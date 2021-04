Online εκδηλώσεις, σεμινάρια, διαλέξεις: 16 προτάσεις για την εβδομάδα 26/4 – 2/5

Βιβλίο

Εκδόσεις Κλειδάριθμος: Παρουσίαση του βιβλίου της Αργυρώς Μαντόγλου «Τρικυμίες Παθών»

Ο Πολιτιστικός Οργανισμός ARTENS, και οι Εκδόσεις Κλειδάριθμος παρουσιάζουν online τη Μ. Δευτέρα 26 Απριλίου 2021, στις 19:00, το νέο βιβλίο της Αργυρώς Μαντόγλου «Τρικυμίες Παθών- Τα νεανικά χρόνια του Κοραή στο Άμστερνταμ» με αφορμή την επέτειο των γενεθλίων του Αδαμάντιου Κοραή (Σμύρνη 1748). Με τη συγγραφέα θα μιλήσει η Μυρσίνη Ζορμπά, πρώην υπουργός πολιτισμού. Τη συζήτηση συντονίζει η δημοσιογράφος Μαρίνα Τσικλητήρα.

Μ. Δευτέρα 26/4 | 19:00

Δωρεάν

Παρακολουθήστε την εκδήλωση εδώ.

Εκδόσεις IANOS: Διαδικτυακή παρουσίαση του βιβλίου του Τάσου Κουράκη «Ποιήματα 1995 – 2020»

Οι εκδόσεις IANOS παρουσιάζουν τη Μ. Τρίτη 27/4, στις 18:00, διαδικτυακά το νέο βιβλίο του Τάσου Κουράκη, με τίτλο Ποιήματα 1995 – 2020. Μια συγκεντρωτική έκδοση, με επιλογή ποιημάτων από προηγούμενες συλλογές του. Το βιβλίο θα παρουσιάσουν: Αθανασία Αναγνωστοπούλου, καθηγήτρια Ιστορίας στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου, Φωτεινή Βάκη, επίκουρη καθηγήτρια Ιστορίας της Φιλοσοφίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Kατερίνα Kαριζώνη, ποιήτρια.

Μ. Τρίτη 27/4 | 18:00

Δωρεάν

Δείτε την εκδήλωση εδώ.

«Αφηγήσεις»: Ο Δημήτρης Καταλειφός διαβάζει ερωτικά ποιήματα του Κωνσταντίνου Καβάφη – Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Ο Δημήτρης Καταλειφός επέλεξε για την ημέρα της αγάπης, το Πάσχα να διαβάσει ερωτικά ποιήματα του Κωνσταντίνου Καβάφη από τη συλλογή «Πρόσωπα της αγάπης, όπως τάθελεν η ποίησις μου», στο πλαίσιο των «Αφηγήσεων» του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. Τα ερωτικά ποιήματα του Κ. Καβάφη συναντούν γυναικείες φωνές από το διεθνές ρεπερτόριο σε μοναδικές ερμηνείες ερωτικών τραγουδιών.

Κυριακή του Πάσχα 2/5 | 18:00

Δωρεάν

Ακούστε την ανάγνωση εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Οι Αναγνώσεις της Γαλιλαίας κάνουν θαύματα

Σεμινάρια

Online σεμινάρια αυτοβελτίωσης από το Believe in You

Το Believe in You πραγματοποιεί για τον μήνα Απρίλιο διαδικτυακά σεμινάρια αυτοβελτίωσης με εισηγήτρια την Σύμβουλο Προσωπικής Ανάπτυξης, Εκπαιδεύτρια και συγγραφέα Εύη Ξυραφά. Κάθε Δευτέρα, στις 19:00, παρακολουθήστε το σεμινάριο «Αντιμετωπίζω τον αρνητισμό στη ζωή μου». Και κάθε Τετάρτη, στις 19:00, ακολουθεί το σεμινάριο «Ανακάλυψε τον επικοινωνιακό εαυτό σου».

Δευτέρες: 12,19,26 Απριλίου | 19:00

Τετάρτες: 7, 14,21,28 Απριλίου | 19:00

Κόστος: 25€ η κάθε συνάντηση

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Πασχαλινές δράσεις από το ΠΙΟΠ

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) υποδέχεται το Πάσχα με διαδικτυακές δράσεις για όλη την οικογένεια.Εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης και ηχογραφημένες αφηγήσεις (podcasts) πασχαλινών παραμυθιών μαγεύουν μικρούς και μεγάλους. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα εδώ.

26 Απριλίου – 2 Μαΐου

Δωρεάν

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Διαδικτυακά εκπαιδευτικά προγράμματα του Ιδρύματος Θεοχαράκη 26 Απριλίου – 2 Μαΐου Τις Τρίτες 23 Φεβρουαρίου, 9,16,23 και 30 Μαρτίου, 6,13,20 και 27 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί το online σεμινάριο για ενήλικες «Φωτογραφία και άλλες τέχνες».

Τις Τετάρτες 3, 10, 17, 24 Φεβρουαρίου και 3, 10, 17, 24, 31 Μαρτίου, 14 και 28 Απριλίου, στις 20:00, τη νέα εκπαιδευτική δράση για ενήλικες «Λόγω τέχνης». Η τέχνη ως ψυχική και πνευματική τόνωση». ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Status Update: Vassilina, μουσικός

Διαλέξεις

«Ορατές και αόρατες αναπηρίες στην εποχή του COVID» – Cafe Scientifique Athens

Το Cafe Scientifique Athens παρουσιάζει τη Μ. Δευτέρα 26/4, στις 19:00, τη διαδικτυακή διάλεξη «Ορατές και αόρατες αναπηρίες στην εποχή του COVID» με τη Μαρία Δροσινού Κορέα, Επίκουρη Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Στη συζήτηση εξετάζεται πώς οι σοβαρές παθήσεις επηρεάζουν όλους τους ανθρώπους, με ή χωρίς αναπηρία. Τέλος, θα γίνει αναφορά στις αόρατες αναπηρίες, και πώς αυτές μπορούν να αντιμετωπιστούν με την τεχνική του κοινωνικού κύκλου.

Μ. Δευτέρα 26/4 | 19:00

Δωρεάν

Παρακολουθήστε τη διάλεξη μέσω zoom.

«Τέχνη και Χρόνος (pictures in Motion)» – Φωτογραφικό Κέντρο Θεσσαλονίκης

Τη Μ. Δευτέρα 26/4 στις 20.00, ο εικαστικός Στέλιος Ντεξής φιλοξενείται από το Φωτογραφικό Κέντρο Θεσσαλονίκης μέσω της πλατφόρμας zoom. Θέμα της παρουσίασής του: «Τέχνη και Χρόνος (pictures in Motion)». Μια προσπάθεια απεικόνισης της ιστορικής διαδρομής της οπτικής κουλτούρας και την πρώτη μεγάλη ρήξη με την παραδοσιακή αντίληψη του χρόνου.

Μ. Δευτέρα 26/4 | 20:00

Δωρεάν

Δείτε την εκδήλωση μέσω zoom.

«Το Επιγραφικό Μουσείο και τα Εξάρχεια: Ιστορίες μιας γειτονιάς»

Το Επιγραφικό Μουσείο ανακοινώνει την έναρξη της νέας δράσης «Το Επιγραφικό Μουσείο και τα Εξάρχεια: Ιστορίες μιας γειτονιάς» με κύκλο ψηφιακών παρουσιάσεων, που έχουν ως κεντρικό θέμα την γειτονιά του, τα Εξάρχεια. Δευτέρα 26 Απριλίου, στις 19:00: «Περπατώντας στα Εξάρχεια» | Ομιλητής: Νίκος Βατόπουλος, δημοσιογράφος-συγγραφέας.

Δευτέρα 26/4 | 19:00

Εγγραφές εδώ | Δωρεάν

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Πολιτιστική Πλατφόρμα Rembrandt and the Cat: Εκδηλώσεις Εβδομάδας 26 Απριλίου – 2 Μαΐου

Τη Μ. Τρίτη 27 Απριλίου, στις 19:00, ο συγγραφέας Γιώργος Γκόζης αφηγείται τη συναρπαστική του Ιωάννη Καμενιάτη, αξιωματούχος της Εκκλησίας της Θεσσαλονίκης του 10ου αιώνα, μέσα από την μοναδική επιστολή που άφησε πίσω του.

Τη Μ. Τετάρτη 28 Απριλίου, στις 19:00, ο αρχαιολόγος Τάσος Παπαδόπουλος παρουσιάζει τη ζωή και τη διαδρομή μιας εμβληματικής προσωπικότητας που σφράγισε τον ύστερο αρχαίο κόσμο, του Μάρκου Αυρηλίου, μέσα από τη διάλεξη «Μάρκος Αυρήλιος. Ένας φιλόσοφος αυτοκράτορας».

Τη Μ. Πέμπτη 29 Απριλίου, στις 19:00, η καθηγήτρια πολιτικής και Κοινωνικής Ιστορίας, Christine Philliou, πραγματοποιεί τη διάλεξη Οι Φαναριώτες, οι Οθωμανοί, και το 1821: Οι σχέσεις, οι συγκρούσεις και η συμβίωση, για μια από τις γνωστότερες κοινότητες σε ολόκληρα τα Βαλκάνια.

Η συγκριτολόγος Τατιάνα Λιάνη Tatiana Liani ακολουθεί τη φωτεινή αλλά και σκοτεινή διαδρομή είκοσι γυναικών που τον σφράγισαν σε τρεις διαλέξεις online διαλέξεις, με τίτλο «Επαναστάτριες, μούσες, καλλιτέχνιδες: 20 γυναίκες που διαμόρφωσαν τον γερμανόφωνο κόσμο», τις Δευτέρες 12, 19 και 26 Απριλίου, στις 19:00.

Κρατήσεις: [email protected]

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Πάσχα Online: 10 παραστάσεις, συναυλίες και άλλες εκδηλώσεις που μάς βάζουν στο πνεύμα των ημερών

Άλλες εκδηλώσεις

Διαδικτυακές περιηγήσεις στην Αθήνα – ΟΠΑΝΔΑ

Ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) και το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης οργανώνουν τον Απρίλιο μια σειρά θεματικών online περιηγήσεων στην Αθήνα. Στόχος είναι να ανακαλύψουμε την Αθήνα και την ιστορία της με έναν διαφορετικό τρόπο, να δώσουμε φωνή σε κτίρια, δρόμους, μνημεία, εκκλησίες, περιοχές που συχνά προσπερνάμε αδιάφορα. Μεγάλη Τρίτη 27/4, στις 19:00, Περίπατος από το Μεταξουργείο ως τον Κολωνό. Τη Μ. Τετάρτη, 28/4, στις 19:00, ο τελευταίος από τους δέκα διαδικτυακούς περιπάτους πραγματοποιείται στο Ζάππειο.

Μ. Τρίτη 27/4 – Μ. Τετάρτη 28/4

Ώρα: 19:00

Δωρεάν

Παρακολουθήστε την εκδήλωση εδώ.

ΙΡΙΣ 2021 Ανακοίνωση Υποψηφιοτήτων – Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου

Η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου μας προσκαλεί την Μ. Τετάρτη, 28 Απριλίου, στις 18:30, να παρακολουθήσετε ζωντανά και online την ανακοίνωση των Υποψηφιοτήτων για τα Βραβεία Ίρις 2021 από το facebook της ΕΑΚ. Αναμένοντας να ανοίξουν οι αίθουσες, τις Υποψηφιότητες θα ανακοινώσουν οι Βίκυ Παπαδοπούλου και Θάνος Τοκάκης από ένα θερινό σινεμά της Αθήνας. Στις 22 κατηγορίες των φετινών βραβείων συναγωνίζονται 19 ταινίες μεγάλου μήκους μυθοπλασίας ελληνικής παραγωγής και συμπαραγωγής, 22 μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ, 45 μικρού μήκους (μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ, animation) και για πρώτη φορά 13 σπουδαστικές.

Μ. Τετάρτη 28/4 | 18:30

Δωρεάν

Παρακολουθήστε την εκδήλωση εδώ.

«Istorima»: Οι συναρπαστικές ιστορίες πραγματικών ανθρώπων σε μια ιστοσελίδα

Η νέα δωρεάν online πρωτοβουλία των Katherine Fleming και Σοφίας Παπαϊωάννου, «Istorima», με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, μας καλεί να ακούσουμε, να μοιραστούμε τις δικές μας ιστορίες και να έρθουμε όλοι πιο κοντά. Στο www.istorima.org θα βρείτε επιλεγμένες ιστορίες σε μορφή podcast, video και γραπτές. ‘Όλες οι συνεντεύξεις που συλλέγουν οι Ερευνητές του Istorima θα βρίσκονται σε ένα μεγάλο αρχείο προφορικών ιστοριών ανοικτό και προσβάσιμο σε όλους.

26 Απριλίου – 2 Μαΐου

Δωρεάν

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Ψηφιακό παιχνίδι για μεγάλους» – Ίδρυμα Β. και Ε. Γουλανδρή

Στο πλαίσιο της πρωτότυπης δράσης «Ψηφιακό παιχνίδι για μεγάλους», η οποία είναι ειδικά σχεδιασμένη για άτομα άνω των 65 ετών, το Ίδρυμα Β. & Ε. Γουλανδρή και η seveneleven παρουσιάζουν την τρίτη και τελευταία θεματική ενότητα των εβδομαδιαίων διαδικτυακών ξεναγήσεων, με τίτλο «Καλλιτεχνικά ρεύματα», κάθε Πέμπτη στις 19:00. Στο πλαίσιο της τρίτης ενότητας της δράσης επιλέγονται έργα μοντέρνας και σύγχρονης τέχνης από τη συλλογή του Ιδρύματος, πραγματοποιείται συζήτηση για καλλιτεχνικά ρεύματα του 19ου και 20ου αιώνα, και εξετάζεται η επίδρασή τους στη σημερινή εποχή.

Μ. Πέμπτη 29/4 | 19:00

Ελεύθερη συμμετοχή μέσω ηλεκτρονικής προεγγραφής στο goulandris.gr

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«The New New» – Video Art Μηδέν

Το Video Art Μηδέν, στο πλαίσιο των online προβολών βιντεοτέχνης που πραγματοποιεί από τον περασμένο Απρίλιο, παρουσιάζει ένα μεγάλο αφιέρωμα στη φοιτητική και νεανική δημιουργία με τίτλο «The New New», σε συνεργασία με τις σημαντικότερες σχολές καλών τεχνών και οπτικοακουστικών τεχνών της Ελλάδας, δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό να παρακολουθήσει ένα πανόραμα της τρέχουσας παραγωγής των σπουδαστών και της επόμενης γενιάς καλλιτεχνών στον τομέα της βιντεοτέχνης.

Διαθέσιμο έως 30 Απριλίου

Δωρεάν

Δείτε το αφιέρωμα εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Πάσχα στην ΤV: Επτά ταινίες για να δείτε τη Μεγάλη Εβδομάδα

Με αφορμή το ‘21 – Ίδρυμα Μποδοσάκη

Τo Ίδρυμα Μποδοσάκη θα αναρτά, κάθε εβδομάδα του 2021 στο BLOD.gr, μια ολιγόλεπτη παρέμβαση μιας προσωπικότητας από τους χώρους της υποκριτικής, της ιστορίας, της λογοτεχνίας, της γαστρονομίας, της οικονομίας, της σκηνοθεσίας, της φιλοσοφίας, της κοινωνιολογίας, της μουσικής, της θεωρητικής πληροφορικής, του αθλητισμού και της κοινωνίας των πολιτών, «Με αφορμή το ‘21». Μικρές ψηφίδες σύγχρονης σκέψης, που θα δημοσιοποιούνται σε σύντομα βίντεο κάθε Τρίτη του ’21. Το «Με αφορμή το ‘21» εγκαινιάζει ο συνταγματολόγος Νίκος Αλιβιζάτος σε ένα 3λεπτο βίντεο που μπορείτε να δείτε στο BLOD.

26 Απριλίου – 2 Μαΐου

Διαθέσιμο όλο το 24ωρο

Δωρεάν

Δείτε το 15ο βίντεο εδώ.