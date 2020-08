Ο θάνατος του Chadwick Boseman σε ηλικία 43 ετών, συγκλόνισε όλο τον κόσμο, κυρίως γιατί κανένας δεν γνώριζε ότι ο ταλαντούχος ηθοποιός έπασχε από καρκίνο του παχέος εντέρου, από το 2016.

Η ταινία που τον σύστησε στο διεθνές κοινό και του εξασφάλισε εκατομμύρια θαυμαστές, ήταν ο «Μαύρος Πάνθηρας», που κυκλοφόρησε το 2018, δυο χρόνια μετά την τραγική διάγνωση.

Η ανακοίνωση που έσπασε κάθε ρεκόρ

Η ανακοίνωση του θανάτου του πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 28 Αυγούστου στους λογαριασμούς του ηθοποιού στα κοινωνικά δίκτυα, από την οικογένειά του.

Η ανακοίνωση στο Twitter συγκεκριμένα, έσπασε κάθε ρεκόρ, καθώς αποτέλεσε το tweet με τα περισσότερα likes στην ιστορία της πλατφόρμας. Μέχρι στιγμής, έχουν καταγραφεί 7, 3 εκατομμύρια likes! Το ρεκόρ ανακοίνωσε η ίδια η πλατφόρμα του Twitter.

Most liked Tweet ever. A tribute fit for a King. #WakandaForever https://t.co/lpyzmnIVoP — Twitter (@Twitter) August 29, 2020

Παράλληλα, οι θαυμαστές του ηθοποιού διοργανώνουν προβολές της ταινίας «Μαύρος Πάνθηρας», χρησιμοποιώντας τα hashtags #BlackPanther και #WakandaForever, δημιουργώντας έτσι, τάσεις στο Twitter.

Τι αναφέρει η δημοσίευση

Η δημοσίευση στα κοινωνικά δίκτυα αναφέρει: «Με ανυπολόγιστο πόνο επιβεβαιώνουμε τον θάνατο του Chadwick Boseman.⁣ Είχε διαγνωστεί με καρκίνο παχέος εντέρου τρίτου σταδίου το 2016 και πάλεψε τα τελευταία τέσσερα χρόνια καθώς ο καρκίνος εξελίχθηκε στο τέταρτο στάδιο. Ένας πραγματικός μαχητής, ο Chadwick τα υπέμεινε όλα και σας προσέφερε πολλές από τις ταινίες που αγαπήσατε τόσο πολύ. Το «Marshall», το «Da 5 Bloods», το «Ma Rainey’s Black Bottom» και πολλά άλλα, γυρίστηκαν στα μεσοδιαστήματα αναρίθμητων χειρουργείων και χημειοθεραπειών. Ήταν τιμή που στην καριέρα του ενσάρκωσε τον βασιλιά T’ Challa στον «Μαύρο Πάνθηρα». Πέθανε σπίτι του, με την σύζυγό του και την οικογένειά του στο πλευρό του. Η οικογένεια σας ευχαριστεί για την αγάπη και τις προσευχές σας και σας παρακαλεί να εξακολουθήσετε να σέβεστε την ιδιωτικότητά της κατά τη διάρκεια αυτή της δύσκολης περιόδου».

Αντιδράσεις στο Χόλιγουντ

Το Χόλιγουντ και ο υπόλοιπος κόσμος είναι ακόμα σοκαρισμένος με την είδηση του θανάτου του Boseman, ενώ πλήθος επωνύμων φίλων και συναδέλφων του, έσπευσαν σε μηνύματα πένθους και θλίψης για τον χαμό του ταλαντούχου ηθοποιού.

Ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, δημοσίευσε μια φωτογραφία με την επίσκεψη του Boseman στον Λευκό Οίκο, γράφοντας πως ήταν ένας ευλογημένος και ταλαντούχος άνθρωπος, που χρησιμοποιούσε τη δύναμή του (αν και περνούσε ο ίδιος δύσκολα) για να εμπνεύσει τα παιδιά, που τον έχουν ως ήρωα.

Chadwick came to the White House to work with kids when he was playing Jackie Robinson. You could tell right away that he was blessed. To be young, gifted, and Black; to use that power to give them heroes to look up to; to do it all while in pain – what a use of his years. https://t.co/KazXV1e7l7 — Barack Obama (@BarackObama) August 29, 2020

Ο φίλος και συνεργάτης του στη ταινία «Εκδικητές: Η τελευταία πράξη», Κρις Έβανς, έγραψε πως αισθάνεται συντετριμμένος και πως ο Chadwick ήταν ξεχωριστός και αυθεντικός. «Βαθιά αφοσιωμένος και συνεχώς περίεργος καλλιτέχνης. Είχε να δώσει ακόμα πάρα πολλά. Είμαι απεριόριστα ευγνώμων για τη φιλία μας. Αναπαύσου εν ειρήνη, Βασιλιά», έγραψε.

I’m absolutely devastated. This is beyond heartbreaking. Chadwick was special. A true original. He was a deeply committed and constantly curious artist. He had so much amazing work still left to create. I’m endlessly grateful for our friendship. Rest in power, King💙 pic.twitter.com/oBERXlw66Z — Chris Evans (@ChrisEvans) August 29, 2020

Ένας ακόμη συνεργάτης του στη ταινία «Εκδικητές: Η τελευταία πράξη», ο Μαρκ Ράφαλο, έγραψε: «Ήταν η μεγαλύτερη τιμή το να δουλέψω μαζί σου και να σε γνωρίσω. Πόσο γενναιόδωρος και ειλικρινής άνθρωπος. Πίστεψες στην ιερή φύση της δουλειάς σου και έδωσες τα πάντα σε αυτό. Πολλή αγάπη στην οικογένειά σου. Και πολλή αγάπη από εμάς που μείναμε εδώ».

It was the highest honor getting to work with you and getting to know you. What a generous and sincere human being. You believed in the sacred nature of the work and gave your all. Much love to your family. And much love from all of us left here. — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) August 29, 2020

Ο σκηνοθέτης της ταινίας «Μαύρος Πάνθηρας», Ράιαν Κούγκλερ, έγραψε ένα συγκινητικό αφιέρωμα στον ηθοποιό που έδωσε σάρκα και οστά στο όραμά του. Ένα απόσπασμα από το αφιέρωμα αναφέρει: «Αφού η οικογένειά του δημοσίευσε τον θάνατό του, συνειδητοποίησα ότι ζούσε με την ασθένειά του όλο τον καιρό που τον γνώρισα… Επειδή ήταν ηγέτης και άνθρωπος με πίστη, αξιοπρέπεια και υπερηφάνεια, προστάτευσε τους συνεργάτες του από τον πόνο του. Έζησε μια όμορφη ζωή. Και δημιούργησε τέχνη. Μέρα με τη μέρα, χρόνο με τον χρόνο. Αυτός ήταν. Ήταν μια επική επίδειξη πυροτεχνημάτων. Θα διηγηθώ ιστορίες για το ότι ήμουν εκεί και είδα μερικές από αυτές τις σπίθες, μέχρι το τέλος της ζωής μου».