Voyage: Το «ταξίδι» των ABBA επιτέλους ξεκινά με το ολοκαίνουργιο άλμπουμ τους

Οι ABBA, ένα από τα πιο επιτυχημένα pop groups όλων των εποχών, έπειτα από 40 χρόνια απουσίας επέστρεψαν με το νέο studio album τους “Voyage”.

Μετά την ανακοίνωση του ολοκαίνουργιου τους άλμπουμ τον Σεπτέμβρη, οι ABBA έσπασαν το ρεκόρ της Universal επιτυγχάνοντας την ταχύτερη προ-παραγγελία όλων των εποχών στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσα σε μόλις τρεις ημέρες, με πάνω από 80.000 αντίτυπα.

Το «ταξίδι» των ABBA συνεχίζεται με μία φιλόδοξη συναυλία

Επίσης η «πρωτότυπη» ψηφιακή συναυλία που θα δώσουν οι Agnetha, Björn, Benny & Anni-Frid live μαζί με μια μπάντα 10 μουσικών, στις 27 Μαίου του 2022 πούλησε πάνω από 250.000 εισιτήρια τις πρώτες τρεις ημέρες από την έναρξη της πώλησης.

Για τη συναυλία αυτή έχουν δημιουργηθεί ψηφιακοί χαρακτήρες των ABBA, μετά από πολλές εβδομάδες και μήνες με τεχνικές πρόβες motion-capture τεχνολογίας, τόσο με τη συμμετοχή και των τεσσάρων μελών της μπάντας, όσο και της ομάδας της Industrial Light & Magic τεχνολογικής εταιρείας-με δυναμικό 850 ατόμων.

Για την ABBA Voyage συναυλία έχουν συμβάλλει οι: Producer Svana Gisla (David Bowie Blackstar/Lazarus, Beyoncé and Jay Z for HBO, Springsteen and I), Producer Ludvig Andersson (And Then We Danced, Yung Lean – “In My Head”, Mamma Mia! Here We Go Again), Director Baillie Walsh (Flashbacks of a Fool, Being James Bond, Springsteen and I), Co-Executive Producer Johan Renck (Spaceman, David Bowie Blackstar/Lazarus, Chernobyl) & Choreographer Wayne McGregor CBE (The Royal Ballet, Company Wayne McGregor, Paris Opera Ballet).

Σήμερα, 40 χρόνια μετά το τελευταίο studio album των ABBA με τίτλο “The Visitors” που έφτασε μέχρι και το #1 σε Βρετανία, Σουηδία και 5 άλλες χώρες, οι ABBA συναντώνται να έχουν ηχογραφήσει ένα ολόκληρο νέο album στο studio του Benny στη Στοκχόλμη. To άλμπουμ συμπεριλαμβάνει 10 τραγούδια, ανάμεσα τους και τα ήδη γνωστά “Just A Notion”, ‘I Still Have Faith In You’, & “Don’t Shut Me Down”.