Οι Puta Volcano θα κάνουν live YouTube πρεμιέρα στο An Club, την Κυριακή 14 Φεβρουαρίου στις 21:00. Χωρίς αντίτιμο ή χρονικό περιορισμό.

«Δεν μπορούμε να φανταστούμε τη ζωή μας χωρίς τις μουσικές σκηνές που μας διαμόρφωσαν. Tο Ίδρυμα Ωνάση υποστηρίζει τους συναυλιακούς χώρους της εγχώριας ανεξάρτητης σκηνής. Δυναμώστε τα ηχεία και δείτε από το ιστορικό Αn Club μια εκρηκτική μπάντα της εγχώριας εναλλακτικής σκηνής. Οι Puta Volcano, το συγκρότημα που κάθε φορά ξεπερνά τον εαυτό του, στο YouTube Channel του Ιδρύματος Ωνάση.», αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση του Ιδρύματος Ωνάση.

Με την κίνηση STAGES A/LIVE, το Ίδρυμα Ωνάση βρίσκεται δίπλα στους καλλιτέχνες, αλλά και σε όλους όσοι αποτελούν μέρος της μουσικής σκηνής − τεχνικούς, φωτιστές και όλους τους επαγγελματίες, χωρίς τους οποίους δεν θα έφτανε ποτέ σε εμάς η μουσική που μας έχει (δια)μορφώσει.

Οι Puta Volcano, η μπάντα με τον μεστό ζόρικο ροκ ήχο, ετοιμάζονται να αφήσουν ένα ανεξίτηλο ηχητικό αποτύπωμα στο YouTube Channel του Ιδρύματος Ωνάση, με μια συναυλία κινηματογραφημένη από τον Χρήστο Σαρρή, μέσα από το ιστορικό An Club, εκεί, στα στενά των Εξαρχείων, στο υπόγειο που ανέθρεψε τα πιο σπουδαία ελληνικά συγκροτήματα.

Λίγα λόγια για τους Puta Volcano

Οι Puta Volcano, με τη δυναμική παρουσία και τον κρυστάλλινο ήχο, είναι η μπάντα που σχηματίστηκε το 2012 όταν –τόσο απλά, τόσο μαγικά– ένας κιθαρίστας ζήτησε από την αδερφή του και τους φίλους τους να τζαμάρουν παρέα. Η ουσία τους έγκειται όχι στο «φαίνεσθαι», αλλά στο «είναι» του ήχου που συνθέτουν από κοινού τέσσερις ψυχωμένοι bandmates: ο Steve S. στα τύμπανα, ο Alex Pi στην κιθάρα, ο Bookies στο μπάσο και η Άννα στα φωνητικά.

Ένα heavy rock ψηφιδωτό που είναι αποτέλεσμα του πηγαίου ταλέντου τους, όταν βάζουν τους ενισχυτές στην πρίζα, και της ικανότητάς τους να αφομοιώνουν τις επιρροές τους (Soundgarden, Alice In Chains, Tool, Queens of the Stone Age, Baroness).

Έχοντας μέχρι σήμερα στο ενεργητικό τους ένα EP και τρία LP (τελευταία τους δισκογραφική δουλειά το εξαιρετικό AMMA), καθώς και πολλές συναυλίες σε κλαμπ και υπαίθρια φεστιβάλ, εντός και εκτός συνόρων, πλάι σε ονόματα-τοτέμ του σκληρού ήχου, όπως οι Alice In Chains, οι Black Angels και οι Fu Manchu, μεταξύ πολλών άλλων, οι Puta Volcano έχουν αποδείξει ότι αποτελούν μία από εκείνες τις χαρισματικές περιπτώσεις συγκροτημάτων που ξεπερνούν διαρκώς τους εαυτούς τους με κάθε επόμενο βήμα, μέσα σε στούντιο ηχογραφήσεων και πάνω σε συναυλιακές σκηνές. Το κοινό τους και οι δημοσιογράφοι χρησιμοποιούν πέντε λέξεις για να περιγράψουν τη μουσική τους: Desert, Stoner, Alternative, Rock και –εννοείται– Volcanic. Είναι, δηλαδή, μουσική πλασμένη για να ακούγεται δυνατά. Πολύ δυνατά.

Λίγα λόγια για το ιστορικό An Club

Ένας από τους παλαιότερους συναυλιακούς χώρους της Αθήνας, το An Club αποτελεί σημείο αναφοράς στην πόλη για περισσότερα από 30 χρόνια. Το ιστορικό λαϊβάδικο στη Σολωμού έχει φιλοξενήσει όλους τους καλλιτέχνες που περνούν από το μυαλό μας όταν σκεφτόμαστε την παλιά και σύγχρονη ροκ νυχτερινή Αθήνα. Έχοντας προσφέρει αμέτρητες αναμνήσεις σε πολύ διαφορετικές μεταξύ τους γενιές, το An Club στηρίζει διαχρονικά την ελληνική rock’n’roll, heavy rock, hip-hop και punk σκηνή. Στην καρδιά της πόλης, με χωρητικότητα 500 ατόμων, το φημισμένο υπόγειο έχει φιλοξενήσει ανερχόμενα εγχώρια συγκροτήματα, αλλά και πολλά διάσημα ονόματα της διεθνούς μουσικής σκηνής.

Είναι το μέρος όπου πάντα υπάρχει η αίσθηση ότι κοινό και καλλιτέχνες είναι «ένα». Αμέτρητα θρυλικά ονόματα, όπως είναι αυτά των Fuzztones, Dead Moon, Unida, Hermano, Mike Patton, Lee Scratch Perry, Savage Republic, Helmet και Brant Bjork, έχουν περάσει από τη σκηνή του An Club, ενώ συγκροτήματα-ορόσημα της ελληνικής ροκ σκηνής, ανάμεσά τους Τρύπες, Ξύλινα Σπαθιά, Nightstalker, 1000mods, Planet of Zeus και Vodka Juniors, ξεκίνησαν την καριέρα τους εκεί. Η ιστορία, όμως, συνεχίζεται.

Λίγα λόγια για την πρωτοβουλία STAGES A/LIVE

Το STAGES A/LIVE είναι μια σειρά από συναυλίες χωρίς θεατές, αλλά με πολλή μουσική, στο YouTube Channel του Ιδρύματος Ωνάση. Ένα εναλλακτικό ψηφιακό world tour με αγαπημένες μπάντες και καλλιτέχνες, καθώς και όλα όσα έχουμε ζήσει μαζί τους σε ιστορικά live του παρελθόντος και σημεία αναφοράς τα Gagarin 205, ΑΝ Club και άλλες μουσικές σκηνές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Μέσα από τις οθόνες μας, ξαναζούμε μνήμες από συναυλίες που μοιραστήκαμε μαζί με χιλιάδες γνωστά και άγνωστά μας πρόσωπα. Οι ανεξάρτητες μουσικές σκηνές της Ελλάδας, που δημιουργήθηκαν για να στηρίξουν τους νέους καλλιτέχνες, έχουν στηρίξει ακόμη περισσότερους θεατές με ανώνυμα στην αρχή συγκροτήματα που έγιναν στην πορεία ιστορικά και μέσα σε ιστορικούς συναυλιακούς χώρους. Μνήμες θολές, που πυροδοτούν σήμερα τη νοσταλγία και την ανάγκη να μη σταματήσουν να υπάρχουν αυτές οι σκηνές, στις οποίες νιώθουμε ενέργεια και ασφάλεια.

Μιλώντας για χώρους όπως το Gagarin 205, το AN, με ένα αδιευκρίνιστο αίσθημα, σαν ενός επικίνδυνου θαύματος, σου έρχονται ξανά στο μυαλό τα φώτα, η μουσική, οι πρωταγωνιστές πίσω και μπροστά από αυτό, όλοι τόσο κοντά μεταξύ τους, χορεύοντας με δυνατούς ήχους.

Σε μια περίοδο δύσκολη για τους ανθρώπους που εργάζονται στον τομέα του πολιτισμού, το Ίδρυμα Ωνάση δείχνει την έμπρακτη υποστήριξή του στους χώρους που λόγω της πανδημικής συνθήκης κινδυνεύουν. Στις σκηνές που πλέον έχουν αδειάσει από καλλιτέχνες, τεχνικούς και θεατές, από ζωή. Διαβάστε περισσότερα για το STAGES A/LIVE εδώ.