Το πιο viral reunion του ’21: Oι ABBA παραμένουν πιο σύγχρονοι από ποτέ

Οι ABBA ήταν ένα από τα πιο επιτυχημένα μουσικά συγκροτήματα όλων των εποχών, που αγαπήθηκαν όσο λίγες ευρωπαϊκές μπάντες έχουν καταφέρει. Όταν λοιπόν ανακοινώθηκε η επιστροφή τους μετά από σχεδόν 40 χρόνια απουσίας, με ένα νέο άλμπουμ και μια συναυλία, οι θαυμαστές τους ενθουσιάστηκαν.

Μετά από τόσες δεκαετίες, το κοινό θα έχει ξανά την ευκαιρία να απολαύσει τις Agnetha Fältskog και Anni-Frid Lyngstad αλλά και τους Benny Andersson και Björn Ulvaeus, οι οποίοι θα ερμηνεύσουν ψηφιακά και ζωντανά 10 από τα κομμάτια τους, σε μια ειδικά σχεδιασμένη αρένα στο Λονδίνο, από τις 27 Μαΐου 2022.

Μάλιστα, το νέο άλμπουμ τους, με τίτλο «Voyage» θα κυκλοφορήσει παγκοσμίως στις 5 Νοεμβρίου από την Capitol της Universal Music Group, ενώ δύο ολοκαίνουρια τραγούδια τα «I Still Have Faith in You» και «Don’t Shut Me Down», μόλις κυκλοφόρησαν

Πρόκειται για την πρώτη νέα μουσική που κυκλοφορούν, μετά το τραγούδι «Under Attack» του 1982, αν και τα μέλη του συγκροτήματος έχουν κυκλοφορήσει αρκετές solo δουλειές.

Το «ABBA Voyage» θα ξεκινήσει στις 27 Μαΐου σε ένα υπερσύγχρονο γήπεδο στο Ολυμπιακό Πάρκο Queen Elizabeth στο Λονδίνο. Οι ABBA θα εμφανιστούν μέσω Abbatars, που ουσιαστικά είναι ψηφιακά άβαταρ των… νεότερων εαυτών τους. «Με τη βοήθεια του νεότερου εαυτού μας, ταξιδεύουμε στο μέλλον. Δεν είναι εύκολο να το εξηγήσουμε, μιας και δεν το έχουμε ξανακάνει» ανέφερε το συγκρότημα σε επίσημη ανακοίνωση.

40 χρόνια μετά, οι ABBA πιο hot από ποτέ

Σίγουρα δεν πρόκειται για ένα παραδοσιακό reunion, αλλά και οι Abba δεν είναι ένα παραδοσιακό συγκρότημα.

Την προηγούμενη Δευτέρα, οι Σουηδοί θρύλοι της ποπ δημιούργησαν έναν λογαριασμό στο… TikTok για να προωθήσουν το νέο τους εγχείρημα. Μέσα σε λίγες ημέρες κέρδισαν εκατομμύρια followers, ενώ κάτω από αυτό το βίντεο του Benny Andersson να παίζει στο πιάνο ένα από τα νέα τους τραγούδια, επικρατεί φρενίτηδα από τους -κατά τη πλειοψηφία τους 20άρηδες- χρήστες της πλατφόρμας. «Οι Abba έσωσαν το 2021», «Κλαίω από τη χαρά μου» είναι μερικά μόνο από τα σχόλια.



Παράλληλα, από τότε που οι ΑΒΒΑ έγιναν μέλη της πλατφόρμας, νέες pop stars, όπως η Zara Larsson και η Mabel έχουν ανεβάσει διασκευές των τραγουδιών τους με μεγάλη απήχηση.

Είναι ξεκάθαρο ότι η νέα γενιά έχει γνωρίσει τους ABBA είτε μέσα από το #DancingQueenChallenge στο TikTok -που προς το παρόν έχει πάνω από 160 εκατομμύρια views- είτε από τις ταινίες Mamma Mia, που επίσης γνώρισαν τεράστια επιτυχία στο box office.

Και αν χρειάζεστε άλλη μια απόδειξη ότι οι ΑΒΒΑ παραμένουν επίκαιροι, χωρίς να έχουν χάσει καθόλου τη φρεσκάδα τους, τότε αρκεί να δούμε ότι το Abba Gold, το άλμπουμ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του συγκροτήματος που κυκλοφόρησε το 1992, κατάφερε να γίνει το 20ο πιο δημοφιλές άλμπουμ στη Μ. Βρετανία, το πρώτο εξάμηνο του 2021.

Στο Spotify έχουν πάνω από 17 εκατομμύρια μηνιαίους ακροατές, ενώ σύμφωνα με την Sulinna Ong, πρόεδρο του βρετανικού Spotify, οι περισσότεροι είναι νεαρής ηλικίας. «Ήταν μια καταπληκτική έκπληξη όταν μάθαμε ότι οι πιο φανατικοί streamers των ABBA είναι 18-24 ετών» δήλωσε στο BBC.