Καλοκαίρι με το Cinobo: Όλες οι νέες ταινίες, οι συλλογές και τα αφιερώματα που έρχονται τον Ιούνιο

Mια καθαρόαιμη κωμωδία σατιρίζει τον παραλογισμό της καθημερινότητας στη διχοτομημένη Λευκωσία. Απολαυστικός ο Αδάμ Μπουσδούκος («Soul Kitchen») στον κεντρικό ρόλο.

Στις 4 Ιουνίου στο Cinobo

Ένας Ακόμα (Plus One) – Ντένης Ηλιάδης

Μετά το ριμέικ του “Last House on the Left”, ο Ντένης Ηλιάδης ενορχηστρώνει ένα κράμα συναρπαστικού, μεταφυσικού sci-fi θρίλερ στην παράδοση της εφηβικής κωμωδίας.

Στις 5 Ιουνίου στο Cinobo

Τι θα Πει ο Κόσμος (What Will People Say) – Ιράμ Χακ

Ο τίτλος τα λέει όλα, αναφερόμενος σε ολόκληρες κοινωνίες που λειτουργούν ακόμα με αυτή τη βάση, χωρίς να επηρεάζονται ούτε από την συνύπαρξη με πιο φιλελεύθερους πολίτες.

Στις 8 Ιουνίου στο Cinobo

Μην Της Το Πείτε (Don’t Tell Her) – Σολάνζ Σικουρέλ

Τα αιώνια μπερδέματα του έρωτα ..επί τέσσερα σε μια χαριτωμένη κομεντί από το Βέλγιο που αναζητά την αλήθεια στις διαπροσωπικές σχέσεις.

Στις 11 Ιουνίου στο Cinobo

Η Άλλη Όψη της Ελπίδας (The Other Side of Hope) – Άκι Καουρισμάκι

O Άκι Καουρισμάκι που ξέρουμε και αγαπάμε, με το μινιμαλιστικό και ανθρώπινο σινεμά του, που κρύβει πάντα μια μεγάλη καρδιά και μια αγκαλιά για όλους τους παρίες της ζωής.

Στις 12 Ιουνίου στο Cinobo

Mr. X – Τέσα Λουίζ Σαλομέ

Όσα θέλατε να μάθετε για τον Λεός Καράξ και δεν τολμούσατε ποτέ να ρωτήσετε. Tο ντοκιμαντέρ που προσπαθεί να αποκρυπτογραφήσει το μυστήριο πίσω από το μύθο.

Στις 14 Ιουνίου στο Cinobo

Το Γόνατο της Κλαίρης (Claire’s Knee) – Ερίκ Ρομέρ

Λογοτεχνικά παιχνίδια, έρωτες, απιστίες και ερωτήματα ηθικής. Το καλοκαιρινό classic του Ερίκ Ρομέρ που μοιάζει σαν ένα δροσερό καλοκαιρινό γεύμα με καλό γαλλικό κρασί.

Στις 15 Ιουνίου στο Cinobo

Διακοπές στην Ίμπιζα (Ibiza) – Αρνό Λεμόρτ

Τι κάνει ένας φιλήσυχος μεσήλικας στην Ίμπιζα; Πάρτι, παρεξηγήσεις και άφθονο γέλιο σε ένα μέρος που για πολλούς είναι παράδεισος – όχι όμως για τον Κριστιάν Κλαβιέ!

Στις 18 Ιουνίου στο Cinobo

Ευλογημένη Τρέλα (Blessed Madness) – Κάρλο Βερντόνε

Ο γνωστός από ταινίες του Σορεντίνο κωμικός, Κάρλο Βερντόνε σκηνοθετεί και παίζει σε μία απολαυστική κωμωδία καταστάσεων για τις δεύτερες ευκαιρίες στη ζωή και στον έρωτα.

Στις 19 Ιουνίου στο Cinobo

Η Άκρη του Ουρανού (The Edge of Heaven) – Φατίχ Ακίν

Ο Φατίχ Ακίν σε μια από τις πιο δυνατές ταινίες της καριέρας του. Μια κοινωνική τραγωδία σε τρεις πράξεις που τιμήθηκε με βραβείο Lux και στο Φεστιβάλ Καννών.

Στις 23 Ιουνίου στο Cinobo

Ποια Νομίζεις ότι Είμαι (Who You Think I Am) – Σαφί Νεμπού

Η Ζιλιέτ Μπινός σε ένα καλοκουρδισμένο θρίλερ που συνδυάζει Κουροσάβα, «Επικίνδυνες Σχέσεις» και χιτσκοκικές επιρροές στην εποχή των social media και του catfishing.

Στις 25 Ιουνίου στο Cinobo

Το Καλοκαίρι της Μέι (May in the Summer) – Σίριν Ντάμπις

Η πολιτιστική κληρονομιά και η πίεση της παράδοσης ως εμπόδια στην αυτογνωσία, σε μια γλυκόπικρη κομεντί που προβλήθηκε με επιτυχία στα φεστιβάλ Βενετίας και Σάντανς.

Στις 26 Ιουνίου στο Cinobo

Άπνοια (Apnea) – Άρης Μπαφαλούκας

Γοητευτική εικόνα, εντυπωσιακές υποβρύχιες λήψεις, αλλά και πολύ ουσιαστική αφήγηση. Ένα από τα καλύτερα μεγάλου μήκους ντεμπούτα Ελλήνων σκηνοθετών την τελευταία 20ετία.

Στις 28 Ιουνίου στο Cinobo

Η Πράσινη Αχτίδα (The Green Ray) – Ερίκ Ρομέρ

Χρυσός Λέοντας στη Βενετία το ’86 για ένα από τα διαμάντια της φιλμογραφίας του Ρομέρ, μια ταινία τόσο σπάνια και πολύτιμη, όσο η θρυλική πράσινη αχτίδα στο ηλιοβασίλεμα.

Στις 30 Ιουνίου στο Cinobo