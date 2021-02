Rock & Roll Hall of Fame 2021: Ποιοι καλλιτέχνες είναι υποφήφιοι;

Οι Foo Fighters, η Kate Bush, οι Rage Against The Machine είναι ανάμεσα στους υποψήφιους για το φετινό Rock & Roll Hall of Fame.

Έτσι, γίνονται μέρος μίας πολύ σημαντικής λίστας που περιλαμβάνει επίσης τους Iron Maiden, την Dionne Warcwick, την Tina Turner και πολλούς άλλους που προτάθηκαν για την υψηλή αυτή τιμή φέτος. Οι υποψήφιοι είναι συνολικά 16.

Για να προκριθεί κανείς για την τιμή, το Hall απαιτεί ο κάθε καλλιτέχνης ή συγκρότημα να έχει κυκλοφορήσει το πρώτο επιτυχημένο κομμάτι τουλάχιστον 25 χρόνια πριν την πρώτη υποψηφιότητα.

Η λίστα της φετινής χρονιάς περιλαμβάνει επτά καλλιτέχνες που είναι υποψήφιοι για πρώτη φορά: τους Foo Fighters, τον JAY-Z, τους Iron Maiden, τον Fela Kuti, τους The Go-Go’s, την Carole King και την Dionne Warwick. Οι Rage Against The Machine είχαν προταθεί ξανά το 2019, αλλά δεν κατάφεραν να προχωρήσουν στην τελική λίστα.

Οι υπόλοιποι 8 υποψήφιοι είναι οι: Kate Bush, Mary J Blige, LL Cool J, American Dolls, Devo, Chaka Khan, Todd Rundgren και Tina Turner.

Αν οι Foo Fighters καταφέρουν να μπουν στο Rock & Roll Hall of Fame, τότε αυτή θα είναι η δεύτερη φορά που ο Ντέιβ Γκρολ θα έχει αυτή την τιμή, αφού έχει συμπεριληφθεί ξανά ως μέλος των Nirvana.

Η «Τάξη του 2021» θα ανακοινωθεί τον Μάιο, ενώ την απόφαση θα πάρει ένα σώμα, που περιλαμβάνει πάνω από 1.000 καλλιτέχνες, ιστορικούς και μέλη της μουσικής βιομηχανίας. Παράλληλα θα πραγματοποιηθεί και ψηφοφορία από το κοινό στην ιστοσελίδα του Rock & Roll Hall of Fame.

Οι φετινοί εισαχθέντες θα τιμηθούν σε ένα gala στο τέλος του χρόνου.