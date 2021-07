Brian και Roger Eno στο Ηρώδειο – Διαθέσιμα νέα εισιτήρια

Ο Brian και ο Roger Eno θα εμφανιστούν ζωντανά για πρώτη φορά μαζί, στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού, στην Αθήνα, κάτω από την Ακρόπολη, το διεθνώς αναγνωρισμένο μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Αυτό το μοναδικό μουσικό γεγονός θα πραγματοποιηθεί παρουσία κοινού την Τετάρτη 4 Αυγούστου στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου 2021.

Λίγα λόγια για τους καλλιτέχνες

Τα δύο αδέλφια έχουν μία μακρά, εντυπωσιακή καριέρα ως καλλιτέχνες. Συμπληρώνουν ο ένας τον άλλον με τις διαφορετικές προσεγγίσεις τους στη μουσική και ηχογραφούν τακτικά μαζί από το 1983. Αρχικά συνεργάστηκαν με τον Daniel Lanois στο soundtrack του επικού ντοκιμαντέρ For All Mankind, του Al Reinert για την προσσελήνωση του Apollo και κυκλοφόρησαν το φημισμένο άλμπουμ Apollo: Atmospheres και Soundtracks. Έχουν επίσης συνεργαστεί σε αρκετά soundtrack, για την ταινία Dune (1984), Opera (1987), The Jacket (2005), την βραζιλιάνικη ταινία, O Nome da Morte (2017) και προτάθηκαν για βραβείο Bafta για τη μουσική που έγραψαν για την τηλεοπτική σειρά του Danny Boyle, Mr. Wroe’s Virgins (1993).

Το 2020 το ντουέτο κυκλοφόρησε το πρώτο του ολοκληρωμένο άλμπουμ που ηχογράφησαν μαζί, Mixing Colors στην περίφημη δισκογραφική εταιρεία, Deutsche Grammophon. Το άλμπουμ έλαβε ενθουσιώδεις κριτικές σε ολόκληρο τον κόσμο και αργότερα μέσα στην ίδια χρονιά κυκλοφόρησε το EP 6 κομματιών, Luminous.

Στο Ηρώδειο, στη σκιά της Ακρόπολης θα απολαύσουμε μια θεαματική συναυλία με τους δύο αδελφούς να δημιουργούν ατμοσφαιρικά μουσικά τοπία. Είναι επίσης μια από τις σπάνιες ζωντανές εμφανίσεις του Brian Eno.

Πληροφορίες:

Η προπώληση εισιτηρίων της συναυλίας ξεκινά την Παρασκευή 14 Μάϊου

Ο αριθμός εισιτηρίων είναι αυστηρά περιορισμένος.

Όλες οι θέσεις, κάτω και άνω διαζώματος, είναι αριθμημένες.

Τα εισιτήρια είναι απολύτως προσωπικά και μη μεταβιβάσιμα.

Στη συγκεκριμένη συναυλία υπάρχει όριο αγοράς



, 4 εισιτήρια ανά άτομο/παραγγελία. Οι τιμές των εισιτηρίων ξεκινούν από 40 ευρώ και φθάνουν τα 200 ευρώ.

Συγκεκριμένα:

Κάτω Διάζωμα