Άμπου Ντάμπι: Κορεάτικο πολιτιστικό κέντρο διοργανώνει ένα πραγματικό… Squid Game

Αν έχετε κολλήσει με το νέο κορεάτικο θρίλερ-δράμα του Netflix, Squid Game, δεν είστε οι μόνοι. Αυτή τη στιγμή, πρόκειται για την πιο επιτυχημένη σειρά στην πλατφόρμα, συγκεντρώνοντας views και φανατικούς θαυμαστές πιο γρήγορα από οποιαδήποτε άλλη πρωτότυπη σειρά του Netflix. Μάλιστα, σύμφωνα με προβλέψεις πρόκειται να γίνει η πιο επιτυχημένη σειρά στην ιστορία της πλατφόρμας.

Όσο λοιπόν ο κόσμος βυθίζεται όλο και περισσότερο στην λεγόμενη «μανία» του Squid Game, ένα κορεάτικο κέντρο πολιτισμού στο Άμπου Ντάμπι αποφάσισε να διοργανώσει ένα event με θέμα το Squid Game, όπου οι συμμετέχοντες θα πάρουν μέρος σε κορεάτικα παιχνίδια, όπως εκείνα που έπαιζαν οι αγαπημένοι μας χαρακτήρες στη σειρά.

Φυσικά, δεν θα παίξουν μέχρι… θανάτου, ούτε θα κερδίσουν έπαθλο αξίας 38 εκατομμυρίων δολαρίων. Αντιθέτως, θα παίζουν μέχρι να χάσουν και να βγουν εκτός, ενώ το έπαθλο θα είναι η διάσημη πλέον πράσινη φόρμα που φορούν οι πρωταγωνιστές του Squid Game – οι οποίες όπως διαπιστώσαμε πρόσφατα έχουν γίνει ανάρπαστες ενόψει του Halloween.

You are MAYBE also invited to the Squid Game! Please fill the application for to join and Squid Game event with us.

✅Date: 12/OCT/2021 (Tue)

✅Venue : 1st floor, KCC in Abu Dhabi,

✅Registration : https://t.co/eOAFtS7A7f pic.twitter.com/VCrj9SUgXK

— Korean Cultural Center in the UAE (@kcc_uae) September 30, 2021