σινεμά στη Σκανδιναβία και την Τσέχα Βέρα Χιτίλοβα, ανατρεπτική δημιουργό, μέλος του «τσέχικου νέου κύματος». Ανακαλύπτουμε φέτος το έργο τους και στις αίθουσες, αλλά και διαδικτυακά στην ιστοσελίδα του Φεστιβάλ.

Σάββατο 14/11 και Κυριακή 15/11, διαθέσιμο όλο το 24ωρο

Δείτε το Φεστιβάλ εδώ.

3ο Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας

Με περισσότερες από 80 ταινίες μεγάλου και μικρού μήκους, μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ και animation, για παιδιά από 2 ετών έως και την εφηβεία, το 3ο Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας έρχεται διαδικτυακά. Από τις 14 έως τις 22 Νοεμβρίου περιμένει τους μικρούς και μεγάλους φίλους του σε Ελλάδα και Κύπρο για να τους ταξιδέψει δωρεάν σε όλο τον κόσμο μέσα από το site του στην ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα.

Σάββατο 14/11 και Κυριακή 15/11, διαθέσιμο όλο το 24ωρο

Δωρεάν

Δείτε την πλατφόρμα του Φεστιβάλ εδώ.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

72 Hours Onassis Channel Live

Σε αυτό το livestreaming, δεν ξέρετε τι να περιμένετε. Πατήστε play σε μια απρόβλεπτη ζωντανή εμπειρία στο YouTube του Ιδρύματος Ωνάση. Για 72 ώρες ασταμάτητα, με υλικό σε πρώτη προβολή, αποκλειστικές συνεντεύξεις, backstage, καμπάνιες επικοινωνίας, αυθόρμητα βίντεο από τα κινητά της ομάδας της Στέγης, θεατρικές και μουσικές παραστάσεις που ζητήσατε να ξαναδείτε, αποκλειστικό περιεχόμενο, highlights και, φυσικά, live chat. Για πρώτη φορά, χωρίς playlist ή πρόγραμμα, συντονιστείτε στο ψηφιακό κανάλι, αναμετρηθείτε με τις πιθανότητες και ζήστε αναπάντεχες ψηφιακές συναντήσεις για τρεις ολόκληρες μέρες και νύχτες.

Τετάρτη 11/11 – Σάββατο 14/11, 21.00

Δωρεάν

Δείτε το ψηφιακό κανάλι εδώ.

«Φθινόπωρο all’italiana OnLine» από το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών

Η Πρεσβεία της Ιταλίας στην Ελλάδα και το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών σας προσκαλούν σε μια φθινοπωρινή περίοδο πλούσια σε online εκδηλώσεις με επίκεντρο τον ιταλικό πολιτισμό, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Tempo Forte Italia – Ελλάδα και σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο AIAL. Μέσα σε εννέα εβδομάδες, από τις 9 Οκτωβρίου μέχρι τις 9 Δεκεμβρίου 2020 θα διατίθενται ηλεκτρονικά σε όλη την ελληνική επικράτεια διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις σχετικά με τη μουσική, το σινεμά, το θέατρο, το χορό, τη μαγειρική, τη μόδα και το ντιζάιν. Δείτε το πρόγραμμα των εκδηλώσεων εδώ.

Σάββατο 14/11 και Κυριακή 15/11, διαθέσιμες όλο το 24ωρο

Η πρόσβαση στην πλατφόρμα είναι δωρεάν κατόπιν εγγραφής εδώ.