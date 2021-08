Οι ABBA ξανά μαζί μετά από 39 χρόνια: Όσα γνωρίζουμε για τη μεγάλη επιστροφή του συγκροτήματος

Οι ABBA είναι ένα από τα διασημότερα ντίσκο-ποπ συγκροτήματα των τελευταίων τεσσάρων δεκαετιών, έχοντας πουλήσει 400 εκατομμύρια άλμπουμ σε όλο τον κόσμο. Πολλά τραγούδια τους όπως το «Mamma Mia», το «Money, money, money» και «Gimme! Gimme! Gimme!», δεν έχουν σταματήσει να ακούγονται μέχρι σήμερα, με αποκορύφωμα το κινηματογραφικό μιούζικαλ «Mamma Mia! Here we go again» που είχε γυριστεί το 2008 στην Σκόπελο.

Χθες λοιπόν οι ABBA έκαναν τους θαυμαστές τους σε όλο τον κόσμο πολύ ευτυχισμένο, αφού ανακοίνωσαν σε ένα νέο site -το οποίο προτρέπει τους φαν να εγγραφούν στη νέα τους σελίδα, ότι σύντομα θα ανακαλύψουν το νέο τους project που ονομάζεται «ABBA Voyage» και δίνει ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου.

Τι ξέρουμε για την επιστροφή των ABBA;

Όλα δείχνουν ότι το γκρουπ θα αποκαλύψει καινούρια τραγούδια, ενώ θα επισημοποιήσει την συναυλία τους, στο Λονδίνο. «Η αναμονή σχεδόν τελείωσε..»



Δημιουργήθηκαν επίσης σελίδες Facebook, Twitter και Instagram για να αναδημοσιεύσουν το νέο τους project και να κρατούν ενήμερο το κοινό τους γι’ αυτά που έρχονται.

Το πολυαγαπημένο ποπ γκρουπ, το 2018 είχε ανακοινώσει ότι επρόκειτο να εκδώσει νέο υλικό μετά από 35 χρόνια, τα οποία έχουν ηχογραφήσει και είναι έτοιμοι να το κυκλοφορήσουν. Σύμφωνα με τον Janne Schaffer, πρώην κιθαρίστα του γκρουπ, το ολοκληρωμένο άλμπουμ θα κυκλοφορήσει αυτό το φθινόπωρο.

Σε μια πρόσφατη συνέντευξη του ο Björn Ulvaeus στους Times, εξηγεί ότι επανενώθηκε με τους τρείς φίλους του Benny Anderson, Agnetha Faltskog και Anni-Frid Lyngstad στο στούντιο για να ηχογραφήσουν τα νέα τους τραγούδια και να ολοκληρώσουν τις τελευταίες λεπτομέρειες της περιοδείας με τα ολογράμματα τους, τα οποία μετονομάστηκαν σε «Abbatars».

Δεδομένου ότι οι τέσσερις Σουηδοί καλλιτέχνες δεν θέλουν πλέον να επιστρέψουν στη σκηνή, τα Abbatars θα πάρουν τη θέση τους σε αυτή την περιοδεία ολόγραμμα. Παρ’ όλ’ αυτά το «Voyage» θα είναι ένα live show, το οποίο θα περιέχει μια ταινία στιλ ντοκιμαντέρ για την, όσο τα Αbbatars, δηλαδή ολογράμματα των νεότερων εαυτών τους, θα ερμηνεύουν τις πιο κλασσικές επιτυχίες τους.