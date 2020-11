10 ρόλοι του Λεονάρντο Ντι Κάπριο που έχουμε ξεχάσει

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο έγινε παγκοσμίως γνωστός ηθοποιός με την ταινία «Τιτανικός» του Τζέιμς Κάμερον. Στη συνέχεια, πρωταγωνίστησε σε μεγάλες κινηματογραφικές επιτυχίες όπως «Πιάσε Με Αν Μπορείς», «Οι Συμμορίες της Νέας Υόρκης», «Ιπτάμενος Κροίσος», «Ο Πληροφοριοδότης» «Το Νησί των Καταραμένων», «Inception», «Django: Ο Τιμωρός», «Ο Υπέροχος Γκάτσμπυ», «Ο Λύκος της Wall Street» και η λίστα συνεχίζεται.

Το 2016 κέρδισε το πρώτο του βραβείο Όσκαρ για το ρόλο του στην ταινία «Η Επιστροφή». Πιο πρόσφατα, τον απολαύσαμε στην ταινία «Κάποτε… στο Χόλιγουντ».

Ωστόσο, οι συμμετοχές του Λεονάρντο Ντι Κάπριο σε ταινίες και τηλεοπτικές σειρές είναι πολύ περισσότερες από όσο φανταζόμαστε. Με αφορμή, λοιπόν, τα 46α γενέθλια του αγαπημένου ηθοποιού, συγκεντρώνουμε 10 ρόλους του που οι περισσότεροι έχουμε ξεχάσει, ενώ δεν θα έπρεπε…

1. Josh στο Critters 3 (1991)

Το κινηματογραφικό ντεμπούτο του Ντι Κάπριο ήταν στην κωμωδία τρόμου «Critters 3», όταν ήταν μόλις 16 ετών. Παρ’ όλο που η ταινία κυκλοφόρησε απευθείας σε βίντεο, δεν ήταν πολύ δημοφιλής στο κοινό. Μάλιστα, ο ίδιος ο Ντι Κάπριο δεν θέλει να θυμάται αυτόν το ρόλο και περιέγραψε την ταινία ως «ίσως μία από τις χειρότερες όλων των εποχών». Παρ’ όλ’ αυτά, το «άστρο» του νεαρού τότε Λεονάρντο κατάφερε και πάλι να λάμψει και αυτός είναι και ο μόνος λόγος που θα ξαναβλέπαμε αυτήν την ταινία.

2. Συμμαθητής της Darlene στη Roseanne (1991)

Ακόμα και αν έχετε δει την τηλεοπτική σειρά «Roseanne», μάλλον σας έχει διαφύγει αυτή η λεπτομέρεια. Στο επεισόδιο με τίτλο «Home-Ec», ο Ντι Κάπριο έπαιξε έναν από τους συμμαθητές της Darlene Conner-Healy. Εκεί συμμετείχε και ο ηθοποιός Τόμπι Μαγκουάιρ, ο οποίος έγινε ο κολλητός του και αργότερα πρωταγωνίστησαν στην ταινία «Ο Υπέροχος Γκάτσμπυ». Μπορεί η συμμετοχή του Λεονάρντο να ήταν απαρατήρητη, παραμένει και πάλι ενδιαφέρουσα όμως, αν σκεφτεί κανείς πόσο διάσημος έγινε τελικά αυτός ο έφηβος.

3. Luke Brower στο Growing Pains (1991-1992)

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο ερμήνευσε το ρόλο ενός άστεγου αγοριού, του Luke Brower, στην τηλεοπτική σειρά Growing Pains. Έμεινε για 23 επεισόδια, στα οποία ήταν καταπληκτικός, αλλά όταν τα νούμερα της τηλεθέασης δεν βελτιώθηκαν, ο ηθοποιός άφησε τη σειρά.

4. Tobias Wolff στο This Boy’s Life (1993)

Ο Ντι Κάπριο επιλέχθηκε από τον ίδιο τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο ανάμεσα σε 400 νέους ηθοποιούς, για να πρωταγωνιστήσει στη βιογραφική ταινία «Αγεφύρωτες Σχέσεις» (This Boy’s Life) με την Έλεν Μπάρκιν και τον Ντε Νίρο. Όποιος έχει δει την ταινία, μπορεί να καταλάβει τι είδε ο Ντε Νίρο στον νεαρό τότε Ντι Κάπριο.

5. Arnie Grape στο What’s Eating Gilbert Grape (1993)

O Ντι Κάπριο έπαιξε τον νοητικά ανάπηρο αδελφό του Τζόνι Ντεπ στην ταινία «Τι Βασανίζει τον Γκίλμπερτ Γκρέιπ» (What’s Eating Gilbert Grape). Ο ρόλος χάρισε στον ηθοποιό την πρώτη του υποψηφιότητα για βραβείο Όσκαρ, αλλά και για Χρυσή Σφαίρα στην κατηγορία β’ ανδρικού ρόλου. Παρ’ όλ’ αυτά, οι περισσότεροι δεν θυμούνται καν την συγκλονιστική του ερμηνεία στην ταινία.

6. Fee «The Kid» Herod στο The Quick and the Dead (1995)

Στην ταινία γουέστερν «Γρήγορη και Θανάσιμη» (The Quick and the Dead) έπαιξε το ρόλο του Fee «The Kid» Herod, μαζί με τους Τζιν Χάκμαν, Σάρον Στόουν και Ράσελ Κρόου. Όπως ήταν φυσικό, έκλεψε την παράσταση.

7. Jim Carroll στο The Basketball Diaries (1995)

Στη δραματική ταινία «Το τέλος της αθωότητας» (The Basketball Diaries) ερμήνευσε το ρόλο του Jim Carroll. Η ταινία είναι μια αναπροσαρμογή του ομώνυμου αυτοβιογραφικού έργου του Jim Carroll, όπου διηγείται το πώς εθίστηκε στα ναρκωτικά. Παρά το νεαρό της ηλικίας του ο Ντι Κάπριο ήταν πραγματικά αφοσιωμένος στον ρόλο του και αυτό φάνηκε.

8. Arthur Rimbaud στο Total Eclipse (1995)

Ο Ντι Κάπριο ερμήνευσε το ρόλο του Arthur Rimbaud στο ερωτικό δράμα «Καταραμένη Σχέση» (Total Eclipse). Η ταινία πραγματεύεται τη σχέση του χαρισματικού Γάλλου ποιητή Ρεμπό με τον επίσης ποιητή, αλλά όχι και τόσο αξιόλογο, Βερλαίν, που υποδύθηκε ο Ντέιβιντ Θιούλις. Ο Ντι Κάπριο αντικατέστησε τον Ρίβερ Φίνιξ, ο οποίος απεβίωσε λίγο πριν αρχίσει η παραγωγή της ταινίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Χοακίν Φίνιξ-Ρούνι Μάρα: Έγιναν γονείς και τίμησαν τον αδερφό του, με τον πιο όμορφο τρόπο

9. Hank Lacker στο Marvin’s Room (1996)

Ο ρόλος του Hank Lacker στη δραματική ταινία «Σταγόνες Αγάπης» (Marvin’s Room) του χάρισε μια υποψηφιότητα Screen Actors Guild Award Συνολικής Ερμηνείας από Καστ. Συμπρωταγωνιστές του ήταν οι Μέριλ Στριπ, Ντάιαν Κίτον και Ρόμπερτ Ντε Νίρο.

10. Λουδοβίκος ΙΔ΄ της Γαλλίας και Φίλιππος στο The Man in the Iron Mask (1998)

Δεν είναι λίγοι αυτοί που ξεχνούν την ερμηνεία του Ντι Κάπριο στην ταινία δράσης «Ο Άνθρωπος Με Τη Σιδερένια Μάσκα» (The Man in the Iron Mask), αμέσως μετά τον «Τιτανικό». Ο ηθοποιός υποδύθηκε τον Λουδοβίκο ΙΔ΄ της Γαλλίας και το δίδυμο αδερφό του, Φίλιππο. Για την ερμηνεία του κέρδισε το Χρυσό Βατόμουρο στην κατηγορία Χειρότερο Ζευγάρι. Παρά τις κυρίως αρνητικές κριτικές, όμως, η ταινία έγινε εισπρακτική επιτυχία.