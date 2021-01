Online Agenda: 26 προτάσεις με ταινίες, παραστάσεις, συναυλίες για σήμερα 27 Ιανουαρίου

Θέατρο

«Δεν Πληρώνω! Δεν Πληρώνω!» – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης

Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Κοζάνης παρουσιάζει online την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021, στις 19:00 και για 24 ώρες, την παράσταση «Δεν Πληρώνω! Δεν Πληρώνω!» του Ντάριο Φο, σε διασκευή Γιάννη Καραχισαρίδη και σκηνοθεσία Κώστα Αρζόγλου. Σε ένα σούπερ μάρκετ του Μιλάνου οι πελάτες εξεγείρονται όταν διαπιστώνουν νέα άνοδο των τιμών. Με το σύνθημα «Δεν πληρώνω! Δεν πληρώνω!» ζητούν να ψωνίσουν με τις παλιές τιμές, αλλά τελικά ο καθένας παίρνει από τα ράφια ό,τι μπορεί. Τα πράγματα περιπλέκονται όταν η ηρωίδα του έργου, Ρόζα, επιστρέφει στο σπίτι και προσπαθεί να κρύψει τα «ψώνια της» από το νομοταγή σύζυγό της. Παίζουν: Πάνος Σκουρολιάκος, Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, Νίκος Ορφανός, Περικλής Αλμπάνης, Αγγελική Δαλιάνη, Δημήτρης Λιακόπουλος.



Τετάρτη 27/1 | 19:00

Διαθέσιμη για 24 ώρες

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Πυραμίδες» – Θέατρο Τέχνης

Η web παράσταση του Θεάτρου Τέχνης «Πυραμίδες» του Ανδρέα Φλουράκη θα είναι διαθέσιμη, για online streaming προβολές, από τις 27 έως τις 31 Ιανουαρίου 2021, μέσω viva.gr. «Οι Πυραμίδες είναι μικρές ιστορίες ζωής και θανάτου. Απαρτίζονται από μονολόγους ίδιας διάθεσης που γράφτηκαν κατ’ εξοχήν στους μήνες του εγκλεισμού.(…) Οι χαρακτήρες του έργου είναι κι αυτοί μουδιασμένοι από την εποχή μας, (…), που τους αποσυντονίζει, (…) και συχνά τους οδηγεί σε δράσεις απόλυτες και ακραία λυτρωτικές.». Παίζουν: Ντάνη Γιαννακοπούλου, Διαμαντής Καραναστάσης, Λένα Κιτσοπούλου, Ιωάννα Μαυρέα, Μανώλης Μαυροματάκης, Φαίη Ξυλά, Δημήτρης Πασσάς, Μιχάλης Σαράντης, Κωνσταντίνα Τάκαλου, Νίκος Χατζόπουλος. Σκηνοθεσία: Διαμαντής Καραναστάσης.

Τετάρτη 27/1 | 20:00

Εισιτήριο: 5.50€

Αγοράστε εισιτήριο και παρακολουθήστε την παράσταση εδώ.

Τετάρτη 27/1



Τετάρτη 27/1

«Οθέλος» – Shakespeare’s Globe

H on demand διαδικτυακή πλατφόρμα του Shakespeare’s Globe μας προσφέρει μερικές από τις αρτιότερες παραγωγές του θιάσου. Παρακολουθήστε την παράσταση «Οθέλος» του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, σε σκηνοθεσία Wilson Milam. Ο Οθέλος υπερασπίζεται τα υπερπόντια εδάφη της Δημοκρατίας της Βενετίας ενάντια στους Οθωμανούς, αν και στο εσωτερικό αντιμετωπίζει τον ρατσισμό, τη ζήλια και τη δυσπιστία. Ο αξιωματικός Ιάγος εξοργισμένος που δεν προήχθη, εκμεταλλεύεται την αφελή φύση του Οθέλου και τον οδηγεί στην παθολογική ζήλια. Παίζουν: Eamonn Walker, Tim McInnerny, Zoe Tapper κ.α.

Τετάρτη 27/1

Τιμή ενοικίασης: 5.99£ | Απαραίτητη η εγγραφή

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Ο Ηλίθιος» – Κρατικό Θέατρο των Εθνών της Μόσχας

Το Κρατικό Θέατρο των Εθνών της Μόσχας διαθέτει, δωρεάν, online και με αγγλικούς υπότιτλους, την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021, 20:00 – 01:00 π.μ., την παράσταση «Ο Ηλίθιος», βασισμένη στο αριστούργημα του Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι, στο πλαίσιο του θεατρικού φεστιβάλ Lessingtage 2021. Ο σκηνοθέτης Maxim Didenko, με τη συμμετοχή τεσσάρων μόνο ηθοποιών, ανάμεσά τους και η μαγευτική Ingeborga Dapkūnaitė, ζωντανεύει επί σκηνής τον «Ηλίθιο», μέσα από την αισθητική του «cirque noir».

Τετάρτη 27/1 | 20:00 – 01:00 π.μ.

Δωρεάν | Αγγλικοί Υπότιτλοι

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Und sicher ist mit mir die Welt verschwunden» – Maxim Gorki Theater

To Maxim Gorki Theater παρουσιάζει την Τετάρτη 27 και την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021, στις 20:30, την παράσταση «Und sicher ist mit mir die Welt verschwunden» της Sibylle Berg, σε σκηνοθεσία Sebastian Nübling με αγγλικούς υπότιτλους. «Είμαι τόσο θυμωμένη με τον εαυτό μου, με τον κόσμο, το σύστημα και τον εαυτό μου, επειδή πρόδωσα όλα όσα πίστευα, η πιστέψαμε πραγματικά ότι σώζαμε τον κόσμο…». Παίζουν: Svenja Liesau, Katja Riemann κ.α.

Τετάρτη 27/1 | 19:30 (ώρα Ελλάδος)

Εισιτήριο: Από 3€ | Με αγγλικούς υπότιτλους

Αγοράστε εισιτήριο και παρακολουθήστε την παράσταση εδώ.

London International Mime Festival

Το London International Mime Festival προσφέρει, για online παρακολούθηση στο youtube, δεκάδες παραστάσεις των τελευταίων τριάντα ετών, συμπεριλαμβανομένων performances των εμβληματικών μίμων Nola Rae, Jos Houben και Paolo Nani, καθώς και κορυφαίων θιάσων όπως οι Ockham’s Razor, Gecko και Peeping Tom. Στις διαθέσιμες παραστάσεις περιλαμβάνεται κουκλοθέατρο, ζογκλερικά, χορός, drag κ.α. Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Τετάρτη 27/1

Διαθέσιμες έως 31/1

Δωρεάν

Δείτε τις παραστάσεις εδώ.

Παιδικό Θέατρο

«Της Φωτιάς και του Αέρα» – Θέατρο Αερόπλοιο

Το Θέατρο Αερόπλοιο, με 35 χρόνια εμπειρίας στο παιδικό θέατρο, παρουσιάζει από τις 20 έως τις 31 Ιανουαρίου 2021, με μορφή online streaming την παράσταση «Της Φωτιάς και του Αέρα», σε κείμενο – σκηνοθεσία Νίκου Καμτσή. Η παράσταση θα προβληθεί μέσω της πλατφόρμας viva.gr. Τρία βασιλόπουλα ξεκινούν ένα ταξίδι μακρινό! Ποιος από τους τρεις θα καταφέρει να φέρει το γιατρικό για να γιατρέψει τον γέρο βασιλιά πατέρα τους; Ποιός θα νικήσει τη φωτιά και τον αέρα; Ποιός θα τα βάλει με δράκους και δρακόπουλα; Παίζουν: Λαμπρινή Θάνου, Αθηνά Χατζηαθανασίου.

Τετάρτη 27/1 | 17:30

Εισιτήριο: 10€

Αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Διαθέσιμες παραστάσεις για παιδιά

Η παράσταση της Κάρμεν Ρουγγέρη «Ο Θησέας και ο Μινώταυρος» θα είναι διαθέσιμη, έως τις 31 Ιανουαρίου 2021, για on demand online παρακολούθηση.

Η παράσταση «Ο Ψαροτρομάρας» της Φρόσως Χατόγλου από το Κουκλοθέατρο Κρήτης θα είναι διαθέσιμη, έως τις 13 Φεβρουαρίου 2021, για on demand online παρακολούθηση.

Τετάρτη 27/1



Μουσικό Θέατρο

«Ο Κόμης Ορύ» – Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης

Η Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης συνεχίζει και αυτή την εβδομάδα τις δωρεάν διαδικτυακές προβολές σημαντικών παραγωγών της. Σειρά έχει την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021 η όπερα «Ο Κόμης Ορύ» του Τζοακίνο Ροσίνι. Μια παραγωγή του 2011, σε μουσική διεύθυνση Maurizio Benini και σκηνοθεσία Bartlett Sher. Ο Juan Diego Flórez ενσαρκώνει τον Κόμη Ορύ, έναν γοητευτικό ατίθασο που βρίσκει όλες τις γυναίκες ακαταμάχητες. Η Diana Damrau στον ρόλο της ενάρετης Κόμισσας Αντέλ και η Joyce DiDonato στον ρόλο του Ιζολιέ, τον ακόλουθο του Κόμη που είναι επιπλέον ερωτευμένος με την Κόμισσα.

Τετάρτη 27/1

Δωρεάν

Διαθέσιμη από 02:30 π.μ έως 01:30 π.μ (της επόμενης μέρας)

Παρακολουθήστε τις παραστάσεις εδώ

«Το Λυκόφως των Θεών» – Κρατική Όπερα της Βιέννης

H Κρατική Όπερα της Βιέννης, στο πλαίσιο των online προβολών δημοφιλών παραγωγών της, παρουσιάζει την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021, στις 20:00 (ώρα Ελλάδος), την όπερα του Ρίχαρντ Βάγκνερ «Το Λυκώφος των Θεών» από επική την τετραλογία «Το Δαχτυλίδι του Νίμπελουνγκ». Μια παραγωγή του 2016, σε σκηνοθεσία Sven-Eric Bechtolf και μουσική διεύθυνση Adam Fischer. Ζήγκφριντ και Μπρουνχίλντε. Το ιδανικό μυθικό ζευγάρι. Στο τελευταίο μέρος αυτού του επικού ταξιδιού, καθώς ο Ζήγκφριντ ξεκινάει για νέες ηρωικές περιπέτειες, δίνει στη Μπρουνχίλντε το μαγικό δαχτυλίδι της απόλυτης εξουσίας ως δείγμα της αγάπης τους. Όταν συναντιούνται ξανά, εκείνος πρόκειται να παντρευτεί μια άλλη γυναίκα, ενώ ορκίζεται ότι δεν έχει δει ποτέ την Μπρουνχίλντε. Παίζουν: Christian Franz, Linda Watson, Eric Halfvarson κ.α.

Τετάρτη 27/1 | 20:00 (ώρα Ελλάδος)

Δωρεάν | Απαιτείται εγγραφή

Δείτε τις παραστάσεις εδώ.

Άλλες διαθέσιμες παραστάσεις μουσικού θεάτρου

Τετάρτη 27/1



Χορός

«Μαργαρίτα και Αρμάνδος» – Βασιλική Όπερα του Λονδίνου

Η Βασιλική Όπερα του Λονδίνου προσφέρει για on demand παρακολούθηση, έως τις 14 Φεβρουαρίου 2021, την παράσταση μπαλέτου «Μαργαρίτα και Αρμάνδος», σε χορογραφία Frederick Ashton, μουσική Franz Liszt και μουσική διεύθυνση Emmanuel Plasson. Η Μαργαρίτα ξαπλωμένη στο νεκροκρέβατο της αναπολεί την τραγική ιστορία αγάπης της με τον Αρμάνδο, σε μια σειρά από πυρετώδεις αναδρομές. Παίζουν: Zenaida Yanowsky, Roberto Bolle, Christopher Saunders, Gary Avis κ.α.

Τετάρτη 27/1

Εισιτήριο: 2.77€

Αγοράστε εισιτήριο και παρακολουθήστε την παράσταση εδώ.

«Η Λίμνη των Κύκνων» – Russian Ballet Theater

Το διασημότερο μπαλέτο όλων των εποχών, «Η Λίμνη των Κύκνων» του Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι, ανεβαίνει σε Hi definition πολυκάμερη μαγνητοσκόπηση από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Μια μοναδική ευκαιρία να απολαύσετε online το φημισμένο The Moscow Ballet – Russian Ballet Theater, μια από τις πιο αναγνωρίσιμες δυνάμεις του κλασικού χορού της Μόσχας. Την παράσταση θα έχετε την ευκαιρία να την παρακολουθήσετε online, μέσω της πλατφόρμας viva.gr σε on demand προβολές, από τις 19 Δεκεμβρίου 2020 έως τις 15 Φεβρουαρίου 2021.

Τετάρτη 27/1

Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Εισιτήρια: 10€

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Μουσική

Ventus Ensemble – Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών παρουσιάζει την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021, στις 20:30, την διαδικτυακή συναυλία, «The Reed Project», με τους Ventus Ensemble. Μια μουσική εκδήλωση με έργα ιταλικού και γαλλικού Μπαρόκ με όργανα εποχής…μας: Johannes Ockeghem, Carlo Gesualdo, Arcangelo Corelli, Jean-Philippe Rameau. Ventus Ensemble: Κώστας Γιοβάνης, όμποε και αγγλικό κόρνο, Σπύρος Τζέκος, κλαρινέτο, Κώστας Τζέκος, μπάσο κλαρινέτο, Δημήτρης Ντακοβάνος, φαγκότο και Guido De Flaviis, σαξόφωνα.

Τετάρτη 27/1 | 20:30

Δωρεάν

Παρακολουθήστε την εκδήλωση εδώ.

Παύλος Συνοδινός – Ηράκλειο Τέχνες και Πολιτισμός

Ένα ιδιαίτερο μουσικό πρότζεκτ με τίτλο #StatusUpdate2019 θα μας παρουσιάσει ο Παύλος Συνοδινός στο κανάλι πολιτισμού του Δήμου Ηρακλείου, την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021, στις 21:15. Συνδέοντας ηλεκτρικές κιθάρες, ψηφιακή ποίηση και ασύρματα δίκτυα σε μια νουάρ μυσταγωγική ατμόσφαιρα, η τελευταία δουλειά του Παύλου Συνοδινού Status Update 2019 (Εκδόσεις ΚΨΜ) ένα cd – λεύκωμα ζωντανεύει σε ένα διαδικτυακό live streaming.

Τετάρτη 27/1 | 21:15

Δωρεάν

Δείτε τη μουσική παράσταση εδώ.

Ρεσιτάλ για τη Διεθνή Ημέρα Μνήμης για τα Θύματα του Ολοκαυτώματος – Σκάλα του Μιλάνου

Η Σκάλα του Μιλάνου, στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Μνήμης για τα Θύματα του Ολοκαυτώματος, παρουσιάζει την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021, στις 20:00 (ώρα Ελλάδος), διαδικτυακό ρεσιτάλ, το οποίο θα μεταδοθεί από την επίσημη ιστοσελίδα, τη σελίδα στο facebook και το ψηφιακό κανάλι στο youtube της La Scala. Στη μουσική εκδήλωση θα ακουστούν έργα των Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ, Ιγκόρ Στραβίνσκι, Eugène Ysaÿe και Μωρίς Ραβέλ, με τη συμμετοχή των σολίστ Simone Groppo, Stefano Cardo, Andrea Pecolo και Andrea Rebaudengo. Η βραδιά θα περιλαμβάνει χαιρετισμό από τη Liliana Segre.

Τετάρτη 27/1 | 20:00 (ώρα Ελλάδος)

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Δείτε το ρεσιτάλ εδώ.

Σινεμά

Προβολή ταινιών για τη Διεθνή Ημέρα Μνήμης των Θυμάτων του Ολοκαυτώματος – Φεστιβάλ Ολυμπίας

Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Μνήμης των Θυμάτων του Ολοκαυτώματος το Φεστιβάλ Ολυμπίας και η Camera Zizanio διοργανώνουν τη διαδικτυακή προβολή 4 ταινιών μικρού μήκους, δημιουργημένες από παιδιά και νεαρούς κινηματογραφιστές. Ταινίες animation, ντοκιμαντέρ και βασισμένες σε graphic novel καλούν μικρούς και μεγάλους, παιδιά, γονείς, εκπαιδευτικούς και θεατές να κρατήσουμε περίπου 28 λεπτά σιγής παρακολουθώντας τις ιστορίες που αφηγούνται. Οι ταινίες θα μεταδοθούν από τη σελίδα του Φεστιβάλ στο FB ως live event την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου στις 18:00.

Τετάρτη 27/1 | 18:00

Δωρεάν

Δείτε τις ταινίες εδώ.

«Νέος Ελβετικός Κινηματογράφος» – Ταινιοθήκη της Ελλάδος

H Tαινιοθήκη της Ελλάδος και η Swiss Films δίνουν μια ευκαιρία στο ελληνικό κοινό να γνωρίσει τον ελβετικό κινηματογράφο μέσα από το αφιέρωμα «Νέος ελβετικός κινηματογράφος -Όταν η ζωή θρυμματίζει την πραγματικότητα». Από τις 27 Ιανουαρίου έως και τις 3 Φεβρουαρίου, μέσα από την πλατφόρμα online.tainiothiki.gr, συστήνουν στο ελληνικό κοινό 10 ταινίες (τρία ντοκιμαντέρ και επτά ταινίες μυθοπλασίας) με την υπογραφή των Ούρσουλα Μέγερ, Λιονέλ Μπαγέ, Ζαν-Στεφάν Μπρον, Φρεντερίκ Μερμού και Αλέν Τανέρ.

Τετάρτη 27/1 | Διαθέσιμες εως 3/2

Εισιτήριο: 3 ευρώ. Πακέτο 5 ταινιών: 5 ευρώ. Πακέτο 10 ταινιών: 8 ευρώ

Για περισσότερες πληροφορίες και παρακολούθηση των ταινιών εδώ.

«Σινεμά και Φωτογραφία»: Online αφιέρωμα από την Ταινιοθήκη Θεσσαλονίκης

Στον πολυδιάστατο κόσμο των φωτογράφων στρέφει τον φακό της η Ταινιοθήκη Θεσσαλονίκης, με το πρώτο αφιέρωμα της νέας χρονιάς, που θα πραγματοποιηθεί online. Το αφιέρωμα, με τίτλο «Σινεμά και Φωτογραφία», πραγματοποιείται με την υποστήριξη του MΟΜus – Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης από τη Δευτέρα 25 έως την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021 στο online.filmfestival.gr και περιλαμβάνει την προβολή τριών εξαιρετικών ντοκιμαντέρ. Το βραβευμένο με Όσκαρ, «Born into brothels», των Zana Briski και Ross Kauffman (2004), το «Don’t blink: Robert Frank», της Laura Israel (2015) και το «Ιστορία ενός βλέμματος», της Mariana Otero (2019).

Έως Τετάρτη 27/1 στις 23:59

Εισιτήριο: 3€

Δείτε τις ταινίες εδώ.

«Το Ταξίδι της Φάλαινας» – StraDa Films

Η StraDa Films διαθέτει, μέσω του ιστοτόπου της, σε πανελλαδική online πρεμιέρα «Το ταξίδι της φάλαινας», την συγκινητική ταινία έναρξης του 61ου Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Η online προβολή θα πραγματοποιηθεί στις 21 Ιανουαρίου και χωρίς συνδρομή. Η ταινία αφηγείται την ιστορία ενηλικίωσης ενός νεαρού κυνηγού που ζει στην ύπαιθρο και αποφασίζει να πραγματοποιήσει ένα ταξίδι ζωής με σκοπό να αναζητήσει ένα κορίτσι που είδε στην οθόνη του υπολογιστή του. Σενάριο-σκηνοθεσία: Φίλιπ Γιούριεφ.

Δευτέρα 25/1

Εισιτήριο: 4.95€ – Αγορά εισιτηρίου εδώ

Δείτε την ταινία εδώ.

Έκθεση

«Art For First Choise» – Artforum Gallery

H Artforum Gallery παρουσιάζει, έως τις 28 Φεβρουαρίου 2021, ομαδική ψηφιακή έκθεση 25 καλλιτεχνών, με τίτλο «Art For First Choise». Έλληνες ζωγράφοι και γλύπτες (με τη συμμετοχή και δύο διάσημων ξένων) πλαισιώνουν αυτή την έκθεση, εκπροσωπώντας τόσο την παλιότερη γενιά, όσο και τη νεότερη. Στην έκθεσή εκπροσωπούνται και καλλιτέχνες που δεν είναι πια μαζί μας, όπως ο Γεράσιμος Σκλάβος, ο Κώστας Κουλεντιανός, ο Γιώργος Γκολφίνος, ο Θόδωρος, ο Τάκις, ο Δημήτρης Μυταράς, ο Θωμάς Παπαδοπεράκης, ο Αντώνης Απέργης, καλλιτέχνες -ζωγράφοι και γλύπτες-, που άφησαν βαθιά το στίγμα τους στη σύγχρονη τέχνη με τη μοντέρνα γραφή τους.

Τετάρτη 27/1 | Διαθέσιμη όλο το 24ωρο

Δωρεάν

Περιηγηθείτε στην έκθεση εδώ.

Εκδηλώσεις

Θεατρικό Αναλόγιο – ΚΠΠΚΜ

Το Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας παρουσιάζει, στο πλαίσιο των online δράσεων του, μέσω live streaming, δύο θεατρικά αναλόγια (σκηνοθετημένες αναγνώσεις). Την Τετάρτη 27 και την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021, στις 21:00, σειρά έχει το θεατρικό αναλόγιο «Ιστορίες της Καραντίνας». Πρόκειται για λογοτεχνικά κείμενα, που στην πλειοψηφία τους, γράφτηκαν κατά την διάρκεια της πρώτης καραντίνας και κάποια από αυτά κατά τη διάρκεια της δεύτερης καραντίνας, σε σκηνοθεσία Παυλίνας Χαρέλα και Μαριάνας Αλεξανδρή. Την Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2021, στις 21:00, ο «Ο Στέλιος Μάινας συναντά τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη» και θα διαβάσει δύο από τα αριστουργήματα του Αγίου των Ελληνικών Γραμμάτων. Τα διηγήματα «Έρως Ήρως» και «Το Μοιρολόγι της Φώκιας».

Τετάρτη 27/1 και Παρασκευή 29/1 στις 21:00

Κυριακή 31/1 στις 21:00

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Με αφορμή το ‘21 – Ίδρυμα Μποδοσάκη

Τo Ίδρυμα Μποδοσάκη θα αναρτά, κάθε εβδομάδα του 2021 στο BLOD.gr, μια ολιγόλεπτη παρέμβαση μιας προσωπικότητας από τους χώρους της υποκριτικής, της ιστορίας, της λογοτεχνίας, της γαστρονομίας, της οικονομίας, της σκηνοθεσίας, της φιλοσοφίας, της κοινωνιολογίας, της μουσικής, της θεωρητικής πληροφορικής, του αθλητισμού και της κοινωνίας των πολιτών, «Με αφορμή το ‘21». Μικρές ψηφίδες σύγχρονης σκέψης, που θα δημοσιοποιούνται σε σύντομα βίντεο κάθε Τρίτη του ’21. Το «Με αφορμή το ‘21» εγκαινιάζει ο συνταγματολόγος Νίκος Αλιβιζάτος σε ένα 3λεπτο βίντεο που μπορείτε να δείτε στο BLOD.

Τετάρτη 27/1

Διαθέσιμο όλο το 24ωρο

Δωρεάν

Δείτε το 3ο βίντεο με τον Γιάννη Βούλγαρη εδώ.

«Γραμμή του Ορίζοντος: Μεταμφιέσεις»

Η σειρά ραδιοφωνικών εκπομπών «Μεταμφιέσεις», εμπνευσμένη από το εμβληματικό έργο «Η Γραμμή του Ορίζοντος» του Χρήστου Βακαλόπουλου, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Εταιρείας Θεάτρου «Θέρος», συνεχίζεται τον Ιανουάριο. Ξεχωριστοί καλεσμένοι παραδίδουν κάθε Τετάρτη απόγευμα, μέσω της ιστοσελίδας grammiorizontos.com, μια δική τους εκδοχή της «Γραμμής του Ορίζοντος», μια διαφορετική ηχητική ξενάγηση στο μαγικό της σύμπαν. Σειρά έχει την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021, στις 19:30, ο Δημήτρης Τρίκας, δημοσιογράφος και παραγωγός του Τρίτου Προγράμματος.



Τετάρτη 27/1 | 19:30

Εισιτήριο: 3€ | Αγοράστε εισιτήρια εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.