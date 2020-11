3ο Παιδικό & Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας: Το πρόγραμμα

3ο Παιδικό & Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας: Η digital εκδοχή

Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για το 3ο Παιδικό & Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας. Από τις 14 έως τις 22 Νοεμβρίου περιμένει τους μικρούς και μεγάλους φίλους του σε Ελλάδα και Κύπρο για να τους ταξιδέψει δωρεάν σε όλο τον κόσμο μέσα από το site του στην ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα https://watch.athicff.com/.

Το Φεστιβάλ πραγματοποιείται με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Αττικής, τη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, τη συνεργασία της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Καλλίστη και είναι υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων.

Η φετινή διοργάνωση περιλαμβάνει ένα πλούσιο πρόγραμμα με περισσότερες από 80 ταινίες μεγάλου και μικρού μήκους, μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ και animation, οι οποίες απευθύνονται σε παιδιά από 2 ετών έως και την εφηβεία, αλλά και τους γονείς που θέλουν να θυμηθούν τη δική τους παιδική ηλικία. «Σε μια ιδιαίτερη χρονική στιγμή, με δεδομένες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε όλοι σαν κοινωνία, το Φεστιβάλ στοχεύει να προσφέρει ψυχαγωγία σε όλη την οικογένεια. Με τη βοήθεια της τεχνολογίας, θα ξαναγίνουμε όλοι φέτος μια (διαδικτυακή) παρέα έχοντας για οδηγό την φαντασία, το χιούμορ, την περιπέτεια, τον προβληματισμό και τη συγκίνηση που μας προσφέρει ο παιδικός και εφηβικός κινηματογράφος από όλο τον κόσμο» υπογραμμίζει η Διευθύντρια του Φεστιβάλ, Καλλιόπη Χαραλάμπους.

Οι ταινίες και οι ενότητες του Φεστιβάλ

Στην αγαπημένη ενότητα «Μικρά για τα μικρά» τα παιδιά από 2 ετών θα αγαπήσουν τον Φάσελ «Το Φιλικό Τερατάκι» (Fussel) του Άλεξ Μπέργουεκ από την Γερμανία.

Στην ενότητα «Ζωηροί φίλοι» τα παιδιά από 5 και από 6 ετών θα λατρέψουν τον Ντάγκι στην ταινία «Ο Ντάγκι στο Διάστημα» (Hey Duggee: The Space Badge) των Σάντερ Τζόουνς και Γκραντ Ότσαρντ από το Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και τους «Μπιπ & Τουίτ» (Beep & Tweet) της Λίζα Ντεσιάτκοβα από τον Καναδά, το υπερπροστατευτικό ρομπότ και το μικρό πουλάκι που είναι φίλη του.

«Στις τάξεις του κόσμου» τα παιδιά από 8 ετών θα ακολουθήσουν ένα μικρό αγόρι από την Ινδία να υψώνει ανάστημα για να διεκδικήσει το δικαίωμά του στην εκπαίδευση μέσα από την ταινία «Μπαϊτουλάχ» (Baitullah) του Τζιτέντρα Ράι.

Στην ενότητα «Κορίτσια και Σκέιτ» η οποία απευθύνεται σε παιδιά από 10 ετών παρουσιάζεται η Βραβευμένη με Όσκαρ Καλύτερου Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους «Μαθαίνοντας Σκέιτ σε Εμπόλεμη Ζώνη (Aν Είσαι Κορίτσι)» (Learning to Skateboard in A Warzone (If You’re A Girl) της Κάρολ Ντίσινγκερ, στην οποία καταγράφονται οι προσπάθειες της ΜΚΟ Skateistan να διδάξει σκέιτ σε κορίτσια από φτωχές γειτονιές στο Αφγανιστάν.

Στα «Κρυφά ταλέντα» οι θεατές συναντούν το ντοκιμαντέρ μικρού μήκους «Ο Ρυθμός της Ζωής» (My Father the Mover) της Τζούλια Τζανς το οποίο τιμήθηκε με το Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής στο φεστιβάλ της Tribeca και παρακολουθούν έναν πατέρα που χρησιμοποιεί αφρικανικούς ηλεκτρονικούς ρυθμούς για να κινητοποιήσει τα παιδιά σε μια φτωχή πόλη της Ν. Αφρικής ώστε να βρουν τις «υπερδυνάμεις» τους.

Εφηβικές ταινίες

Το φετινό πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα πλούσιο και με ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους που απευθύνονται στο δύσκολο κοινό των εφήβων και έχουν ως πρωταγωνιστές τους ίδιους και τις αγωνίες τους. Είτε είναι «Ελεύθερα Πνεύματα» όπως η «Μαξ» (Max) της Φλοράνς Ιγιές από τη Γαλλία η οποία εργάζεται σε συνεργείο αυτοκινήτων και είναι μια γυναίκα που δίνει τον αγώνα της στον κόσμο των ανδρών, είτε ακούν στην εσωτερική προσταγή της ενότητας «Τόλμα να Διαφέρεις», όπως ο Νταν που ορθώνει το ανάστημά του στην ανδρική σωβινιστική συμπεριφορά μέσα στα αποδυτήρια στην ταινία «Ένας από Εκείνους» (One of the Boys) του Ίβο βαν Αρτ από την Ολλανδία.

Αφιερώματα

Τα παιδιά και το περιβάλλον. Το επείγον ζήτημα της εποχής είναι η προστασία του περιβάλλοντος και πολλά παιδιά σε όλον τον κόσμο βρίσκονται στην πρώτη γραμμή διεκδικώντας την μαζί με ένα καλύτερο μέλλον.

Στην ενότητα «Εμείς και το Περιβάλλον» που απευθύνεται σε παιδιά από έξι ετών, τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τον κόσμο της φύσης. Είτε για να γνωρίσουν πλάσματά της, όπως τον κυπρίνο που θα αποτελέσει το χριστουγεννιάτικο δείπνο ενός κοριτσιού από την Τσεχία και θα την βάλει στο δίλημμα να διαλέξει ανάμεσα στη συνείδησή της και την παράδοση της χώρας της στην ταινία «Carpe Diem» της Ρέιτσελ Πορτοβά από το Ηνωμένο Βασίλειο, είτε για να μοιραστούν τη χαρά ενός μικρού κοριτσιού που αφήνει τη φαντασία του να καλπάσει όταν μια ανοιχτή βρύση γίνεται όαση για τα παιδιά του δρόμου που ξαφνικά αποκτούν νερό στο «Είναι το Νερό» (Isn’t Water) τoυ Νόα Αμανί από το Ιράν.

Στην ενότητα «Ιστορίες από τον κόσμο μας» που απευθύνεται σε ηλικίες από 9 ετών, τα παιδιά θα δουν την ταινία «Αγαπητοί Πετρελαιοπαραγωγοί…» (My Letter to the Oil Men) του Ζάντερ ντε Μπερ και θα διαβάσουν το γράμμα ενός 14χρονου Νιγηριανού που ζει στα περίχωρα μιας εξαιρετικά μολυσμένης έκτασης γης προς την εταιρεία πετρελαίου που ευθύνεται για την κατάσταση. Μικροί και μεγάλοι αξίζει να παρακολουθήσουν το ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους «Μικροπλαστικά Παντού» (Microplastic Madness) των Ατσούκο Κουέρκ και Ντέμπι ΛιΚόεν από την Αμερική και να αλλάξουν για πάντα την αυτοματοποιημένη καθημερινή συνήθεια των πλαστικών μιας χρήσης.

Ματιές στην Ιστορία του 20ου αιώνα

Ταινίες που αναφέρονται στα μεγάλα ιστορικά γεγονότα μας βοηθούν να αναμετρηθούμε με το σήμερα. Στην ταινία μεγάλου μήκους «Φρίτζι: Μια Επαναστατική Ιστορία» (Fritzi: A Revolutionary Tale), των Ραλφ Κούκουλα και Ματίας Μπρουν βλέπουμε την ειρηνική επανάσταση του 1989 από την οπτική γωνία ενός παιδιού στην ανατολική Γερμανία.

«Το Πέρασμα» (The Crossing) της Τζοάν Χέλγκελαντ από τη Νορβηγία μας πηγαίνει στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο στο Όσλο και ακολουθεί δυο αδέλφια καθώς βοηθούν δυο εβραιόπουλα να περάσουν με ασφάλεια τα σύνορα της Νορβηγίας κάτω από τη μύτη των Ναζί προς την ουδέτερη Σουηδία και να επανενωθούν με τους γονείς τους. Το μήνυμα της συμπόνοιας και της τόλμης σε αυτή την πολεμική περιπέτεια για όλες τις ηλικίες δεν έχει ημερομηνία λήξης, γι’αυτό και η ταινία κέρδισε το Βραβείο Καλύτερης Παιδικής Ταινίας στο φετινό Zlin International Film Festival for Children and Youth.

Ταινίες Τρόμου για εφήβους

Στην νέα ενότητα «Teen Spirit–Night Fright» όσοι έφηβοι θέλουν να τεστάρουν τα νεύρα τους, αλλά και οι γονείς που θέλουν να θυμηθούν αυτή την αίσθηση όπως την είχαν βιώσει σε αντίστοιχη ηλικία, μπορούν να δουν ταινίες μικρού μήκους σκηνοθετημένες από τα ανερχόμενα ταλέντα του genre που ενίοτε αποτίουν ρετρό φόρο τιμής στα θρίλερ της δεκαετίας του ΄80.

Είτε άμεσα, όπως με το «Αν Τολμάς…» (I Dare You) του Κάσπερ Μπάλσλεβ από τη Δανία, είτε πιο έμμεσα όπως με την ταινία «Αρμονία του Διαβόλου» (The Devil’s Harmony) του Βρετανού Ντίλαν Χολμς Γουίλιαμς, στην οποία μια εξοστρακισμένη κοπέλα που έχει υποφέρει από το bullying των cool συμμαθητών της ενώνει τις δυνάμεις της με τα άλλα εξοστρακισμένα παιδιά του σχολείου και σχηματίζουν ένα γκρουπ a capella για να εκδικηθούν όσους τους έκαναν τη ζωή κόλαση.

Ειδικές προβολές

«When Hitler Stole Pink Rabbit» της Καρολίνε Λινκ. Η προβολή της ταινίας πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και για Νέους και το Cinedoc Kids. Πρόκειται για μια συγκλονιστική παιδική ταινία που ρίχνει φως στη σημερινή εποχή μέσα από μια ιστορία που διαδραματίζεται στη Γερμανία του 1933 όταν ο Χίτλερ είχε αναλάβει την εξουσία και ένα εννιάχρονο κορίτσι βλέπει τον κόσμο του να έρχεται πάνω κάτω. Η ταινία έκανε πρόσφατα την τηλεοπτική πρεμιέρα της στα κανάλια Novacinema. Ευχαριστούμε τη Nova για την παροχή της ταινίας.

«Dive: Υδάτινα Τελετουργικά» των Ελίν Χανσντότιρ, Άνα Ρουν Τριγκβαντότιρ και Χάνα Μπιορκ Βαλσντότιρ από την Ισλανδία. Η ταινία ακολουθεί έναν έμπειρο δάσκαλο κολύμβησης για μωρά σε μια θερμαινόμενη πισίνα στο Ρέικιαβικ και το πως κερδίζει τελικά την εμπιστοσύνη των γονιών που παραδίδουν τα παιδιά τους στα χέρια του. Οι ειδικές τεχνικές που αναπτύσσει είναι καθηλωτικές. Η ταινία προβάλλεται στην ενότητα Baby & Me και απευθύνεται σε νέους γονείς αλλά και σε όσους θέλουν να δουν τον έμπειρο δάσκαλο επί τω έργω.

Προσβασιμότητα

31 ταινίες μικρού μήκους είναι προσβάσιμες σε άτομα στο φάσμα του αυτισμού και σε άτομα με νοητική αναπηρία. Με τη μέθοδο «Κείμενο για όλους» (easy to read) και σε συνεργασία με το Μη Κερδοσκοπικό Φορέα TheHappyAct, οι συνόψεις και οι εικόνες των συγκεκριμένων ταινιών, όπως και όλο το site του Φεστιβάλ, θα μπορούν να διαβαστούν σε αυτή τη γλώσσα η οποία «μεταφράζει» τα κείμενα κάνοντάς τα πιο κατανοητά στις παραπάνω ομάδες.

Σε αυτές τις ταινίες συμπεριλαμβάνονται και οι λεγόμενες «κοινωνικές ιστορίες», δηλαδή η οπτικοποιημένη περίληψη των ταινιών ώστε να εξοικειώνεται ο χρήστης με την ταινία που θα παρακολουθήσει. Δείτε εδώ το περιβάλλον προσβάσιμης πληροφορίας.

Εκπαίδευση από το σπίτι

Webinars για εκπαιδευτικούς: Με αφορμή την προβολή ταινιών από το σχολικό πρόγραμμα, το Φεστιβάλ διοργανώνει μια σειρά από διαδραστικά ψηφιακά σεμινάρια (webinars) για εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Παράλληλες δράσεις

Σχολείο Γονέων: Με αφορμή ταινίες από το φετινό πρόγραμμα, η υπεύθυνη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Φεστιβάλ, Κάτια Παπασπηλιοπούλου, συζητάει με την Ψυχολόγο-Παιδοψυχολόγο Κέλλυ Μωραΐτη, για θέματα που απασχολούν γονείς παιδιών του Δημοτικού αλλά και εφήβων.

Συγκεκριμένα, με αφορμή την ταινία «The Stick» του Τέπο Αϊραξίνεν στην οποία ένα κοριτσάκι ζητάει επίμονα από τον πατέρα του ένα κατοικίδιο, διερωτόμαστε για τις πραγματικές ανάγκες των παιδιών και πώς εκείνα τις εκφράζουν (Σάββατο 21 Νοεμβρίου, 18.00, για γονείς παιδιών Δημοτικού).

Αντίστοιχα, παρακολουθώντας την ταινία «Beef» της Ινγρίδε Σάντος στην οποία μια μαθήτρια της Α’ Λυκείου μπαίνει σε έντονη αντιπαράθεση με μια καθηγήτριά της, συζητάμε για τις προκλήσεις και την πολυπλοκότητα των σχέσεων που διαμορφώνονται αυτή την ιδιαίτερη περίοδο (Κυριακή 22 Νοεμβρίου, 18.00, για γονείς εφήβων).