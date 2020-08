Chadwick Boseman: Η ζωή και οι αξέχαστοι ρόλοι ενός «σούπερ ήρωα»

Το πρωί του Σαββάτου 29 Αυγούστου, ο Chadwick Boseman έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 42 ετών και ο κόσμος του κινηματογράφου παραμένει συγκλονισμένος. Ένα αστέρι που έσβησε πολύ νωρίς, ο Boseman, πάλευε με τον καρκίνο εδώ και τέσσερα χρόνια, χωρίς να το γνωρίζει κανείς, και παράλληλα εργαζόταν σκληρά στους σπουδαίους ρόλους που τον έχουμε απολαύσει τα τελευταία χρόνια.

Κανείς δεν φανταζόταν ότι κατά τη διάρκεια του «Μαύρου Πάνθηρα», της πρώτης ταινίας με μαύρο σούπερ ήρωα που δέχτηκε τόσο διθυραμβικές κριτικές, ο Boseman έκανε χημειοθεραπείες. Και αυτό γιατί εκτός από σπουδαίο ταλέντο, ο Chadwick Boseman χαρακτηριζόταν από δυναμισμό, επιμονή, αφοσίωση και προσήλωση στον στόχο του να δώσει ζωή σε φιγούρες με μεγάλη σημασία για την Αφροαμερικανική κοινότητα.

Σε μία βιομηχανία που δεν έχει «χώρο» για έγχρωμους ηθοποιούς, ο Chadwick Boseman άνοιξε τον δρόμο για τους Αφροαμερικάνους στο Χόλιγουντ, προσέφερε την αναγκαία ορατότητα σε ζητήματα που αφορούν την κοινότητά του και ενέπνευσε εκατομμύρια παιδιά να αγαπήσουν το χρώμα του δέρματός τους.

Εμείς σήμερα θυμόμαστε τους μεγαλύτερους ρόλους ενός από τους σημαντικότερους ηθοποιούς της γενιάς μας.

Τζάκι Ρόμπισνον στο 42

Μετά την αποφοίτηση του από το Πανεπιστήμιο Howard, ο Boseman είχε κυρίως μικρούς ρόλους στην τηλεόραση, μέχρι που τράβηξε την προσοχή του Χόλιγουντ στον πρώτο του μεγάλο ρόλο ως Τζάκι Ρόμπινσον στην ταινία 42. Σε ηλικία 35 ετών, ο Boseman κλήθηκε να ενσαρκώσει έναν θρύλο, τον πρώτο Αφροαμερικανό αθλητή που «έσπασε» τον ρατσιστικό διαχωρισμό λευκών-μαύρων στις ΗΠΑ και έπαιξε στις μεγάλες κατηγορίες του μπέιζμπολ.

Από την αρχή της καριέρας του ο Boseman ανέλαβε έναν ρόλο με μεγάλη ευθύνη και σημασία για το κίνημα των Αφροαμερικάνων. Και φυσικά με το ταλέντο του ανέδειξε την ταινία ως μία από τις καλύτερες ταινίες της χρονιάς. Αυτή ήταν μόνο η αρχή μίας σύντομης, αλλά σπουδαίας καριέρας.

Τζέιμς Μπράουν στο Get on Up

Οι ρόλοι εμβληματικών προσωπικοτήτων συνεχίστηκαν για τον Chadwick Boseman, ο οποίος αυτή τη φορά ενσάρκωσε τον θρύλο της soul Τζέιμς Μπράουν, άλλο ένα σημαντικό πρόσωπο για την κουλτούρα των Αφροαμερικανών -και όχι μόνο αφού επρόκειτο για πρωτοπόρο της soul μουσικής.

Φυσικά, για ακόμη μια φορά οι κριτικές ήταν θετικές, κάνοντας λόγο για έναν «αξέχαστο Chadwick στον πρωταγωνιστικό ρόλο, που προσφέρει στον ‘Παππού της Soul’ έναν ιδανικό φόρο τιμής».

Thurgood Marshall στο Marshall

Με το 42 και το Get on Up στο βιογραφικό του, ο Boseman καθιερώθηκε ως ο κατ’ εξοχήν κατάλληλος πρωταγωνιστής για φιλόδοξες βιογραφικές ταινίες σημαντικών μαύρων προσώπων. Στην ταινία «Marshall» ο 39χρονος πλέον ηθοποιός έπαιξε τον Thurgood Marshall, τον πρώτο μαύρο δικαστή του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ.

Για αυτή του την επιλογή είχε πει: «Δεν ψάχνω αναγκαστικά για σημαντικές μαύρες φιγούρες. Όπως και με τον Τζέιμς Μπράουν, ένιωθα σαν να με καλούσε κάτι όταν έλεγα όχι. Σαν να με καλούσε ο ίδιος ο Τζέιμς Μπράουν. Όσον αφορά τον Τζάκι Ρόμπινσον, δεν υπήρχε περίπτωση να αρνηθώ». Έτσι, έπαιξε τον δικαστή Μάρσαλ και παρά τα απογοητευτικά έσοδα στο box office, η ερμηνεία του επιδοκιμάστηκε ακόμα μια φορά.

King T’Challa στον Μαύρο Πάνθηρα

Μπορεί οι παραπάνω βιογραφίες των τριών «γιγάντων» του κινήματος για τα δικαιώματα των Αφροαμερικανών να τον καθιέρωσαν στο Χόλιγουντ, η δουλειά του στον «Μαύρο Πάνθηρα» ήταν αυτή που εκτόξευσε την καριέρα του.

Κλέβοντας την παράσταση- στο «Καπτεν Αμέρικα: Εμφύλιος Πόλεμος», ο Boseman πρωταγωνιστώντας σε έναν ρόλο ζωής, στην πρώτη ταινία με μαύρο σουπερ-ήρωα, τον Μαύρο Πάνθηρα. Για ακόμη μια φορά η ευθύνη ήταν μεγάλη, αφού κλήθηκε να αποδείξει ότι μία ταινία με μαύρο πρωταγωνιστή σε ρόλο σουπερ-ήρωα μπορεί να είναι επιτυχημένη.

Φυσικά, με την ερμηνεία του συγκλόνισε κοινό και κριτικούς και η ταινία ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Με 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια στο box office παγκοσμίως, αυτή τη στιγμή είναι η 12η πιο εμπορική ταινία όλων των εποχών. Παράλληλα, ήταν η πρώτη σουπέρ-ηρωική ταινία, που κέρδισε υποψηφιότητα Καλύτερης Ταινίας στα Όσκαρ.

Σήμερα, μία μόνο ματιά στην αγάπη και την θλίψη που προκάλεσε ο θάνατός του αποδεικνύει τον αντίκτυπο που είχε η ερμηνεία του στην αφροαμερικανική κοινότητα, και ιδιαίτερα στα παιδιά που για πρώτη φορά λάτρεψαν έναν ήρωα που τους έμοιαζε.

Da 5 Bloods

Μετά την τεράστια επιτυχία του «Μαύρου Πάνθηρα» ο Boseman δεν επαναπαύτηκε. Σύμβολο πλέον της αφροαμερικανικής κοινότητας, ο ηθοποιός έψαχνε ρόλους με «νόημα». «Πολύ συχνά, οι μαύροι χαρακτήρες στην μεγάλη οθόνη δεν έχουν ανθρωπιά» είχε πει χαρακτηριστικά, και έτσι είχε βάλει στόχο να συμμετέχει μόνο σε ουσιώδη πρότζεκτ.

Μία τέτοια συμμετοχή ήταν και αυτή στο Da 5 Bloods του Σπάικ Λι, όπου για ακόμη μια φορά μετέφερε στην οθόνη την εμπειρία των μαύρων πολιτών στην Αμερική, και συγκεκριμένα των μαύρων βετεράνων-στρατιωτών μετά τον πόλεμο του Βιετνάμ.

Αυτός, ο σύντομος, αλλά καθοριστικός ρόλος ήταν και μία από τις τελευταίες εμφανίσεις του στον κινηματογράφο. Ένας ρόλος χαρακτηριστικός της δουλειάς του Boseman στην μεγάλη οθόνη.

Το πιο πιθανό είναι ότι θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε την δουλειά αυτή, στην νέα του ταινία, με τίτλο Ma Rainey’s Black Bottom, που θα κυκλοφορήσει μετά τον θάνατό του από το Netflix. Φυσικά όσο και να ανυπομονούμε να τον απολαύσουμε στο τελευταίο του πρότζεκτ, δεν γίνεται να μην νιώθουμε θλίψη για την απώλεια ενός σπουδαίου ηθοποιού, που στην σύντομη ζωή και καριέρα του μας «άγγιξε» όσο λίγοι.