Squid Game: Η cult πράσινη φόρμα και τα λευκά Vans γίνονται ανάρπαστα

Από τις 17 Σεπτεμβρίου, που κυκλοφόρησε, το «Squid Game» βρίσκεται μόνιμα στην κορυφή των δημοφιλέστερων σειρών του Netflix και από ο,τι φαίνεται δεν θα κατέβει από εκεί σύντομα.

Τι είναι το Squid Game;

Όλοι μιλούν για το καλύτερο κορεάτικο δράμα-θρίλερ, με έντονες σκηνές και πολλά μηνύματα για την πραγματική ζωή, που συνδυάζει τα Hunger Games με το Kill Bill, σε 9 συνολικά επεισόδια. Στη σειρά υπερχρεωμένοι πολίτες συμμετέχουν σε έναν διαγωνισμό με έπαθλο ένα μεγάλο χρηματικό ποσό. Αφού οι 456 διαγωνιζόμενοι επιβιβαστούν για να κοιμηθούν σε ένα βαν, το επόμενο πρωί ξυπνούν σε μία κοινή αίθουσα, φορώντας όλοι τις ίδιες πράσινες φόρμες και τα ίδια ολόλευκα slip-ons.

Το αξιοσημείωτο είναι ότι η επιτυχία της σειράς, που έχει σπάσει κάθε προηγούμενο ρεκόρ δημοφιλίας στην ιστορία της πλατφόρμας, έχει πυροδοτήσει μια πρωτοφανή αύξηση της ζήτησης σε πράσινες φόρμες και λευκά Vans, ενώ πολλοί είναι εκείνοι που το φετινό Halloween θέλουν να μεταμφιεστούν με έμπνευση από τη σειρά!

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Variety, οι cult πράσινες φόρμες με τη λευκή ρίγα μπήκαν πολύ γρήγορα στη λίστα με τα best seller στο Amazon λίγο μετά την πρεμιέρα της σειράς, ενώ οι πωλήσεις στα λευκά slip-ons της Vans αυξήθηκε κατά 7.800%, σύμφωνα με στοιχεία του ηλεκτρονικού καταστήματος The Sole Supplier. Επιπλέον, στο Lyst.com, οι αναζητήσεις, γενικότερα, για λευκά slip-ons αυξήθηκαν κατά 97%. Καταλαβαίνουμε λοιπόν, πως οι απανταχού φανς του κορεάτικου θρίλερ θέλουν να αντιγράψουν το look των παικτών της δημοφιλούς σειράς.

Την ίδια στιγμή υπάρχουν κι εκείνοι που επιλέγουν να αντλήσουν την έμπνευσή τους από τους «κακούς» της σειράς και αναζητούν ολόσωμες κόκκινες φόρμες, σαν αυτές με τις οποίες εμφανίζονται οι μυστηριώδεις μασκοφόροι φύλακες. Επιπλέον, τα κίτρινα T-shirts, τα πορτοκαλί μίνι φορέματα και οι ψηλές λευκές κάλτσες είναι και μερικά ακόμη στοιχεία που ίσως δούμε στις φετινές μεταμφιέσεις για το Halloween – και όχι μόνο!

Με πληροφορίες από dazeddigital.com.