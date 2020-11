Θέατρο Πορεία Live: Παραστάσεις μέσω live streaming, για όλο τον Νοέμβριο

Τις ζωντανές κινηματογραφημένες παραστάσεις, αποτελούν οι ήδη προγραμματισμένες παραστάσεις του, αλλά και παλιότερες εξαιρετικές άλλων σχημάτων, απροσδόκητες αλλά και ερεθιστικές, που σκοπό έχουν να κρατήσουν θερμή την επαφή του κοινού με το θέαμα ποιότητας, τους καλλιτέχνες ενεργούς και το θέατρο Πορεία δραστήριο και δημιουργικό σε αυτήν την δύσκολη περίοδο.

Το πρόγραμμα θα καλύψει όλο τον μήνα Νοέμβριο, με την ελπίδα ότι στην συνέχεια θα επιστρέψουν στη διά ζώσης επαφή με τους θεατές. Η δραστηριότητά του Πορεία για τον Δεκέμβριο θα ανακοινωθεί το προσεχές διάστημα και θα είναι ανάλογη των εξελίξεων και των οδηγιών από τους αρμόδιους φορείς.

Πρόγραμμα live stream παραστάσεων:

«This is not Romeo & Juliet» – Σάββατο 14/11, 21:00

Η επιτυχημένη παράσταση του Αργύρη Πανταζάρα, This is not Romeo & Juliet, βασισμένη στο Σαιξπηρικό αριστούργημα θα παρουσιαστεί ζωντανά από τη σκηνή του θεάτρου Πορεία σε μία ακόμα real time live stream παράσταση.

«Ευρυδίκη» – Κυριακή 22/11, 21:00

Η Ευρυδίκη της Sarah Ruhl, μία από τις σημαντικότερες παραστάσεις της τελευταίας δεκαετίας για το θέατρο Πορεία, με πολλά βραβεία και εξαιρετικές κριτικές, επιστρέφει και κάνει πρεμιέρα σε real time live stream μετάδοση.

Ένα συγκινητικό έργο, σκηνοθετημένο από τον Δημήτρη Τάρλοου, με την πρωτότυπη μουσική της Κατερίνας Πολέμη να ερμηνεύεται ζωντανά επί σκηνής από ένα εμπνευσμένο σύνολο ηθοποιών και μουσικών. Η Κόρα Καρβούνη στον ομώνυμο ρόλο, ο Λαέρτης Μαλκότσης ως Ορφέας, και ένας εξαιρετικός θίασος ερμηνεύουν ένα σύγχρονο έργο που μιλάει με χιούμορ και ευαισθησία για την παντοτινή αγάπη και τα λεπτά όρια που χωρίζουν τη ζωή από τον θάνατο.

«Το Θείο Τραγί» – Σάββατο 28/11, 21:00

Η εξαιρετική παράσταση του Άρη Μπινιάρη Το Θείο Τραγί έρχεται στο Θέατρο Πορεία για την πρώτη της real time live streaming προβολή.

Ο μουσικός λόγος του Γιάννη Σκαρίμπα πλαισιώνεται από μουσική και τραγούδια γραμμένα ειδικά για την παράσταση και με όχημα τα εκφραστικά μέσα του ηθοποιού δημιουργούν μια ηλεκτρική και δυναμική πλατφόρμα αφήγησης της προκλητικής αυτής ιστορίας.

«Αρίστος» – Κυριακή 29/11, 21:00

Η βραβευμένη παράσταση του Γιώργου Παπαγεωργίου Αρίστος, μία παράσταση βασισμένη στο μυθιστόρημα του Θωμά Κοροβίνη «Ο Γύρος του Θανάτου», με κεντρικό θέμα τη ζωή του Αριστείδη Παγκρατίδη, του φερόμενου ως «Δράκου του Σέιχ Σου» έρχεται στο Θέατρο Πορεία, για μια μοναδική real time live streaming προβολή.

Σημείωμα του Δημήτρη Τάρλοου

Δεν χωράει αμφιβολία ότι ζούμε τον πιο δύσκολο χειμώνα των τελευταίων δεκαετιών. Τα διαδοχικά lockdowns, αναπόφευκτα ίσως αλλά πάντως οδυνηρά, έχουν προκαλέσει τεράστια προβλήματα στο κοινωνικό σύνολο.

Ο ρόλος του θεάτρου στην παρούσα φάση είναι κομβικός, καθώς προσφέρει όχι μόνο ανακούφιση στο κουρασμένο πνεύμα μας, αλλά και ψυχική ανάταση! Τις τρεις εβδομάδες που επετράπη η απευθείας επαφή μας με το κοινό, αυτό φάνηκε πεντακάθαρα. Η μυσταγωγία και η υψηλή συγκίνηση ήταν παρούσα χωρίς καμία έκπτωση στην υγειονομική ασφάλεια. Συνεχίζουμε…

Το Πορεία αφήνει ανοιχτή την πόρτα επικοινωνίας με το κοινό. Είμαστε βέβαιοι ότι θα περάσουμε και αυτόν τον εγκλεισμό μαζί. Με θέατρο και με μουσική. Γιατί μόνο έτσι θα αντέξουμε.

Καλή θέαση και ακρόαση λοιπόν!