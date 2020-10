«Emily in Paris»: Η νέα σειρά του Netflix είναι μια καρικατούρα της γαλλικής κουλτούρας γεμάτη κλισέ

O Darren Star, ο δημιουργός του «Sex and The City», ξεκίνησε μια νέα σειρά δέκα – μέχρι τώρα – επεισοδίων στο Netflix με τίτλο «Εmily in Paris». Παρόλο που θέλουμε πολύ να ξαναδούμε μια Carrie Bradshaw στα παρισινά φώτα, αυτό που τελικά μας δίνεται είναι μια καρικατούρα της γαλλικής κουλτούρας γεμάτη κλισέ!

Η σειρά

Πρόκειται για την ιστορία μιας νέας κοπέλας, της Emily (Lilly Collins), την οποία καλούν να δουλέψει στο Παρίσι σε μια εταιρία μάρκετινγκ και να τους δώσει τα φώτα της για την «αμερικανική ματιά» στα πράγματα. Η Emily, λοιπόν, έρχεται σε επαφή με την κουλτούρα των Γάλλων, συναντά όμορφους νέους που την φλερτάρουν, στυλάτες γυναίκες και δύστροπα αφεντικά. Η εικόνα του Παρισιού την συναρπάζει και ζει αυτό που όλοι πιστεύουμε πως θα ζήσουμε στο Παρίσι.

Τα κλισέ

Cliché. Γαλλική λέξη. Περιγράφει φράσεις, ιδέες, αποτυπώσεις πραγμάτων που κάποτε ήταν αυθεντικά και πρωτότυπα αλλά πλέον με την υπερβολική τους χρήση έχουν χάσει το νόημα και την επιρροή τους. Δεν είναι εύκολο να απαλλαγεί κανείς από τα κλισέ όταν δημιουργεί μια σειρά ή μια ταινία μιας και είναι στενά συνδεδεμένα με τα στερεότυπα που υπάρχουν. Συναντώνται κατά κύριο λόγο στις ρομαντικές κομεντί και πολλές φορές θα πιάσουμε τους εαυτούς μας να θέλουν να δουν την κλισέ σκηνή του happy end καθώς και όλες τις άλλες που θα έχουν προηγηθεί.

Δεν είναι απαραίτητα κακή η ύπαρξή τους αρκεί να έχουμε συμφιλιωθεί ως θεατές με την ιδέα της χρήσης τους. Στην συγκεκριμένη σειρά τα κλισέ είναι πολλά – πάρα πολλά για την ακρίβεια – και για να την δει κάποιος καλό θα ήταν να ξέρει τι τον περιμένει.

Θα αναλύσουμε τα πιο σημαντικά από αυτά (αποφεύγοντας φυσικά τα spoilers).

1. Oι Γάλλοι φοράνε μπερέ και τρώνε μονίμως μπαγκέτες με τυρί

Η συσχέτιση του γαλλικού στυλ με τους μπερέδες είναι αρκετά συχνή και ομολογουμένως αυτό να συντηρείται από τους τουρίστες – οι ντόπιοι ίσως να μη τους φοράνε και ποτέ! Η πρωταγωνίστρια πολύ σύντομα, με την άφιξή της σχεδόν ξεκινάει να φοράει μπερέ.

Επίσης, τρώει μπαγκέτα με τυρί στα μεσημεριανά της διαλείμματα, ένα από τα γνωστά στερεότυπα για τους Γάλλους. Θα δούμε όμως πράγματι κάθε Γάλλο στον δρόμο να κρατάει μια μπαγκέτα με τυρί;

2. Οι δρόμοι του Παρισιού είναι πεντακάθαροι

Σίγουρα γυρίζοντας μια σειρά δεν θες να φαίνονται βρώμικοι δρόμοι γεμάτοι με σκουπίδια. Σίγουρα, επίσης, την πόλη του φωτός όλοι την φανταζόμαστε καθαρή και περιποιημένη. Η εικόνα όμως που παρουσιάζεται στο «Emily in Paris» ξεπερνά κάθε προσδοκία. Οι δρόμοι φαίνονται τόσο καθαροί, λες και δεν ζουν άνθρωποι σε αυτήν την πόλη. Έχει υποστεί τόσο photoshop που δεν φαίνεται ίχνος σκουπιδιού και σίγουρα εντείνει την αίσθηση της ομορφιάς, ωστόσο αγγίζει τα όρια της ψεύτικης αποτύπωσης.

3. Όλοι οι Γάλλοι είναι καλοντυμένοι

Μπορεί το Παρίσι να είναι ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα της μόδας, με πολλούς σχεδιαστές να έχουν την έδρα τους εκεί και η φινέτσα να είναι διάχυτη στον λαό αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει καθολικό. Μια τέτοια γενίκευση αποτελεί ένα ισχυρό στερεότυπο, το οποίο μπορεί να έχει θετική χροιά αλλά δεν παύει να είναι στερεότυπο. Γενικά η αίσθηση της σειράς είναι ότι προσπαθεί για την τέλεια εικόνα!

4. Οι Παριζιάνοι είναι αγενείς

Ένα από τα μεγάλα κλισέ της σειράς είναι η αγένεια των Γάλλων προς την πρωταγωνίστρια. Δεν μιλούν αγγλικά και κρίνουν όσους δεν μιλούν γαλλικά, αρνούνται κατηγορηματικά να υπακούσουν στον αντικαπνιστικό νόμο, είναι τεμπέληδες και αγενείς. Αυτήν την εικόνα προβάλλει έντονα η σειρά. Από τα αυταρχικά αφεντικά της Emily μέχρι τα άτομα που συναναστρέφεται συνολικά.

Σίγουρα υπάρχουν κι άλλα κλισέ να ανακαλύψει κανείς σε μια σειρά με τόσο έντονη την επιθυμία της καλαίσθητης εικόνας και του εντυπωσιασμού. Πρόκειται άλλωστε για την αποτύπωση του Παρισιού μέσα από τα μάτια των Αμερικανών και ίσως οι Γάλλοι εν τέλει να έχουν άλλη άποψη.