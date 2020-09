Χοακίν Φίνιξ-Ρούνι Μάρα: Έγιναν γονείς και τίμησαν τον αδερφό του, με τον πιο όμορφο τρόπο

Η Ρούνι Μάρα και ο Χοακίν Φίνιξ είναι ίσως από τα πιο «κλειστά» ζευγάρια του Χόλιγουντ. Δεν μας απασχολούν ποτέ με την προσωπική τους ζωή, καθώς προτιμούν να μιλούν για τις κινηματογραφικές τους δουλειές και τις ακτιβιστικές τους δράσεις.

Τον Μάιο, όμως, έγινε γνωστό, ότι το ζευγάρι περιμένει το πρώτο του παιδί, με την Ρούνι Μάρα να είναι ήδη έξι μηνών έγκυος. Κανείς από τους δύο δεν επιβεβαίωσε ή αρνήθηκε την είδηση, φαίνεται όμως ότι δεν θα χρειαστεί, αφού το μωρό τους μόλις γεννήθηκε.

Την είδηση την έκανε γνωστή ο σκηνοθέτης Βίκτορ Κοσακόφσκι, ο οποίος σε μία συνέντευξη στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης δήλωσε ότι το ζευγάρι «καλωσόρισε έναν όμορφο γιό».

Χωρίς μάλλον να γνωρίζει πόσο κλειστό είναι το ζευγάρι με την προσωπική τους ζωή, ο σκηνοθέτης εξήγησε ότι ο ηθοποιός, που ήταν παραγωγός σε ένα νέο ντοκιμαντέρ για την συνείδηση των ζώων, με τίτλο Gunda, που σκηνοθέτησε, δεν μπόρεσε να παρευρεθεί στο φεστιβάλ, καθώς «μόλις υποδέχτηκε τον γιό του, που ονόμασε Ρίβερ«.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Ο Χοακίν Φοίνιξ παραγωγός σε νέα ταινία για τη συνείδηση των ζώων

Το όνομα Ρίβερ Φίνιξ μπορεί να σας ακούγεται γνωστό, αφού έτσι ονομαζόταν ο μεγαλύτερος αδερφός του Χοακίν, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 23 ετών, από υπερβολική δόση ναρκωτικών ουσιών. Όπως ο αδερφός του, έτσι και ο Ρίβερ ήταν ηθοποιός, έχοντας κάνει κάποιες πολύ επιτυχημένες εμφανίσεις στις ταινίες «Stand ny Me», My Own Private Idaho» και «Running on Empty».