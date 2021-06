Call Me By Your Name: Θα γίνει τελικά το πολυαναμενόμενο σίκουελ;

Εκεί που όλοι περιμέναμε οι δύο πρωταγωνιστές της υποψήφιας με τέσσερα Όσκαρ ταινίας, Τιμοτέ Σαλαμέ και Άρμι Χάμερ, να επαναλάβουν τους ρόλους του Έλιο και του Όλιβερ σε μια προσαρμογή του επόμενου μυθιστορήματος του Αντρέ Ασιμάν, Find Me, έρχεται ο Γκουαντανίνο με μια δήλωσή του στο στο Deadline, να θέσει ορισμένες δικές του αμφιβολίες σχετικά με τη δημιουργία ενός σίκουελ της ταινίας Call Me By Your Name.

Όταν ρωτήθηκε σχετικά και με την επερχόμενη ταινία του, Bones & All, ο σκηνοθέτης ανέφερε: «Η αλήθεια είναι ότι η καρδιά μου είναι ακόμα εκεί, αλλά δουλεύω πάνω σε αυτήν την ταινία τώρα και ελπίζω να κάνω το Scarface σύντομα, και έχω και πολλά άλλα πρότζεκτ για να επικεντρωθώ σε αυτήν την πλευρά του Ατλαντικού και σε ταινίες που θέλω να κάνω».

Τα σχόλια του Γκουαντανίνο μπορεί να μην προκαλούν ιδιαίτερη έκπληξη στους θαυμαστές: Ο Σαλαμέ έχει ήδη κλείσει να υποδυθεί τον Γουίλι Γουόνκα σε ένα πρίκουελ της ταινίας «Ο Τσάρλι και το Εργοστάσιο Σοκολάτας», περιμένοντας το remake του Dune να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους, ενώ ο Χάμερ απομακρύνθηκε από πολλά νέα πρότζεκτ, υπό το φως των κατηγοριών για βιασμό και κακοποίηση.

Την ίδια στιγμή και ο Λούκα Γκουαντανίνο ξεκινά αυτή την εβδομάδα τα γυρίσματα της νέας, μεγάλου μήκους ταινίας του με τίτλο Bones & All – μιας ταινίας τρόμου με πρωταγωνιστή τον Τιμοτέ Σαλαμέ, ενώ στα σκαριά έχει και πολλά ακόμη πρότζεκτ για τα οποία θα μάθουμε περισσότερα στην πορεία.

Με πληροφορίες από dazeddigital.com.