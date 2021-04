Life Skills Bootcamp: Online σεμινάριο αυτοβελτίωσης από το Believe In You

Νιώθετε στάσιμοι; Σας έχει καταβάλει η κατάσταση και βιώνετε αρνητικά συναισθήματα; Μήπως ο χρόνος σας σας ελέγχει, αντί να τον ελέγχετε εσείς; Αν απαντήσατε ναι σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω ερωτήσεις, η λύση βρίσκεται στην εκπαίδευση σε δεξιότητες ζωής. Το νέο Life Skills Bootcamp του Believe In You, που ξεκινάει από τις 8 Μαΐου, εγγυάται να σας δώσει όλα τα εφόδια για να δείτε θετικές αλλαγές στη ζωή, τις σχέσεις και τη διάθεσή σας μέσα σε 4 εβδομάδες χωρίς να αναλώνεστε σε φαύλους κύκλους.

Μην αναβάλετε άλλο το ραντεβού με τη ζωή που πραγματικά θέλετε και μάθετε πως θα την αποκτήσετε μέσα από δέκα συναντήσεις.

*Online παρακολούθηση μέσω zoom.

Οι 10 δεξιότητες ζωής

Το πρόγραμμα Life Skills Bootcamp εστιάζει σε 10 βασικές δεξιότητες: Θετική Σκέψη- Αυτοπεποίθηση- Διαχείριση Άγχους – Συναισθηματική Νοημοσύνη- Επικοινωνία-Γλώσσα Σώματος-Διεκδικητικότητα-Διαπραγματεύσεις- Στοχοθεσία- Διαχείριση Χρόνου.

Οι όροι «Δεν έχω αυτοπεποίθηση» ή «είμαι αγχώδης» είναι ταμπέλες που έχετε φορέσει στον εαυτό σας και σας εμποδίζουν να ζήσετε ευτυχισμένοι! Στην πραγματικότητα όλες οι παραπάνω δεξιότητες είναι απολύτως διδάξιμες και καλλιεργήσιμες, αρκεί να έχετε στα χέρια σας τη γνώση και τα εργαλεία και φυσικά να το αποφασίσετε!

Για το πρόγραμμα Life Skills Bootcamp έχουμε επιλέξει τις παραπάνω δεξιότητες, καθώς είναι οι πιο σημαντικές για την υγεία, την ευτυχία και την επιτυχία μας σε κάθε τομέα, προσωπικά και επαγγελματικά.

Η εισηγήτρια του προγράμματος- Εύη Ξυραφά

Η Εύη Ξυραφά είναι σύμβουλος προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης, με πάθος για την εκπαίδευση και όραμα να κάνει, μέσα από το Believe In You, τη γνώση για δεξιότητες ζωής προσιτή σε όλο τον κόσμο!

Με πάνω από 17 χρόνια εμπειρίας στην εκπαίδευση ενηλίκων με διοργάνωση σεμιναρίων, εκπαίδευση στελεχών και συνεδρίες coaching, είναι η πλέον αρμόδια για να δουλέψει μαζί σας βήμα προς βήμα τις δεξιότητες που χρειάζεστε για να αλλάξετε τη ζωή σας.

Η Εύη Ξυραφά είναι, επίσης, η συγγραφέας του βιβλίου «Θέλω- Πιστεύω- Μπορώ: Τα 3 κλειδιά της ζωής» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα.

Το πρόγραμμα- Τι περιλαμβάνει;

Το πρόγραμμα Life Skills Bootcamp είναι ένα πλήρες, δομημένο πρόγραμμα προσωπικής ανάπτυξης που πραγματοποιείται σε μικρή ομάδα για να είναι στοχευμένο στις ανάγκες σας. Τα μέλη του Life Skills Bootcamp θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε 8 virtual διαδραστικά σεμινάρια, με πλήρες υλικό που καλύπτει πολύπλευρα και σε βάθος τις 10 δεξιότητες ζωής.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Σεμινάρια 20ωρώνμε την Εύη Ξυραφά

Group Coaching

Αναλυτικές παρουσιάσεις

Πρακτικέςασκήσεις

10podcastsγια τις βασικές δεξιότητες της ζωής

Το βιβλίο «Θέλω-Πιστεύω-Μπορώ: Τα τρία κλειδιά της ζωής» της Εύης Ξυραφά, από τις εκδόσεις Διόπτρα.

Bonus:Life Skills Challenge με 10 μαγνητοσκοπημένα σεμινάρια για τις 10 δεξιότητες της ζωής

Βεβαίωση παρακολούθησηςτου προγράμματος

Σε ποιους απευθύνεται

Το περιεχόμενο του Life Skills Bootcamp είναι σχεδιασμένο με προοπτική τις τρέχουσες ανάγκες της κοινωνίας μας και απευθύνεται σε ανθρώπους όλων των ηλικιακών ομάδων, φύλου, επαγγέλματος και εκπαιδευτικού υπόβαθρου, οι οποίοι:

Προσβλέπουν στην προσωπική τους ανάπτυξη.

Βρίσκονται ενώπιον προσωπικών και επαγγελματικών αλλαγών στη ζωή τους.

Θέλουν υποστήριξη και ψυχική και πνευματική ενδυνάμωση.

Αναζητούν κορυφαίας ποιότητας εκπαίδευση για επαγγελματική ανέλιξη.

Στοχεύουν στη βελτίωση των προσόντων τους, μέσα από την απόκτηση των βασικών δεξιοτήτων ζωής.

Χρειάζονται καθοδήγηση στην αποσαφήνιση των στόχων τους.

Ζητούν καθοδήγηση για την αξιολόγηση και την αξιοποίηση των κατάλληλων ευκαιριών στη ζωή.

Η δομή του προγράμματος

«Θετική σκέψη – Αυτοπεποίθηση – Διαχείριση άγχους»

Σάββατο 8 και Κυριακή 9 Μαΐου 2021, και ώρες 18.30-21.00

Σάββατο 15 και Κυριακή 16 Μαΐου 2021, και ώρες 18.30-21.00

Σάββατο 22 και Κυριακή 23 Μαΐου 2021, και ώρες 18.30-21.00

Σάββατο 29 και Κυριακή 30 Μαΐου 2021, και ώρες 18.30-21.00

Αποτελέσματα 1ου Life Skills Bootcamp

Ο πρώτος κύκλος του Life Skills Bootcamp, που διεξήχθη από τις 20 Μαρτίου έως τις 11 Απριλίου:

Έδωσε στους συμμετέχοντες μία μοναδική ευκαιρία, εν μέσω καραντίνας, να εκπαιδευτούν εντατικά και να εφαρμόσουν τις 10 δεξιότητες που ανοίγουν τον δρόμο της επιτυχία στην προσωπική και επαγγελματική ζωή.

Δημιούργησε μία ανθρώπινη ομάδα αλληλοϋποστήριξης και ενδυνάμωσης.

Προετοίμασε τους συμμετέχοντες για τη δημιουργία ευκαιριών, με οδηγό τις δεξιότητες ζωής.

Testimonials από την πρώτη ομάδα Life Skills Bootcamp

«Η συμμετοχή μου στο Life Skills Bootcamp μού χάρισε πολλά και ουσιαστικά οφέλη. Εκπαιδεύτηκα στις δεξιότητες της ζωής μέσα σε ένα ζωντανό, δραστήριο και αλληλεπιδραστικό περιβάλλον αξιόλογων ανθρώπων. Ανακάλυψα δυνατότητες, ευκαιρίες και σχεδίασα τρόπους δράσης, αφού κατανόησα στην πράξη τι σημαίνουν οι δεξιότητες ζωής: η σημασία του να μπορώ να αποκωδικοποιώ τα μηνύματα των συνομιλητών μου, η ανάγκη ν’ αναβαθμίσω την ποιότητα της επικοινωνίας, αντιλήφθηκα την αξία του προγραμματισμού και την ικανότητα της οργάνωσης του χρόνου, του χρήματος.

Αναγνώρισα τη σημασία και τις πτυχές της διεκδικητικότητας, καθώς και τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους να εγκαταλείψω βλαβερές συνήθειες. Κατάλαβα ποια είναι τα μυστικά της επιτυχημένης αναζήτησης επαγγελματικών ευκαιριών με βάση τον στόχο μου» – Μαρίνα Σίσκου, (Life Skills Bootcamp Μαρτίου).

«Το Life skills bootcamp με βοήθησε σε μεγάλο βαθμό να επικοινωνώ καλύτερα με τους ανθρώπους ακούγοντας ενεργητικά. Ακούω προσεκτικά τον συνομιλητή μου και με ενδιαφέρει πλέον να δω και την δική του πλευρά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αποκομίζω εύκολα πληροφορίες από τον συνομιλητή μου και να ανοίγω τους ορίζοντές μου. Η εισηγήτρια μετέδωσε εργαλεία για το πώς θα καταφέρουμε τους στόχους μας τόσο με τις παρουσιάσεις στη διάρκεια των παραδόσεων όσο και με ασκήσεις ατομικές και ομαδικές.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Πηνελόπη Αναστασιάδου: Το χαρούμενο κορίτσι του YouTube που αγαπά το «mindful living»

Προσωπικά, το κομμάτι του προγράμματος που συνέβαλε περισσότερο στον στόχο μου ήταν οι ασκήσεις και ιδίως οι ομαδικές, που με βοήθησαν να καλλιεργήσω ομαδικό πνεύμα.»- Μαρία Παντελίδου, (Life Skills Bootcamp Μαρτίου)