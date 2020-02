Ο Banksy «ξαναχτυπά»: Το δικό του μήνυμα για τον Άγιο Βαλεντίνο στέλνει ο γνωστός street asrtist

Ο street artist δημιούργησε ένα νέο γκραφίτι, το οποίο απεικονίζει ένα παιδί που κρατάει μία σφεντόνα με την οποία εκτοξεύει ένα μπουκέτο κόκκινα λουλούδια στον ουρανό.

To νέο αυτό έργο του Banksy εξέπληξε ευχάριστα τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι υποψιάζονταν από την αρχή ότι πίσω από τη συγκεκριμένη τοιχογραφία κρυβόταν ο Banksy κι έτσι ονόμασαν το έργο «Valentine’s Day Banksy», πριν αποκαλυφθεί πως πρόκειται για τη δική του δουλειά.

Today in Barton Hill, we woke up with this remarkable mural art painted on one of the houses of the area.

We hope it’s Banksy’s work.

Come and have a look yourself. Whoever painted, it’s worth admiring their creativity.

Thank you@TristanCorkPost @bbcrb pic.twitter.com/ppEiKAaOrH

— Bristol Somali Community Association (@BSCAssociation) February 13, 2020