Online Agenda: 46 προτάσεις με ταινίες, παραστάσεις, συναυλίες για το Σαββατοκύριακο 13-14/2

Θέατρο

This is not Romeo and Juliet» – Θέατρο Πορεία

Το Θέατρο Πορεία διαθέτει για on demand παρακολούθηση, την Κυριακή 14 και τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021, παράσταση του Αργύρη Πανταζάρα, «This is not Romeo and Juliet», βασισμένη στο ομότιτλο σαιξπηρικό αριστούργημα. «Δύο αιώνια έφηβοι ερωτεύονται σε ένα πάρτυ μεταμφιεσμένων. Ονειρεύονται, δραπετεύουν από τη ζωή, και συνομιλούν με τον θάνατο! Σε έκσταση, υπό την επήρεια του έρωτα». Αγορά εισιτηρίων έως 14/2: στο viva.gr και στον ιστότοπο του Θεάτρου Πορεία.

Σάββατο 13/2 – Κυριακή 14/2

Διαθέσιμη για 48 ώρες

Εισιτήριο: 5.99€ | Αγοράστε εισιτήριο έως 14/2 εδώ.

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Γυάλινος Κόσμος» – Εθνικό Θέατρο

Το Εθνικό Θέατρο ανακοινώνει νέα ημερομηνία για την επανάληψη της online παράστασης «Ο Γυάλινος Kόσμος» του Τενεσί Ουίλιαμς, σε σκηνοθεσία Γιώργου Νανούρη, που θα παρουσιαστεί μέσω live streaming το Σάββατο 13 Φεβρουαρίου, στις 20.30, απευθείας από τη Σκηνή «Νίκος Κούρκουλος». Ο Τομ Ουίνγκφιλντ, μέσα από τις αναμνήσεις του, παρουσιάζει στη σκηνή επεισόδια της οικογενειακής ζωής του στο μικρό διαμέρισμα του Σαίντ Λούις της Ύφεσης. Παίζουν: Άννα Μάσχα, Κωνσταντίνος Μπιμπής, Λένα Παπαληγούρα, Αναστάσης Ροϊλός.

Σάββατο 13/2 | 20:30

Εισιτήριο: 8€ | Αγορά εισιτηρίου εδώ.

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Για την Ελένη» – Θέατρο Σταθμός

Η βραβευμένη παράσταση του Μάνου Καρατζογιάννη «Για την Ελένη», με τη Μαρία Κίτσου, παρουσιάζεται, 12, 13 και 14 Φεβρουαρίου στις 20:00, σε online streaming προβολές, μέσω viva.gr. Στην παράσταση, που παρουσιάζει για πρώτη φορά στην σκηνή την τραγική ιστορία της μεγάλης Ελένης Παπαδάκη, θύμα των Δεκεμβριανών, η Ηθοποιός επιστρέφει στο χώρο της για να αφηγηθεί το εμφύλιο κύτταρο του Θεάτρου, του τόπου της, του καιρού της. Η Μαρία Κίτσου, στο ρόλο της Ελένης και ο Μάριος Μακρόπουλος, στο ρόλο του βουβού εκτελεστή της.

Σάββατο 13/2 – Κυριακή 14/2

Ώρα: 20:00

Εισιτήριο: 8€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

«Όνειρο Στο Κύμα, Έρως Ήρως» του Δήμου Αβδελιώδη

Η παράσταση των διηγημάτων του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη «Όνειρο Στο Κύμα, Έρως Ήρως», σε σκηνοθεσία Δήμου Αβδελιώδη, με τον Θεμιστοκλή Καρποδίνη, είναι διαθέσιμη για on demand προβολές, 13-22 Φεβρουαρίου, μέσω ticketservices.gr. Με τα δύο αυτά διηγήματα ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης αποδίδει συναρπαστικά δύο όψεις του Έρωτα.

Σάββατο 13/2 – Κυριακή 14/2

Εισιτήριο: 8€

Για αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Τάρτα Ροδάκινο» – ΠΣΚΗ

Το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακελίου παρουσιάζει το Σάββατο 13 Φεβρουαρίου, στις 21:00, την online παράσταση του Μηνά Βιντιάδη «Τάρτα Ροδάκινο», με την Άννα Ανδριανού και τον Δημήτρη Μαζιώτη. Ένα ζευγάρι γιορτάζει τα 25 χρόνια του γάμου του. Εκείνος είναι διαφημιστής, εκείνη βιολονίστα. Ενώ απευθύνονται ο ένας στον άλλο είναι σα να μιλούν στον εαυτό τους, σα να σκέπτονται φωναχτά, μα ο άλλος δεν μπορεί ν’ απαντήσει, παρόλο που συμμετέχει στη δράση. Σ’ ένα δωμάτιο όλες οι αλήθειες και τα ψέματα μιας μεγάλης ζωής και πάνω στο τραπέζι μια τάρτα ροδάκινο πικρή σαν δηλητήριο.

Σάββατο 13/2 | 21:00

Εισιτήριο: 5€ | Αγοράστε εισιτήριο εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Οι Πιο Δυνατές» στο viva.gr

Το έργο της Άννας Αδριανού «Οι Πιο Δυνατές», σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Κυριακού, έρχεται για online streaming προβολές, 5-19 Φεβρουαρίου 2021, μέσω viva.gr. Ένας από τους πιο «δυνατούς» μονολόγους του Αύγουστου Στρίντμπεργκ, μεταμορφώνεται σε ένα «παιχνίδι για δύο». Δυο γυναίκες, σύζυγος και ερωμένη του ίδιου άντρα, συναντιούνται παραμονή Χριστουγέννων, σε ένα καφέ μπαρ και μέσα από αλλεπάλληλες προκλήσεις, εκθέτουν την ζωή τους και τους ρόλους τους κι αναμετριούνται μέχρις εσχάτων. Παίζουν: Άννα Αδριανού, Βάσια Παναγοπούλου, Κατερίνα Μπιλάλη.

Σάββατο 13/2 – Κυριακή 14/2

Ώρα: 21:00

Εισιτήριο: 7€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

«Απολυμένη» του Αντώνη Τσιπιανίτη

Οι online streaming παραστάσεις του μονολόγου Αντώνη Τσιπιανίτη «Απολυμένη», με την Κατερίνα Διδασκάλου, συνεχίζονται 13-14, 20-21, 27-28 Φεβρουαρίου 2021. Δύο από αυτές θα διαθέτουν ελληνικούς υπότιτλους για άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα ακοής. Η Μαριέτα εργάζεται ως κοσμικογράφος σε μεγάλο γυναικείο περιοδικό. Η στήλη της θεωρείται κορυφαία στο είδος της. Πλούσιοι και διάσημοι κάνουν το παν για να δημοσιεύσει φωτογραφία τους. Η ζωή της είναι γεμάτη λάμψη, πάρτι, ταξίδια. Και μια μέρα.. ξαφνικά απολύεται… Όλες οι «πόρτες» κλείνουν.

Σάββατο 13/2– Κυριακή 14/2

Ώρες: Από τις 18:00 – 22:00 (με ελληνικού υπότιτλους)

Ώρες: Από τις 20:00 – 00:00

Εισιτήριο: 8€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

«Μια Μέρα Χωρίς» – Θέατρο Τέχνης

Μια εφηβική παράσταση του Θεάτρου Τέχνης για τις εξαρτήσεις, σε συνεργασία με το ΚΕΘΕΑ., η οποία απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, από 12 χρονών. Κείμενο – Σκηνοθεσία: Εύα Οικονόμου – Βαμβακά. Ο Πέτρος, η Λου, ο Άλεξ και η Δομνίκη, ο καθένας με τις δικές του εμμονές και εξαρτήσεις, με τις δικές του αδυναμίες και ανασφάλειες ψάχνουν να βρουν τη δύναμη να ζήσουν μια μέρα χωρίς όλα αυτά που βαραίνουν την ψυχή τους. Διαθέσιμη τα Σάββατα 30 Ιανουαρίου, 6 και 13 Φεβρουαρίου, στις 18:00, μέσω viva.gr.

Σάββατο 13/2 | 18:00

Εισιτήριο: 3€

Για αγορά εισιτηρίου και παρακολούθηση παράστασης εδώ.

«Η Ζωή Μετά» του Αρκά

Η θεατρική παράσταση του Αρκά «Η Ζωή Μετά» που παρουσιάζεται σε Online streaming – Worldwide, παίρνει διαδικτυακή παράταση για τα Σαββατοκύριακα 6-7, 13-14, 20-21 και 27-28 Φεβρουαρίου. Ο Θανάσης Βισκαδουράκης, ο Γιώργος Γιαννόπουλος, ο Παντελής Καναράκης, ο Πέτρος Μπουσουλόπουλος, ο Χρήστος Τριπόδης και ο Δημήτρης Αγοράς που υπογράφει τόσο την θεατρική διασκευή όσο και την σκηνοθεσία, ως σύγχρονοι ήρωες του Αρκά θα ξεπηδήσουν και θα ζωντανέψουν μέσα από τις νέες σελίδες των κόμικς, για να φέρουν λυτρωτικά γέλιο στα χείλη όλων των θεατών που θα απολαύσουν την παράσταση.

Σάββατο 13/2 – Κυριακή 14/2

Διαθέσιμο από τις 18:00 έως τις 23:59

Εισιτήριο: 9,90€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

«Σινέ» – viva.gr

Η παράσταση «Σινέ» του Παντελή Καναράκη έρχεται για on demand ποροβλές, 13-14, 20-21 και 27-28 Φεβρουαρίου, μέσω viva.gr. Μια σάτιρα στον ελληνικό και ξένο κινηματόγραφο. Καουμπόηδες και ινδιάνοι από τα αμερικάνικα σπαγγέτι, ινδοί πρίγκιπες από το Bollywood , τουρκάλες χορεύτριες από τα τούρκικα μελό του εβδομήντα, ταβερνάκια στην πλάκα που φιλοξενούν πάθη, ίντριγκες, μαχαιρώματα και τέλος ένα φουστανελάτο σκηνικό με θέμα, τι άλλο; την επανάσταση του 1821. Παίζουν: Παντελής Καναράκης, Σοφία Βογιατζάκη, Σόλωνας Τσούνης, Ρένος Ρώτας, Στεφανία Γκουρνέλου, Κατερίνα Ψωμά, Λαμπρινή Σκρέκα, Θεόφιλος Πασχάλης.

Σάββατο 13/2 – Κυριακή 14/2

Διαθέσιμη από τις 18:00 έως τις 23:59

Εισιτήριο: 9.90€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

Κώστας Μαλιάτσης και τα Βύσματα – Λοσάντζελε Comedy Club

Tο Λοσάντζελε Comedy Club, άνοιξε και σας περιμένει. Κώστας Μαλιάτσης, Δημήτρης Χριστοφορίδης, Αλέξανδρος Χαριζάνης, Αλέξανδρος Μαλιάτσης, Σπήλιος Φλώρος και Θάνος Αυγερινός, θα μοιραστούν στις 30 Ιανουαρίου αλλά και στις 6 και 13 Φεβρουαρίου τη σκηνή του Λοσάντζελε, για να δώσουν άλλο χρώμα στα Σαββατιάτικα βράδια σας, από τη ζεστασιά του σπιτιού σας. Σάββατο 13/2 στις 21:00 θα εμφανιστούν live streaming οι Κώστας Μαλιάτσης, Αλέξανδρος Χαριζάνης και Θάνος Αυγερινός.

Σάββατο 6/2 | 21:00

Εισιτήριο: 8€

Για αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Διαθέσιμες επιλογές από τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση (δωρεάν): «Το Σώσε», σε σκηνοθεσία Έκτορα Λυγίζου,

«Αντιγόνη – Lonely Planet» της Λένας Κιτσοπούλου,

«Άμλετ», σε σκηνοθεσία Γιάννη Χουβαρδά και

«Φάουστ», σε σκηνοθεσία Μιχαήλ Μαρμαρινού.

Σάββατο 13/2 – Κυριακή 14/2

Σάββατο 13/2 – Κυριακή 14/2



«Romeo and Juliet» – romeojuliet2021.com

Η online παράσταση «Ρωμαίος και Ιουλιέττα», μια νέα εκδοχή της αριστουργηματικής τργαγωδίας του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ, σε σκηνοθεσία Nick Evans θα είναι διαθέσιμη για online streaming προβολές, από τις 13-27 Φεβρουαρίου 2021. Με αφηγητή τον Derek Jacobi και πρωταγωνιστές τους Sam Tutty και Emily Redpath, το έργο τοποθετείται σε ένα δυστοπικό μέλλον, όπου οι πλούσιες οικογένειες και συμμορίες της πόλης αναγκάζονται να ζήσουν, κοντά οι μεν με τους δε, σε αχρησιμοποήητους θεατρικούς χώρους.

Σάββατο 13/2 – Κυριακή 14/2

Εισιτήρια: 20£, 25£

Για αγορά εισιτηριών και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Ταξίδι μακριάς μέρας μέσα στη νύχτα» – Digital Theatre

Η διαδικτυακή πλατφόρμα Digital Theatre διαθέτει για ενοικίαση μερικές από τις καλύτερες θεατρικές παραγωγές παγκοσμίως. Παρακολουθήστε online την παράσταση «Ταξίδι μακριάς ημέρας μέσα στη νύχτα» του Ευγένιου Ο’Νηλ από το Apollo Theatre, σε σκηνοθεσία Anthony Page. Το έργο διηγήται μια μέρα στη ζωή της οικογένειας Ταϊρόν. Ο νεότερος γιός Έντμουντ είναι άρρωστος και όλοι ανησυχούν για την ψυχική υγεία της μητέρας, Μαίρη. Παίζουν: David Suchet, Laurie Metcalfe, Kyle Soller κ.α.

Σάββατο 13/2 – Κυριακή 14/2

Τιμή Ενοικίασης: 7.99£

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Παιδικό Θέατρο

«Η νίκη της Ελπίδας» – Θέατρο Σοφούλη

Το θέατρο Σοφούλη παρουσιάζει την online διαδραστική παράσταση για όλη την οικογένεια, με τίτλο «Η Νίκη της Ελπίδας», 14-21 Φεβρουαρίου, μέσω viva.gr. Η Ελπίδα είναι ένα κοριτσάκι που αγαπάει πολύ τον παππού και την γιαγιά της. Όμως ο κύριος Κορονοϊός δεν της επιτρέπει πια να τους δει. Θα καταφέρει η μικρή μας να καταλάβει γιατί πρέπει να μείνει μακριά τους. Θα καταλάβει πώς μπορεί να νικήσει τον ιό; Κείμενο: Καλλιόπη Παπαδάκη | Σκηνοθεσία: Παυλίνα Χαρέλα | Παίζουν: Αναστασία Ευσταθοπούλου, Γιάννης Κωνσταντινίδης. Διερμηνεία στη νοηματική: Νικολέτα Παππά.

Κυριακή 14/2 | 11:30, 17:00

Εισιτήριο: 5€ | Διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

«Πινόκιο και Τζεπέτο: Ένα αληθινό Παραμύθι» – L&S

Η ομάδα βιωματικού διαδραστικού θεάτρου για παιδιά, L&S, διαθέτει, έως τις 10 Απριλίου 2021, για on demand προβολές την παράσταση «Πινόκιο και Τζεπέτο: Ένα αληθινό Παραμύθι», σε σκηνοθεσία Νίκου Λημνιού, μέσω viva.gr. O Τζεπέτο και η καλή Νεράιδα θα χρειαστούν την βοήθεια σου για να μάθουν στον μικρό ψευτάκο Πινόκιο την αξία της αλήθειας. Παίζουν: Κώστας Παντελιάς (Costa Funtastico), Νάντια Αντωνίου, Ελένη Κερολάρη, Νίκος Λημνιός

Σάββατο 13/2 – Κυριακή 14/2

Εισιτήριο: 6€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

Διαθέσιμες παραστάσεις για παιδιά

Το Θέατρο Αερόπλοιο παρουσιάζει από τις 13-28 Φεβρουαρίου, με μορφή online streaming την παράσταση «Της Φωτιάς και του Αέρα», σε σκηνοθεσία Νίκου Καμτσή, μέσω viva.gr.

Ο Καραγκιοζοπαίχτης, Κωνσταντίνος Κουτσουμπλής, μεταφέρει την παράγκα του Καραγκιόζη διαδικτυακά, μέσω του viva.gr, 6-7, 13-14, 20-21 και 27-28 Φεβρουαρίου 2021 και παρουσιάζει την παράσταση Θεάτρου Σκιών «Ο Μυθικός Καραγκιόζης».

Η εταιρεία Μέθεξις προσφέρει, 6-7, 13-14, 20-21 και 27-28 Φεβρουαρίου 2021, online, την παράσταση, «Ο Πέτρος και ο Λύκος», σε σκηνοθεσία Χρήστου Τριπόδη, από τις 10:00 π.μ.

Η θεατρική παράσταση «Έλμερ, ο Παρδαλός Ελέφαντας», σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά και κείμενο-στίχους Παύλου Μητσόπουλου, παρουσιάζεται, μέσω online streaming, από τις 29 Ιανουαρίου έως τις 14 Φεβρουαρίου.

Το Θέατρο Τέχνης διαθέτει, την Κυριακή 14 Φεβρουαρίου, στις 11:00 και στις 15:00, το μυθιστήρημα του Εκτόρ Μαλό, «Χωρίς Οικογένεια», σε διασκευή Άνδρης Θεοδότου και σκηνοθεσία Δημήτρη Δεγαΐτη, για on demand προβολές μέσω viva.gr.

Η παράσταση «Ο Ψαροτρομάρας» της Φρόσως Χατόγλου από το Κουκλοθέατρο Κρήτης θα είναι διαθέσιμη, έως τις 13 Μαρτίου 2021, για on demand online παρακολούθηση.

Σάββατο 13/2 – Κυριακή 14/2



Μουσικό Θέατρο

«Ντον Τζοβάννι» – Εθνική Λυρική Σκηνή

Η όπερα «Ντον Τζοβάννι» του Μότσαρτ, μια νέα διεθνής συμπαραγωγή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, έρχεται στο nationalopera.gr/GNOTV από τις 14 Φεβρουαρίου 2021. Μουσική διεύθυνση Ντάνιελ Σμιθ και σκηνοθεσία Τζων Φούλτζεϊμς. Παίζουν: Τάση Χριστογιαννόπουλο, Βασιλική Καραγιάννη, Γιάννη Χριστόπουλο, Πέτρο Μαγουλά, Άννα Στυλιανάκη, Τάσο Αποστόλου, Νίκο Κοτενίδη και Χρύσα Μαλιαμάνη. Η υπόθεση αφορά τις ερωτικές περιπέτειες του ακόλαστου Ισπανού ευγενούς Ντον Τζοβάννι.

Κυριακή 14/2

Εισιτήριο: 10€ | Αγοράστε εισιτήριο εδώ.

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Αΐντα» – Christmas Theater Online

Η «Αΐντα» του Τζουζέπε Βέρντι, μια υπερπαραγωγή του Φράνκο Τζεφιρέλι, με την ορχήστρα, τη Χορωδία και το Μπαλέτο της Σκάλας του Μιλάνου, έρχεται, 12-14 Φερβουαρίου 2021, στο Christmas Theater Online. Η Αΐντα, κόρη του Βασιλιά της Αιθιοπίας, είναι σκλάβα της Αμνέριδας, δηλαδή της κόρης του Βασιλιά της Αιγύπτου. Και οι δύο γυναίκες αγαπούν τον Ρανταμές, αρχιστράτηγο των Αιγυπτίων, ο οποίος επιστρέφει νικητής από τον πόλεμο κατά των Αιθιόπων. Μουσική Διεύθυνση: Ρικάρντο Σαϊγί. Σκηνοθεσία: Φράνκο Τζεφιρέλι.

Σάββατο 13/2 – Κυριακή 14/2

Ώρες: 16:00, 20:00

Εισιτήριο: 15€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης

Η Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης συνεχίζει και αυτή την εβδομάδα τις δωρεάν online προβολές σημαντικών παραγωγών της. Σειρά έχει το Σάββατο 13 Φεβρουαρίου 2021 η όπερα «Ακενατόν» του Φίλιπ Γκλας, σε μουσική διεύθυνση Karen Kamensek, με τον κόντρα-τενόρο Anthony Roth Costanzo στον ομώνυμο πρωταγωνιστικό ρόλο. Ακολουθεί την Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2021 η όπερα «Οι Τρώες» του Έκτορ Μπερλιόζ, σε μουσική διεύθυνση James Levine, με τους εμβληματικούς Plácido Domingo, Jessye Norman και την ελληνικής καταγωγής Tatiana Troyanos.

Σάββατο 13/2 – Κυριακή 14/2

Δωρεάν

Διαθέσιμη από 02:30 π.μ έως 01:30 π.μ (της επόμενης μέρας)

Παρακολουθήστε τις παραστάσεις εδώ.

Κρατική Όπερα της Βιέννης

H Κρατική Όπερα της Βιέννης, στο πλαίσιο των διαδικτυακών προβολών δημοφιλών παραγωγών της, παρουσιάζει το Σάββατο 13 Φεβρουαρίου, στις 20:00 (ώρα Ελλάδος), την όπερα του Μότσαρτ «Η απαγωγή από το σεράι», σε μουσική διεύθυνση Antonello Manacorda και σκηνοθεσία Hans Neuenfels. Σειρά έχει την Κυριακή 14 Φεβρουαρίου, στις 20:00 (ώρα Ελλάδος), η όπερα του Μότσαρτ «Ντον Τζιοβάννι», σε μουσική διεύθυνση Adam Fischer και σκηνοθεσία Jean-Louis Martinoty.

Σάββατο 13/12 – Κυριακή 14/2

Ώρα: 20:00

Απαιτείται εγγραφή

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Il trittico – Βασιλική Όπερα του Λονδίνου

Η Βασιλική Όπερα του Λονδίνου προσφέρει για on demand παρακολούθηση, έως τις 7 Μαρτίου 2021, την συλλογή τριών μονόπρακτων οπερών του Τζάκομο Πουτσίνι, με τίτλο «Il trittico», στην οποία περιλαμβάνονται οι όπερες «Il tabarro», «Suor Angelica» και «Gianni Schicchi». Σε σκηνοθεσία Richard Jones και μουσική διεύθυνση Antonio Pappano. Κυμαινόμενες από το μελόδραμα έως την κωμωδία. Αν και κάθε όπερα μπορεί να παρασταθεί αυτόνομα, οι τρεις μαζί δίνουν την αίσθηση ενός ολοκληρωμένου γεγονότος, πλούσιο σε υφές και μουσικές φόρμες. Παίζουν: Lucio Gallo, Eva-Maria Westbroek κ.α. Ermonela Jaho.

Σάββατο 13/2 – Κυριακή 14/2

Εισιτήριο: 3.51€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

«Μανόν» – Opera Vision

Η δωρεάν streaming παλτφόρμα Opera Vision διαθέτει, από τις 12 Φεβρουαρίου 2021, στις 20:00 (ώρα Ελλάδος), έως τις 12 Μαρτίου 2021, στις 20:00 (ώρα Ελλάδος), την όπερα του «Μανόν» του Ζυλ Μασνέ, από την Κρατική Όπερα του Αμβούργου. Στο δρόμο της για τη μονή, μια νεαρή, αξιαγάπητη γυναίκα ερωτεύεται έναν γοητευτικό ξένο και αποφασίζει να το σκάσει μαζί του. Παρασυρόμενη από μια ζωή πλούτου και πολυτέλειας, υποκύπτει σε έναν πλούσιο ευγενή, όμως δεν μπορεί να ξεχάσει την πραγματική της αγάπη. Μουσική Διεύθυνση: Sébastien Rouland. Σκηνοθεσία: David Bösch.

Σάββατο 13/2 – Κυριακή 14/2

Δωρεάν Διαθέσιμη όλο το 24ωρο.

Δείτε την παράσταση εδώ.

Άλλες διαθέσιμες παραστάσεις μουσικού θεάτρου

Η μουσική παράσταση του βραβευμένου με Έμμυ Riz Ahmed , «The Long Goodbye», είναι διαθέσιμη για on demand προβολές, έως την 1η Μαρτίου στις 01:59 π.μ. (ώρα Ελλάδος), σε σκηνοθεσία Kirsty Housley.

, «The Long Goodbye», είναι διαθέσιμη για on demand προβολές, έως την 1η Μαρτίου στις 01:59 π.μ. (ώρα Ελλάδος), σε σκηνοθεσία Kirsty Housley. Η Opera North προσφέρει, για δωρεάν διαδικτυακή παρακολούθηση, μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της, την όπερα του Μπέντζαμιν Μπρίτεν «Το στρίψιμο της βίδας», σε μουσική διεύθυνση Leo McFall και σκηνοθεσία Alessandro Talevi.

Από της 25 Νοεμβρίου είναι διαθέσιμη, στη νέα online τηλεόραση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, η όπερα «Μαντάμα Μπαττερφλάι» του Τζάκομο Πουτσίνι, σε σκηνοθεσία Ούγκο ντε Άνα και μουσική διεύθυνση Λουκά Καρυτινού.

Παρασκευή 12/2



Χορός

«Η Λίμνη των Κύκνων» – Christmas Theater Online

«Η Λίμνη των Κύκνων», σε χορογραφία του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, με το μπαλέτο και την Ορχήστρα της Όπερας του Παρισιού, έρχεται, από τις 12 έως τις 15 Φεβρουαρίου 2021, στο Christmas Theater on line. Η πριγκίπισσα Οντέτ και οι φίλες της περνούν τη ζωή τους παγιδευμένες στη μορφή του κύκνου από τότε που τις μάγεψε ο μάγος Ρόθμπαρτ. Τα μάγια μπορεί να λύσει μόνο ο έρωτας, ο οποίος έρχεται με την όψη του ωραίου πρίγκιπα Ζίγκφριντ, που ορκίζεται να σώσει την Οντέτ. Μουσική Διεύθυνση: Βέλο Παν.

Σάββατο 13/2 – Κυριακή 14/2

Ώρες: 16:00, 20:00

Εισιτήριο: 15€

Αγοράστε εισιτήρια και δείτε την παράσταση εδώ.

Ancient Future Solo – Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου

Με αφετηρία την «Ελένη» του Ευριπίδη και την «Αντιγόνη» του Σοφοκλή, από τη διδακτέα ύλη Γυμνασίου και Λυκείου αντίστοιχα, οι οκτώ έφηβοι μαθητές 13-17 ετών που συμμετείχαν στο Ancient Future Solo, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα χορού του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, ανακαλύπτουν μέσα από το σώμα και την κίνηση το Aρχαίο Δράμα και δημιουργούν ο καθένας και η κάθε μία τη δική τους χορογραφική δημιουργία με την καθοδήγηση της Μαριάννας Καβαλλιεράτου και της βοηθού της, Αρετής Αθανασοπούλου. Τα 8 πρωτότυπα χορευτικά soli θα προβάλλονται στο greekfestival.gr από τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2021 και για 8 μέρες.

Σάββατο 13/2 – Κυριακή 14/2

Δωρεάν

Δείτε τα χορευτικά soli εδώ.

Άλλες διαθέσιμες παραστάσεις χορού

Η Βασιλική Όπερα του Λονδίνου προσφέρει για on demand παρακολούθηση, από τις 29 Ιανουαρίου έως τις 28 Φεβρουαρίου 2021 , την παράσταση μπαλέτου «La Fille mal gardée», σε μουσική Ferdinand Hérold και χορογραφία, Frederick Ashton .

, την παράσταση μπαλέτου «La Fille mal gardée», σε μουσική και χορογραφία, . Το διασημότερο μπαλέτο όλων των εποχών, «Η Λίμνη των Κύκνων» του Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι, ανεβαίνει σε Hi definition πολυκάμερη μαγνητοσκόπηση από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, έως 15 Φεβρουαρίου 2021.

Σάββατο 13/2 – Κυριακή 14/2



Μουσική

Καμεράτα Ορχήστρα Φίλων της Μουσικής – Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών παρουσιάζει, από το Σάββατο 13 Φεβρουαρίου, στις 20:30 και για 48 ώρες, τη δωρεάν διαδικτυακή συναυλία των Μουσικών της Καμεράτας – Ορχήστρας Φίλων της Μουσικής, σε μουσική διεύθυνση Γιώργου Πέτρου. Η μουσική εκδήλωση θα περιλαμβάνει τη συλλογή κονσέρτων του Αντόνιο Βιβάλντι «L’estro armonico».

Σάββατο 13/2 | 20:30

Διαθέσιμο έως τις 15/2 στις 20:30

Δωρεάν

Δείτε τη συναυλία εδώ.

Puta Volcano – Ίδρυμα Ωνάση

Οι Puta Volcano θα κάνουν live YouTube πρεμιέρα στο An Club, την Κυριακή 14 Φεβρουαρίου στις 21:00. Μια online συναυλία χωρίς αντίτιμο ή χρονικό περιορισμό που θα μεταδοθεί από το YouTube Channel του Ιδρύματος Ωνάση. Η ουσία των Puta Volcano έγκειται όχι στο «φαίνεσθαι», αλλά στο «είναι» του ήχου που συνθέτουν από κοινού τέσσερις ψυχωμένοι bandmates: ο Steve S. στα τύμπανα, ο Alex Pi στην κιθάρα, ο Bookies στο μπάσο και η Άννα στα φωνητικά. Ένα heavy rock ψηφιδωτό που είναι αποτέλεσμα του πηγαίου ταλέντου τους, όταν βάζουν τους ενισχυτές στην πρίζα, και της ικανότητάς τους να αφομοιώνουν τις επιρροές τους (Soundgarden, Alice In Chains, Tool, Queens of the Stone Age, Baroness).

Κυριακή 14/2 | 21:00

Δωρεάν

Δείτε τη συναυλία εδώ.

Άλκηστις Πρωτοψάλτη – Gazarte

Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη επιστρέφει στον αγαπημένο της χώρο, το Gazarte, και μπαίνει απευθείας στα σπίτια μας και στις καρδιές μας, όπου κι αν βρισκόμαστε, με δύο ιδιαίτερες LiveStreaming παραστάσεις, Κυριακή 14 και 21 Φεβρουαρίου, στις 21:00. Με τις ξεχωριστές της ερμηνείες, με ροκ διάθεση και συντροφιά τους ταλαντούχους μουσικούς της, η Άλκηστις Πρωτοψάλτη εγκαινιάζει μία νέα εποχή. Στις 20:30 ώρα θα μεταδοθεί το pre-show.

Κυριακή 14/2 | 21:00

Εισιτήριο: 15€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε τη συναυλία εδώ.

Νίκος Σκαλκώτας: Ένας Έλληνας Συνθέτης του Κόσμου – Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης

Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης εγκαινιάζει τη σειρά πορτρέτων σημαντικών εκπροσώπων του νεοελληνικού μουσικού πολιτισμού, με τον «Έλληνα συνθέτη του κόσμου» Νίκο Σκαλκώτα (1904-1949), σε μια live streaming συναυλία, την Κυριακή 14 Φεβρουαρίου, στις 21:00, σε μουσική διεύθυνση Βλαδίμηρου Συμεωνίδη. Το αφιέρωμα αφηγείται τα όνειρα, τις επιδιώξεις, τις χαρές και τις απογοητεύσεις του Σκαλκώτα από την Αθήνα στο Βερολίνο (το 1921) και πίσω (το 1933). Πυλώνας του αφιερώματος είναι η ίδια του η μουσική και η καλειδοσκοπική της διάσταση.

Κυριακή 14/2 | 21:00

Δωρεάν

Δείτε τη συναυλία εδώ.

DUO VIOLINS Unplugged for Valentine’s Day

Οι Duo Violins, ο Δημήτρης Ίσαρης και ο Γιώργος Γαϊτάνος, το Σάββατο 13 Φεβρουαρίου στις 9 το βράδυ, πραγματοποιούν το πρώτο ονειρικό Streaming Performance που υπόσχεται να mας ταξιδέψει μέσα από αγαπημένες μελωδίες και φυσικά τις δικές τους επιτυχίες, μέσω viva.gr. Η Ανδρομάχη Δημητροπούλου, ο Νέαρχος και η Anna Tarba ερμηνεύουν μαζί τους αγαπημένες ερωτικές μπαλλάντες. Η πάρασταση θα παραμείνει διαθέσιμη online για 36 ώρες

Σάββατο 13/2 | 21:00

Εισιτήρια: 9€

Αγοράστε εισιτήρια και δείτε τη συναυλία εδώ.

Απο τη Βιέννη με Αγάπη με την ορχήστρα Orpheus – ΚΠΠΚΜ

«Από τη Βιέννη με αγάπη» με επίκεντρο τον Έρωτα στην όπερα. Οι θεατές θα απολαύσουν, μέσα από τη σελίδα facebook του Κέντρου Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, την Ορχήστρα Orpheus Kammerorchester Wien, σε live streaming από τη Βιέννη, την Κυριακή 14 Φεβρουαρίου, στις 21:00. Μουσική διεύθυνση: Κωνσταντίνος Δημηνάκης. Ο τενόρος Oreste Cosimo και η σοπράνο Ζωή Νικολαίδου θα πλαισιώσουν τους μουσικούς σε μια συναυλία μίας ώρας με πασίγνωστες άριες, που έχουν ως θέμα τον έρωτα και το πάθος.

Κυριακή 14/2 | 21:00

Δωρεάν

Δείτε τη συναυλία εδώ.

Αλκίνοος Ιωαννίδης – ΚΠΙΣΝ

Απολαύστε τη συναυλία του Αλκίνοου Ιωαννίδη που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 4 Ιουνίου στον Φάρο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, από την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου στις 11.00 έως την Κυριακή 14 Φεβρουαρίου στις 23.00, μέσω της ιστοσελίδας snfcc.org/IoannidisOnDemand. Μόνος επί σκηνής, ο Αλκίνοος Ιωαννίδης παίζει και τραγουδά τα τραγούδια του στην πρωτογενή μορφή τους, όπως ήταν τη στιγμή της δημιουργίας τους. Τραγούδια αγαπημένα όπως τα «Όνειρο ήτανε», «Ο κόσμος που αλλάζει» και «Βυθός».

Σάββατο 13/2 – Κυριακή 14/2

Διαθέσιμη έως τις 14/2 στις 23:00

Δωρεάν

Δείτε τη συναυλία εδώ.

Sakis Rouvas at Home: The Love Concert

Η φετινή Γιορτή των Ερωτευμένων θα είναι σίγουρα διαφορετική: Tην Κυριακή 14 Φεβρουαρίου, στις 20:00 ο Σάκης Ρουβάς μάς ανοίγει, online, το σπίτι του και μας υποδέχεται σε μία βραδιά γεμάτη μουσική και vibes αγάπης. Η μουσική εκδήλωση θα περιλαμβάνει τραγούδια που λατρέψαμε, που έχουν «ντύσει» με τους στίχους και τις μελωδίες τους δικές μας ξεχωριστές στιγμές και έχουν κάνει τις καρδιές μας να χτυπούν δυνατά.

Κυριακή 14/2 | 20:00

Διαθέσιμη έως τις 16/2 στις 20:00

Εισιτήριο: 15€

Για αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Pearl Jam – Home Shows Night 2

Οι Pearl Jam διαθέτουν για on demand παρακολούθηση, από το Σάββατο 13 Φεβρουαρίου, στις 03:00 π.μ. (ώρα Ελλάδος), έως τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου, στις 9:59 π.μ. (ώρα Ελλάδος), τη δεύτερη από τις δύο συναυλίες, «Home Shows», που πραγματοποιήθηκαν στο Σιάτλ τον Αύγουστο του 2018, για τη συγκέντρωση χρημάτων για τους άστεγους, μέσω της πλατφόρμας nugs.net.

Σάββατο 13/2 | 03:00 π.μ.

Διαθέσιμο έως 15/2 στις 09:59 π.μ.

Εισιτήριο: 14.99$

Για αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Συναυλία LSO με τον Λεωνίδα Καβάκο – Πρωτοβουλία 1821-2021

Η Πρωτοβουλία 1821-2021 διαθέτει, έως τις 28 Φεβρουαρίου 2021, την πρώτη επετειακή της δράση για δωρεάν παρακολούθηση μέσω youtube. Πρόκειται για διαδικτυακή συναυλία της London Symphony Orchestra, σε μουσική διεύθυνση Sir Simon Rattle με σολίστ τον Λεωνίδα Καβάκο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει το «Κοντσέρτο για Βιολί» του Μπεργκ και τη «Συμφωνία Νο 9 – Η Μεγάλη Συμφωνία» του Σούμπερτ.

Σάββατο 13/2 – Κυριακή 14/2

Διαθέσιμη έως 28/2

Δωρεάν

Δείτε τη συναυλία εδώ.

Σινεμά

«Η Μπαλάντα της Τρύπιας Καρδιάς» – viva.gr

Μετά την οnline επιτυχία της τον Δεκέμβριο, η «Μπαλάντα της τρύπιας καρδιάς» του Γιάννη Οικονομίδη επιστρέφει και πάλι στις οθόνες με μειωμένο εισιτήριο. Η ταινία θα είναι διαθέσιμη για όλους το Σάββατο 13 και την Κυριακή 14 Φεβρουαρίου μέσω της viva.gr. Η υπόθεση της ταινίας, που γυρίστηκε στη Λαμία, περιστρέφεται γύρω από μια γοητευτική γυναίκα, η οποία αποφασίζει να εγκαταλείψει τον επιχειρηματία σύζυγό της για έναν ιδιοκτήτη νυχτερινού κέντρου και πρώην λαϊκό τραγουδιστή. Παίζουν: Βασίλης Μπισμπίκης, Βίκυ Παπαδοπούλου, Γιάννης Τσορτέκης κ.α.

Σάββατο 13/2 – Κυριακή 14/2

Ώρα: 18:00, 22:00

Εισιτήριο: 5.50€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την ταινία εδώ.

Cinema Made in Italy – Ταινιοθήκη της Ελλάδος

Η Ταινιοθήκη της Ελλάδος, η πολιτιστική πρωτοβουλία Tempo Forte, το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών και το Ινστιτούτο Λούτσε Τσινετσιτά παρουσιάζουν το πρώτο διαδικτυακό φεστιβάλ στην Ελλάδα, αφιερωμένο στο Ιταλικό σινεμά, μέσα από την πλατφόρμα της Ταινιοθήκης, online.tainiothiki.gr, 12-22 Φεβρουαρίου 2021. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ θα προβληθούν 16 νέες ιταλικές ταινίες από τα μεγαλύτερα διεθνή φεστιβάλ, με την Αλίντα Βάλι, τον Πάολο Κόντε, την Μαρίνα Αμπράμοβιτς, τον Ρομπέρτο Μπενίνι, τον Έλιο Τζερμάνο, τον Πιερφραντσέσκο Φαβίνο κ.α. H έναρξη του φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί, Παρασκευή 12/2 στις 12:00 μ.μ., με την ελληνική πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ της Ilaria Freccia, «H επανάσταση είμαστε εμείς» («La rivoluzione siamo noi»). Δείτε εδώ το Αναλυτικό Πρόγραμμα του Φεστιβάλ.

12-22 Φεβρουαρίου 2021

Εισιτήρια: 3 ευρώ. Πακέτο 5 ταινιών: 5 ευρώ. Πακέτο 10 ταινιών: 8 ευρώ.

Αγοράστε εισιτήρια και δείτε τις ταινίες εδώ.

Κινηματογραφικός Κύκλος: Angela Molina – Ινστιτούτο Θερβάντες

Το Ινστιτούτο θερβάντες στην Αθήνα διοργανώνει από τις 12 έως τις 28 Φεβρουαρίου 2021, τη σειρά κινηματογραφικών προβολών «Άνχελα Μολίνα. Βραβείο Γκόγια για την προσφορά της στον κινηματογράφο». Η Άνχελα Μολίνα, μια από τις πιο εμβληματικές ηθοποιούς του ισπανικού κινηματογράφου, θα τιμηθεί από την Ακαδημία κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών με το Βραβείο Γκόγια για την προσφορά της στον Κινηματογράφο. Οι προβολές αφιερωμένες στην Άνχελα Μολίνα ξεκινούν την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου στις 21:00, με την ταινία του José Luis Borau «La Sabina» (1979). Η ταινία θα είναι διαθέσιμη το κανάλι του Ινστιτούτου Θερβάντες στο Vimeo, για 48 ώρες.

Σάββατο 13/2 – Κυριακή 14/2

Διαθέσιμη έως 14/2 | 21:00

Υπότιτλοί: Αγγλικοί

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

7ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελλοπονήσου

Σαράντα οκτώ διεθνείς ταινίες, στην πλειονότητά τους σε πανελλήνια πρώτη προβολή, εξασφάλισε για τους θεατές του το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου, που θα διεξαχθεί για πρώτη φορά διαδικτυακά από τις 5 έως τις 14 Φεβρουαρίου 2021. Τιμώντας τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821, το μεγάλο αφιέρωμα του Φεστιβάλ έχει την θεματική «Διεκδικώντας την ελευθερία». Στο πλαίσιο του οποίου θα προβληθούν 13 ταινίες ξένων σκηνοθετών. Αναλυτικά το πρόγραμμα εδώ.

5-14 Φεβρουαρίου 2021

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Άλλες διαθέσιμες ταινίες για on demand παρακολούθηση

Η Βερολινέζικη Schaubühne διαθέτει online και δωρεάν, από την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου, στις 18:00 (ώρα Ελλάδος) έως την Κυριακή 14 Φεβρουαρίου, στις 18:00 (ώρα Ελλάδος) το βραβευμένο ντοκιμαντέρ του Marcus Lindeen «The Raft», με αγγλικούς υπότιτλους.

Η StraDa Films διαθέτει, μέσω viva.gr, έως τις 4 Μαρτίου, «Το ταξίδι της φάλαινας», την συγκινητική ταινία έναρξης του 61ου Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, χωρίς συνδρομή. Σενάριο-σκηνοθεσία: Φίλιπ Γιούριεφ.

Η «Lara», η δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία του Jan-Ole Gerster, σκηνοθέτη της ταινίας «Oh Boy» είναι η ταινία Α΄Προβολής που είναι διαθέσιμη από τη StraDa Films , έως τις 4/3 μέσω viva.gr.

Το «Bref»,το βραβευμένο ντοκιμαντέρ της Χριστίνας Πιτούλη, προβάλλεται δωρεάν στο YouTube Channel του Ιδρύματος Ωνάση από τις 6 Φεβρουαρίου, Παγκόσμια Ημέρα Κλειτοριδεκτομής.

Έκθεση

«ΜΥΡΙΑ ΟΣΑ [γ]ραμμένα, ἕν πανίον. 1821-2021» – Λύκειο των Ελληνίδων

Το «παρών» στους εορτασμούς για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση δίνει το Μουσείο Ιστορίας της Ελληνικής Ενδυμασίας του Λυκείου των Ελληνίδων με την ψηφιακή έκθεση με τίτλο «ΜΥΡΙΑ ΟΣΑ [γ]ραμμένα, ἕν πανίον. 1821-2021». Η έκθεση διαρθρώνεται σε 12 θεματικές ενότητες, κάθε μία από τις οποίες αναπτύσσεται μέσα από έργα βίντεο σύγχρονων εικαστικών. Τα θέματα θα αναρτώνται σαν έργο σε εξέλιξη, κάθε Παρασκευή και ώρα 18.21, σε ψηφιακό περιβάλλον, διαθέσιμο στην ιστοσελίδα https://1821.lykeionellinidon.com. Στην έκθεση παρουσιάζονται πολύτιμα και μοναδικά τεκμήρια από τις συλλογές του Μουσείου, προερχόμενα από περιοχές που πρωταγωνίστησαν στην Επανάσταση του 1821.

Σάββατο 13/2 – Κυριακή 14/2

Δωρεάν

Δείτε τ0 2ο βίντεο εδώ.

Εκδηλώσεις

«Το Ημερολόγιο ενός Σκύλου»: Online oπτικοακουστική αφήγηση από τη Violet Louise

Η ψηφιακή παράσταση «Το Ημερολόγιο ενός Σκύλου», μια online οπτικοακουστική αφήγηση από τη Violet Louise, για μια γυναίκα που αναζητά στο διαδίκτυο ίχνη του σκύλου της που έφυγε από τη ζωή, θα είναι διαθέσιμη από 10 Φεβρουαρίου μέχρι και 31 Μαρτίου 2021, με δωρεάν είσοδο στη σελίδα: http://violetlouise.com/el/το-ημερολόγιο-ενός-σκύλου/.

10 Φεβρουαρίου – 31 Μαρτίου

Δωρεάν

Δείτε την αφήγηση εδώ.

Με αφορμή το ‘21 – Ίδρυμα Μποδοσάκη

Τo Ίδρυμα Μποδοσάκη θα αναρτά, κάθε εβδομάδα του 2021 στο BLOD.gr, μια ολιγόλεπτη παρέμβαση μιας προσωπικότητας από τους χώρους της υποκριτικής, της ιστορίας, της λογοτεχνίας, της γαστρονομίας, της οικονομίας, της σκηνοθεσίας, της φιλοσοφίας, της κοινωνιολογίας, της μουσικής, της θεωρητικής πληροφορικής, του αθλητισμού και της κοινωνίας των πολιτών, «Με αφορμή το ‘21». Μικρές ψηφίδες σύγχρονης σκέψης, που θα δημοσιοποιούνται σε σύντομα βίντεο κάθε Τρίτη του ’21. Το «Με αφορμή το ‘21» εγκαινιάζει ο συνταγματολόγος Νίκος Αλιβιζάτος σε ένα 3λεπτο βίντεο που μπορείτε να δείτε στο BLOD.

Σάββατο 13/2 – Κυριακή 14/2

Διαθέσιμο όλο το 24ωρο

Δωρεάν

Δείτε το 5ο βίντεο με τη Μαρία Ευθυμίου εδώ.