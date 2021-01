Ποιες εμβληματικές ταινίες των ’90s κλείνουν 25 χρόνια το 2021;

Μπορεί κάποιοι να το έχουν ξεχάσει, αλλά το 1996 ήταν μια σπουδαία χρονιά για τον κινηματογράφο, καθώς τότε κυκλοφόρησαν μερικές από τις πιο κλασικές και διαχρονικές ταινίες της σύγχρονης ιστορία του. Οι πρώτες ταινίες που εξελίχθηκαν σε μεγάλα franchise κυκλοφόρησαν το 1996, καθώς και μερικές μεμονωμένες ταινίες που εξακολουθούμε να βλέπουμε σήμερα, ξανά και ξανά, ακόμη και 25 χρόνια αργότερα. Η δεκαετία του ’90 ήταν πραγματικά μια iconic εποχή στην ποπ κουλτούρα.

Για να γιορτάσουμε όλες αυτές τις μεγάλες επετείους, κατατάξαμε μερικές από τις καλύτερες ταινίες που κλείνουν 25 χρόνια το 2021. Ποιες από αυτές θυμάστε και ποιες θα θέλατε να δείτε;

Εβίτα

Προσαρμοσμένη από το ομώνυμο μιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ, η Evita αποτελεί μια φανταστική εκδοχή της ζωής της αμφιλεγόμενης πρώτης κυρίας της Αργεντινής Eva Perón. Πρωταγωνιστεί η Madonna, ο Antonio Banderas και ο Jonathan Pryce.

Άμλετ

Η έντονη, διάσημη προσαρμογή του Kenneth Branagh στην τραγική τραγωδία του Σαίξπηρ έχει ένα καστ αστέρων που περιλαμβάνει τους Kate Winslet, Julie Christie, Judi Dench, Robin Williams και πολλούς άλλους.



Ο Άγγλος Ασθενής

Ο μεγαλύτερος νικητής της χρονιάς δεν είχε το ίδιο πολιτιστικό αντίκτυπο με άλλους οσκαρικούς νικητές καλύτερης ταινίας, αλλά αξίζει την αναγνώριση. Πρόκειται για την ιστορία ενός ετοιμοθάνατου στρατιώτη που λέει την ιστορία του στη νοσοκόμα που τον παρακολουθεί, αποκαλύπτοντας μια επική ιστορία έρωτα στην Αίγυπτο του 1930. Αν και είναι ένα πολύ τυπικό δράμα βραβείων-δόλωμα της δεκαετίας του ’90, αξίζει να την παρακολουθήσει κανείς σήμερα. Το καστ περιλαμβάνει τους σπουδαίους Ρέιφ Φάινς, Ζιλιέτ Μπινός και Κριστίν Σκοτ Τόμας.



Έμμα

Πολύ πριν αναλάβει η Anya Taylor-Joy τον ρόλο της ηρωίδας της Jane Austen, η Gwyneth Paltrow πρωταγωνίστησε σε αυτό το ρομαντικό δράμα περιόδου ως η περήφανη Emma Woodhouse. Στο πλευρό της βρισκόταν ο Ewan McGregor στα πρώτα του βήματα.

Τα 101 Σκυλιά της Δαλματίας

Η ανατριχιαστική Cruella DeVil της Glenn Close ενθουσίασε και τρομοκράτησε μια ολόκληρη γενιά σε αυτή την live-action έκδοση του κλασικού καρτούν. Αν και δεν θυμίζει πολύ τις live-action ταινίες του τεράστιου budget, η συγκεκριμένη έθεσε τα θεμέλια για αυτές του σήμερα.



Η Παναγία των Παρισίων

Μια από τις πιο κλασικές ταινίες animation της Disney, που έφερε την «αναγέννηση» στο στούντιο, με τα εκπληκτικά γραφικά του Παρισιού και του εμβληματικού ναού. Επίσης, διαθέτει ένα από τα καλύτερα μουσικά σκορ σε ταινίες animation, περιλαμβάνοντας κλασικά τραγούδια, όπως τα: «Out There», «God Help the Outcasts», «The Bells of Notre Dame» και το τρομαχτικό «Hellfire».

Ρωμαίος και Ιουλιέτα

Ποια έφηβη της δεκαετίας του ’90 δεν είχε μαγευτεί από την κομψή και φαντασμαγορική προσαρμογή του κλασικού έργου του Σαίξπηρ από τον Baz Luhrmann; Πρωταγωνιστεί η νεαρή Claire Danes και ο καρδιοκαταχτητής Leonardo DiCaprio – προ Τιτανικού. Η ταινία διαθέτει μια παράξενη αλλά μαγική αναχρονική αισθητική και όλα τα συναισθήματα και την τραγωδία που άλλες προσαρμογές μπορεί να μην είχαν αξιοποιήσει τόσο καλά.

Scream

Υπήρξαν πολλά franchise τρόμου στη μεγάλη οθόνη τις τελευταίες δεκαετίες, αλλά το «Scream» παραμένει ένα από τα πιο αξέχαστα. Είναι δύσκολο να πιστέψουμε ότι έχουν περάσει 25 χρόνια από τότε που ο Ghostface άρχισε να κάνει ανατριχιαστικά τηλεφωνήματα. Αυτό που κάνει την ταινία -και το franchise που ξεκίνησε- πραγματικά ξεχωριστή είναι η επιλογή της να χρησιμοποιεί τον τέταρτο τοίχο (της πραγματικότητας), μετατρέποντάς την σε ένα καινούριο είδος ταινιών τρόμου, που σατιρίζει τον εαυτό του.

Fargo

Η μαύρη κωμωδία εγκλήματος των αδελφών Coen είναι ένα αριστούργημα που συνδυάζει πολλά κινηματογραφική είδη, κερδίζοντας τη θέση ανάμεσα σε μερικές από τις πιο iconic ταινίες όλων των εποχών. Είναι η ιστορία μιας εγκύου αρχηγού της αστυνομίας (Φράνσις ΜακΝτόρμαντ στο πρώτο της Όσκαρ) στην αγροτική Μινεσότα που ερευνά μια σειρά από δολοφονίες που συνδέονται με έναν άνδρα που πλήρωσε εγκληματίες για να απαγάγουν τη σύζυγό του, ώστε να συλλέξει λύτρα από τον πλούσιο πεθερό του. Η παράξενη, σκοτεινή κωμωδία αποδείχθηκε ένα ρίσκο που απέφερε κέρδη και ενέπνευσε ένα νέο υποσύνολο παρόμοιων ταινιών, καθώς και μια τηλεοπτική σειρά που ξεκίνησε το 2014.

Ματίλντα

Η γλυκύτατη μαύρη κωμωδία του Ντάνι Ντε Βίτο για το πανέξυπνο κορίτσι με τηλεπαθητικές κινήσεις είναι μια κλασική επιλογή των ’90s για μικρούς και μεγάλους. Η ταινία αγαπήθηκε από όλους όσους αισθάνθηκαν ποτέ «περίεργοι» ή εσωστρεφείς, ή ένιωθαν ότι οι ενήλικες δεν τους καταλαβαίνουν.

Επικίνδυνη Αποστολή

Οι Αμερικανοί έδωσαν την απάντησή τους στον Τζέιμς Μποντ της Αγγλίας, όταν η ταινία «Mission: Impossible» ξεκίνησε το 1996 ως μια κομψή, γεμάτη δράση ταινία κατασκόπων. Η ταινία του Tom Cruise ξεκίνησε ένα franchise που συνεχίζει να είναι ισχυρό 25 χρόνια αργότερα, ενώ η επιρροή της επεκτάθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό και έγινε πρότυπο για ένα ολόκληρο είδος ταινιών.

Τζέρι Μαγκουάιρ

Η ταινία που κατάφερε να μετατρέψει τον Tom Cruise σε πρωταγωνιστή ρομαντικών ταινιών, και όχι μόνο ταινιών δράσης. Η ιστορία ενός εγωκεντρικού μάνατζερ αθλητών που βρίσκει σιγά σιγά την ανθρώπινη συνείδησή του δεν είναι ακριβώς μια νέα ιστορία, αλλά το χιούμορ και το πνεύμα του σεναρίου -για να μην αναφέρουμε τις ερμηνείες- την κατέταξε στο πάνθεον του σινεμά των ’90s, σε σημείο που ακόμη και άνθρωποι που δεν την έχουν ξαναδεί μπορούν να χρησιμοποιήσουν διάσημες ατάκες της.