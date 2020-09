Το ψυχολογικό θρίλερ (υποκατηγορία του είδος τρόμου) είναι ένα πολύ αγαπημένο κινηματογραφικό είδος, αφού προσφέρει αγωνία, σασπένς και μυστήριο. Πολλοί επιλέγουν τα θρίλερ ως διέξοδο ψυχαγωγίας, αφού κεντρίζει το ενδιαφέρον του θεατή και διεγείρει το μυαλό και τη φαντασία του. Στο είδος ανήκουν μερικές από τις καλύτερες ταινίες όλων των εποχών και σπουδαίοι δημιουργοί του σινεμά, έχουν αναδειχθεί από αυτό.

Εμείς σας προτείνουμε 10 ταινίες ψυχολογικού θρίλερ, που μπορείτε να απολαύσετε στο Netflix, αν είστε λάτρεις του είδους.

Το Μωρό της Ρόζμαρι (Rosemary’s Baby, 1968)

Κλασική ταινία ψυχολογικού τρόμου του Ρόμαν Πολάνσκι, με την Μία Φάροου, τον Τζον Κασσαβέτη και την Ρουθ Γκόρντον (Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου). Η ταινία αφηγείται την ιστορία μιας εγκύου που φοβάται ότι οι γείτονές της ανήκουν σε αίρεση και θέλουν να πάρουν το παιδί της.

Το «Μωρό της Ρόζμαρι» θεωρείται μία από τις καλύτερες αμερικανικές ταινίες τρόμου που γυρίστηκαν ποτέ, δημιουργώντας μια υποβλητική ατμόσφαιρα, χωρίς να καταφεύγει στα γνωστά «κλισέ» των θρίλερ, όπως το αίμα, τα jump scares τα τέρατα ή τους μανιακούς δολοφόνους.

Η Λάμψη (The Shining, 1980)

Μια από τις πιο τρομαχτικές και ανατριχιαστικές ταινίες όλων των εποχών. Το κλειστοφοβικό θρίλερ του Στάνλεϊ Κούμπρικ, που αρχικά έλαβε αρνητικές κριτικές και έφτασε σήμερα να θεωρείται αριστούργημα. Βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Στίβεν Κινγκ, ο οποίος μίσησε τη ταινία, καθώς ο Κιούμπρικ έκανε διάφορες αλλαγές στο σενάριο και τη πλοκή.

Στην ταινία πρωταγωνιστεί ο Τζακ Νίκολσον σε μια θρυλική ερμηνεία ως επιστάτης Τζακ Τόρανς, η Σέλι Ντουβάλ ως Γουέντυ Τόρανς και ο Ντάνυ Λόυντ ως Ντάνυ Τόρανς. Η υπόθεση αφορά έναν συγγραφέα και την οικογένειά του, που αναλαμβάνουν τη συντήρηση ενός χειμερινού θέρετρου στο οποίο αποκλείονται λόγω ακραίων καιρικών συνθηκών. Η ταινία παρουσιάζει υπερφυσικά στοιχεία και παράξενα τρομαχτικά πλάσματα, που δεν θα σας αφήσουν να κοιμηθείτε ήρεμα τη νύχτα.

Ψυχώ (Psycho, 1960)

Εμβληματική ταινία μυστηρίου του Άλφρεντ Χίτσκοκ, που επηρέασε όσο καμία άλλη το σινεμά και τους δημιουργούς των επόμενων γενεών. Ένα από τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά της ταινίας είναι πως παρ’ ότι διαδραματίζονται σκηνές άγριων δολοφονιών, είναι κινηματογραφημένες με τέτοιο τρόπο ώστε να μην παρουσιάζεται στον θεατή ωμή βία, παρά μόνο τρόμος. Σε αυτό βοηθάει και η ανατριχιαστική μουσική που έγραψε ο ίδιος ο Χίτσκοκ και προκαλεί αγωνία στον θεατή, έως σήμερα.

Η υπόθεση της ταινίας εξελίσσεται γύρω από τους φόνους που διαπράττονται σε ένα απομονωμένο μοτέλ, από έναν ψυχωτικό δολοφόνο. Με την Τζάνετ Λι και τον Άντονι Πέρκινς σε μια τρομερή ερμηνεία.

Το παιχνίδι του Τζέραλντ (Gerald’s Game, 2017)

Μια από τις καλύτερες μεταφορές βιβλίου του Στίβεν Κινγκ στη μεγάλη ή μικρή οθόνη, την οποία λάτρεψε και ο ίδιος ο συγγραφέας, χαρακτηρίζοντάς την, τρομαχτική.

Στη ταινία πρωταγωνιστούν η Κάρλα Γκουτζίνο και ο Μπρους Γκρίνγουντ ως ένα παντρεμένο ζευγάρι που φτάνει σε ένα απομονωμένο σπίτι για διακοπές. Όταν ο σύζυγος πεθάνει από ξαφνική καρδιακή προσβολή, η σύζυγός του, που μένει δεμένη με χειροπέδες στο κρεβάτι, χωρίς το κλειδί και με λίγες πιθανότητες διάσωσης, πρέπει να βρει έναν τρόπο να επιβιώσει, ενώ παλεύει με τους εσωτερικούς της δαίμονες.

Κόκκινος Δράκος (Red Dragon, 2002)

Η ταινία αποτελεί πρίκουελ της «Σιωπής των Αμνών» (1991) και του «Χάνιμπαλ» (2001). Ο Άντονι Χόπκινς πρωταγωνιστεί ως ψυχίατρος και δολοφόνος κατά συρροή, Δρ. Χάνιμπαλ Λέκτερ και ο Έντουαρντ Νόρτον, ως πράκτορας του FBI, Γουίλ Γκράχαμ. Η ταινία διαθέτει εξαιρετικό καστ ηθοποιών, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται επίσης, οι Ρέιφ Φάινς, Χάρβεϊ Καϊτέλ, Έμιλι Γουάτσον, Μέρι- Λουίζ Πάρκερ και Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν.

Η υπόθεση αφορά έναν πρώην πράκτορα του FBI, που προσπαθεί να εντοπίσει έναν μυστηριώδη δολοφόνο κατά συρροή. Ο βοηθός του είναι ο φυλακισμένος ιατροδικαστικός ψυχίατρος Δρ. Χάνιμπαλ Λέκτερ, γνωστός ως «Κανίβαλος».

Μπορείτε να βρείτε και τη ταινία «Χάνιμπαλ» στην πλατφόρμα.

Δεσμώτης του Iλίγγου (Vertigo, 1958)

Ένα από τα πιο γνωστά ψυχολογικά θρίλερ όλων των εποχών και η σημαντικότερη ταινία του Άλφρεντ Χίτσκοκ, μετά το «Ψυχώ». Στη ταινία πρωταγωνιστεί ο Τζέιμς Στιούαρτ στο ρόλο ενός αστυνομικού, ο οποίος αναγκάστηκε να αποσυρθεί πρόωρα από την ενεργό δράση λόγω του ψυχολογικού σοκ που υπέστη κυνηγώντας έναν εγκληματία, το οποίο του προκάλεσε κατάθλιψη και ιλίγγους. Συμπρωταγωνίστρια του είναι η Κιμ Νόβακ στο ρόλο μιας γυναίκας που παρουσιάζει αλλόκοτη συμπεριφορά και κρατά ένα σκοτεινό μυστικό.

Η ταινία θεωρείται καινοτόμος για την εποχή της, εφόσον καθιέρωσε το dolly zoom, ένα οπτικό εφέ που χρησιμοποιήθηκε για να μεταδώσει στο θεατή την αίσθηση ιλίγγου από την οποία υπέφερε ο πρωταγωνιστής, όταν κοιτούσε από ψηλά στο κενό.

Το Κορίτσι που Εξαφανίστηκε (Gone Girl, 2014)

Ο Ντέιβιντ Φίντσερ είναι από τους καλύτερους σκηνοθέτες ψυχολογικών θρίλερ, αφού έχει επιμεληθεί μερικές από τις καλύτερες ταινίες του 21ου αιώνα. Το σενάριο έγραψε η Τζίλιαν Φλιν, συγγραφέας του βιβλίου στο οποίο βασίζεται και η ταινία.

Η ιστορία ξεκινάει ως ένα μυστήριο εξαφάνισης της συζύγου του Νικ Νταν και την προσπάθειά του να αποδείξει την αθωότητά του, αφού θεωρείται ύποπτος δολοφονίας. Η ταινία εξετάζει πολλές πτυχές του γάμου, καθώς και την επίδραση των μίντια σε παρόμοιες υποθέσεις. Σκοτεινή, ανατρεπτική, έξυπνη ταινία. Πρωταγωνιστούν οι Μπεν Άφλεκ, Ρόζαμουντ Πάικ (σε μια τρομερή ερμηνεία που της χάρισε υποψηφιότητα για Όσκαρ) και Νιλ Πάτρικ Χάρις.

Prisoners (2013)

Η πρώτη ταινία στην αγγλική γλώσσα, ενός από τους σημαντικότερους δημιουργούς του σύγχρονου σινεμά, Ντενί Βιλνέβ. Ένα εξαιρετικό καστ ηθοποιών, που περιλαμβάνει τους Χιου Τζάκμαν, Τζέικ Τζίλενχαλ, Βαϊόλα Ντέιβις, Τέρενς Χάουαρντ και Πολ Ντέινο.

Η πλοκή ακολουθεί την απαγωγή δυο νέων κοριτσιών στην Πενσυλβάνια και την αναζήτηση του απαγωγέα από την αστυνομία. Όταν η αστυνομία αφήσει ελεύθερο έναν ύποπτο, ο πατέρας ενός από τα κορίτσια θα προβεί σε δραστικά μέτρα. Μυστήριο και σασπένς έως το τελευταίο λεπτό.

Δωμάτιο Πανικού (Panic Room, 2002)

Μια ακόμα σταθερή επιλογή θρίλερ του Ντέιβιντ Φίντσερ, με δυο δυναμικές πρωταγωνίστριες, την Τζόντι Φόστερ και την μικρή τότε (αλλά φοβερά ταλαντούχα) Κρίστεν Στιούαρτ.

Η ταινία αφορά τον εγκλεισμό μιας μητέρας και της κόρης της στο λεγόμενο δωμάτιο πανικού, όταν μπουν διαρρήκτες στο σπίτι όπου μετακόμισαν το ίδιο βράδυ. Κλειστοφοβικό και αγωνιώδες. Τους διαρρήκτες παίζουν οι Τζάρεντ Λέτο και Φόρεστ Γουίτακερ.

Το Κορίτσι του Τρένου (The Girl on the Train, 2016)

Στα ίχνη της ταινίας «Το Κορίτσι που Εξαφανίστηκε», «Το Κορίτσι του Τρένου» ασχολείται με μια ακόμη υπόθεση εξαφάνισης μιας νεαρής γυναίκας. Αυτή τη φορά, στην υπόθεση εμπλέκεται μια αλκοολική χωρισμένη γυναίκα που την έβλεπε από το παράθυρο του τρένου με το οποίο μετακινούνταν.

Πρωταγωνίστρια της ταινίας είναι η πάντα εξαιρετική Έμιλι Μπλαντ, ενώ το καστ πλαισιώνουν οι Ρεμπέκα Φέργκιουσον, Χέιλι Μπένετ, Τζάστιν Θερού, Λουκ Έβανς και Άλισον Τζάνι. Βασισμένη στο μπεστ σέλερ βιβλίο της Πόλα Χόκινς.