Happy Valentine’s Day: 10 ξεχωριστές προτάσεις δώρων για να κάνετε τη διαφορά

Η φετινή ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου θα είναι διαφορετική. Η 14η Φεβρουαρίου μας βρίσκει σε καραντίνα, χωρίς την επιλογή να βγούμε έξω για ένα ρομαντικό δείπνο ή ένα ποτό με θέα τη φωτισμένη πόλη!

Την ιδιαίτερη αυτή γιορτή μπορεί κάποιοι να την απαξιώνουν, άλλοι να την αγαπούν ιδιαίτερα, ωστόσο φέτος ίσως είναι μια καλή ευκαιρία να δείξουμε την αγάπη μας – που δεν πρέπει να είναι καθόλου δεδομένη – σε όλους τους σημαντικούς ανθρώπους της ζωής μας, είτε αυτό είναι ο σύντροφός μάς, είτε οι φίλοι μας, είτε η οικογένειά μας. Και τι καλύτερο από το να στείλουμε δωράκια στους αγαπημένους μας, αφού είναι δύσκολο να τους συναντήσουμε από κοντά;

Ανακαλύψαμε και σας προτείνουμε μερικές ξεχωριστές ιδέες για δωράκια που θα εντυπωσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα και θα τους μεταφέρουν μηνύματα αγάπης και αισιοδοξίας, σε μια εποχή που όλοι τα χρειαζόμαστε.

1. Ξεχωριστά κοσμήματα με θέμα τον έρωτα στο B&E Goulandris Shop

Ένα κόσμημα είναι πάντα κλασική αξία, ειδικά μια τέτοια μέρα, γι’ αυτό και το το πωλητήριο του Ιδρύματος Β&Ε Γουλανδρή υποδέχεται την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου με μία ξεχωριστή σειρά κοσμημάτων, με θέμα τον έρωτα. Δύο Ελληνίδες σχεδιάστριες, η Χριστίνα Μόραλη και η Κατερίνα Σταμάτη, εμπνέονται από έργα μοντέρνας και σύγχρονης τέχνης από τη συλλογή του Ιδρύματος και δημιουργούν κοσμήματα για τον λαιμό σε σχήμα καρδιάς και σκουλαρίκια που συμβολίζουν την ένωση. Ανακαλύψτε τα εδώ.

2. Ιδιαίτερες επιλογές από το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

All you need is Love, μάς λέει φέτος το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης και γεμίζει το πωλητήριό του με ξεχωριστές επιλογές για δώρα για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, που ο έρωτας και η αγάπη μπαίνουν σε πρώτο πλάνο. Σκουλαρίκια με ημιπολύτιμες πέτρες, κολιέ σε σχήμα καρδιάς για εκείνη, σημειωματάριο και μανικετόκουμπα εμπνευσμένα από κυκλαδική μορφή για εκείνον. Και φυσικά όχι μόνο αυτά…Τι θα λέγατε φέτος να δείχνατε την αγάπη σας κάνοντας δώρο στους αγαπημένους σας μία συνδρομή; Βρείτε τα όλα εδώ.

3. Μπισκότα και λουλούδια από το Spoild

Το Spoild, το λιλιπούτειο και πολύχρωμο παγωτατζίδικο στο κέντρο της Αθήνας, προτείνει φέτος έναν ξεχωριστό τρόπο να δείξουμε την αγάπη μας στα αγαπημένα μας πρόσωπα. Και η αγάπη αυτή χωράει μέσα σε ένα κουτί με λαχταριστά μπισκότα σε διάφορες γεύσεις κι ένα ροζ τριαντάφυλλο από The Secret Garden! Μπορείτε να προπαραγγείλετε το κουτί σας εδώ.

4. Πρωτότυπα αντικείμενα με μηνύματα αγάπης (και όχι μόνο) από το Koumpaki

Mία κούπα για να μας σκέφτονται όταν θα πίνουν το τσάι ή τον καφέ τους, μπλούζες και κονκάρδες με φράσεις που σπάνε τον πάγο, χειροποίητες τσάντες, σκουλαρίκια και χουχουλιάρικα φούτερ είναι μερικές ξεχωριστές ιδέες που μπορεί κανείς να βρει στο Koumpaki στην οδό Παλλάδος στην καρδιά της Αθήνας. Και μπορεί τα μαγαζιά στην Αθήνα να παραμένουν κλειστά, όμως βρείτε το Koumpaki στο Instagram, στείλτε ένα μήνυμα και όλο και κάτι θα μπορούν να κάνουν για εσάς…

5. Χειροποίητα κεντητά τελαράκια από το Needles & Pins

Το χειροποίητο πάντα έχει άλλη αξία. Ειδικά το κέντημα που έχει βαθιά τις ρίζες του στην παράδοση, σήμερα είναι κάτι που κάνει ξανά την εμφάνισή του, εξελίσσεται και μετατρέπεται σε καμβά που πάνω του δημιουργείς και εκφράζεσαι. Η Ελισάβετ Συμεωνίδου είναι η δημιουργός πίσω από το Needles & Pins, που φτιάξει υπέροχα κεντήματα πάνω σε τελαράκια, τα οποία αποτελούν μία πολύ όμορφη και ξεχωριστή πρόταση για να χαρίσετε στους αγαπημένους σας. Βρείτε τα ξεχωριστά σχέδια της Ελισάβετ εδώ.

6. Be My Valentine Box…από το Fresh Patisserie

Φέτος, το ζαχαροπλαστείο Fresh έχει ετοιμάσει ένα πολύ ξεχωριστό κουτί γεμάτο με αγάπη…αλλά και πεντανόστιμες τρούφες red velvet από σοκολάτα, σοκολατάκια καρδιές σε διάφορες γεύσεις, μακαρόν βατόμουρο, σοκολάτα Ruby και βανίλια και μια υπέροχη και παιχνιδιάρικη Moët Rosé. Μαζί με το κουτί παίρνετε δώρο κι ένα μπουκέτο φρέσκα λουλούδια – που ποιος δεν αγαπάει;

7. Χουχουλιάρικες κάλτσες από το LoLo Socks

Τις πιο ιδιαίτερες κάλτσες, με τα πιο πρωτότυπα σχέδια με θέμα τον έρωτα (ή και όχι), θα τις βρείτε στο LoLo Socks. Με καρδούλες, με χειλακια, σε έντονα χρώματα ή όχι, είναι σίγουρο πως θα εντυπωσιάσουν τον σύντροφο, τον φίλο ή όποιον άλλον αγαπάτε και θέλετε να του το πείτε και να του το δείξετε…διαφορετικά φέτος. Βρείτε την συλλογή, την ειδικά σχεδιασμένη για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου εδώ.

8. Διακοσμητικοί πίνακες με κλωστή από το Elycian | The Canvas Project

Οι πίνακες από κλωστές ήταν περισσότερο διαδεδομένοι τις δεκαετίες του ’60 και του ’70. Παρ’ όλα αυτά σήμερα επιστρέφουν με διαφορετικές αναπαραστάσεις και γίνονται ένα πολύ ξεχωριστό έργο τέχνης που ομορφαίνει τον χώρο μας. Για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, λοιπόν, σας προτείνουμε να χαρίσετε στους δικούς ένα τόσο έναν τέτοιο ιδιαίτερο πίνακα, που θα είναι μοναδικός. Ανακαλύψτε όλα τα υπέροχα Elycian…σχέδια, εδώ.

9. Πρωτότυπες επιλογές για δώρα από το concept store banella

Στο concept store banella θα βρείτε τα πιο…cool και μοναδικά δώρα για το άλλο σας μισό και όχι μόνο. Από ιδιαίτερα σχέδια σε κάλτσες, μέχρι κάρτες με πρωτότυπα μηνύματα και από ξεχωριστά σημειωματάρια μέχρι τέλειες tote bags, θα βρείτε σίγουρα το δώρο εκείνο που θα σας εκφράζει περισσότερο και θα το στείλετε μαζί με μπόλικη αγάπη στους αγαπημένους σας. Ακόμα εδώ είστε; Γρήγορα στο banella.cs.

10. Μοναδικά σχέδια σε κεραμικά από το Circle.Φ

Τι πιο ιδιαίτερο και πρωτότυπο από υπέροχες κεραμικές κούπες, βάζα, κεριά και πολλά άλλα, με ιδιαίτερα γραμμικά σχέδια που θυμίζουν πραγματικά έργα τέχνης; Να είστε σίγουροι πως όποιος λάβει ένα τέτοιο δώρο, εκτός του ότι θα σας θυμάται με αγάπη κάθε φορά που θα βλέπει στον χώρο του ένα όμορφο βάζο ή θα πίνει τον καφέ του στην κούπα θα έχει στην συλλογή του κι ένα κομμάτι ξεχωριστής αισθητικής, που θα είναι μοναδικό. Ανακαλύψτε όλα τα υπέροχα κεραμικά εδώ.