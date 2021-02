This is not Romeo & Juliet: Η παράσταση του Αργύρη Πανταζάρα on demand από το Θέατρο Πορεία

Μετά την τεράστια επιτυχία των live streaming αναμεταδόσεων της παράστασης «This is not Romeo and Juliet», το Θέατρο Πορεία ανακοινώνει από τη νέα on demand ψηφιακή του πλατφόρμα, την εκ νέου παρουσίαση της συμπαραγωγής του με τη Μοmentum, στις 14 Φεβρουαρίου.

Μια παράσταση για τον απόλυτο έρωτα την ημέρα του έρωτα. Η επιτυχημένη παράσταση του Αργύρη Πανταζάρα βασισμένη στο Σαιξπηρικό αριστούργημα που τόσο αγαπήθηκε από το κοινό στις live streaming παραστάσεις, τις οποίες παρακολούθησαν περισσότεροι από 10.000 θεατές, επανέρχεται και εγκαινιάζει την on demand πλατφόρμα του θεάτρου Πορεία την ημέρα των ερωτευμένων, την Κυριακή 14 Φεβρουαρίου.

Η προαγορά των εισιτηρίων γίνεται από 5 έως 14 Φεβρουαρίου στο www.poreiatheatre.com, ενώ η παράσταση θα είναι διαθέσιμη για προβολή από 14 Φεβρουαρίου 00:01 & έως 15 Φεβρουαρίου στις 23:59.

Λίγα λόγια για την παράσταση

Δύο αιώνια έφηβοι ερωτεύονται σε ένα πάρτυ μεταμφιεσμένων. Ονειρεύονται, δραπετεύουν από τη ζωή, και συνομιλούν με τον θάνατο! Σε έκσταση, υπό την επήρεια του έρωτα. Εισβάλουν στο θέατρο. Έχουν για φυλαχτό το έργο «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» και είναι «βαριά οπλισμένοι» με όλα τα καταδικασμένα ζευγάρια του Σαίξπηρ.

Ζευγάρια που έρχονται αντιμέτωπα με τον έρωτα, τον όρκο, την απόρριψη, και τον θάνατο. Δυο παιδιά που ήθελαν να χτίσουν τον δικό τους κόσμο και να δραπετεύσουν από αυτόν! Δυο πρωταγωνιστές χωρίς τα δικά τους λόγια. Δυο πρωταγωνιστές χωρίς το δικό τους έργο! Μια «πρόβα τζενεράλε» για τους ερωτευμένους!

Λίγα λόγια για την νέα on demand ψηφιακή πλατφόρμα του Θεάτρου Πορεία

Το θέατρο Πορεία, ευρισκόμενο σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι, όπως όλοι οι πολιτιστικοί οργανισμοί παγκοσμίως, φροντίζει να εξελίσσεται, να προσαρμόζεται στις προκλήσεις των καιρών, να μένει ενεργό, προσθέτοντας διαρκώς νέες υπηρεσίες. Σας καλωσορίζει λοιπόν στη νέα πλατφόρμα με on demand παραστάσεις. Μέσω αυτής, έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε επιτυχημένες παραγωγές, που ανέβηκαν στο θέατρο Πορεία τα είκοσι χρόνια της παρουσίας του. Στην άνεση του σπιτιού σας, με συντροφιά ή μόνοι, μπορείτε πια να είστε και πάλι κοντά στην τέχνη του θέατρου, που τόσο μας έχει λείψει εξαιτίας της πανδημίας.

«Νέες γενιές θεατών θα γνωρίσουν παραστάσεις που ποτέ δεν είδαν και θα εξοικειωθούν με το εκλεκτό ρεπερτόριο του θεάτρου μας, άνθρωποι που ζουν στην περιφέρεια θα απολαμβάνουν πολιτιστικά γεγονότα της πρωτεύουσας, ομογενείς θα ακούνε τον ελληνικό λόγο στο σανίδι. Αλλά και οι κριτικοί, οι μελετητές, οι φοιτητές της θεατρολογίας, αποκτούν ένα πολύτιμο εργαλείο για τη δουλειά τους. Όλες οι παραστάσεις μας που θα προβάλλονται από την πλατφόρμα μας, είναι άρτια κινηματογραφημένες ώστε να εξασφαλίζεται υψηλού επιπέδου αποτέλεσμα, ενώ συνοδεύονται από υπότιτλους στην αγγλική ή την ελληνική γλώσσα, ώστε ξενόγλωσσοι θεατές ή θεατρόφιλοι με προβλήματα ακοής να είναι ανεμπόδιστα κοινωνοί του θεατρικού φαινομένου» αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση του Θεάτρου.

Την αρχή κάνει το δημοφιλέστατο «This is not Romeo & Juliet» του Αργύρη Πανταζάρα με τον ίδιο και την Έλλη Τρίγγου να μπαινοβγαίνουν με άνεση στους ρόλους του καταραμένου Σαιξπηρικού ζευγαριού και στην ίδια τη βιωματική σχέση τους. Η 14η Φεβρουαρίου φαντάζει ως η ιδανική ημερομηνία για την ιστορία ενός ζευγαριού που αγαπήθηκε όσο λίγα.