Ο θάνατος του Chadwick Boseman πυροδότησε την αύξηση του streaming του soundtrack του «Black Panther«, κατά 104%.

Ο ηθοποιός, γνωστός ευρέως για το ρόλο του ως King T’ Challa στην ταινία-ορόσημο του 2018, έφυγε από τη ζωή το πρωί του Σαββάτου 29 Αυγούστου 2020.

Όπως αναφέρει το Billboard, τα τραγούδια που περιέχονται στο Kendrick Lamar-Helmed OST είχαν 3,5 εκατομμύρια streams μεταξύ 28 και 29 Αυγούστου, αυξήθηκαν δηλαδή κατά 103,5% από τις προηγούμενες δύο μέρες (26-27 Αυγούστου), όταν τα τραγούδια του άλμπουμ είχαν 1,7 εκατομμύρια streams.

Το τραγούδι «All The Stars» του Kendrick Lamar με τη SZA σημείωσε 910,000 streams στις 28-29 Αυγούστου (αύξηση 83%), ενώ το «Pray For Me» του Lamar και του The Weeknd είχε 486.000 αναπαραγωγές κατά τη διάρκεια αυτών των δύο ημερών (αύξηση 84%).

Οι ψηφιακές λήψεις του soundtrack του Black Panther, εν τω μεταξύ, αυξήθηκαν κατά 708% από 26-27 Αυγούστου. Η άνοδος σε ροές και λήψεις θα μπορούσε να κάνει το άλμπουμ να μπει ξανά στο Billboard Chart στις 12 Σεπτεμβρίου.

Σε μια κριτική για το «Black Panther: The Album», η NME έγραψε: «Με την ποιότητα του ταλέντου που υπάρχει εδώ, είναι πραγματικά δύσκολο να διαλέξεις μια ξεχωριστή στιγμή […] Τα soundtracks της Marvel έχουν ένα νέο χρυσό πρότυπο και είναι αυτό».

Τα αφιερώματα έκτοτε πλημμύρισαν τα κοινωνικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων από τους συναδέλφους του Boseman.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Chadwick Boseman: Το ρεκόρ στο Twitter και τα συγκινητικά μηνύματα για τον θάνατο του ηθοποιού

Πηγή: NME