Ertflix: 10 ταινίες και σειρές που δεν πρέπει να χάσετε

Έρχονται για να σας καθηλώσουν τις επόμενες δύο βδομάδες στη δωρεάν ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, το Ertflix. Δέκα επιλογές από σειρές, ταινίες και ντοκιμαντέρ, που πρέπει σίγουρα να δείτε, ό,τι και αν γίνει, μέχρι τις 15 Ιουνίου 2021.

Το Ertflix συνεχίζει να μοιράζεται μαζί σας επιλογές που ξεχωρίζουν και που πρέπει να καρφιτσώσετε στο πρόγραμμά σας για τις δυο επόμενες εβδομάδες. Ο Ιούνιος μπήκε και κάθε μέρα θα υπάρχει και κάτι διαφορετικό.

Μια προσωπική ιστορία (Rainbow: A private affair)

Ρομαντική, πολεμική ταινία παραγωγής Γαλλίας, Ιταλίας, 2017.

Οι αδελφοί Ταβιάνι αποτυπώνουν ανάγλυφα και με μοναδική αυθεντικότητα την εποχή του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και την Ιταλική Αντίσταση και σκηνοθετούν μια συναρπαστική ταινία για την αθωότητα της νιότης και τον έρωτα στην τότε εξαθλιωμένη Ιταλία.

Γνωρίζατε ότι: Ήταν η τελευταία ταινία ενός εκ των δύο αδερφών Τaviani, του Vittorio που απεβίωσε σε ηλικία 88 χρονών, το 2018.

Rampart

Αστυνομική περιπέτεια, παραγωγής ΗΠΑ, 2011.

Κυνηγητό και διαφθορά στο L.A. Περίπλοκη, με ένταση και ανατροπές, μια περιπέτεια στην οποία ο Γούντι Χάρελσον είναι ένας αντιήρωας επικών διαστάσεων. Ένας βετεράνος του Βιετνάμ, σήμερα αστυνομικός είναι αποφασισμένος να επιβάλει την προσωπική του αίσθηση δικαίου και σπέρνει το χάος.

Γνωρίζατε ότι: Το καστ της ταινίας περιλαμβάνει έναν νικητή Όσκαρ (Brie Larson) και τρεις υποψήφιους (Sigourney Weaver, Woody Harrelson, and Ned Beatty).

Χρόνια πολλά Τόμπι Σίμπσον (Happy birthday Toby Simpson)

Κωμωδία, παραγωγής Ηνωμένου Βασιλείου, 2017.

Κολλημένος μ’ ένα τρελό αφεντικό, μια ζηλιάρα κοπέλα κι έναν καταπιεστικό πατέρα, ο Τόμπι Σίμπσον περνάει τη ζωή του σκεπτόμενος όλους τους άλλους εκτός από τον εαυτό του. Στα γενέθλιά του το τραίνο για το σπίτι του ακυρώνεται και βρίσκεται σ’ ένα πούλμαν γεμάτο νέους που πάνε σε ένα μουσικό φεστιβάλ. Η ζωή του πρόκειται να αλλάξει.

Γνωρίζατε ότι: O αναγνωρισμένος συγγραφέας και σκηνοθέτης Paddy Makin, στην ταινία αυτή, την οποία και σκηνοθετεί, συμμετέχει με τη φωνή του πατέρα του Τόμπι.

Ο στόχος (The man with the iron hear)

Πολεμικό δράμα, συμπαραγωγής Γαλλίας-Βελγίου-ΗΠΑ-Αγγλίας, 2017.

Η ιστορία μιας από τις πιο επικίνδυνες φυσιογνωμίες του ναζιστικού καθεστώτος και των γενναίων ανθρώπων που επιδίωξαν να τον σκοτώσουν. Ο Ράινχαρντ Χάιντριχ εμφανίστηκε σαν μετεωρίτης, για να γίνει ένας από τους πιο ισχυρούς και τρομακτικούς άνδρες στην ιεραρχία του Τρίτου Ράιχ.

Γνωρίζατε ότι: Η ταινία κυκλοφόρησε στη Γαλλία με τον τίτλο «HHhH», ένα πολεμικό ακρωνύμιο της Γκεστάπο για το Himmlers Hirn heißt Heydrich» (Ο εγκέφαλος του Χίμλερ λέγεται Heydrich”)

Ταξίδι στην Αλαμπάμα (A walk in the woods)

Βιογραφική δραματική κομεντί, παραγωγής ΗΠΑ, 2015.

Ένα κινηματογραφικό οδοιπορικό που συνδυάζει χιούμορ, συγκίνηση και δύο απολαυστικές πρωταγωνιστικές παρουσίες (του Ρόμπερτ Ρέντφορντ και του Νικ Νόλτε). Ο Μπιλ Μπράισον είναι ένας αναγνωρισμένος ταξιδιωτικός συγγραφέας που όταν βγαίνει στη σύνταξη, επιδιώκοντας μια τελευταία πρόκληση και, ταυτόχρονα, τη δημιουργική μοναξιά, αποφασίζει να διασχίσει περπατώντας το κοπιαστικό και επικίνδυνο μονοπάτι των Απαλαχίων Ορέων, μήκους 2.200 μιλίων.

Γνωρίζατε ότι: Οι Robert Redford και Nick Nolte ήταν στα 70 τους όταν γυρίστηκε η ταινία. Οι αληθινοί Bill Bryson και Sptephen Katz ήταν 44 το καλοκαίρι που επιχείρησαν να κάνουν πεζοπορία στο μονοπάτι του Apppalachian.