Η αγαπημένη μας εποχή, το καλοκαίρι, επιτέλους κατέφθασε! Μπορεί όλοι να ανυπομονούμε να ξεχυθούμε στις παραλίες αλλά δεν είναι πάντα και για όλους τόσο εύκολο. Αν η δουλειά και οι υποχρεώσεις δεν σας αφήνουν να μπείτε σε καλοκαιρινό κλίμα, το σινεμά σας έχει τη λύση. Υπάρχει καλύτερος τρόπος να νιώσετε «καλοκαίρι» από μια ταινία που θα σας ταξιδέψει και θα σας μεταδώσει τη διάθεση της εποχής;

Αυτές λοιπόν είναι 10 εναλλακτικές προτάσεις με ταινίες που φωνάζουν «καλοκαίρι». Και λέγοντας εναλλακτικές, εννοούμε, φυσικά, ταινίες πέρα από αυτές που σας έρχονται απευθείας στο μυαλό ή που βλέπουμε συνέχεια -ταινίες πιθανόν indie ή που η καλοκαιρινή αύρα έρχεται έμμεσα και σας παρασέρνει μέσω της πλοκής!

1. Hot Summer Nights του Ελάιτζα Μπάινουμ (2017)

Για όσους αναρωτηθούν «Μα πού είναι το Call me by your name;» απαντούμε πως, κανείς δεν ξεχνά αυτήν την ταινία αλλά αρχίζει πια, να γίνεται μια συνηθισμένη επιλογή. Οπότε για τους φαν -και μη- του Τιμοτέ Σαλαμέ, προτείνουμε την ταινία «Hot Summer Nights». O νεαρός Τιμοτέ είναι ένας έφηβος που πάει για καλοκαιρινές διακοπές στο σπίτι των θείων του. Σε αυτή την πόλη, που δεν ξέρει κανέναν, γνωρίζει έναν τύπο που τον μπλέκει στο μικροεμπόριο ναρκωτικών. Παράλληλα, υπάρχει κι ένα love story με μια μυστήρια κοπέλα. Η αισθητική της ταινίας δίνει απόλυτα την εντύπωση μιας πόλης που «βράζει» αλλά και την εφηβεία που ζωντανεύει τους καλοκαιρινούς μήνες.

